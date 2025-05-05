332 показання
332 показання

Трамп як Папа: AI не винен

за Nebojsa "Nesha" Todorovic3m2025/05/05
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Надто довго; Читати

Чи створює він провокативні меми або мистецтво, залежить від того, як люди вирішують використовувати його.
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Nebojsa "Nesha" Todorovic HackerNoon profile picture
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Виправте мене, якщо я помиляюся, але одним з неофіційних гасел другої адміністрації Трампа було - дорослі повертаються, або щось подібне.


Де створений AI образ Трампа як Папи? я практикую те, що пишу.


Я не впевнений, що Трамп використовував Grok, але я впевнений, що ви, напевно, бачили знамениту картину.


No Luck With Tariffs - Let’s Try Memes and GIFs

Ніякого удачі з тарифами - давайте спробуємо меми та GIF


Якби хтось інший зробив це мистецтво, Трамп, безумовно, сподобався би і відновив його.


Люди MAGA беруть з собою свою любов до Трампа. Вони регулярно висловлюють це через AI. Мій особистий улюблений - це Трамп, який їздить на кішку, а не на лева. Можливо, це тільки я, але останній - кінда Путінський. Так, я думаю і пишу про Путіна, який їздить на ведмедя. Люди все ще обговорюють, чи це реальна картина. AI - це як, тримайте моє пиво.


Моя точка полягає в тому, що, якби один з смертних створив цю картину, то це було б лише одним з кращих.Таким чином, це ще один міжнародний і культурний скандал.Ви знаєте, це не те ж саме, якщо хтось, хто стався, щоб бути наймогутнішою людиною в світі (за всіма голлівудськими фільмами, які я дивився) кидає жарт.



Credit: X user @OyooQuartey



Для того, що це варте, Трамп є (не) експертом у релігійних питаннях, тому що він (ніколи) БУВ (!!) до Ватикану.


Звичайно, найменша країна в світі (не коли йдеться про вплив) і найбільша (зараз тільки коли йдеться про армію) повинні обговорювати горячі міжнародні питання, а не суперечливі картинки AI.


У захисті Трампа, давайте ігноруємо JD Vance (його візит до Ватикану), у нього не було багато вибору.Очікувані (не очікувані) наслідки тарифівтаКритика подвійних стандартівНаприклад, тактика розбещування повинна була вступити в дію.Так, Трамп як Папа суперечка.





Reddit: “What's the most practical thing you have done with AI?”

Reddit: «Яка найпрактичніша річ, яку ви зробили з AI?»


Є так багато речей, які AI може допомогти вам з. Небо є межею, наприклад:








Я все ще вірю, що штучний інтелект є нашим дзеркалом. Як і будь-який інший інструмент, він настільки ж хороший, як і людина, яка його використовує.Ви можете створювати легітимні твори мистецтва або меми (хтось може стверджувати, що це художні форми на власному рівні).


Майбутнє AI яскраве (воно римує з боротьбою): не тільки президент Трамп любить це, він використовує його регулярно. Це не ракетна наука AI, так би мовити, але це привабливо для очей і новин.


До наступного мему і екстравагантності AI Трампа, насолоджуйтеся фільмом «Конклав».


І так, Трамп як Папа; не кажи, що це допінг, тому що це просто лама - AI не винен.

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Nebojsa "Nesha" Todorovic@nebojsaneshatodorovic
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