Ашиш Сакарія: Відмінність у відносинному банківстві як помічник менеджера банку HDFC

У конкурентному ландшафті роздрібного банківства професіонали, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами з клієнтами з результатами продажів, виділяються як неоціненні активи.Міністерство Ашиша Сакарія як помічника менеджера (персонального банкіра) в галузі роздрібного банківства в відділі Ring Road HDFC Bank в місті Сурат, Гужарат, з 31 серпня 2015 року по 4 жовтня 2017 року є прикладом цього балансу відмінності у обслуговуванні та розвитку бізнесу.
Career Progression and Professional Growth
Повернення Ашіша в HDFC Bank в якості помічника менеджера, після його попередньої ролі виконавця контрактів (COEX) і його подальшої посади в IndusInd Bank, демонструє його професійне зростання та визнання його можливостей у банківському секторі.
Excellence in Relationship Banking
Як помічник менеджера в відділі роздрібного банківського бізнесу, Ashish був довірений портфелем клієнтів, підкреслюючи довіру банку до його здатності керувати і покращувати цінні відносини з клієнтами.
- Управління відносинами для присвоєного портфелю клієнтів
- Покращення відносин з існуючими клієнтами через можливості крос-продажу
- Поглиблення існуючих зв'язків між поточними та ощадними рахунками
- Збереження рахунків у своєму портфелі
- Розв'язання проблем клієнтів і вимог до обслуговування
Ці обов'язки, орієнтовані на відносини, демонструють вміння Ashish підтримувати зв'язки з клієнтами, а також виявляти можливості для надання додаткової вартості - критичний баланс в сьогоднішньому банківському середовищі, де збереження клієнтів так само важливо, як і нове придбання.
Driving Business Growth
Окрім управління відносинами, Ashish відмінно керує зростанням бізнесу за допомогою стратегій придбання та розвитку:
- Постійно досягати цілей продажів при підтримці високих стандартів обслуговування клієнтів
- Продаж інвестиційних продуктів, включаючи взаємні фонди, страхування, поточні рахунки та ощадні рахунки
- Створення рефералів з внутрішньої клієнтської бази даних
- Придбання нових клієнтів та перехресний продаж клієнтам
- Створення бізнесу у всіх продуктах та послугах, що пропонуються HDFC Bank
- Підвищення вартості існуючих поточних і ощадних рахунків
Його здатність виявляти відповідні продукти для потреб клієнтів при досягненні бізнес-цілей демонструє його розуміння симбіотичного зв'язку між задоволенням клієнтів і ефективністю бізнесу.
Operational Excellence
Банківська галузь вимагає точності в операційних процедурах, і Ashish продемонструвала майстерність в управлінні різними операційними аспектами:
- Процеси відкриття рахунків
- Фіксоване управління депозитами
- Служби Locker
- Валютні операції
- Створення Report Generation and Filing
- Охорона ПІН
Цей оперативний досвід гарантує, що потреби клієнтів задовольняються ефективно, зберігаючи при цьому цілісність і безпеку банківських процесів - критичний фундамент для підтримки довіри клієнтів.
High-Value Customer Management
HDFC Bank визнав виняткові результати Ashish у справах з клієнтами з високою вартістю.Це визнання підкреслює його здатність розуміти та задовольняти унікальні потреби клієнтів преміум-банківського бізнесу - сегмент, який часто вимагає спеціалізованої уваги та індивідуальних фінансових рішень.
Заява банку про те, що "він зробив фантастичну роботу" і їх визнання його досвіду та знань у підтримці відносин з клієнтами з високою цінністю підкреслює якість його продуктивності в цьому вишуканому аспекті банківських послуг.
A Comprehensive Banking Professional
Роль Ашіша як помічника менеджера в відділі Ring Road в HDFC Bank являє собою значний етап у його банківській кар'єрі.
- Управління відносинами з клієнтами
- Продажі та розвиток бізнесу
- Знання інвестиційного продукту
- Оперативна досконалість
- Преміум обслуговування клієнтів
Цей багатогранний досвід позиціонує його як універсального банківського професіонала, здатного сприяти різноманітним аспектам роздрібної банківської діяльності.
Building on Past Experience
Варто відзначити, що успіх Ашіша в цій ролі базувався на його попередньому досвіді в банківській сфері. Його попередня посада в якості виконавчого директора з контрактів в HDFC Bank надала йому фундаментальні знання банківських процедур та вимог щодо дотримання, в той час як його час в IndusInd Bank в якості асоційованого менеджера з продажів – Mass Banking підвищив його можливості продажів.
Industry Impact
Професіонали, такі як Ashish, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами, оперативну досконалість та розвиток бізнесу, представляють собою ідеал в сучасному роздрібному банківстві.Як банки продовжують керуватися подвійними пріоритетами цифрової трансформації та персоналізованого обслуговування клієнтів, люди з всебічним набором навичок Ashish стають все більш цінними для фінансових установ, які прагнуть зберегти конкурентну перевагу.
Його підхід до банківського бізнесу - поєднання уважного обслуговування клієнтів з ефективним виробництвом бізнесу - узгоджується з кращими практиками галузі, які визнають цінність задоволених клієнтів протягом усього життя, а не зосереджуються виключно на транзакційних відносинах.
About Ashish Sakariya
Ashish Babubhai Sakariya є універсальним банківським та маркетинговим професіоналом з більш ніж 11-річним досвідом роботи в галузі фінансових послуг та виробництва. Його кар'єра включає в себе декілька ролей зростаючої відповідальності в HDFC Bank і IndusInd Bank, де він послідовно демонстрував досконалість в управлінні відносинами з клієнтами, ефективності продажів та оперативній точності.
Маючи досвід, що охоплює роздрібні банківські операції, продаж інвестиційних продуктів, управління портфелем та розвиток бізнесу, Ashish зарекомендувала себе як професійний фахівець з фінансових послуг. Його особлива сила в управлінні високою вартістю відносин з клієнтами, а також стимулювання зростання бізнесу підкреслює його здатність узгоджувати потреби клієнтів з організаційними цілями.
Аналітичний підхід Ashish до бізнес-викликів, в поєднанні з його міжособистісними навичками та думкою клієнта насамперед, позиціонує його як цінний актив в сьогоднішньому динамічному бізнес-середовищі, де розуміння потреб клієнтів і надання індивідуальних рішень залишається найважливішим для сталого успіху.
Ця історія була розповсюджена як випуск Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. дізнатися більше про програму тут.
Ця історія була розповсюджена в якості випуску Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program.Тут.