Від 1-на-1 до розуміння: як рухомі мотиватори підсилювали рух моєї команди
Контрольний список нової ролі менеджера проекту знайомий: вивчіть зв'язки, розгляньте процеси, зустріньтеся з командою та поставте цілі пробного періоду.
Після початку перших зустрічей 1 на 1, я хотів зрозуміти, що мотивує кожного з моїх нових членів команди.
У цій статті я порину в те, як я використав інструмент під назвою Moving Motivators, щоб оцінити мотивацію команди і як це змінило спосіб, яким я керую.
Мотивація в серці: з чого починати?
Перше на порядку денному: 1-на-1s. Ці розмови є необхідними, і вони створюють простір для відкритості та справжнього слухання. Я приділяв увагу не тільки тому, що сказали мої колеги в команді, але як вони працювали, як вони реагували на виклики, і що надихало їх. Я також запитав колег, які працювали з командою довше, ніж я мав для їхньої думки. Це було цінним, але я хотів більше.Управління 3.0, сучасний підхід до лідерства, який розглядає управління як спільну і гнучку відповідальність для поліпшення робочого процесу та побудови мотивованих команд.
Gear Up: як підготуватися до тренування
Знайшов відповіднуХрам МіроЦе вже включало в себе мотиваторні картки та шкалу для їх рейтингу для кожного 1-на-1 сеансу.
Щоб зробити досвід максимально плавним, я:
Щоб зробити досвід максимально плавним, я:
Написати коротке введення, щоб пояснити мету і що означає кожен мотиватор
Написати коротке введення, щоб пояснити мету і що означає кожен мотиватор
Включено огляд та факультативний матеріал для читання в запрошення до календаря Google
Включено огляд та факультативний матеріал для читання в запрошення до календаря Google
Створено нейтральні описи карт для більш відкритої інтерпретації
Створено нейтральні описи карт для більш відкритої інтерпретації
Завершив вправу сам заздалегідь, щоб я міг поділитися своїми результатами пізніше.
Завершив вправу сам заздалегідь, щоб я міг поділитися своїми результатами пізніше.
Тип :Деякі мотиватори, такі як майстерність, зазвичай мають стандартну інтерпретацію. Інші, такі як честь або сила, означають різні речі для різних людей.Тип :
1-на-1 або групова сесія?
Більшість ресурсів пропонують робити рухомі мотиватори як групові вправи для підвищення прозорості та командної моралі.
Як новий менеджер, я вибрав 1-на-1 сеанси, щоб зменшити ризик того, що хтось стримується, побудувати індивідуальну довіру, і дати кожній людині простір для чесного роздуму.
Проведення сесій
Кожна сесія починається з упевненості: немає правильних або неправильних відповідей, а мотиватори можуть і будуть змінюватися з часом.
Ми пройшли через значення кожного мотиватора, поки вони не відчули впевненість у своїй інтерпретації.Честьв двох напрямках: гордість особистими досягненнями і гордість місією компанії.Ми розділили картку, щоб відобразити обидва значення.
Після того, як мотиви були виведені зНайважливішедваНайменше важливоДодав другу частину:
- Підніміть мотиватори, які вони відчували, що зустрічаються
- Нижче ті, що їм бракували
Я міг відразу побачити, де кожен колега досягав успіху і де були прогалини.
Що я навчився
Дослідження показало, що в деяких випадках мотиваціямайстерніЦе було важливо, а інші пріоритетні.Статус,ЦікавістьабоСпіввідношенняРізноманітність підкреслювала необхідність персоналізованого підходу і те, як розуміння того, що рухає кожну людину, покращує вашу здатність ефективно керувати ними.
Наприкінці кожної зустрічі я поділився своїми мотиваційними результатами для сприяння співпраці.Я вирішив зробити це в кінці, а не на початку, щоб уникнути ненавмисного впливу на відповіді команди.
Перетворення знань в дії
Висновки виявилися відразу корисними:
- Інженер QA високо цінував Curiosity і Mastery, але не відчував себе викликом.Після нашої дискусії ми записали його на курс автоматизації QA. Перемога для нього і команди.
- Я визначив потенційних майбутніх лідерів, які могли б підтримати мене під час відпусток.
- Я побудував сильніші зв'язки з тими, які я спочатку неправильно сприймав і покращив загальну колективну співпрацю.
Останні думки
Робота з мотивуючими мотиваторами 1-на-1 була правильним викликом для першого тренування.Це побудувало довіру, заохочувало роздуми і дало мені мотиваційну карту всієї команди.
З успіхом першого забігу, наступного разу я планую вивчити групову версію вправ. Тепер, коли вони знайомі з вправою, я вважаю, що групова сесія може викликати ще більш відкритий діалог і покращити колективну співпрацю.
Написав Євген Бандаренка, менеджер з доставки в Social Discovery Group.