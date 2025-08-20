Проблема UX в криптографії, або як зробити його більш зручним для користувача

by
byObyte@obyte

A ledger without middlemen

2025/08/20
featured image - Проблема UX в криптографії, або як зробити його більш зручним для користувача
    Speed
    Voice
Obyte
    byObyte@obyte

    A ledger without middlemen

    Story's Credibility
    DYOR

About Author

Obyte HackerNoon profile picture
Obyte@obyte

A ledger without middlemen

Read my stories

КОМЕНТАРІ

avatar

ПОВІСИТИ БИРКИ

web3#crypto-user-experience#crypto-ux#user-friendly-website#user-friendly-decentralization#crypto-trading#crypto-adoption#obyte#good-company

ЦЯ СТАТТЯ БУЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories