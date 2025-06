Перестаньте дивитися на інші інструкції з резюме: це єдиний, який вам коли-небудь знадобиться

No-BS п'єса менеджера найму для написання резюме, яке насправді працює.

Три резюме потрапили в мою поштову скриньку минулого місяця. Від чоловіка, двоюрідного брата і друга. Я хотів допомогти — я люблю допомагати. Але читання цих почувало себе домашнім завданням. Не тому, що вони не були розумними. Але тому, що документи відчували себе щільними, безладними і забутовими.





Ось коли це мене вразило:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Ми були навчені писати резюме, як юридичні транскрипти: лінійні, формальні, забутові. Нам сказали писати для ATS. Витягніть форматування. Видалити колір. Зробіть його машиночитаним.





Але ось істина: навіть якщо ваше резюме проходить через фільтр ATS, воно все одно має пройти через мене.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Але якщо я, хтось, хто піклується, не можу пройти через це... Уявіть собі менеджера з наймом без контексту і ще десять вкладків відкритих.





Якщо ваше резюме не полегшує сказати «так», це вже «ні».

Ваше резюме має одне завдання: перетворити увагу на можливість.

Подумайте про це як про продукт.Один з трьох частин:















Кращі резюме не просто написані, вони розробляються, редагуються і виконуються.





Північний стовп: думайте як продукт

Ваше резюме не є відображенням вашого минулого, це інструмент, щоб дістатися до вашого майбутнього.





Тому будь ласка, розглядайте його як продукт.Продукти мають користувачів, результати, позиціонування та цілі конверсії.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Отже, ви починаєте вирішувати своє резюме, відповідайте на це:

Які ролі я переслідую?

Що я хочу, щоб мене найняли, а не просто список?

Які сили я хочу кричати, навіть у скімі?





І якщо ваша відповідь на "що ви шукаєте далі?" - це "краща зарплата", будь ласка, зупиніться.





Зарплата – це не піч, це побічний ефект.

Ви застосовуєтеростутьЩоб побудуватиЩось новеЦеРівень UpЦеЛідВаше резюме має бутиreflect that ambition,Не переслідуйте кожен опис роботи, як змінювач форми без хребта.





Будьте чіткі вЧому,ХтоІЩо наступнеНавіть перед тим, як написатиЩо було.

Стовп 2: дизайн, який привертає увагу

Дизайн не починається з шрифтів, він починається з поваги.Respect for the reader’s timeПовага до того, як люди обробляють візуальну інформацію, і повага до того, що ваше резюмеІ не єдиний у складі.





Ось що насправді має значення:

1 Layout

Використовуйте два стовпці. Так, це добре. ATS виживе. Давайте перестанемо триматися за 2012 рік. Ваш читач подякує вам.





І ось один трюк: покладітьexperienceтаeducationДеякі наймаючі менеджери (як я) дбають про досвід.ДивноЗахоплюється освітою.Не питай мене чому!В ціломуАле це ваш час, щоб зробити, що студентський кредит борг рахувати! І з цим, ви можете служити обом.

2 Ієрархія

Що ви хочете, щоб я бачив спочатку? Ваше ім'я, ваш титул, ваші компанії, ваш вплив? Холодне. Зробіть їх візуально гучнішими. Розмір шрифту. Сміливий. Але припиніть кричати все.





Your name and section headers are non-negotiables.Тобто вони потрібні нам, а ми – їм.





Ієрархія не тільки естетична, а йstrategicНаприклад:

Якщо ви були просунуті в тій же компанії, виділіть ролі.

Якщо ви працювали на брендах найвищого рівня (MANG? Big 4?), підкреслити компанію.





Виберіть те, що важливо для вашої історії, і нехай це веде.

3. простір

Дайте простір для дихання. Whitespace не марний простір, це те, що допомагає відпочинок землі. Якщо ваше резюме виглядає як щільна стіна тексту, я зник. ваш заголовок розділу торкається лінії, яка торкається наступної речі, я серйозно зник.

4 Близькість

Я не можу сказати, наскільки це дратує мене, коли ваша робота знаходиться на лівій стороні, а потім, дати все направо! речі, які йдуть разом повинні бути разом.

5 Колір

Використовуйте один колір акценту, який відображає, хто ви є...збережно. Ваше ім'я, заголовки, і, можливо, компанії.Колір = підпис.





Ваше резюме не є керівництвом бренду, але це сигнал. колір є одним з найшвидших способів сказати щось про те, хто ви, перш ніж я прочитав слово.





Ви можете включити таке, як:

Maroon → Упевнений, обґрунтований, продуманий

Синій → Надійний, спокійний, орієнтований на деталі

Оранжевий → Сміливий, творчий, ініціатор

Зелений → Свіжий, адаптивний, спрямований на місію

Жовтий (не підкреслюючий жовтий) → Оптимістичний, теплий, високоенергетичний

Червона → Асертивна, рішуча, сильна присутність

Тільки сірий/чорний → Зарезервований, класичний, грає за правилами (що може бути саме точкою)

Дизайн для Skim

Люди не читають резюме. Вони сканують. Зробіть легко для них знайти сигнал. Так, зробіть ці позиції сміливими, зробіть вплив сміливим, все, що не може і не повинно бути пропущено, повинно бути сміливим.

Розробка розділу Micro-Tips

Якщо ви хочете, щоб ваше резюме добре читалося, не змушуйте мене виправити це.

Сирота слова: Якщо одне самотнє слово сидить на наступному рядку, будь ласка, виправити його.

Злочини шрифтів: Виберіть одну сім'ю шрифтів. Тримайтеся за неї. Використовуйте варіації шрифтів, якщо це необхідно. Додаткові шрифти також добре, але вони повинні йти разом.

Вирівнювання дрейфу: якщо ваші кулі не вирівнюються, це також не ваше повідомлення.

Річки білого простору: великі прогалини, що йдуть вертикально через виправданий текст? Зупиніться! Зліва узгоджено в усі часи.

Відстань між листами: навіть не думай про це!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Ви хочете показати свої навички UI / UX як PM? Ось як ви це робите з початку!

Стовп 3: Контент, який насправді щось говорить

Дизайн змушує мене зупинятися. контент змушує мене залишатися. оповідання змушує мене пам'ятати.





Ось як насправді написати резюме, яке варто прочитати:

Кількість сторінок = 1

Як Менеджер найму, я вийду за 6 секунд, можливо, 10 якщо я щедрий. Так, що-небудь більше, ніж 1 сторінка не збирається зробити це. Я візьму це як, "Ця дитина не знає, як редагувати". Що в реальному житті було б, "Чи може ця дитина навіть скоротити сферу, коли це потрібно?"НіТак що редагуйте його.

Кожна куля потребує роботи.

Кожна куля повинна виконувати іншу роботу. Перестаньте повторювати те ж саме речення з новим дієсловом. Це читається так, ніби ви не могли сказати речей, і я припускаю, що ви це зробили.

Почніть з дії, закінчуйте з доказів.

•Bad: Синхронізація LED між командами

•BetterКрос-функціональні синхронізації, що скорочують час QA на 40% і зменшують затримки запуску

Наказ = сигнал

Що б не було першим, це те, що я припускаю, що ви цінуєте найбільше.Не закопуйте свою найсильнішу роботу в середині сторінки.

5.Скажіть, що робить компанія

Якщо ваше резюме говорить "Google", це круто.Але ви працювали на Gmail? YouTube?





Одна лінія контексту під кожною компанією робить світ різниці.

Приклади :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Це допомагає зрозумітидитинаВід роботи, яку ви зробили, доТипкоманда, в якій ви були, і чи вирішили ви проблеми, які мають відношення до того, що мені потрібно.

Непереговорні, я буду боротися за вас.

Нема фотографій: упередження є реальним. І мені байдуже, наскільки гаряча ви. Ваше обличчя не є кваліфікацією. Тримайте його з сторінки.

Ніяких локацій компанії: якщо це не має значення для роботи, яку ви зробили, це просто втрачений простір.

Немає романів у вашому вступі: Ваш резюме повинен бути 2-3 рядки, без жаргону, і людський. не маніфест. не салат буцворд. і, звичайно, не в формі куль.

Розділ навичок: упорядковано за метою: питання замовлення. Завжди. Дизайнери → ведуть з інструментами та методами проектування. ПМ з інженерним фоном → ведуть з навичками продукту.

Немає кіл майстерності: Що означає «4 з 5» в Excel? Що ви можете сформулювати таблицю? Використовуйте макроси? Немає стандарту. Немає сенсу. видалити його.

Немає списків плаваючих інструментів. Figma, Excel, Jira... добре. Але що з ними? Якщо ви перелічите інструмент, покажіть, як він був використаний, або покладіть його в розділ навичок, де ви говорите про дизайн або аналітику, або історії користувачів!

Бонус: якщо ви ранній кар'єра, середина повороту, або продовження хвилювання

Вам не потрібна складена історія роботи, щоб написати велике резюме.

Додайте розділ Проекти

Особливо, якщо ви перебуваєте в старшій школі або робите зміну.

Використання проблем реального світу

Покажіть свою роль, рішення та вплив

Бонус, якщо ви посилаєтеся на роботу (портфоліо, GitHub і т.д.)





Internships countІ тежSide projectsНазвіть їх такими, якими вони є. Не закопуйте титул. І, звичайно, не ставлять це як досвід.

2.Покажіть, що ви можете співпрацювати

Ви не приєднуєтесь як віце-президент. Ви приєднуєтесь як PM1, APM або Designer 1. І чого я шукаю? Хтось, хто може співпрацювати, отримувати відгуки та функції судна. Використовуйте такі слова, як: "Співпрацював з міжфункціональними командами ..." "Співпрацював з дизайном, щоб ітерирувати на дроти ..." "Працював поряд з інженерами, щоб охопити функції MVP ..." Це те, що показує мені, що ви готові рухатися.

Остання думка

Ваше резюме - це не просто документ. Це продукт. Це не про все, що ви зробили. Це про те, щоб хтось хотів знати більше.





А про правду?

Вас не наймають через ваше минуле, вас наймають за те, наскільки чітко ви змушуєте когось вірити у ваше майбутнє.

Кращі резюме не є списками. Вони аудіювання. Зробіть ваш той, хто отримує зворотний зв'язок.