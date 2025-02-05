QuickNode співпрацює з Fuse, щоб запустити перший рівень для компаній, які працюють на Polygon CDK

МАЯМІ, Флорида, 5 лютого 2025 р./Chainwire/--QuickNode, провідний постачальник інфраструктури Web3, сьогодні оголосив про новаторське партнерство з Мережа запобіжників запровадити перший у галузі Рівень 2 (L2) для підприємств на базі Зведені пакети QuickNode і Набір для розробки ланцюжків багатокутників (CDK) технології.





Це стратегічне співробітництво знаменує собою важливу віху в екосистемі згортань, об’єднавши трьох потужних гравців для вдосконалення масштабованості та доступності блокчейну. Співпраця використовує інфраструктуру корпоративного рівня QuickNode, стек платіжних рішень Web3 від Fuse, орієнтований на користувача, і передову технологію зведення Polygon CDK.





Результатом стане перший L2, створений на базі Polygon CDK, спеціально розроблений для бізнесу, що забезпечує безперебійну обробку платежів, розширену масштабованість і оптимізований доступ до децентралізованих фінансових рішень.





«Ця співпраця прискорює майбутнє масштабованих платежів», — сказав Дмитро Шкловський, співзасновник QuickNode.







«Інфраструктура QuickNode Rollups, платіжна платформа Fuse і CDK Polygon об’єднуються, щоб розширити можливості наступного покоління платіжних рішень onchain».





Впровадження дозволить Fuse значно розширити можливості обробки транзакцій, зберігаючи безпеку та децентралізацію. Створене на основі технології CDK від Polygon і на базі надійної інфраструктури QuickNode, це рішення надасть користувачам Fuse блискавичну швидкість транзакцій, значне зниження витрат і можливість плавного масштабування відповідно до зростаючих потреб бізнесу.





«Інтеграція зведеного рішення QuickNode як основи нашої майбутньої мережі L2 Ember є ключовим кроком у нашій місії з надання масштабованих ефективних блокчейн-рішень для компаній у всьому світі», — сказав Марк Смаргон, генеральний директор Fuse.







«Це партнерство дозволяє нам використовувати найкращу у своєму класі інфраструктуру та перевірену технологію згортання для підвищення швидкості транзакцій, зниження витрат і справжнього розширення можливостей компаній для впевненого впровадження Web3».





Партнерство відбувається в стратегічний час, оскільки галузь бачить зростаючий попит на масштабовані блокчейн-рішення, а також демонструє практичне застосування технології CDK Polygon у виробничому середовищі, демонструючи її потенціал для майбутніх зведених реалізацій.





«Використання Fuse Polygon CDK через інфраструктуру RaaS QuickNode підтверджує наше бачення технології модульного згортання», — сказав Айшварі Гупта, керівник відділу платежів у Polygon.





«Це співробітництво є прикладом того, як різні рівні технології блокчейну можуть працювати разом, створюючи більш ефективні та масштабовані рішення».







Це партнерство також сприятиме майбутньому запуску Fuse Ember. В очікуванні цього команда Fuse незабаром проведе кампанію з продажу та активації вузлів, яка дасть учасникам змогу захистити та зміцнити екосистему Fuse, гарантуючи, що вона залишається надійною, прозорою та керованою спільнотою.





Fuse Network незабаром поділиться більш детальною інформацією.

Інфраструктура QuickNode підтримує розробку корпоративних рішень Layer 2 і Rollup, пропонуючи передові технології та експертне керівництво для розгортання масштабованих блокчейнів.

Про QuickNode

З 2017 року QuickNode стала основою блокчейн-інновацій, пропонуючи найпотужнішу інфраструктуру для побудови та масштабування вашого бізнесу в мережі з доступом до 60+ блокчейнів і 99,99% часу безвідмовної роботи.





Ось чому неперевершений досвід QuickNode в інфраструктурі блокчейну Зведені пакети QuickNode стали вибором RaaS для провідних мереж рівня 2.

Про мережу Fuse

Запобіжник це ветеранська команда, яка створює «Смугу» L2 з 5 роками роботи в космосі, створюючи яскраву екосистему з відкритим кодом. З моменту відкриття абстракції облікових записів у 2019 році Fuse лідирує в інноваціях рівня 2, забезпечуючи мобільний досвід, схожий на Web2, без зберігання, що робить платежі через блокчейн безперебійними для компаній та їхніх клієнтів.





Fuse переходить на масштабовану інфраструктуру, використовуючи технологію ZK (Zero Knowledge) для підтримки бізнес-платежів і досягнення пропускної здатності транзакцій, порівнянної з Visa або навіть більшої.

контакт

Головний операційний директор

Джекі Де Ла Роса

QuickNode

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



