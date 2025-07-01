Ашиш Сакарія: Відмінність у відносинному банківстві як помічник менеджера банку HDFC

за Sanya Kapoor2025/07/01
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Надто довго; Читати

Ашиш Сакарія процвітав як помічник менеджера в HDFC Bank, керуючи клієнтами з високою вартістю, керуючи продажами та забезпечуючи оперативну досконалість. він поєднував відносини з банківським бізнесом, щоб перевершити цілі, підвищити задоволеність клієнтів і побудувати довготривалу довіру клієнтів - заробляючи визнання за свій вплив на роздрібне банківство.
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У конкурентному ландшафті роздрібного банківства професіонали, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами з клієнтами з результатами продажів, виділяються як неоціненні активи.Міністерство Ашиша Сакарія як помічника менеджера (персонального банкіра) в галузі роздрібного банківства в відділі Ring Road HDFC Bank в місті Сурат, Гужарат, з 31 серпня 2015 року по 4 жовтня 2017 року є прикладом цього балансу відмінності у обслуговуванні та розвитку бізнесу.

Career Progression and Professional Growth

Повернення Ашіша в HDFC Bank в якості помічника менеджера, після його попередньої ролі виконавця контрактів (COEX) і його подальшої посади в IndusInd Bank, демонструє його професійне зростання та визнання його можливостей у банківському секторі.

Excellence in Relationship Banking

Як помічник менеджера в відділі роздрібного банківського бізнесу, Ashish був довірений портфелем клієнтів, підкреслюючи довіру банку до його здатності керувати і покращувати цінні відносини з клієнтами.

  • Управління відносинами для присвоєного портфелю клієнтів
  • Покращення відносин з існуючими клієнтами через можливості крос-продажу
  • Поглиблення існуючих зв'язків між поточними та ощадними рахунками
  • Збереження рахунків у своєму портфелі
  • Розв'язання проблем клієнтів і вимог до обслуговування

Ці обов'язки, орієнтовані на відносини, демонструють вміння Ashish підтримувати зв'язки з клієнтами, а також виявляти можливості для надання додаткової вартості - критичний баланс в сьогоднішньому банківському середовищі, де збереження клієнтів так само важливо, як і нове придбання.

Driving Business Growth

Окрім управління відносинами, Ashish відмінно керує зростанням бізнесу за допомогою стратегій придбання та розвитку:

  • Постійно досягати цілей продажів при підтримці високих стандартів обслуговування клієнтів
  • Продаж інвестиційних продуктів, включаючи взаємні фонди, страхування, поточні рахунки та ощадні рахунки
  • Створення рефералів з внутрішньої клієнтської бази даних
  • Придбання нових клієнтів та перехресний продаж клієнтам
  • Створення бізнесу у всіх продуктах та послугах, що пропонуються HDFC Bank
  • Підвищення вартості існуючих поточних і ощадних рахунків

Його здатність виявляти відповідні продукти для потреб клієнтів при досягненні бізнес-цілей демонструє його розуміння симбіотичного зв'язку між задоволенням клієнтів і ефективністю бізнесу.

Operational Excellence

Банківська галузь вимагає точності в операційних процедурах, і Ashish продемонструвала майстерність в управлінні різними операційними аспектами:

  • Процеси відкриття рахунків
  • Фіксоване управління депозитами
  • Служби Locker
  • Валютні операції
  • Створення Report Generation and Filing
  • Охорона ПІН

Цей оперативний досвід гарантує, що потреби клієнтів задовольняються ефективно, зберігаючи при цьому цілісність і безпеку банківських процесів - критичний фундамент для підтримки довіри клієнтів.

High-Value Customer Management

HDFC Bank визнав виняткові результати Ashish у справах з клієнтами з високою вартістю.Це визнання підкреслює його здатність розуміти та задовольняти унікальні потреби клієнтів преміум-банківського бізнесу - сегмент, який часто вимагає спеціалізованої уваги та індивідуальних фінансових рішень.

Заява банку про те, що "він зробив фантастичну роботу" і їх визнання його досвіду та знань у підтримці відносин з клієнтами з високою цінністю підкреслює якість його продуктивності в цьому вишуканому аспекті банківських послуг.

A Comprehensive Banking Professional

Роль Ашіша як помічника менеджера в відділі Ring Road в HDFC Bank являє собою значний етап у його банківській кар'єрі.

  • Управління відносинами з клієнтами
  • Продажі та розвиток бізнесу
  • Знання інвестиційного продукту
  • Оперативна досконалість
  • Преміум обслуговування клієнтів

Цей багатогранний досвід позиціонує його як універсального банківського професіонала, здатного сприяти різноманітним аспектам роздрібної банківської діяльності.

Building on Past Experience

Варто відзначити, що успіх Ашіша в цій ролі базувався на його попередньому досвіді в банківській сфері. Його попередня посада в якості виконавчого директора з контрактів в HDFC Bank надала йому фундаментальні знання банківських процедур та вимог щодо дотримання, в той час як його час в IndusInd Bank в якості асоційованого менеджера з продажів – Mass Banking підвищив його можливості продажів.

Industry Impact

Професіонали, такі як Ashish, які можуть ефективно збалансувати управління відносинами, оперативну досконалість та розвиток бізнесу, представляють собою ідеал в сучасному роздрібному банківстві.Як банки продовжують керуватися подвійними пріоритетами цифрової трансформації та персоналізованого обслуговування клієнтів, люди з всебічним набором навичок Ashish стають все більш цінними для фінансових установ, які прагнуть зберегти конкурентну перевагу.

Його підхід до банківського бізнесу - поєднання уважного обслуговування клієнтів з ефективним виробництвом бізнесу - узгоджується з кращими практиками галузі, які визнають цінність задоволених клієнтів протягом усього життя, а не зосереджуються виключно на транзакційних відносинах.


About Ashish Sakariya

Ashish Babubhai Sakariya є універсальним банківським та маркетинговим професіоналом з більш ніж 11-річним досвідом роботи в галузі фінансових послуг та виробництва. Його кар'єра включає в себе декілька ролей зростаючої відповідальності в HDFC Bank і IndusInd Bank, де він послідовно демонстрував досконалість в управлінні відносинами з клієнтами, ефективності продажів та оперативній точності.

Маючи досвід, що охоплює роздрібні банківські операції, продаж інвестиційних продуктів, управління портфелем та розвиток бізнесу, Ashish зарекомендувала себе як професійний фахівець з фінансових послуг. Його особлива сила в управлінні високою вартістю відносин з клієнтами, а також стимулювання зростання бізнесу підкреслює його здатність узгоджувати потреби клієнтів з організаційними цілями.

Аналітичний підхід Ashish до бізнес-викликів, в поєднанні з його міжособистісними навичками та думкою клієнта насамперед, позиціонує його як цінний актив в сьогоднішньому динамічному бізнес-середовищі, де розуміння потреб клієнтів і надання індивідуальних рішень залишається найважливішим для сталого успіху.

Ця історія була розповсюджена як випуск Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. дізнатися більше про програму тут.

Ця історія була розповсюджена в якості випуску Echospire Media в рамках HackerNoon's Business Blogging Program.Тут.

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Sanya Kapoor@sanya_kapoor
Expert Tech writer and Reporter
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