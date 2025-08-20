Проблема UX в криптографії, або як зробити його більш зручним для користувача

Ви коли-небудь намагалися «закласти» свої токени, налаштувати свої «газові збори», або запам'ятати свою «мнемонічну фразу», і замислювалися, чи випадково ви вступили в клас іноземної мови? Не плутайте його з інтерфейсом користувача, який відноситься тільки до того, як виглядають екрани.Ви можете мати красивий інтерфейс, але жахливий досвід користувача, якщо кроки не мають сенсу або мову важко зрозуміти. Simply put, UX is how a product feels to use. Is it intuitive, simple, pleasant? Or does it leave you frustrated and confused? UX is about the journey of the user, making sure every step flows naturally. І це серце проблеми: криптовалюта повна потужних, перспективних технологій, але вона часто замкнена за плутанинами меню і жаргоном, які лякають людей. Чому UX має значення скрізь — ще більше в криптовалюті Ви можете подумати «Хороший дотик», як фантастичний дизайн на вашій чашці кави. Але насправді, крім фактичної потреби в продукті, це те, що змушує людей триматися в цифровому світі. UX – це просто And in crypto, that difference can mean millions of potential users deciding to stay in traditional systems or worse, with none at all. UX – це просто Згідно з "Близько двох третин небанківських дорослих сказали, що якщо вони відкрили рахунок у фінансовій установі, вони не могли використовувати його без допомоги". Світовий банк Світовий банк Ви можете подумати, що криптовалюта може легко перемогти цих користувачів (потрібен тільки Інтернет), але все ще є проблема складності використання.Всі ці небанківські люди могли б знайти корисну альтернативу в крипто, але UX знаходиться посередині. Подумайте про те, як iPhone До цього телефони були хитрими, і тільки любителі технологій досліджували їх передові функції. Apple зробив досвід гладким, навіть приємним, для всіх. Революційні смартфони Революційні смартфони Багато виправлень прості, але вони вимагають від дизайнерів продуктів зосередитися більше на звичайних людях, а не тільки на інсайдерах і розробниках. Чому UX відчуває себе розбитим в криптовалюті Отже, чому криптовалюта відчуває себе так незручно, щоб використовувати сьогодні? Є кілька поширених винуватців. По-перше, жаргон. Терміни, такі як "ролупи", "мнемонічні фрази", "забивання" і "сліпота" плутають навіть досвідчених користувачів. Тоді є багато кроків, щоб зробити щось просто: відкрити гаманець, купити токени, і передавати їх часто відчувається, як вивчення передової математики з нуля. Не забувайте про складні адреси гаманця: довгі рядки випадкових букв і чисел.Чи відчували б ви себе впевнено, відправляючи свої гроші на «0x5a1F...7bC9» без триразового перевірки? Але вони повинні бути в змозі, оскільки ці системи роблять всілякі речі зі своїми грошима. That’s why the lack of human-readable addresses makes users nervous. They can’t even dream about ‘reading’ smart contracts written in a programming language І помилки в криптовалюті можуть бути постійними.Якщо ви надсилаєте монети на неправильну адресу або втрачаєте свої ключі, часто немає способу їх відновити. Навіть найбільші імена криптовалют погоджуються, що це проблема.Брайан Армстронг, генеральний директор Coinbase, Крім того, Changpeng Zhao, колишній генеральний директор Binance, сказав, що обмін страждав від поганого досвіду користувачів. Признання Признання Якщо ви коли-небудь намагалися перемістити свої перші монети або використовувати протоколи DeFi, ви знаєте, що вони означають. Як зробити UX в криптовалюті краще На щастя, є багато способів поліпшити UX в криптовалюті. По-перше, провайдери повинні мінімізувати жаргон, де це можливо. Наступне, освіта користувачів, як вони йдуть, є важливим.Маленькі підказки, екрани підтвердження та показники прогресу допомагають зробити досвід менш стресовим. Наприклад, попередній вибір більш високої безпеки або запропонування консервативних зборів може допомогти захистити користувачів від себе. Avoiding costly mistakes can be done through clearer warnings and descriptions before transactions, and by defaulting to safer settings Ще одним корисним принципом є прогресивне розкриття: спочатку покажіть основні, необхідні варіанти і приховати розширені налаштування за кнопкою «більше варіантів». Не всі говорять по-англійськи, мають ідеальний зір або менше 30 років, але думати про доступність і різноманітність користувачів добре для всіх. Тому що розробники ніколи не матимуть такого ж досвіду, як вони. Having those same users test the apps and provide feedback is probably the best option З іншого боку, користувачі також повинні розглянути компроміс вартість vs. не вартість. вартість гаманців (як ті на централізованих обмінах) часто простіше, тому що компанія займається безпекою, але вони менш приватні і безпечні. не вартість гаманців дають більше контролю, але вимагають більше знань від власників. Що було зроблено досі? Ми повинні визнати, що це не завжди було таким чином.Коли Bitcoin вперше був запущений, не було навіть "семенних фраз". (або втрачений) нешифрований файл їхнього приватного ключа. Децентралізовані обміни (DEX) На сьогоднішній день вони мають інтерфейси, схожі на додатки.Цей прогрес показує, наскільки багато може змінитися з акцентом на зручність використання. Тільки тримали Були колись Тільки тримали Були колись Замість того, щоб копіювати і вставляти 42-значну адресу, ви можете надсилати крипто на «alice.eth» завдяки послугам, таким як Ethereum Name Service (ENS), Unstoppable Domains і SPACE ID. Однак привід полягає в тому, що ці домени доступні тільки тим, хто може їх придбати і / або Це не зовсім рідна, безкоштовна функція. They replace intimidating addresses with short, human-readable names. Щороку платять за них Щороку платять за них У свою чергу, гаманці та обміни також роблять речі, щоб поліпшити. Готовий гаманець (раніше Argent) зосереджується на мобільному першому дизайні, дружній підтримці та заміні насіння фрази з " "Функція з хмари, щоб допомогти користувачам відновити доступ, якщо вони втратять свої пристрої. для попередньо симульованих транзакцій і для того, щоб зробити їх більш економічно ефективними. його додаток драматично звертається до початківців, навіть видаляючи деякі розширені опції, поки користувачі не відчувають себе готовими. Відновлення офшорного ланцюга Розумні транзакції has simplified Відновлення офшорного ланцюга Розумні транзакції Вона спростила Платформи як Мета полягає в тому, щоб представити контрактні дії простою англійською мовою, щоб користувачі могли зрозуміти, що вони підписують, перш ніж натиснути на підтвердження - аналогічно тому, що вже існує в Obyte з 2020 року (див. нижче). Робити розумні контракти легше використовувати і читати людьми. Some chains are experimenting with making smart contracts readable to humans, or have already done that. Створення CSPR.live Нові шляхи Створення CSPR.live Нові шляхи Ці зусилля доводять, що краще UX не тільки можливо, це вже відбувається на декількох платформах. виклик тепер робить ці поліпшення нормою, а не винятком. Ініціативи UX Obyte Obyte тихо будує зручні для користувача криптовалютні функції протягом багатьох років, роблячи це набагато простіше для будь-кого (навіть повноцінних початківців) надсилати і використовувати цифрові гроші. · вони просто натискають на посилання або вводять просту фразу з 12 слів, щоб претендувати на кошти.Якщо ніхто не претендує на textcoin, ви навіть можете повернути його за допомогою натискання. These are like little wallets over email, chat, or even print on paper. You don’t need the recipient’s crypto address Ви можете відправити Ви можете відправити Ви можете відправити Ще однією продуманою функцією є можливість замінити довгі, лякаючі адреси на імена користувачів або короткі коди.Замість того, щоб надсилати кошти на випадковий ряд букв і цифр, ви можете зареєструвати налаштоване ім'я користувача Якщо у вас є будинок у Ці імена та короткі коди дійсно поставляються з невеликою одноразовою платою, але це доступно і ваше зберігати без підписів. За допомогою портфеля chatbot Заміна міста За допомогою портфеля chatbot Заміна міста Obyte також допомагає вам уникнути помилок при взаємодії з dapps (наприклад, мости або DEXes). включаючи суми монет, які повинні бути відправлені у відповідь, зміни в стані агента (наприклад, балансові записи), і навіть веб-сайт агента (контракту), з яким ви взаємодієте. Before you hit send, the wallet shows you a preview of the expected transaction result, Нарешті, обмін здійснюється Вам не потрібно бути програмістом; ви просто заповніть простий шаблон простою мовою, встановите умови і надішліть його іншій стороні для схвалення. Створення розумних контрактів, які можна прочитати людиною Створення розумних контрактів, які можна прочитати людиною Незалежно від того, відправляєте ви монети, створюєте угоди або вимагаєте кошти, багато з цих функцій були живими, перевіреними та відкритими для всіх протягом багатьох років. Векторне зображення від pikisuperstar / Freepik Фріппік Фріппік