Команда, що стоїть за популярним Telegram Wallet Grindery, розкриває Infra Wallet для агентів AI

Сінгапур, Сінгапур, 30 квітня 2025 / Chainwire / -- Компанія, підтримувана Binance Labs, будує Aventino, платіжний шар без дозволу для автономних агентів AI.





Після успіху його інкубації Binance Labs (нині Yzi Labs), Самостійний криптовалютний гаманець 3,5 мільйона користувачів Grindery Повернув свої погляди на створення шару несанкціонованих платежів для агентів AI. Команда за популярним розумним гаманцем пишається тим, що розкриває свій останній продукт, Авентіно , інфраструктурний шар, орієнтований на розробників, який забезпечує розумні гаманці для агентів AI.





I. Aventino надає інструменти для створення екосистеми, де агенти AI можуть працювати самостійно - володіти гаманцями, здійснювати платежі, взаємодіяти з блокчейн-протоколами та створювати власні токеновані спільноти на таких платформах, як Telegram, WhatsApp, XMT та відкритий веб.





Aventino - це інтелектуальна інфраструктура, яка використовує протокол абстракції облікового запису Ethereum ERC4337.





Створіть агента AI на будь-якому LLM, використовуйте будь-яку структуру та розподіліть на будь-якому клієнті та / або пристрої.

Дозволяйте цим агентам платити і отримувати плату, взаємодіяти з протоколами та видавати власні токени (дозволяючи токенізованим агентам).

Будувати спільноти навколо своїх агентів, дозволяючи нові форми управління та зростання.





«Ми вважаємо, що майбутнє штучного інтелекту вимагає фінансової автономії, а не тільки розвідки агентів», – сказав Тим Дельхес, генеральний директор і співзасновник Grindery.

«Ми вважаємо, що майбутнє штучного інтелекту вимагає фінансової автономії, а не тільки розвідки агентів», – сказав Тим Дельхес, генеральний директор і співзасновник Grindery.





«Aventino дозволяє розробникам створювати платформних агентів, які можуть здійснювати транзакції, управляти і розвиватися самостійно.Подібно до того, як мобільні додатки створюють шар між користувачами та інтернетом, агентський АІ створить новий шар між користувачами та моделями АІ, які підтримують їхнє цифрове життя.

«Aventino дозволяє розробникам створювати платформних агентів, які можуть здійснювати транзакції, управляти і розвиватися самостійно.Подібно до того, як мобільні додатки створюють шар між користувачами та інтернетом, агентський АІ створить новий шар між користувачами та моделями АІ, які підтримують їхнє цифрове життя.





Підтримка Binance Labs (нині YZi Labs)

Подорож Гріндері почалася в 2022 році в програмі інкубації Binance Labs, будуючи те, що колись називалося «Запієром для Web3.»





Після того, як 3,5 мільйона користувачів зареєструвалися на своїй смарт-кошельці Telegram, Grindery побачив можливість використовувати інфраструктуру, яку він побудував для свого споживчого додатка, щоб розширитися на набагато більший ринок: повноваження агентів штучного інтелекту як автономних економічних акторів.

Основні можливості Aventino

З запуском Aventino розробники зможуть будувати повністю автономні, високопристосовані агенти штучного інтелекту, які є взаємодіючими, децентралізованими та монетизованими — не замкнувшись в замкнутих екосистемах.





Автономні гаманці для агентів AI – побудовані на абстракції облікового запису ERC-4337 і дозволяють агентам взаємодіяти з протоколами DeFi і web3.

Стіл, орієнтований на творців – техно-агностичні та платформі-агностичні інструменти для публікації в Telegram, WhatsApp, в Інтернеті та децентралізованих клієнтах, таких як XMTP.

Агент токенізації та монетизації – опціонний token-емісії для агентів для підтримки управління, ліквідності та спільної власності спільноти.

Валютна монетизація – агенти можуть приймати платежі за допомогою традиційних фіатних методів, таких як Apple Pay і Google Pay, а також в криптовалюті.





"Агенти штучного інтелекту повинні бути вільними для еволюції, взаємодії та заробітку", - додав Дельхес. - "З Aventino ми будуємо стежки для цього бачення - і дозволяємо майбутнє, де будь-хто може будувати агентів штучного інтелекту з реальною утилітикою та управлінням, що підтримується криптовалютою".

GX - це валюта AI

Минулого місяця Grindery запустила свій універсальний газовий токен GX, який зараз торгується на основних CEXs Kucoin, MEXC і Gate.io, а також DEX Uniswap і STON.fi, і агрегатор DeFi LI.FI.





Запуск Aventino, однак, значно розширює корисність токена GX. Поза платіжними мережами, а також управління, GX буде використовуватися для транзакцій між агентами, що полегшує бездоганні платежі між платформами.





GX також буде потрібно для розгортання нових агентів - і токенізації їх - за допомогою кривих зв'язування, що забезпечує механізми доступу та інкубації для наступного покоління будівельників AI.

Партнерські можливості

Grindery is actively seeking partnerships with:

Платформи LLM, які хочуть розширити свій доступ

Клієнти та протоколи

Постачальники гаманців

Платформи No- і Low-Code

Блокчейн-протоколи з амбіціями





Зацікавлені співробітники можуть звернутися до контактів нижче, щоб вивчити можливості інтеграції та спільного будівництва.

Що буде далі

Гройсман вже запустив Ідея форуму для crowd-source ідей і запитів на персоналізованих агентів AI з співтовариства.Проект також включає розробників з AI, криптографії та специфічних полів.





Наступні чотири-вісім тижнів ознаменуватимуть ключову фазу, оскільки команда прискорює розвиток Aventino, оскільки він переходить від приватної до публічної бета-версії.

Щоб приєднатися до розмови, внести свої ідеї або побудувати на Aventino, користувачі можуть відвідати Grindery.com або слідкуйте за Grindery на X Для оновлення .

Про Grindery

Гріндери Підтримується $GX і підтримується Yzi Labs (колишня Binance Labs), ми дозволяємо безпечні, взаємодіючі транзакції між веб3-національними агентами AI через будь-який ланцюг або рамки.





Надаючи агентам і людям фінансову автономію через крипто-національні гаманці, Grindery закладає основу для децентралізованого, агентського майбутнього AI.

Контакти :

[email protected]

Контакти

засновник

Тім Дельхес

Гріндери

Тим@Grindery.com

Ця історія була розповсюджена як випуск Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Дізнайтеся більше про програму тут

Ця історія була розповсюджена як випуск Chainwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Дізнайтеся більше про програму тут



