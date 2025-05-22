Трансформація аудіо-продуктів: рамкова революція Aparna Mohan





У галузі, де час виходу на ринок та якість перевірки безпосередньо впливають на успіх продукту, Aparna Mohan зарекомендувала себе як провідна фігура в галузі перевірки дизайну. Як основний член команди в Cirrus Logic, Aparna Mohan очолила розробку та впровадження цифрової та змішаної системи перевірки сигналів, яка стала стандартом у всіх лініях аудіо продуктів компанії.





Амбіційний рамковий проект вирішив одну з найпостійніших проблем напівпровідникової індустрії: створення стандартизованого, багаторазового середовища перевірки, яке могло б ефективно випробувати складне перехрестя цифрових і аналогових доменів в сучасних аудіочіпах.





Методичний підхід Aparna до архітектури і реалізації верифікації стоїть в центрі цієї історії успіху. Формалізуючи методологію верифікації, вона створила систему, яка значно спростила процес інтеграції для нових проектів. Ця стандартизація досягла по-справжньому портативного та повторного використання середовища верифікації, що підтримує послідовність при адаптації до різноманітних вимог продукту.





Вплив керівництва Aparna поширився далеко за межами негайного успіху проекту. Рамка особливо покращила процеси перевірки по декількох лініях продуктів, значно скоротив час, необхідний для встановлення надійних середовищ перевірки для нових проектів. Мабуть, найзначніше, рамка значно знизила бар'єр для вступу для інженерів, які починають займатися конкретними проектами, що дозволило їм швидко стати продуктивними у діяльності перевірки без тривалих періодів розширення.





Прийом зацікавлених сторін до рамки був переважно позитивним, з тим, що команди перевірки по всій організації прийняли методологію для перевірки продуктивності від кінця до кінця. Успіх рамки був офіційно визнаний на престижній конференції Cirrus Logic Innovation Conference 2017, де Aparna Mohan представила плакат, що підкреслює переваги методології та деталі її реалізації.





Особисто для Апарни Мохан проект став значним етапом у кар'єрі, демонструючи її технічне керівництво та навички розробки методології.Це досягнення безпосередньо сприяло її просуванню на посаду старшого інженера з перевірки дизайну - свідченням організаційного впливу рамки та її виняткового внеску у перевірку передового досвіду.





Подальше закріплюючи свою позицію лідера мислення з перевірки, Aparna служить в технічному комітеті програми престижної конференції DVCON 2025 Europe, де вона допомагає формувати дискусії в галузі щодо методологій перевірки та нових технологій.





Як член SCRS, Aparna продовжує сприяти науковим дослідженням та практичним застосуванням методологій перевірки чіпів.Крім своїх технічних внесків, вона служить наставником в "Переписанні Кодексу", де вона надає керівництво, консультації з кар'єри та уявлення про галузі студентам коледжу та жінкам на початку кар'єри в галузі технологій, допомагаючи розвивати наступне покоління різноманітних технічних талантів.





Будучи опублікованим дослідником з публікаціями на міжнародних конференціях та постійним представником інноваційних методологій перевірки на галузевих заходах, Aparna Mohan продовжує просувати область, вирішуючи складні проблеми перевірки.

Про Aparna Mohan

Aparna Mohan є видатним інженером з перевірки дизайну з більш ніж 11-річним досвідом роботи в галузі перевірки до кремнію та впровадження методології. Її технічний портфель включає в себе внески до 14 успішно розроблених продуктів ASIC у різних додатках. Aparna Mohan спеціалізується на методологіях функціональної перевірки (UVM, System Verilog), SVA та формальних методах перевірки, що робить її визнаним експертом у комплексному підході до перевірки.

Вона має ступінь магістра в Університеті штату Північна Кароліна і ступінь бакалавра в Університеті Керали, що забезпечує міцний фундамент для її технічних досягнень.

Її відданість просуванню в цій галузі виявляється через її опубліковані дослідницькі роботи на міжнародних конференціях та регулярні презентації про інноваційні методології перевірки на галузевих заходах.

Ця історія була розповсюджена як випуск Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. дізнатися більше про програму тут.

Ця історія була розповсюджена в якості випуску Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Тут .



