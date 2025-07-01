Ашиш Сакарія: Відмінність у відносинному банківстві як помічник менеджера банку HDFC

У конкурентному ландшафті роздрібного банківства професіонали, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами з клієнтами з результатами продажів, виділяються як неоціненні активи.Міністерство Ашиша Сакарія як помічника менеджера (персонального банкіра) в галузі роздрібного банківства в відділі Ring Road HDFC Bank в місті Сурат, Гужарат, з 31 серпня 2015 року по 4 жовтня 2017 року є прикладом цього балансу відмінності у обслуговуванні та розвитку бізнесу.

Career Progression and Professional Growth

Повернення Ашіша в HDFC Bank в якості помічника менеджера, після його попередньої ролі виконавця контрактів (COEX) і його подальшої посади в IndusInd Bank, демонструє його професійне зростання та визнання його можливостей у банківському секторі.

Excellence in Relationship Banking

Як помічник менеджера в відділі роздрібного банківського бізнесу, Ashish був довірений портфелем клієнтів, підкреслюючи довіру банку до його здатності керувати і покращувати цінні відносини з клієнтами.

Управління відносинами для присвоєного портфелю клієнтів

Покращення відносин з існуючими клієнтами через можливості крос-продажу

Поглиблення існуючих зв'язків між поточними та ощадними рахунками

Збереження рахунків у своєму портфелі

Розв'язання проблем клієнтів і вимог до обслуговування

Ці обов'язки, орієнтовані на відносини, демонструють вміння Ashish підтримувати зв'язки з клієнтами, а також виявляти можливості для надання додаткової вартості - критичний баланс в сьогоднішньому банківському середовищі, де збереження клієнтів так само важливо, як і нове придбання.

Driving Business Growth

Окрім управління відносинами, Ashish відмінно керує зростанням бізнесу за допомогою стратегій придбання та розвитку:

Постійно досягати цілей продажів при підтримці високих стандартів обслуговування клієнтів

Продаж інвестиційних продуктів, включаючи взаємні фонди, страхування, поточні рахунки та ощадні рахунки

Створення рефералів з внутрішньої клієнтської бази даних

Придбання нових клієнтів та перехресний продаж клієнтам

Створення бізнесу у всіх продуктах та послугах, що пропонуються HDFC Bank

Підвищення вартості існуючих поточних і ощадних рахунків

Його здатність виявляти відповідні продукти для потреб клієнтів при досягненні бізнес-цілей демонструє його розуміння симбіотичного зв'язку між задоволенням клієнтів і ефективністю бізнесу.

Operational Excellence

Банківська галузь вимагає точності в операційних процедурах, і Ashish продемонструвала майстерність в управлінні різними операційними аспектами:

Процеси відкриття рахунків

Фіксоване управління депозитами

Служби Locker

Валютні операції

Створення Report Generation and Filing

Охорона ПІН

Цей оперативний досвід гарантує, що потреби клієнтів задовольняються ефективно, зберігаючи при цьому цілісність і безпеку банківських процесів - критичний фундамент для підтримки довіри клієнтів.

High-Value Customer Management

HDFC Bank визнав виняткові результати Ashish у справах з клієнтами з високою вартістю.Це визнання підкреслює його здатність розуміти та задовольняти унікальні потреби клієнтів преміум-банківського бізнесу - сегмент, який часто вимагає спеціалізованої уваги та індивідуальних фінансових рішень.

Заява банку про те, що "він зробив фантастичну роботу" і їх визнання його досвіду та знань у підтримці відносин з клієнтами з високою цінністю підкреслює якість його продуктивності в цьому вишуканому аспекті банківських послуг.

A Comprehensive Banking Professional

Роль Ашіша як помічника менеджера в відділі Ring Road в HDFC Bank являє собою значний етап у його банківській кар'єрі.

Управління відносинами з клієнтами

Продажі та розвиток бізнесу

Знання інвестиційного продукту

Оперативна досконалість

Преміум обслуговування клієнтів

Цей багатогранний досвід позиціонує його як універсального банківського професіонала, здатного сприяти різноманітним аспектам роздрібної банківської діяльності.

Building on Past Experience

Варто відзначити, що успіх Ашіша в цій ролі базувався на його попередньому досвіді в банківській сфері. Його попередня посада в якості виконавчого директора з контрактів в HDFC Bank надала йому фундаментальні знання банківських процедур та вимог щодо дотримання, в той час як його час в IndusInd Bank в якості асоційованого менеджера з продажів – Mass Banking підвищив його можливості продажів.

Industry Impact

Професіонали, такі як Ashish, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами, оперативну досконалість та розвиток бізнесу, представляють собою ідеал в сучасному роздрібному банківстві.Як банки продовжують керуватися подвійними пріоритетами цифрової трансформації та персоналізованого обслуговування клієнтів, люди з всебічним набором навичок Ashish стають все більш цінними для фінансових установ, які прагнуть зберегти конкурентну перевагу.

Його підхід до банківського бізнесу - поєднання уважного обслуговування клієнтів з ефективним виробництвом бізнесу - узгоджується з кращими практиками галузі, які визнають цінність задоволених клієнтів протягом усього життя, а не зосереджуються виключно на транзакційних відносинах.





About Ashish Sakariya

Ashish Babubhai Sakariya є універсальним банківським та маркетинговим професіоналом з більш ніж 11-річним досвідом роботи в галузі фінансових послуг та виробництва. Його кар'єра включає в себе декілька ролей зростаючої відповідальності в HDFC Bank і IndusInd Bank, де він послідовно демонстрував досконалість в управлінні відносинами з клієнтами, ефективності продажів та оперативній точності.

Маючи досвід, що охоплює роздрібні банківські операції, продаж інвестиційних продуктів, управління портфелем та розвиток бізнесу, Ashish зарекомендувала себе як професійний фахівець з фінансових послуг. Його особлива сила в управлінні високою вартістю відносин з клієнтами, а також стимулювання зростання бізнесу підкреслює його здатність узгоджувати потреби клієнтів з організаційними цілями.

Аналітичний підхід Ashish до бізнес-викликів, в поєднанні з його міжособистісними навичками та думкою клієнта насамперед, позиціонує його як цінний актив в сьогоднішньому динамічному бізнес-середовищі, де розуміння потреб клієнтів і надання індивідуальних рішень залишається найважливішим для сталого успіху.

Ця історія була розповсюджена як випуск Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. дізнатися більше про програму тут.

Ця історія була розповсюджена в якості випуску Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program.Тут.