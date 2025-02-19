Як БЕЗКОШТОВНО синхронізувати Obsidian! (Платний план не потрібен)

Obsidian — одна з найкращих програм для нотаток, доступних сьогодні. Він забезпечує потужний досвід на основі Markdown із локальним сховищем. Однак є одна проблема: офіційна функція синхронізації коштує близько 8 доларів на місяць. Що, якби я сказав вам, що є спосіб абсолютно безкоштовно синхронізувати ваші нотатки на кількох пристроях? У цьому посібнику я розповім вам про метод за допомогою GitHub і Git, який дозволяє синхронізувати ваші нотатки, не витрачаючи ні копійки.

Що б знадобилося

Може здатися, що вам потрібно зробити багато речей, але не хвилюйтеся; в ідеальному сценарії вам знадобиться приблизно 10–15 хвилин і такі речі:

Обліковий запис і сховище GitHub

Маркер доступу GitHub

Ключ SSH (необов'язково)

Git

Обсидіан

Плагін Git для Obsidian

Додаток iSH для iPhone

Додаток Obsidian для iPhone

Крок 1: Створіть обліковий запис GitHub і репозиторій

GitHub — це хмарна платформа, яка в основному використовується для розробки програмного забезпечення, але її також можна використовувати для керування особистими проектами та файлами, зокрема нотатками Obsidian.

Сховище (або репозиторій) Git — це місце зберігання, де Git відстежує всі зміни в наборі файлів. Він записує зміни, дозволяючи вам повернутися до попередніх версій, співпрацювати з іншими та синхронізувати файли на різних пристроях. У контексті Obsidian репозиторій Git допомагає зберігати та синхронізувати ваші нотатки, одночасно відстежуючи всі редагування.





Перейдіть на GitHub.com і зареєструйтеся. Увійшовши в систему, натисніть кнопку «Новий» , щоб створити нове сховище. Дайте йому назву (наприклад, «Обсидіанові ноти»). Обов’язково встановіть репозиторій як приватний , щоб ваші нотатки не були загальнодоступними. Натисніть Створити репозиторій .









Крок 2. Встановіть Git на свій комп’ютер

Якщо у вас не встановлено Git, виконайте такі дії:

Windows : завантажте та встановіть Git з git-scm.com.





Mac : установіть Git за допомогою Homebrew з brew install git .





Linux : використовуйте sudo apt-get install git (для систем на базі Debian) або sudo dnf install git (для систем на основі Fedora).





Після встановлення відкрийте свій термінал (командний рядок, PowerShell або термінал macOS) і перевірте встановлення, виконавши:

git --version

Основні команди Git

Ось три основні команди Git, якими ви будете часто користуватися:

git status





Ця команда показує поточний стан вашого сховища. Він повідомляє вам, які файли були змінені, додані чи підготовлені для статусу commit.git

git pull





Ця команда отримує останні зміни з віддаленого сховища (GitHub) і оновлює ваш локальний репозиторій.

git push





Після внесення змін потрібно завантажити їх на GitHub за допомогою git push. Ця команда надсилає внесені вами зміни з локального сховища до віддаленого сховища.

Крок 3: Клонуйте репозиторій GitHub

Тепер давайте підключимо ваше локальне сховище Obsidian до GitHub:

Відкрийте свій термінал і перейдіть до папки, де ви хочете зберігати нотатки.





Виконайте таку команду, замінивши YOUR-REPO-URL на URL-адресу сховища GitHub:

git clone YOUR-REPO-URL





Це створить локальну папку, пов’язану з вашим репозиторієм GitHub.









Перемістіть свої нотатки Obsidian у цю папку, щоб вони були готові до синхронізації.

Крок 3. Як отримати токен GitHub Classic

GitHub відмовився від автентифікації на основі пароля для операцій Git. Натомість вам потрібно використовувати особистий маркер доступу (PAT) , який забезпечує більш безпечний спосіб автентифікації.

Як отримати токен GitHub Classic

Перейдіть до налаштувань розробника GitHub:

Відкрийте налаштування маркера GitHub .

Натисніть Створити новий маркер → Вибрати класичний .





Встановити термін дії та дозволи:

Виберіть термін придатності або встановіть для нього значення Без закінчення (не рекомендовано з міркувань безпеки).

Виберіть необхідні області:

repo → Для доступу до приватних сховищ.





Згенеруйте та скопіюйте маркер:

Натисніть Створити маркер і негайно скопіюйте його .

і . GitHub більше не показуватиме його після того, як ви залишите сторінку.





Використовуйте маркер в автентифікації Git:

Коли в операціях Git буде запропоновано ввести пароль , вставте маркер.

Крок 4. Налаштуйте SSH для автентифікації (необов’язково)

Щоб не вводити свій пароль щоразу під час синхронізації, ви можете налаштувати автентифікацію SSH:

Згенеруйте ключ SSH, виконавши:





Скопіюйте ключ SSH за допомогою:

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub





Перейдіть на GitHub, перейдіть до Налаштування > Ключі SSH і GPG і додайте скопійований ключ.





Тепер ваша система автоматично автентифікуватиметься за допомогою GitHub.

Крок 5: Налаштуйте плагін Git в Obsidian

Я припускаю, що у вас уже є програма Obsidian, тому я не буду розповідати про процес її встановлення тут. Я лише покажу вам швидкі кроки для встановлення плагіна Git.





У Obsidian є плагін, який полегшує синхронізацію Git:

Відкрийте Obsidian і перейдіть до Налаштування > Плагіни спільноти . Знайдіть «Git» і встановіть його. Увімкніть автофіксацію та синхронізацію (встановіть інтервал, наприклад, 5 хвилин). Увімкніть Pull on Startup, щоб запобігти конфліктам.









Тепер, коли ви редагуєте нотатки, Obsidian автоматично синхронізуватиме їх із GitHub.

Крок 6. Синхронізація нотаток на мобільному пристрої (iOS, iPhone, iPad)

Синхронізація на мобільному телефоні трохи складніша, але все ще здійсненна.

Встановіть Obsidian з App Store.





Установіть iSH , термінальну програму, яка дозволяє запускати команди Linux.

Додаток iSH



Відкрийте iSH і встановіть Git за допомогою:

apk add git





Створіть папку для ваших обсидіанових нотаток:

mkdir obsidian





Виконайте команду mount, щоб підключити папку обсидіанового сховища.



mount -t ios . obsidian





З’явиться засіб вибору файлів. Виберіть папку з локальним сховищем.





Потім використовуйте такі команди:





cd obsidianrm -rf .git clone YOUR-REPO-URL .

Після цього ви побачите свої нотатки в додатку Obsidian.





Крок 7. Встановіть плагін Obsidian Git на iPhone

Останній крок у нашому посібнику – плагін спільноти Git.

Відкрити Обсидіан.

Перейдіть до Налаштування > Плагіни спільноти.

Торкніться «Огляд» і знайдіть Obsidian Git.

Натисніть «Встановити», а потім «Увімкнути плагін».

Встановіть інтервал автофіксації (наприклад, кожні 5 хвилин).

Увімкніть Pull on Startup, щоб синхронізувати зміни під час відкриття Obsidian.







Відеоінструкція

Якщо вам важко виконати кроки, я рекомендую вам переглянути мій детальний відеоінструкцію.

Висновок

Хоча це вимагає невеликого налаштування, після завершення воно працює без проблем. Якщо ви знайшли цей посібник корисним, дайте мені знати про це в коментарях і не соромтеся ставити будь-які запитання!





здоров'я! ;)