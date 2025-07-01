Чому ваш наступний смарт-домашній пристрій полює на комарів: зустрічайте Bzigo Iris

Літо означає славне сонячне світло, довгі дні, поїздки на пляж і щось інше, що не так весело: комахи. Ці шкідники не просто побивають вас назовні. Занадто часто, вони роблять свій шлях всередині. Хто не прокинувся з цим дратівливим шумом в вусі?

Хороша новина в тому, що новий винахід спеціально розроблений, щоб зробити комарів легше відправляти, незалежно від часу дня.Детектор комарівЇї називають Bzigo Iris.

"Ми замінюємо важкі хімічні продукти розумними, свідомими для здоров'я технологіями", - сказав генеральний директор компанії Тзук Фрідман.





Традиційні засоби не усувають комарів

Раніше було мало можливостей для виявлення комарів, які блукають таким і таким чином.Навіть самий рішучий людина може легко втратити сліди своєї хвойної форми.

Крім того, традиційні методи, такі як спреї ірепеленти комах покладаються на хімічні речовини, які можуть бути шкідливими для здоров'яОсобливо для дітей і домашніх тварин.

Крім того, The New York Times повідомляє, щоЗапперс вбивають помилкових бугрів"Їх безрозсудне вбивство може порушити опікування і в цілому викинути навколишнє середовище з рівноваги", - пояснює стаття. - Плюс, сила їх електричного удару може викинути в повітря туман з частин хвороб, що вириваються".

Хороша новина в тому, що, завдяки Bzigo, тепер є кращий спосіб.

«Ми розробили нашу систему контролю над комахами, тому що попередні спроби вирішити проблему були короткими, – каже Фрідман. – Ми знали, що можемо створити більш розумну, безпечну альтернативу, яка насправді буде працювати.





Інновації та виявлення AI: як працює Bzigo Iris

Bzigo - це технологічна компанія, заснована в 2019 році, щоб переосмислити боротьбу з шкідниками, галузь, де більшість попередніх рішень просто не були ефективними або безпечними.Команда компанії має пристрасть до вирішення реальних проблем за допомогою розумних технологій, використовуючи свій досвід в галузі штучного інтелекту та комп'ютерного бачення, щоб трансформувати світ боротьби з шкідниками, використовуючи штучний інтелект замість хімічних рішень.

Bzigo Iris є першим продуктом стартапу, і це означає катастрофу для небажаних відвідувачів комарів.

«Система Bzigo Iris є першим у світі детектором комарів, що працює за допомогою штучного інтелекту, — пояснює Фрідман. — Вона сканує кімнату, ідентифікує комарів і зазначає їх точне місце розташування лазером».

Оскільки ці інфрачервоні датчики можуть виявляти літаючих комарів більш ефективно, ніж люди і залишатися настороженими, пристрій знімає здогадки з контролю за шкідниками.

Ці електричні очі дуже, дуже точні. Як повідомляє Wired, "Фулькрум Bzigo - це система штучного інтелекту, яка дозволяє гаджету ідентифікувати навіть дуже маленьких комарів".

У будь-який час, ви знаєте, чи ваше середовище чисте або якщо ви стикаєтеся з агресором.





Відстежуйте комарів, отримуйте повідомлення

«Наша компанія почалася тому, що один з наших засновників відчайдушно шукав безпечне, безхімічне, ефективне рішення для своєї дочки, яка страждає алергією на укуси комарів», - каже Фрідман.Найсмертоносніша тварина на Землі«»

Відповідальний за поширення небезпечних захворювань, таких як малярія, жовта лихоманка і лихоманка денге, ця крихітна істотащороку вбиває понад мільйон людейЦе набагато більше, ніжакули, що вбиває менше 10 осіб на рік, абоЗміїЦе відповідає за 140 тисяч смертей на рік.

Окрім виявлення шкідливих помилок, інновація Bzigo може бути підключена до Wi-Fi, і повідомлення може бути надіслано до вашого смартфона, коли він знайшов один. „Система працює в реальному часі і буде попереджати вас, як тільки буде виявлено комаха”, каже Фрідман. „Ви завжди будете знати, що відбувається в вашій спальні, вітальні або іншому приміщенні.





Нові технології переможуть комарів раз і назавжди

Ви втратили сон і спостерігали, як ваші діти прокидаються в укусах.Кожного літа ситуація тільки погіршується.

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