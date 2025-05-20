Moonpig (MOONPIG), криптовалюта, орієнтована на співтовариство на блокчейні Solana, швидко набирає імпульсу як найновіша вірусна сенсація у світі криптовалют - і на цьому тижні вона офіційно перевищила ринкову вартість в 40 мільйонів доларів всього через сім днів після запуску.

Міральний момент підкреслює вибуховий зростання Moonpig і зростаючу популярність серед роздрібних інвесторів, що рухається його захоплюючим ім'ям, грайливим брендом, приголомшливим мистецтвом та імпульсом.

Індустріальні спостерігачі вже роблять порівняння між зростанням Moonpig і іконописними монетами з минулих циклів, таких як Dogecoin, Safemoon і Pepe, оскільки видимість і ринкова вартість токена продовжують зростати.

Token дебютував через Pump.fun - запуск на базі Solana, відомий за демократизацією запуску монет meme - гарантуючи, що всі мали рівний доступ на початку, без попереднього продажу та без розподілу команд.

Цей підхід до справедливого запуску сприяв негайній довірі та залученню спільноти, узгоджуючись з ідентичністю Moonpig як спільноти, орієнтованого на проект.

Побудований на високошвидкісній, дешевій інфраструктурі Solana, Moonpig отримує вигоду від швидких транзакцій та доступності, дозволяючи навіть невеликим роздрібним трейдерам брати участь без заборонних зборів.Упродовж днів запуску на початку травня 2025 року, жива спільнота юмористичних інвесторів Moonpig почала формуватися, підсилюючи торговельний фанріоз, який послав ціну і видимість токена підніматися.

Брендинг меми та мистецтво: апеляція «Moonpig»

Його захоплююче ім'я з двома слів зливає криптовалютний крик "Місяць" (символізує прагнення до вибухових прибутків) з іграшковим зображенням "Свині" - комбінації, яка дивна, пам'ятна і зріла для вірусоздатності в Інтернеті.

Цей суміш аспірантів і абсурду швидко відгукнувся з аудиторією, яка вміє пам'ятати.Проект подвоює свій веселий етос, використовуючи як художні твори дизайнерів, так і художні твори штучного інтелекту для створення своїх візуалів і мемів, демонструючи маскоту на тему свиней та інші творчі зображення.

Це технологічно осмислене використання AI в маркетингу Moonpig не тільки виробляє нескінченні варіації гумористичного контенту, але також використовує ширший інтелектуальний дух часу, надаючи монеті інноваційну перевагу, яка інтригує роздрібну натовп.

Раннє тяжіння Moonpig було не менш вибуховим.З моменту свого дебюту, токен зареєстрував тризначний відсоток, підтверджуючи бурхливий шум, що його оточує.

Насправді, ціна Moonpig піднялася більш ніж на 800% протягом тижня після запуску, піднявшись з найнижчого за всю історію розміру близько $ 0,0032 5 травня до піку майже $ 0,039 11 травня, всього через 7 днів!

Цей метеоритний підйом швидко підняв ринкову капіталізацію Moonpig до приблизно 40 мільйонів доларів, поставивши його в топ-750 проектів у світі!

Щоденні обсяги торгівлі також постійно залишалися міцними – досягнувши 15 мільйонів доларів у 24-годинному обороті цього тижня, що сигналізує про значну ліквідність та тривалий інтерес від трейдерів.У соціальних медіа, хип є відчутним.Офіційна присутність Moonpig на CoinMarketCap та інших помітних трекерів поставила його на радар тисяч ентузіастів криптовалют.

Його обліковий запис в Twitter/X (@moonpigmeme) швидко зростає, а спільнота обмінюється штучними мемами Moonpig і збирається за місією проекту «піти на Місяць».

Веб-сайт проекту (moonpigmeme.com) аналогічно привертає великий трафік, представляючи історію Nova, персонажа "Moonpig". на крипто-форумах та телеграмних каналах, Moonpig став трендовою темою, оскільки ранні прийомники обмінюються розповідями про його здобутки і новачки змагаються, щоб приєднатися до того, що вони бачать як наступну велику монетну можливість.

Ехо Safemoon і Dogecoin в новому ринковому циклі

Швидке зростання Moonpig створює неминучі паралелі з легендарними монетами з попередніх ринкових циклів. крипто-ветерани згадують, як Dogecoin - народжений з інтернет-сміху - перетворився на багатомільярдний актив, і як Safemoon перейшов від експерименту з мемом до однієї з кращих криптовалют у світі практично за ніч.

Нещодавно монета Pepe показала, що вірусні токени-меми все ще можуть захоплювати уяву ринку. Moonpig, здається, вирізаний з однієї тканини: проект, який поєднує інтернет-культуру з криптовалютними інноваціями, щоб створити суспільний феномен. Як і його попередники, Moonpig не займається складною технічною корисністю; замість цього він охоплює легкий, всеохоплюючий спільний дух і силу соціального імпульсу для приводу вартості.

Аналітики та впливові на X взяли до уваги - деякі йдуть так далеко, що називають Moonpig найбільш органічною і перспективною мемою монети, що з'являється на Solana в цьому циклі.

Moonpig як монета Breakout Meme 2025

З більш широким криптовалютним ринком, здавалося б, готується до своєї наступної фази зростання, Moonpig добре позиціонується, щоб їздити по хвилі оновленої мем-монетної манії.Комбінація його вірусного брендингу, залученого співтовариства та справедливого етосу запуску говорить про те, що Moonpig має інгредієнти, щоб потенційно стати великою історією успіху цього ринкового циклу.

Прихильники стверджують, що Moonpig використовує той самий гумор і динаміку FOMO, що стимулювали Dogecoin і Safemoon, але з сучасними поворотами технології Solana і творчості, орієнтованої на штучний інтелект.

Хоча це ще ранні дні, швидке зростання і пристрасне слідування Moonpig вказують на те, що це може бути проривною монетою Солана, що ознаменує нову главу в постійно розвиваються крипто-поп-культурі.

Інвестори та спостерігачі будуть уважно спостерігати протягом найближчих тижнів, оскільки ця "Moonpig" починає свою місію.Якщо початковий імпульс є будь-яким показником, ця монета, очолювана спільнотою, може дуже добре перетворити свій вірусний шум на тривалу присутність в криптоекосистемі.

Джерела :

Ця історія була опублікована як прес-реліз BTCwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging.

Ця історія була опублікована як прес-реліз BTCwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging.















