Чи TikTok Shop безпечний? Що вам потрібно знати









У TikTok Shop загалом безпечно купувати, але важливо бути обережним, купуючи в онлайн-магазині. TikTok Shop — це сегмент TikTok, який дозволяє купувати товари у ваших улюблених творців контенту та впливових осіб. Онлайн-ринок був запущений у США у вересні 2023 року, і, за даними Forbes, приблизно 5% усіх американських споживачів придбали подарунок у TikTok Shop під час святкового сезону 2023 року. На вкладці «Магазин» у TikTok ви можете шукати продукти на основі рекомендованих категорій, як-от мода чи електроніка, так само, як це було б на Amazon чи інших онлайн-ринках. Переглядаючи свою стрічку TikTok, ви можете натрапити на відео, присвячені певним продуктам, пов’язаним із TikTok Shop, де ви можете придбати їх безпосередньо на ринку.





Продовжуйте читати, щоб дізнатися про потенційні ризики покупки товарів у TikTok Shop, поширені випадки шахрайства в TikTok Shop і про те, як убезпечити себе під час покупок у TikTok.

Які ризики покупки в TikTok Shop?

Купівля товарів у TikTok Shop пов’язана з ризиками, зокрема шахраями та неякісними продуктами. Оскільки не всі продавці в TikTok Shop перевірені, неперевірені продавці можуть продавати підроблені або низькоякісні товари, або ви можете ніколи не отримати замовлений товар. Щоб не потрапити на шахрайство, перед покупкою обов’язково подивіться на значок або галочку в профілі продавця в TikTok, який вказує на те, що він підтверджений.

Поширені шахрайства в TikTok Shop, націлені на покупців

Кілька поширених шахрайських дій TikTok Shop, націлених на вас як на покупця, включають шахраїв, які продають фальшиві товари, ніколи не доставляють придбаний товар, націлюють на вас фішингові шахрайства або видають себе за перевірені бренди, щоб завоювати вашу довіру.

Шахраї, що продають контрафактну або неякісну продукцію

Ви можете знайти в TikTok Shop оголошення про продукт, який ви так довго шукали, за ідеальною ціною. Шахраї створюють привабливі оголошення, щоб залучити вас, і коли ви зробите покупку, ви можете отримати підробку або товар низької якості, який не відповідає тому, що ви замовили. Найпростіший спосіб визначити, чи є оголошення в TikTok Shop шахрайством, — знайти орфографічні чи граматичні помилки в описах товарів, продавців без відгуків або ціни, які не відповідають вартості товару.

Шахраї ніколи не доставляють куплений товар

Якщо ви замовляєте товар через TikTok Shop, будьте напоготові, поки він не прийде. Шахраї в TikTok Shop можуть створювати списки товарів, яких не існує, брати ваш платіж і ніколи не доставляти товар. Часто перевіряйте статус вашої інформації про відстеження, оскільки шахраї часто надають неправдиві номери відстеження під час шахрайства з недоставкою.

Шахраї націлюються на вас за допомогою фішингу

Шахраї TikTok Shop можуть націлити вас на спроби фішингу , надсилаючи повідомлення, щоб обманом змусити вас розкрити конфіденційну інформацію або натиснути небажані посилання. Наприклад, ви можете отримати повідомлення від продавця в TikTok Shop із проханням натиснути посилання, щоб надати платіжну інформацію. Якщо повідомлення продавця містить термінові або погрозливі висловлювання, надто добрі, щоб бути правдою пропозиції, орфографічні чи граматичні помилки, небажані посилання чи запити особистої інформації, ви, імовірно, маєте справу з шахраєм, який має намір викрасти вашу інформацію чи гроші за допомогою фішингової атаки.

Шахраї, які видають себе за надійні бренди чи впливові особи

Можливо, ви чули, що один із ваших улюблених брендів або впливових осіб продає бажаний товар у TikTok Shop. Замість того, щоб відвідувати їх перевірену сторінку профілю, ви можете шукати товар у TikTok Shop і натрапити на профілі, які виглядають майже ідентично профілам надійних брендів і впливових осіб. Шахраї часто створюють підроблені профілі, щоб видавати себе за законних брендів і впливових осіб, обманом змушуючи вас купувати в них товари. У цих шахраїв, імовірно, немає товару, який вони нібито продають, і він зникне разом із вашими грошима.

Як бути в безпеці та не потрапити на шахрайство в TikTok Shop

Незважаючи на безліч видів шахрайства, з якими ви можете зіткнутися в TikTok Shop, ви можете вберегтися від того, щоб стати жертвою, перевіряючи профілі продавців, використовуючи безпечні способи оплати, уникаючи пропозицій, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою, і ніколи не діліться конфіденційною інформацією з продавцем.

Перевірте відгуки продавців, рейтинги та підтвердження

Завжди перевіряйте легітимність продавця, перш ніж робити покупку в TikTok Shop. Вивчення типів відгуків і рейтингів, які має продавець, може допомогти вам уникнути шахрайства, оскільки продавець із обмеженою кількістю відгуків або без них часто не заслуговує довіри та може спробувати вас обдурити. Ще раз переконайтеся, що профіль продавця підтверджено значком або галочкою на TikTok Shop, оскільки перевірка означає, що TikTok підтвердив його особу.





Використовуйте безпечні методи оплати

Купуючи товари в TikTok Shop, уникайте здійснення платежів через інші програми. Використовуйте вбудовану платіжну систему TikTok Shop, щоб ваші транзакції були безпечними та захищеними. Якщо продавець закликає вас заплатити йому через Venmo , Cash App або будь-який інший неплатформний додаток, ви повинні бути обережними та довіряти лише тим продавцям, які використовують платіжну систему TikTok Shop. Крім того, використовуйте для покупок кредитну картку замість дебетової . Кредитні картки забезпечують кращий захист від шахрайства, гарантуючи, що ви не втратите гроші, збережені на вашому банківському рахунку, якщо вас обдурять.

Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою

Подібно до Temu та інших онлайн-ринків, TikTok Shop часто пропонує товари за низькими цінами. Однак ви повинні бути обережними щодо списків, які здаються занадто гарними, щоб бути правдою. Наприклад, якщо ви купуєте нову ігрову систему в TikTok Shop і бачите її за ціною 20 доларів, вам слід скептично поставитися до ціни та не потрапити на фальшивий список шахраїв.

Уникайте обміну конфіденційною інформацією

Якщо продавець у TikTok Shop стверджує, що не може надіслати ваш товар без певної конфіденційної інформації, як-от вашої платіжної інформації, негайно припиніть з ним спілкування. Шахраї можуть запитувати особисту інформацію, стверджуючи, що вона необхідна для доставки. Однак обмін конфіденційною інформацією з продавцем у TikTok Shop ставить під загрозу вашу конфіденційність і онлайн-безпеку, оскільки вони можуть використати цю інформацію, щоб націлити вас на нові шахрайства або, у крайньому випадку, скоїти крадіжку особистих даних.

Ніколи не натискайте небажані посилання та вкладення

Небажані посилання та вкладення можуть призвести до різноманітних негативних наслідків, зокрема до викрадення вашої особистої інформації або встановлення шкідливого програмного забезпечення на вашому пристрої. Якщо ви отримуєте повідомлення від продавця в TikTok Shop із посиланням, яке вони просять перейти, не натискайте його, оскільки вас можуть зламати . Якщо ви вважаєте, що посилання від продавця безпечне, перевірте його безпеку, перш ніж клацати, за допомогою засобу перевірки URL-адрес, як-от Google Transparency Report .

Захистіть свій обліковий запис TikTok

Переконайтеся, що ваш обліковий запис TikTok захищено, щоб захиститися від поширених шахрайств TikTok Shop. Ви повинні використовувати надійний пароль , який складається принаймні з 16 символів і комбінації великих і малих літер, цифр і символів. Також важливо додати додаткові рівні безпеки до свого облікового запису TikTok, увімкнувши методи багатофакторної автентифікації (MFA), наприклад двофакторну автентифікацію (2FA), або використовуючи стійкий до фішингу ключ доступу , який розроблено 2FA. Завдяки додаванню цих додаткових рівнів безпеки будь-кому буде складно отримати доступ до вашого облікового запису без підтвердження вашої особи.





Щоб увімкнути 2FA у своєму обліковому записі TikTok, виконайте такі дії:





Торкніться свого профілю в нижньому правому куті головного екрана. Виберіть піктограму меню у верхньому правому куті екрана, а потім торкніться Налаштування та конфіденційність у спадному меню. Перейшовши на екран «Налаштування та конфіденційність» , торкніться «Безпека та дозволи» в розділі «Обліковий запис» . Торкніться 2-етапної перевірки , а потім виберіть принаймні два методи, щоб увімкнути 2FA. Увімкніть параметри SMS і електронної пошти для 2FA, натиснувши «Увімкнути» .





Щоб налаштувати пароль для свого облікового запису TikTok, перейдіть у свій профіль, виберіть піктограму меню, а потім натисніть «Налаштування та конфіденційність» . Торкніться «Обліковий запис» , а потім — «Ключ доступу» . Після цього ви будете слідувати вказівкам на екрані та створити ключ доступу. Щойно ви підтвердите свій ключ доступу, TikTok запитуватиме його під час кожного входу.

Повідомте про підозрілих продавців

Якщо ви підозрюєте, що розмовляєте з продавцем-шахраєм, або розумієте, що вас ошукали, вам слід повідомити про обліковий запис продавця в TikTok. Щоб повідомити про підозрілий обліковий запис TikTok, відвідайте профіль продавця, торкніться кнопки « Поділитися» вгорі, а потім виберіть «Повідомити» . Виберіть причину повідомлення про обліковий запис продавця, натисніть «Надіслати» , і TikTok отримає ваш звіт. Повідомлення про підозрілих продавців у TikTok Shop допомагає захистити інших від шахрайства та зменшує присутність шахраїв на платформі.

Захистіть себе від шахраїв у TikTok Shop

Захистіть себе від шахраїв під час покупок в Інтернеті, особливо в TikTok Shop, переглядаючи рейтинги продавців, використовуючи безпечні методи оплати, уникаючи поширення конфіденційної інформації та ніколи не натискаючи небажаних посилань. Багато шахрайства в TikTok Shop спрямовані на викрадення вашої особистої інформації або грошей, тому завжди будьте обережні та досліджуйте, перш ніж робити покупку.