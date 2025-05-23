Від 1-на-1 до розуміння: як рухомі мотиватори підсилювали рух моєї команди

Контрольний список нової ролі менеджера проекту знайомий: вивчіть зв'язки, розгляньте процеси, зустріньтеся з командою та поставте цілі пробного періоду.

Після початку перших зустрічей 1 на 1, я хотів зрозуміти, що мотивує кожного з моїх нових членів команди.

У цій статті я порину в те, як я використав інструмент під назвою Moving Motivators, щоб оцінити мотивацію команди і як це змінило спосіб, яким я керую.

Мотивація в серці: з чого починати?

Перше на порядку денному: 1-на-1s. Ці розмови є необхідними, і вони створюють простір для відкритості та справжнього слухання. Я приділяв увагу не тільки тому, що сказали мої колеги в команді, але як вони працювали, як вони реагували на виклики, і що надихало їх. Я також запитав колег, які працювали з командою довше, ніж я мав для їхньої думки. Це було цінним, але я хотів більше.Управління 3.0, сучасний підхід до лідерства, який розглядає управління як спільну і гнучку відповідальність для поліпшення робочого процесу та побудови мотивованих команд.





Gear Up: як підготуватися до тренування

Знайшов відповіднуХрам МіроЦе вже включало в себе мотиваторні картки та шкалу для їх рейтингу для кожного 1-на-1 сеансу.

Щоб зробити досвід максимально плавним, я:

Щоб зробити досвід максимально плавним, я:

Написати коротке введення, щоб пояснити мету і що означає кожен мотиватор

Написати коротке введення, щоб пояснити мету і що означає кожен мотиватор

Включено огляд та факультативний матеріал для читання в запрошення до календаря Google

Включено огляд та факультативний матеріал для читання в запрошення до календаря Google

Створено нейтральні описи карт для більш відкритої інтерпретації

Створено нейтральні описи карт для більш відкритої інтерпретації

Завершив вправу сам заздалегідь, щоб я міг поділитися своїми результатами пізніше.

Завершив вправу сам заздалегідь, щоб я міг поділитися своїми результатами пізніше.

Тип :Деякі мотиватори, такі як майстерність, зазвичай мають стандартну інтерпретацію. Інші, такі як честь або сила, означають різні речі для різних людей.

Тип :

1-на-1 або групова сесія?

Більшість ресурсів пропонують робити рухомі мотиватори як групові вправи для підвищення прозорості та командної моралі.

Як новий менеджер, я вибрав 1-на-1 сеанси, щоб зменшити ризик того, що хтось стримується, побудувати індивідуальну довіру, і дати кожній людині простір для чесного роздуму.

Проведення сесій

Кожна сесія починається з упевненості: немає правильних або неправильних відповідей, а мотиватори можуть і будуть змінюватися з часом.

Ми пройшли через значення кожного мотиватора, поки вони не відчули впевненість у своїй інтерпретації.Честьв двох напрямках: гордість особистими досягненнями і гордість місією компанії.Ми розділили картку, щоб відобразити обидва значення.

Після того, як мотиви були виведені зНайважливішедваНайменше важливоДодав другу частину:

Підніміть мотиватори, які вони відчували, що зустрічаються

Нижче ті, що їм бракували

Я міг відразу побачити, де кожен колега досягав успіху і де були прогалини.

Що я навчився

Дослідження показало, що в деяких випадках мотиваціямайстерніЦе було важливо, а інші пріоритетні.Статус,ЦікавістьабоСпіввідношенняРізноманітність підкреслювала необхідність персоналізованого підходу і те, як розуміння того, що рухає кожну людину, покращує вашу здатність ефективно керувати ними.

Наприкінці кожної зустрічі я поділився своїми мотиваційними результатами для сприяння співпраці.Я вирішив зробити це в кінці, а не на початку, щоб уникнути ненавмисного впливу на відповіді команди.

Перетворення знань в дії

Висновки виявилися відразу корисними:

Інженер QA високо цінував Curiosity і Mastery, але не відчував себе викликом.Після нашої дискусії ми записали його на курс автоматизації QA. Перемога для нього і команди.

Я визначив потенційних майбутніх лідерів, які могли б підтримати мене під час відпусток.

Я побудував сильніші зв'язки з тими, які я спочатку неправильно сприймав і покращив загальну колективну співпрацю.

Останні думки

Робота з мотивуючими мотиваторами 1-на-1 була правильним викликом для першого тренування.Це побудувало довіру, заохочувало роздуми і дало мені мотиваційну карту всієї команди.

З успіхом першого забігу, наступного разу я планую вивчити групову версію вправ. Тепер, коли вони знайомі з вправою, я вважаю, що групова сесія може викликати ще більш відкритий діалог і покращити колективну співпрацю.





Написав Євген Бандаренка, менеджер з доставки в Social Discovery Group.



