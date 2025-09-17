12 кращих проксі-провайдерів у 2025 році

ПровайдерBest for IP poolProxy typesLocationsStarting priceFree version/trialOxylabsEnterprise, large-scale scraping175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareДоступний вхід, персоналізація80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 безкоштовних сесій DC proxyBright DataPremium enterprise features150M+Residential, data center, ISP+190$0.12/GB – $5.88/ Веб-скреб, видобуток публічних даних та автоматизовані дослідження стають все більш необхідними для бізнесу, аналітиків та розробників. Проксі-сервери відіграють важливу роль у цій діяльності, дозволяючи користувачам розподіляти запити по декількох IP-адресах, підтримувати анонімність та обходити обмеження географічного розташування. Вибір проксі-провайдера, однак, може бути складним завданням.Ринок насичений варіантами, починаючи від голих кісток, базових інструментів до вишуканих рішень на рівні підприємства. Ця стаття є тут, щоб надати вам поглиблене порівняння 12 кращих постачальників проксі-серверів у 2025 році.Ми розглянемо їх ціни, продуктивність, функції та етичні стандарти, щоб допомогти вам вибрати правильне рішення для ваших конкретних потреб, незалежно від того, чи будуєте ви особистий веб-скреб з нуля або керуєте масштабним проектом збору даних. Best Proxy Providers – Quick Look Кращі проксі-провайдери – швидкий погляд Oxylabs – загалом кращі проксі-сервери для корпоративних і масштабних проектів. Decodo (ex Smartproxy) – найкраща вартість за гроші з надійною мережею. Webshare – високодоступний сервіс з безкоштовними проксі-серверами. Bright Data – преміальний проксі-сервіс для розширюваних передових операцій. SOAX – сильний в мобільних і ISP-проксі з потужним фільтрацією. IPRoyal – бюджетний провайдер з гнучкими опціями оплати. NetNut – ISP-похідні статичні житлові прокси і високі швидкості. Rayobyte – гнучкий проксі-сервіс з етичним постачанням. ScraperAPI – провайдер проксі-серверів на основі API. PacketStream – ультранизький провайдер, побудований на моделі обміну пропускною здатністю. ProxyEmpire – пропонує передові можливості фільтрації та географічного націлювання. Infatica – універсальний проксі-сервіс з сильним акцентом на етичні практики. How We Selected the Best Proxy Server Providers Як вибрати кращих проксі-серверів Наш список поєднує в собі всі найважливіші критерії та результати тестів з поглибленим аналізом функцій, щоб забезпечити вам повну картину поточного ринку проксі-серверів. Типи проксі: ми надали пріоритет провайдерам, які пропонують кілька типів проксі (резиденційні, дата-центри, мобільні, ISP), щоб охопити випадки використання від базового веб-перегляду до складних проектів вилучення даних. Розмір та різноманітність басейну: більші IP-басейни з глобальним охопленням пропонують кращу ротацію проксі-провайдера та нижчі показники виявлення. Ціноутворення: ми проаналізували структури ціноутворення, приховані збори, мінімальні зобов'язання та пропозиції цінностей. Показники, такі як швидкість, час роботи та швидкість успіху, мають вирішальне значення для ефективності та якості даних. Безкоштовні випробування та доступність: Безкоштовні випробування та політики повернення грошей вказують на довіру провайдера та зменшують ризик зобов'язання при тестуванні різних послуг. Підтримка клієнтів: ми оцінили час відповіді, технічний досвід та доступність по різних каналах підтримки. Етична відповідність: Ми розглянули репутацію постачальників, відгуки клієнтів на платформах, таких як G2 і Trustpilot, і їх зобов'язання щодо етичного придбання IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Найкращі проксі-провайдери в 2025 році 1. Оксиданти Оксиданти Місцезнаходження: 195+ країн Безкоштовна пробна версія: 7-денна пробна версія для перевірених компаній Підтримка: підтримка 24/7 за допомогою спеціалізованих менеджерів Екстраси: Ротаційні проксі для житлових / ISP / мобільних / центрів даних, API для веб-скребків, фокус на відповідності Oxylabs є одним з найбільш встановлених постачальників з кращими проксі-серверами на ринку, яким довіряють підприємства для масштабного збору даних. Його портфель охоплює центри даних, мобільні, ISP та житлові проксі-мережі, надаючи користувачам надійну основу для широкого спектру випадків використання. Він також пропонує міцну інфраструктуру та систему підтримки першого класу, яка також включає в себе менеджери облікових записів для бізнес-клієнтів. API Web Scraper та передові варіанти цільового призначення додають гнучкість, в той час як акцент компанії на відповідності робить його придатним для організацій, які потребують балансу продуктивності з прозорим використанням. Оксфорд пропонує починаючи з всього $ 4 за ГБ на платіжному плані, з щомісячними пакетами, що трохи знижуються для більш високих обсягів. починати з $ 0,10 за ГБ або $ 0,80 за IP, тоді як Починається з $ 1,60 за IP. доступні за $ 9 за ГБ, і ви також можете отримати 7-денну безкоштовну пробну версію або претендувати на безкоштовні проксі з 5 IP, щоб спробувати Oxylabs самостійно. Резиденційні прокси Прокси сервери Datacenter Прокси ISP Мобільні прокси Про Про: Широкий асортимент проксі (DC, ISP, мобільні, житлові проксі) Глобальне охоплення (175M+ IPs, 195+ локацій) Відмінний Web Scraping API Консолі: Вища навчальна крива 2. Decodo (колишній Smartproxy) Decodo (колишній Smartproxy) Місця: житлові прокси в 195+ країнах; ISP і дата-центри в окремих регіонах; мобільні в зростаючому охопленні Безкоштовна пробна версія: 3-денна резиденційна пробна версія + 14-денна політика повернення коштів Підтримка: 24/7 чат, електронна пошта, обширна документація Екстраси: розширення браузера, API, клейкі сеанси, попередні налаштування обертання Decodo, раніше відомий як Smartproxy, став популярним вибором для користувачів, які хочуть балансу масштабу та доступності. Його мережа з більш ніж 125 мільйонів IP-адресів охоплює житлові, дата-центри, ISP та мобільні проксі, що робить його придатним для проектів різного розміру та різних рівнів складності. Перформанси постійно сильні, з успішними показниками майже 99%.Функції, такі як цілеспрямованість на рівні міста, клейкі сеанси та попередні налаштування обертання, відмінно підходять для більш тонкого управління, в той час як інтеграції, такі як розширення браузера та чистий API, роблять його дуже гнучким у різних сценаріях. Резидентні проксі-сервери Decodo починаються з $ 1,50 за ГБ, з щомісячними планами від $ 3,00 до $ 2,25 за ГБ залежно від обсягу. проксі-сервери ISP починаються з $ 0,27 за IP, проксі-сервери центрів даних починаються з $ 0,026 за IP або за GB, а мобільні проксі-сервери починаються з $ 4,50 за GB. Про Про: Широке поєднання житлових, мобільних, дата-центр або ISP-проксі Конкурентні тарифи на ГБ і дуже чітке рівне ціноутворення Легкий у використанні панель приладів і ротаційні пресети Консолі: Деякі передові корпоративні особливості за більш високими планами 3. Webshare Webshare Місцезнаходження: глобальне охоплення Безкоштовна пробна версія: безкоштовний рівень – 10 IP-адресів центрів даних Підтримка: Квиток на допомогу + база знань самообслуговування Екстраси: ротаційні/статичні сервери, доступ до API Webshare є практичним варіантом для тих, хто хоче почати швидко і доступно. його безкоштовний рівень дає вам 10 проксі-центру з 1 ГБ трафіку на місяць, тому це робить його легким для експериментів, перш ніж приступити до більших планів. Платформа пропонує великий IP-полюс з більш ніж 80 мільйонами адрес, з доступними як житловими, так і проксі-центром.Функції, такі як статичні або ротаційні сеанси, і доступний API допомагають користувачам інтегрувати проксі-файли в будь-які завдання скачування або автоматизації з по суті мінімальними зусиллями. Платні плани мають привабливі ціни, починаючи з $ 1,40 за ГБ для житлових проксі-серверів, а статичні житлові опції доступні від $ 0,225 до $ 0,30 за IP. Проксі-сервери Datacenter починаються з $ 0,0179 за IP. Webshare також є однією з небагатьох авторитетних безкоштовних проксі-сервісів, які пропонують постійний безкоштовний рівень для будь-кого, щоб спробувати. Про Про: Дуже доступні проксі-сервери для самообслуговування Безкоштовний план: 10 DC проксі + 1 ГБ/місяць Чіткі цінові моделі Консолі: Обмежена індивідуальність в порівнянні з конкурентами 4. Яскраві дані Яскраві дані Місцезнаходження: 195+ країн Безкоштовна пробна версія: 7-денна пробна версія для перевірених компаній Підтримка: 24/7 підтримка, віддані керівники успіху Екстраси: Проксі-менеджер, ринок наборів даних, розширений географічний цільовий аналіз Якщо вашою метою є повний набір, корпоративне сканування, Bright Data надає як масштаб, так і інструменти. Їх колосальний житловий мабль - плюс проксі-сервери ISP, мобільних і центрів даних - в парі з інструментами, такими як Proxy Manager і набори даних, щоб дати вам точний контроль над потоками сканування. До передових функцій відносяться цільове націлювання на рівні міста/ASN/ISP, панелі з прямою стрічкою та логіка дотримання правил, яка полегшує випадки використання, усвідомлюючи ризики. Резидентні проксі-сервіси Bright Data починаються з 5,88 доларів за ГБ і розширюються до 3,57 доларів за ГБ з більшими обсягами. проксі-сервіси ISP вартістю від 12,75 доларів за ГБ, мобільні від 60 доларів за ГБ, а опції центрів даних починаються приблизно з 0,90 доларів за IP або 0,12 доларів за ГБ. 7-денна безкоштовна пробна версія також доступна для перевірених ділових облікових записів. Про Про: Масивний проксі-басейн (150 М + житловий, 72 М + мобільний) Багаті інструменти: Проксі-менеджер, колектори без коду, API Гео-цільоване та корпоративне дотримання функцій Консолі: Преміальна цінова точка 5. Соакс Соакс Місцезнаходження: Глобальне (багато країн) Безкоштовна пробна версія: стартовий пробний доступ через сторінку з цінами Підтримка: Live Chat та Email Екстраси: багаторівневі кредити для житлових, мобільних, ISP і проксі-центрів; гранульовані геофільтри SOAX відмінно підходить, коли вам потрібне гео-специфічне або мобільне важке цільовування. Їх розширений IP-полюс охоплює житлові, ISP, мобільні та проксі-центри даних - всі доступні за допомогою єдиної кредитної системи та фільтрів, які дозволяють легко ввімкнути контроль на рівні місцевості. З твердженням про сильну стабільність часу роботи та маршруту, SOAX підходить для користувачів, які використовують локалізовані екосистеми даних (наприклад, роздрібне ціноутворення або тестування реклами). SOAX пропонує житлові, мобільні та ISP-прокселі, починаючи приблизно з $ 3,60 за ГБ, з планами для більшого обсягу, що падають приблизно до $ 2 за ГБ. Мобільні прокселі починаються приблизно з $ 7,50 за ГБ, в той час як варіанти центрів даних цінуються окремо залежно від пакета. Про Про: Потужний мобільний і ISP проксі-покриття Гнучка ротація і клейкі сеанси Прозорі ціни на ГБ Консолі: Високі ставки за ГБ на вхідних рівнях Менше індивідуальних характеристик 6. ІПРОЙАЛ ІПРОЙАЛ Місцезнаходження: Глобальне (рекламовано понад 30 млн IP) Безкоштовний пробний процес: немає офіційного пробного процесу, але існують платіжні та промо-акції Підтримка: Live chat та електронна пошта Екстраси: Плани Pay-as-you-go, нескінченний перехід до використання (“не закінчується” трафік) IPRoyal є модульним вибором для невеликих команд або фрілансерів, які хочуть гнучкості, не замкнувшись в контрактах. Його проксі-інвентар - житловий, ISP, мобільний і дата-центр - добре поєднується з гнучким розрахунком і функціями, такими як клейкі сеанси та трафік, який ніколи не закінчується. Хоча це не корпоративний клас, платформа є зручною і надійною - особливо для менш ворожих середовищ збирання. Житлові проксі-сервіси IPRoyal починаються з $ 3,50 за ГБ, проксі-сервіси ISP починаються з приблизно $ 8 за ГБ, мобільні з $ 117 на місяць, а проксі-сервіси датацентру - з $ 1,80 на IP місяць. Про Про: Бюджетні моделі з гнучким розрахунком Широкий проксі-мікс і довгі стійкі сеанси Безперервний варіант трафіку Консолі: Корпоративні інструменти легше, ніж конкуренти верхнього рівня Найкращі знижки часто пов'язані з акціями 7. Мережа Мережа Місцезнаходження: глобальне охоплення (85M+ IPs) Безкоштовна пробна версія: Демо / пробна версія доступна (після контакту) Підтримка: 24/7 підтримка, SLA для корпоративних рівнів Екстраси: статичні житлові прокси на базі ISP, технологія налаштування маршрутизації NetNut виділяється за надійність – вони пропонують ISP-джерело, статичні житлові проксі, уникаючи нестабільності P2P. Їх масивний, глобально розподілений басейн забезпечує довгі, безперервні сеанси – ідеально підходить для вилучення робочих процесів, які не можуть терпіти IP-розрив. Вони підтримують його з заявами про час роботи та API, які сприяють розгортання, роблячи NetNut ідеальним для користувачів, які прагнуть послідовності сеансу та відновлюють стійкість у глобальних кінцевих точках. Статичні житлові проксі NetNut починаються з $ 1,59 за ГБ, а корпоративні пакети доступні через прямий продаж. Ціни на Datacenter та ISP варіюються залежно від обсягу, в той час як глобальне охоплення забезпечує послідовне підключення. Про Про: Статичні резидентні проксі-сервіси Постійні сеанси ідеально підходять для довготривалих завдань 24/7 підтримка та інтеграція API Консолі: Вхідні ціни вище, ніж у деяких конкурентів Мережа менша, ніж Bright Data або Oxylabs 8. Радіо Радіо Місцезнаходження: глобальне охоплення (10M+ IPs) Безкоштовна пробна версія: 2 дні доступна Підтримка клієнтів 24/7 Екстраси: платіжні рівні, статичні проксі-провайдери і проксі-проксі DC з гарантіями заміни IP Rayobyte нагадує швейцарський армійський нож проксі-користування – він почався як спеціаліст з центрів даних, але тепер обертається в житлові, ISP та мобільні шари. Одна перевага: Rayobyte пропонує заміни IP-адресів для проблемних протоколів проксі-центру даних. Додайте необмежені нитки, геофільтри та просту модель розрахунку, і у вас є набір інструментів, готовий для завдань, які чутливі до відштовхування. Rayobyte пропонує житлові проксі від приблизно 15 доларів за ГБ, ISP від 1,82 доларів за IP щомісяця, а мобільні плани коштують вище залежно від обсягу. Проксі Datacenter включені до гнучких планів pay-as-you-go. Про Про: Великий басейн проксі-центру з гнучкими планами Сильна підтримка житлового та мобільного розширення Ясна документація та навантаження Консолі: Житловий басейн менший, ніж конкуренти верхнього рівня Деякі відгуки згадують про змінні швидкості на планах початкового рівня 9. Скраппі Скраппі Місцезнаходження: глобальне покриття IP через API Безкоштовна пробна версія: 1000 безкоштовних пробних запитів Підтримка: електронна пошта та форуми спільноти; доступна документація та SDK Екстраси: автоматична ротація IP, вбудована обробка CAPTCHA, опціонне відтворення JavaScript ScraperAPI не передає вам IP-адреси - це дає вам спрощену кінцеву точку, яка виконує проксинг, обертання, заголовки та обробку CAPTCHA для вас. Користувачі користуються майже миттєвою інтеграцією, особливо з SDK на загальних мовах.Платформа обробляє ретриї, цільове призначення на рівні країни і навіть JS-рендеровані сторінки – ідеально підходить для швидкого скриптування або динамічного скачування. Користувачі користуються майже миттєвою інтеграцією, особливо з SDK на загальних мовах.Платформа обробляє ретриї, цільове призначення на рівні країни і навіть JS-рендеровані сторінки – ідеально підходить для швидкого скриптування або динамічного скачування. PacketStream стягує 1 дол. за ГБ через свою модель спільного використання пропускної здатності. Немає контрактів або зобов'язань, що робить його бюджетним рішенням для легкого скачування або тестування. Ціна залишається послідовною незалежно від використання. Про Про: Надзвичайно низька вартість моделі обміну пропускною здатністю Прозорі ціни в $1/GB Резиденція Peer-to-Peer Консолі: Невеликий IP-полюс, ніж корпоративні провайдери Менше підходить для важких галузей промисловості 11. Проксиімперія Проксиімперія Місцезнаходження: Глобальне (покриття 170–195 країн) Безкоштовне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне пробне проби Підтримка: Live chat та електронна допомога Екстраси: фільтрація з тонким зерном (гео/ASN), дані про перенесення, доступ до API ProxyEmpire грає з точністю: якщо ваш робочий процес вимагає даних від конкретних міст, ASN або ISP, цей провайдер надає вам цей контроль. З чистим панелем приладів, доступом до API та охопленням майже двохсот країн, він добре підходить для розвідки ринку та цілеспрямованих потреб у скрапінгу, де вірність місцезнаходження є ключовим. Плани ProxyEmpire починаються приблизно з 15 доларів за ГБ для житлових проксі-сервісів, з доступними знижками на обсяг. Мобільні проксі-сервіси цінуються вище, починаючи з близько 60 доларів за ГБ, а варіанти центрів даних засновані на розподілі IP-адреси. Про Про: Передові фільтри міського та ASN рівня Мікс житлових, мобільних і дата-центр проксі Прозора політика переробки даних Консолі: Ціни вище при менших обсягах Розмір мережі менший, ніж Bright Data або Oxylabs 12. несправедливість несправедливість Місцезнаходження: Глобальне покриття IP (провайдер перелічує мільйони IP-адресів по регіонах) Безкоштовний пробний варіант: пробний варіант за запитом Підтримка: 24/7 підтримка та документація Екстраси: проксі-gateways, стійкість сеансів, інтеграція API та SDK Infatica балансує глобальну доступність з гнучкими моделями трафіку. Їх сервіс охоплює житлові, статичні ISP, мобільні та проксі-центри даних – все це доступно розгортається через шлюзові кінцеві пункти, які допомагають керувати та фільтрувати використання. Основна увага приділяється управлінню сесіями: змінні тривалість прикріплення, варіанти списку / шлюзу та API розробника роблять його практичним для робочих процесів, які потребують послідовності без втрати масштабу. Резиденційні проксі-сервери Infatica починаються з 12 доларів за ГБ, проксі-сервери центрів даних - приблизно за 0,50 доларів за IP на місяць, а мобільні проксі-сервери - приблизно з 30 доларів за ГБ. Доступні знижки на обсяг, а також можна влаштовувати індивідуальні корпоративні ціни. Про Про: Глобальна мережа в 100+ країнах Резиденційні, мобільні, проксі-сервери для центрів даних 24/7 чат і гнучка оплата Консолі: Невеликий IP-полюс, ніж провідні конкуренти Вхідні ціни не так конкурентоспроможні, як бюджетні конкуренти Best Proxy Provider Comparison Найкращий проксі провайдер \n Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No \n Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Чому не варто користуватися безкоштовними проксі-сервісами Хоча ідея використання безкоштовного проксі може бути привабливою, це практика, яка несе значні ризики. Безкоштовні проксі-сервери часто походять з неетичних джерел і дуже нестійкі. Дослідження з різних досліджень, включаючи те, що цитується в статті arXiv 2025 року, показують, що в середньому лише близько 34,5% безкоштовних проксі-серверів залишаються активними, причому багато з них мають серйозні недоліки безпеки. Нестабільність і ненадійність: безкоштовні проксі часто виходять з Інтернету, дуже повільні і часто швидко виявляються і блокуються цільовими веб-сайтами. Багато безкоштовних проксі-файлів є шкідливими. Ваші дані, включаючи вхідні дані та конфіденційну інформацію, можуть бути перехоплені або ваш пристрій може бути заражений шкідливим програмним забезпеченням. Високі скорочення блоків: Оскільки вони є публічними і використовуються безліччю людей, безкоштовні проксі-файли часто потрапляють в чорний список, що робить їх марними для будь-яких серйозних завдань зі збору даних. Професійний платний проксі-сервіс - це інвестиція в надійність, продуктивність і, що найголовніше, безпеку. Conclusion Висновок Вибір правильного проксі-провайдера залежить від масштабу проекту, цільових веб-сайтів та бюджету.Провайдери, переглянуті в цьому посібнику, представляють найкращий ринок, який має запропонувати в 2025 році, кожен з яких має свою власну пропозицію вартості. Для проектів на корпоративному рівні, де бюджет є вторинною проблемою, Oxylabs і Bright Data пропонують неперевершений масштаб і продуктивність. Для користувачів, які усвідомлюють цінності, Decodo та IPRoyal забезпечують фантастичний баланс функцій та доступності. Для розробників, які шукають швидкий доступ, Webshare є очевидним переможцем, пропонуючи легкий доступ до проксі-простору завдяки низькій ціновій лінії та безкоштовним проксі-серверам. В кінцевому підсумку, найкращий вибір залежить від ваших конкретних потреб, бюджету та масштабу проекту. Ми настійно рекомендуємо скористатися безкоштовними випробуваннями та постійними безкоштовними планами для тестування послуг, перш ніж взяти на себе зобов'язання щодо плану. Індустрія проксі постійно розвивається, і залишатися в курсі останніх інструментів і функцій є ключем до забезпечення ваших зусиль зі збору даних залишаються ефективними та ефективними. FAQ Який найкращий проксі провайдер? Кращий проксі-провайдер залежить від завдання, тому наші головні рекомендації великих або більш складних проектів, а також Для тих, хто шукає найкращу вартість за ціну. Оксиданти Декоди Який тип проксі вибрати для веб-скребків? Для більшості Задачі, житлові проксі є найкращим вибором, оскільки вони походять від реальних людей, використовуючи реальну IP-адресу, які менш імовірно будуть заблоковані. WEB Скріншот Чи коштують дорогі прокси? Вищі ціни на проксі від надійних постачальників зазвичай пропонують вищу продуктивність, більші та чистіші IP-полюси, кращу підтримку клієнтів та передові функції, які необхідні для масштабних або складних проектів. У чому різниця між резиденційними і дата-центр-проксі? Резиденційні проксі маршрутизують трафік через реальні житлові пристрої, змушуючи їх з'являтися як законних користувачів. проксі-центри даних - це IP-адреси, розміщені в дата-центрах; вони швидше і дешевше, але також легше виявляються і блокуються. Чи можу я спробувати проксі-сервіси перед покупкою? Так, більшість авторитетних проксі-провайдерів пропонують безкоштовну пробну версію, постійний безкоштовний план або гарантію повернення грошей, що дозволяє перевірити їхню послугу і визначити, чи вона підходить для вашого проекту.