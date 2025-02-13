Платежі карткою повільні, дорогі та вмирають — ось до чого натомість звертаються споживачі

Зростаючі комісії за картки та відкликання платежів створюють непотрібні витрати, тоді як клієнти тепер очікують миттєвих безперебійних платежів. Оплата через банк є розумнішою альтернативою, і підприємствам стає все неможливо ігнорувати її.





Pay-by-bank — це спосіб оплати з рахунку на рахунок, який підтримується відкритим банкінгом. Банки безпечно надають доступ до API ліцензованим постачальникам, а користувачі авторизують платежі безпосередньо через інтерфейс свого банку. Платіжний потік повністю минає карткові мережі.





Деякі ключові переваги оплати через банк включають швидкість, безпеку та контрольовану згоду клієнта. UX простіше, а витрати нижчі, оскільки карткові мережі не задіяні.





Тепер давайте подивимося на статистику: у 2018 році у Великобританії було лише 320 000 банківських платежів. До 2024 року це число зросло до 224 мільйонів . Велика Британія лідирує в Європі з 13% цифрових споживачів і 18% малих підприємств.





Оскільки до 2032 року світовий ринок досягне 164,8 мільярдів доларів , 2025 рік стане переломним моментом. Ось чому відкритий банківський бізнес має набрати популярності цього року та що сприятиме його швидкому зростанню.

Цифрові вихідці переосмислюють платежі

Багато хто вважає, що споживачі налаштовані на свої методи оплати, їм зручно користуватися картками та цифровими гаманцями, і вони не довіряють новим технологіям. Але це змінюється, оскільки вихідці з цифрових технологій займають центральну сцену.





У 2025 році покоління Z становитиме майже 30% світової робочої сили. Це покоління виросло зі смартфонами, вони не просто віддають перевагу цифровим рішенням – вони очікують їх.





Візьмемо успіх таких банків-суперників, як Revolut у Великобританії. Вони стали популярними, пропонуючи швидке банківське обслуговування без проблем, на відміну від незграбних застарілих банків. Не дивно, що 78% мілленіалів користуються мобільним банкінгом, а чверть має основний банківський рахунок у цифровому банку.





Покоління Z йде ще далі. Вони проводять більше чотирьох годин на день у соціальних мережах, досліджують продукти в Інтернеті та стимулюють соціальну комерцію. Вони довіряють інноваціям, а не традиційним системам. Дослідження Mastercard Rise of Open Banking підтверджує це – покоління Z найбільше прагне прийняти передові фінансові технології.









Мілленіали та покоління Z, можливо, ще не найбагатші, але вони керують майбутнім електронної комерції. Плата через банк створена для них – без даних картки, без додаткових дій, лише швидка та зручна для UX оплата з рахунку на рахунок, створена для швидкості, зручності та безпеки.

Підприємства, які розуміють, як думає ця аудиторія, просунуться вперед. Питання не в тому, чи запрацює оплата через банк, а в тому, як швидко ви адаптуєтеся.



— Ласма Кухтарська, співзасновник, директор зі стратегії Noda .





Регуляторний прорив: IPR & PSD3

Надійні API та інтелектуальне регулювання є ключовими для прискорення запровадження оплати через банк. У 2025 році не одна, а дві важливі нормативні зміни сприятимуть розвитку.





По-перше, Регламент ЄС про миттєві платежі (IPR) вимагатиме від усіх банків і провайдерів пропонувати миттєві платежі в євро протягом 10 секунд, 24/7, через кордон. Це значний перехід від попереднього 25-секундного стандарту, що змушує банки швидко оновлювати свої системи. З січня 2025 року банки повинні мати можливість отримувати миттєві платежі. До жовтня 2025 року їх теж мають надіслати.





Саме по собі це змінює правила гри, але в поєднанні з відкритим банкінгом кидає безпосередній виклик картковим мережам. Швидші платежі, менше посередників і нижчі комісії – це саме те, чого хочуть компанії та споживачі.





Ще одна значна зміна — це PSD3, який планується розгорнути до 2026 року. Він вирішить ключові проблеми, які сповільнювали раннє впровадження відкритих банківських систем. Банки будуть зобов’язані надавати потужніші, високопродуктивні API, забезпечуючи кращу надійність і стабільність. Їм доведеться опублікувати звіти про продуктивність API та усунути непотрібні обмеження, які раніше робили відкритий банкінг незграбним.





Ці правила підштовхують банки до оновлення, роблячи відкритий банкінг швидшим, надійнішим і широко поширеним. Оскільки миттєві платежі та PSD3 прискорюють зростання, 2025 рік стане переломним моментом. Підприємства, які запровадять рано, залишатимуться попереду конкурентів.

VRP розблоковують регулярну оплату через банк у Великобританії

Однією з найбільших перешкод для переходу на оплату через банк є відсутність гнучкості для регулярних платежів. На відміну від платежів на основі картки або прямого дебету, традиційна оплата через банк вимагає від користувачів схвалення кожної окремої транзакції, що робить їх непрактичними для підписок, членства та інших регулярних платежів.





Але це змінилося. Змінні повторювані платежі (VRP) запровадили довгострокову згоду, тобто клієнти проходять автентифікацію один раз і встановлюють платіжний мандат з обмеженнями на суму та частоту. Після цього платежі відбуваються автоматично – не потрібно кожного разу проходити повторну автентифікацію. Клієнти залишаються під контролем, маючи можливість змінити або скасувати свої мандати в будь-який час.





Коротше кажучи, VRP поєднують зручність відкритого банківського обслуговування з простотою прямого дебетування та підписки на основі картки, і вони набирають обертів. NatWest і HSBC вже запустили VRP для переказів рахунків, а в травні 2022 року NatWest обробив перший комерційний VRP у Великій Британії. Згідно з наказом CMA, дев’ять найбільших банків Великобританії повинні підтримувати VRP для широкого впровадження, прокладаючи шлях для ширшого впровадження.





Ця зміна усуває основну перешкоду для оплати через банк, замінюючи традиційні методи оплати. Оскільки великі банки розгортають VRP, компанії, які зараз інтегрують оплату через банк, отримають перевагу першого.

— Ласма Кухтарська, співзасновник, директор зі стратегії Noda.





Чому 2025 рік – найкращий час для переходу на оплату через банк

Підприємства знають, що за оплатою через банк майбутнє, але багато хто може вагатися, побоюючись складної інтеграції, обмежених варіантів оплати та ризику порушити поточні налаштування. Саме тому зараз саме час діяти.





З правильним партнером інтегрувати оплату через банк дуже просто. Noda усуває складність, пропонуючи безперебійне рішення, що підключається та працює, яке працює з наявними платіжними потоками. Підприємства все ще можуть приймати картки, одночасно додаючи відкриті банківські послуги для ефективнішого та рентабельного розрахунку. Він пропонує відкриті банківські API, а також готові до використання плагіни для платформ електронної комерції, що полегшує налаштування. Підприємствам, які не мають спеціальної каси, платіжні сторінки без коду, платіжні посилання та QR-коди дозволяють миттєво приймати оплату через банк.