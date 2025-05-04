Небезпечний нагляд VRChat: Рослинний грунт для публічних аватарів NSFW

Як хтось, хто витратив місяці на документування, звітування і неодноразово звертався до команди модерації VRChat, я можу сказати з повною впевненістю: VRChat пропускає свою спільноту.





Що ще гірше, це не дає змогу тисячам неповнолітніх користувачів на своїй платформі, дозволяючи сексуально явним аватарам залишатися доступними в громадських світах. Ці аватари не тонкі. Вони не просто "сугестивні". Вони явні, з повним голістю, імітованими сексуальними частинами (DPS / SPS), і гіперсексуальними моделями, які можуть бути використані - і використовуються - у громадських світах, доступних дітям.





І VRChat це знає.





Я сподіваюсяover 120 public avatars, кожен з яких порушував власні Умови Служби та Спільноти VRChat. Кожен аватар включав в себе явний сексуальний контент, від стрічок до імітованих статевих органів. І хоча деякі з цих аватарів пізніше були перетворені на "приватні" - що доводить, що звіти були визнані - ця ледача тактика модерації нічого не робить.





Будь-який користувач може повторно завантажити той же аватар. Вони можуть перевернути перемикач і зробити його публічним знову. І жодних дій ніколи не робиться проти облікових записів, які спочатку їх завантажили. Це означає, що той же користувач, який поставив гіпер-голий аватар у громадському світі, де грають неповнолітні, може повернутися і зробити це знову без жодних наслідків.

Нехай це занурюється: без наслідків. без відповідальності.

VRChat є платформою, яка похвалитьсяover 100,000 active users daily, і вона має швидко зростаючу базу користувачів Quest, яка включає дітей у віці до 13 років. так, платформа дозволяє неповнолітнім.громадськостіі часто позначені як сумісні з Quest. Це не гіпотетично. Це відбувається зараз.





Це не просто погана модерація, це корпоративна недбалість.





Коли я дійшов до офіційної системи модерації квитків, мене зустріли з мовчанням. Пройшли тижні. Квитки були ігноровані. У рідкісних випадках, коли було вжито заходів, це було недостатньо, тимчасово, і залишило основну проблему недоторканою.





Через розчарування і глибоку стурбованість безпекою платформи я звернувся до декількох старших співробітників VRChat Inc., включаючи:

Casey (VP з продукту та виробництва)

Грем Гейлор (співзасновник і генеральний директор)

Сем Луангхот (старший менеджер спільноти)

Трэвіс Моррісон (голова штабу)

Томас Гайд (VP of People)





Не одна відповідь.

Ілюзія VRC+

Я був платним членом. я підтримав платформу. Але членство в VRC+ не поставляється з будь-якою посиленою підтримкою, інструментами модерації або навіть голосом у сфері здоров'я спільноти. Ви просто ще одна цифра, що поширює дохід для компанії, яка скоротила свою робочу силу на 30% в той час як її платформа зростала в щоденних користувачів і ризику.





Тим часом, решта співробітників занадто переповнені або незацікавлені, щоб вирішити одну з найбільших загроз платформи: неконтрольоване вплив на сексуальний контент.

Чому це має значення

Тому що це не про розсудливість, це проbasic digital safetyтаplatform ethicsКоли неповнолітнім дозволяється оснащувати і досліджувати аватари NSFW, які імітують сексуальні акти, це більше не просто проблема спільноти.ЮридичнийтаРепутаціяІ це те, що вся галузь VR повинна уважно спостерігати.





Дивно, що в 2025 році провідна соціальна платформа VR може виглядати інакше, в той час як її неповнолітні користувачі піддаються впливу і активно використовують аватари, які можуть легко потрапити під визначення сексуально експлицитного матеріалу.

Я готовий чекати

Я відправив електронні листи. я подав квитки. я зробив роботу модератора спільноти безкоштовно, ретельно документуючи і маркуючи шкідливий контент.





Ніхто не повинен боротися з цим важко тільки для того, щоб отримати визнання основного порушення безпеки.





Якщо VRChat не прислухається до тих з нас у співтоваристві, які намагаються підтримувати свою власну політику, то, можливо, настав час, щоб ширший технологічний світ звернув увагу.

Заклик до дії

Якщо ви розробник, творець або хтось, хто дбає про майбутнє цифрових платформ:speak outЯкщо ви батько, уважно подивіться на те, до чого отримують доступ ваші діти, і якщо ви є частиною команди VRChat, читайте це:do your damn job.





Ви більше не можете ховатися за автоматизацією та системами квитків. Ваші користувачі, особливо ваші наймолодші, заслуговують на безпечне середовище.





Гаррі Варден