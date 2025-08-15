3 поради, щоб стати інтерв'юєром рівня Шона Еванса

Ой хакери! Якщо ви хочете бути хорошою письменницею, вам потрібно навчитися деяким навичкам, які виходять за рамки написання. дослідження SEO, розповсюдження соціальних медіа та - інтерв'ю. Уявіть, що ви отримуєте можливість інтерв'ювати когось, хто має вирішальне значення для однієї з ваших історій. Що ви робите? Які питання ви задаєте? Як ви не знешкоджуєте свій шанс? Щоб стати чудовим інтерв'юєром, давайте візьмемо деякі уроки від одного з кращих інтерв'юерів сьогодні, Гость Шон Еванс. Шон мав кого-небудь, хто є знаменитостями на своєму шоу, і він завжди обдурює їх своїми питаннями та стилем інтерв'ю. Гарячі люди 1 Вивчення вашого предмета Це один з найважливіших аспектів того, щоб бути хорошим співрозмовником, і це одна з перших речей, які ви повинні зробити. Залежно від того, наскільки добре відома ваша тема, це може бути складно. Якщо вони добре відомі і зробили інші інтерв'ю в минулому, подивіться на всі з них. Будь-які інтерв'ю, статті або відео, які ви можете знайти про них - це набори інформації, яку ви повинні використовувати, щоб дізнатися якомога більше про них. Дізнайтеся про їх професійний досвід, їх інтереси та будь-які особливі дива про них. Наприклад, дізнайтеся, де вони ходили до школи або де вони працювали раніше. Дізнайтеся, що вони люблять робити у свій час поза робочим часом: грати в гольф, ходити в кіно і т. д. Якщо вони згадують будь-які смішні історії або анекдоти, запишіть їх. Але якщо ви не точно добре відомі, не хвилюйтеся. все ще є дослідження, які ви можете зробити. Подивіться на їх LinkedIn / будь-які соціальні медіа. Використовуючи це, ви все ще зможете дізнатися про них достатньо. P.S. Однією з найважливіших речей для досліджень є те, як вимовляти їх ім'я.Якщо ви з'являєтеся на інтерв'ю і неправильно вимовляєте їх ім'я прямо з мурашки, вони думатимуть, що ви зробили абсолютно нульові дослідження.Навіть якщо ви позитивні, ви знаєте, як це сказати, це завжди краще подвійно перевірити. Залишайтеся прохолодними, спокійними і зібраними Це не має значення, якщо ви розмовляєте з місцевою людиною на вулиці або розмовляєте з Томом Крузом; інтерв'ювати когось може бути нервовим. Вони витратили час, щоб відповісти на ваші запитання, і не тільки це, вони поклали свою віру в вас, що ви знали, що ви робите. Але спробуйте не показувати це своєму суб'єкту, тому що вони очікують, що ви будете професіоналом, навіть якщо це ваш перший раз, коли ви коли-небудь інтерв'юєте когось. Крім того, є хороший шанс, що вони також нервують. Якщо ви обидва панікуєте, хто буде керувати судном? \n \n Якщо ви хочете практикувати, щоб отримати інтерв'ю, чому б не заповнити цей шаблон технічного інтерв'ю? Якщо ви хочете практикувати, щоб отримати інтерв'ю, чому б не заповнити це ? Технологія інтерв'ю 3 Будьте гнучкими Добре, ви зробили свої дослідження, всі ваші питання були підготовлені, і приховали свою нервозність глибоко всередині вас. Все встановлено, чи не так? Nope. Ось найважливіший поради з усіх них. Якщо ви нічого не пам'ятаєте про цю статтю, принаймні пам'ятайте це: будьте гнучкими. Це найважливіший аспект бути хорошим співрозмовником. Наприклад, припустимо, що у вас є 4 запитання, які ви хочете задати своєму суб'єкту: Q1, Q2, Q3 і Q4. Якщо, відповідаючи на Q1, вони також відповідають на Q2 і Q3 одночасно, просто рухайтеся далі.Не будьте настільки жорсткими, що ви все ще запитуєте їх Q2 і Q3.Вони вже випадково відповіли на них, і це змушує виглядати так, ніби ви не звертали уваги на те, про що вони говорили. Ще один гарний приклад: якщо вони відповідають на Q1 і починають говорити про щось, що може легко перейти в Q4, пропустити Q2 і Q3, і просто стрибнути прямо в Q4. І, нарешті, не бійтеся придумувати питання на місці.Іноді, ваш суб'єкт почне говорити про те, що ви взагалі не готувалися до цього. Ваш добре вивчений список питань повинен бути керівництвом, а не в'язницею. \n \n Для прикладу хорошого інтерв'ю, подивіться це інтерв'ю генеральний директор HackerNoon Девід Смук проведений з Аві Schiffmann, генеральний директор Friend.com. Для прикладу хорошого інтерв'ю, подивіться це інтерв'ю генеральний директор HackerNoon Девід Смук проведений з Аві Schiffmann, генеральний директор Friend.com. Шон Еванс бездоганно реалізує ці 3 поради в кожному інтерв'ю, і ви теж можете. Це буде на наступний тиждень, до наступного разу! Команда хакерів