Жорстока правда про криптовалюту: попит — це все, і ви, ймовірно, програєте

Ви хочете контролювати свої фінанси чи що?

Ви хочете мати свободу доступу до своїх грошей де завгодно та коли вони вам потрібні? Чудово!

Чи чули ви про лак для нігтів Dog Wif; це новий мемкойн на Solana...





На всіх ринках діє єдиний економічний закон:

Пропозиція проти попиту.





Пропозиція криптовалют надзвичайно велика.





Взаємозамінні, незамінні, стейблкойни, управління, меми, докази роботи, докази частки тощо; немає нестачі нових токенів, що з’являються щодня.





Щоб поглянути на ситуацію в перспективі, у 2017 році було приблизно 10 000 криптоактивів. Станом на лютий 2025 року їх було понад 11 500 000, і, здається, їх зростання лише прискорюється.





Коли пропозиція перевищує попит, увага відволікається, а ліквідність розподіляється нерівномірно, створюючи тонкий портфель замовлень, через що ціни відчувають надзвичайну чутливість до тиску продажів, що в кінцевому підсумку призводить до агресивних рухів вниз (зазвичай постійних).





Коли попит перевищує пропозицію та зберігає його протягом часу, ми отримуємо біткойн.





Поєднуючи ретельний економічний дизайн, який належним чином враховує динаміку пропозиції, з потужною, максимально простою технологією, яка філософськи узгоджується з суспільством, виховується лояльна спільнота, яка запускає ефект маховика ліквідності, породжуючи ліквідність, і реальний попит консолідується навколо справжніх активів.





Немає магічного трюку; єдиним чинником, який розділяє якість і в кінцевому підсумку визначає успіх, є попит . Крапка.





Як би просто це не здавалося на поверхні, попит насправді є багатовимірним принципом із шарами залежностей і ступенями тонких нюансів.





Іншими словами, у цього є рівні.

Доміно попиту

Попит, як правило, рівномірно переміщається по активах щодо найбільш фундаментальних примітивів, пов’язаних із проектом/продуктом/економікою.





Існує два типи примітивів попиту: прямий і непрямий.





Прямий стосується попиту, який виникає всередині вузькоспеціального сектора. Це може включати такі речі, як бажання використовувати програму, що перекладається як вимога володіти маркером програми, що, у свою чергу, перекладається як вимога отримати доступ до мережі, на якій він побудований, що перекладається як вимога щодо маркера мережі.





Непрямий попит стосується попиту, який виникає внаслідок незалежних макросиль, таких як друк грошей, відсоткові ставки, суверенна політика та політичні режими.





Обидва типи водіїв також залежать один від одного.





Такі речі, як монетарна політика, впливатимуть на стан вільного/надлишкового капіталу в руках населення, що визначатиме схильність суспільства до ризику, що вказує на типи активів, які, ймовірно, залучать капітал. І навпаки, оскільки активи з вищим ризиком починають зростати без фундаментальних змін у доступному державному капіталі, це вказує на те, що досвідчені учасники ринку очікують, що капітал незабаром надійде до рук середнього роздрібного бізнесу, і займають перед ним позицію.





Що стосується криптовалюти, основні важелі попиту ґрунтуються на найпростіших звичках людської природи; гонитва за задоволенням і уникнення болю… Обидва вони викликані наративами.





Всеосяжний гігантський наратив, застосовний до обох важелів, — це суверенітет . Захист від влади та опозиція до неї.





Основна розповідь про пошуки задоволення ідеально складається з ламбо, ролексів, розкішних подорожей, уваги привабливих людей і визнання друзів і родини. Бажання бути правим і наживатися на цьому. Ми називаємо це азартними іграми.





Всеохоплюючий гігантський наратив щодо уникнення болю відноситься до уникнення FOMO. Спостереження за тим, як інші люди заробляють гроші, що змінюють життя, викликає бажання не вважати вас дурнями та залишатися осторонь. Ми називаємо це капітуляцією (втрата цілісності з самим собою і руйнування всього портфеля).

Хто за кермом?

Щоб зрозуміти, як стимулювати попит, нам потрібно спочатку зрозуміти, як виглядає попит, визначивши, звідки він походить. Оскільки метрика попиту переважно виражається тиском купівлі/продажу та ліквідністю, правильною основою для визначення джерела/походження попиту є запитання про ХТО .





Щоб спростити речі, хто існує в трьох загальних категоріях:





Будівельники





До них належать окремі розробники, які займаються створенням інструментів, компанії, що створюють продукти, що приносять реальний дохід, хакери, які шукають злами, щоб підірвати системи, творці контенту, які пишуть епохи, щоб поширити повідомлення, невеликі команди в гаражах, які створюють DEX, мости та всілякі інші розумні контракти.





Роздрібна торгівля





Супербільшість. Хлопці-відповіді та KOL у криптовалютному Twitter. Інвестори memecoin, знавці NFT, спекулюючі мавпи та 100x degen гравці. Також зазвичай називають «тримачами сумок» або «ліквідністю виходу». Спекулянти, які прагнуть збільшити прибуток, уникнути матриці та почухати свербіж від приналежності до спільноти.





установи





Це корпорації, які диверсифікують свої баланси за допомогою криптовалют, підприємства, які використовують токенізовані боргові зобов’язання, і уряди, які перетворюють вулкани на установки для майнінгу біткойнів.





Тут ми опускаємо безліч тимчасових учасників, включаючи маркет-мейкерів, біржі, постачальників послуг, таких як вузол інфра-серверів і хмарних серверів та інших.

Вимогливий попит

Тоді ЯК попит на криптовалюту керується?





Очевидно, підтримуючи мемкойн інсайдерською ліквідністю, отримуючи схвалення впливової особи та надсилаючи спам-відповіді за допомогою токсичних методів ботів «спільноти»…





Жарти вбік, але попит на криптовалюту розвивається так само, як і в будь-якій іншій сфері життя. Маркетинг.





Ми не збираємося надто глибоко занурюватися в моральні наслідки маркетингу, а лише підкреслимо, що маркетинг, за своєю природою, призначений для маніпулювання емоціями.





Прагнення здобувати людську природу зводиться до вибору методу (залучення чи примусу).





Залучення — це повільний метод органічного створення хороших продуктів і спільнот. Вони потребують дуже тривалих періодів часу, щоб створити довіру, але створюють постійний вплив і в певний момент часу стають рефлексивними, самопідтримуваними суперсистемами.





Нав’язування — це використання недбалої тактики, щоб створити фальшиву ілюзію того, що щось є більш цінним, ніж воно є. Це дешеві, недовговічні та дуже деструктивні методи, які найкраще можна зрозуміти, якщо DYOR погляне на кейси аргентинського Memecoin і перегорне незліченну кількість історій pumpfun .





Незалежно від того, який маркетинговий метод стимулює попит, важливою є природа самого попиту; тут ми говоримо про форм-фактори, які вимірюють прийняття.

Вимірювання попиту

Найпоширеніший і невірний спосіб оцінити прийняття – це ціна. Це трохи кращий спосіб через ліквідність. Ліквідність є наріжним каменем фінансових ринків і єдиним найважливішим показником при оцінці економічного добробуту активу/класу активів. Також бажання володіти [тиск купівлі] і бажання не відмовлятися від [тиску продажу].





Коли ціна на криптовалюту зростає, це створює вісцеральну психологічну петлю в свідомості людей, що криптовалюта має бути цінною, і це стає самоздійснюваним пророцтвом зростання ціни. Зворотне положення стосується знецінення; коли кількість падає, люди вважають, що проект більше не користується попитом.





Хоча в цьому є цінна правда, це не повна картина.





Попит на криптографію, оскільки це перш за все технологічна псевдоекономічна інновація, є набагато складнішим із векторами у фінансах і технологіях. Нижче наведено неповний перелік:





MAU (кількість місяців активних користувачів)

DAU (щоденна кількість активних користувачів)

Загальна кількість адрес у мережі

Загальна кількість смарт-контрактів

Загальна кількість транзакцій

Загальна кількість розробників

Хешрейт шахтарів

Кількість поставлених токенів вузлів

Обсяг у мережі

TVL (загальне значення заблоковано)





Перелік і кількість способів інтерпретації відповідних даних величезний; виклик, який ще належить адекватно подолати, полягає в тому, щоб зрозуміти, наскільки цей попит справді органічний, і поєднати його з іншими факторами, щоб справді зрозуміти стан проекту.

Вимагаючи чому

Незалежно від того, що в кінцевому підсумку стимулює попит, найважливішим питанням, яке потрібно розуміти з усіх, які завжди ставите, є «Чому».





Як би важко часом не було ігнорувати зовнішній шум, дайте собі право інтелектуально досліджувати глибинний субстрат, глибоко занурюючись у логічні міркування.



Чому я хочу це купити?

Чому інші люди бачать у цьому цінність?

Чому хтось хоче це продати?

Чому хтось хотів би ним володіти?

Чому хтось думає, що інші люди цього хочуть?

Чому проект хотів би будувати на цій мережі?

Чому б їм не побудувати іншу мережу?



Зрозуміло, що це крутий схил, оскільки інколи стає ще важче відкинути власні упередження та не потрапити в рекурсивну лазівку запитань, яка викликає перевантаження рішень, що називається «аналізом шляхом паралічу».





Просто зрозумійте, що коли ви можете контролювати свої імпульси і щиро досліджувати найглибші, найтемніші куточки через запитання, чому без емоційної прив’язаності, ви в якийсь момент досягнете точки остаточного рішення.





Завчасно бути не завжди краще,

Справа не в тому, щоб бути правим,



Зрештою, головне – перемога; а перемога буває, коли ви готові помилитися заради отримання прибутку.





А тепер давайте вийдемо і вимагатимемо величі 💫





До зустрічі по той бік, Анон 🥂