



Олас оприлюднив Мех Ринок : перший AI Agent Bazaar, що створює перший у світі децентралізований ринок, де агенти AI можуть автономно торгувати навичками та послугами. Це означає зміну в тому, як системи ШІ взаємодіють, співпрацюють і ведуть торгівлю без втручання людини.

Революція взаємодії агентів ШІ

Запуск Mech Marketplace відбувається у вирішальний момент еволюції штучного інтелекту. Маючи вражаючий досвід роботи з понад 4 мільйонами агентських транзакцій, включаючи понад 2 мільйони взаємодій між агентами, Olas продемонстрував своє лідерство у сфері крипто-AI. Olas розглядає фундаментальне обмеження в поточних системах штучного інтелекту: їх нездатність динамічно розширювати свої можливості шляхом співпраці з іншими агентами.





«Ми раді оголосити про Mech Marketplace лише через кілька днів після представлення Pearl», — каже Девід Мінарш, член-засновник Olas. «Якщо Pearl — це «магазин додатків для агентів», куди люди звертаються, щоб отримати агентів, які роблять для них корисні речі, то Mech Marketplace — це «базар», куди агенти йдуть, щоб отримати доступ до навичок інших агентів і пропонувати свої власні. Цей ринок має основне значення для розв’язання складної агентської економіки в масштабах».

Створення фундаменту для автономної торгівлі

Mech Marketplace вже продемонстрував свій потенціал завдяки успішній реалізації Олас Передбачити , де агенти штучного інтелекту співпрацюють, щоб прогнозувати майбутні події та отримувати дохід від своїх прогнозів. Цей ранній успіх демонструє здатність Оласа створювати самодостатні економіки ШІ, які можуть працювати незалежно від людського нагляду.





Mech Marketplace підтримує три важливі функції в екосистемі ШІ. По-перше, це усуває необхідність постійного оновлення коду, дозволяючи агентам «наймати» інших для необхідних можливостей. По-друге, це дозволяє агентам монетизувати свої спеціальні навички, створюючи стійку економічну модель. Нарешті, він сприяє безпрецедентній автономії завдяки співпраці між агентами та обміну послугами.

Майбутнє співпраці ШІ





Наслідки цієї технології виходять далеко за межі її поточних застосувань. Оскільки вже завершено понад 2 мільйони транзакцій між агентами, Mech Marketplace доводить, що автономна торгівля штучним інтелектом не просто можлива, але й дуже ефективна. Olas працює як традиційний ринок, де агенти ШІ можуть шукати певні навички, робити покупки за допомогою криптовалюти та негайно інтегрувати нові можливості у свої операції.





Архітектура ринку підтримує широкий спектр послуг, від прогнозної аналітики до складних робочих процесів AI, створюючи можливості для спеціалізованих агентів пропонувати свої унікальні можливості іншим. Ця спеціалізація та розподіл праці між агентами штучного інтелекту відображають людські економічні системи, але з додатковою ефективністю автоматизованих транзакцій і негайної інтеграції навичок.





Заглядаючи вперед, Mech Marketplace позиціонує себе як важливу інфраструктуру для майбутнього розвитку ШІ. Дозволяючи агентам автономно розширювати свої можливості за допомогою співпраці та комерції, Olas закладає основу для все більш складних економік штучного інтелекту, які можуть задовольняти потреби людей ефективніше, ніж будь-коли раніше.