Трамп повернувся в Білий дім — тож чому криптовалютний ринок не розвивається за планом?





Після довгоочікуваного приходу нового лідера криптолюбителів Америки ми думали, що ціни просто піднімуться.





Нові макроекономічні сили, керовані новою політичною парадигмою, стануть паливом для нових учасників ринку, щоб напливти в криптовалюту!





Але все пішло не так, як планувалося...





Альти вбиваються,

Президенти тягнуть мемкойни,

і Crypto Twitter переживає крах.





Тож що відбувається зараз?



Чи тарифи зменшують цінність грошей без кордонів?

Чи означає інституційне придбання ETH, що актив уже мертвий?





Намагаючись розібратися в суєті інфлюенсерського маркетингу, крадіжки знаменитостей і геополітичної драми, ми несвідомо виснажуємо свої когнітивні здібності та потрапляємо в пастки людських когнітивних упереджень.





Ми втрачаємо з поля зору ширшу картину й дозволяємо імпульсу переважити наші часові уподобання .





Уповільнюючи темп, роблячи крок назад і запам’ятовуючи загальну картину, ми можемо сприймати речі з ясним розумом, точно оцінювати, де ми знаходимося, і приймати якісні рішення щодо наступних кроків вперед.





Тож будь ласка;

Сядьте зручніше, замкніться, і нехай добрі часи котяться.





Де ми?

Крипто — це радикальна, ірраціональна та швидкозмінна індустрія.





Бути залученим/надмірним впливом на внутрішньоденну волатильність цін є емоційно образливим, і поряд із титанічним потоком інформації стає важко відрізнити шум від сигналу.





Його відкритий характер і відносна молодість створюють середовище, де правила новизни та якість не помічаються.





Після 24 місяців надзвичайної експансії, очолюваної дуетом стабільності біткойна та абсурдності мемекойнів, ми підійшли до останніх розділів криптоциклу… Принаймні так здається.





Людські упередження змушують нас вірити, що ми можемо передбачити майбутнє на основі минулого, і, можливо, певною мірою ми можемо. Однак ми схильні надмірно індексувати наші припущення та нехтувати фундаментальними силами, що діють у даний момент.





У зв’язку з тим, що уряди та корпорації вступають у боротьбу, створюючи свої баланси, установи, що запускають ETF, і радикально розширюють обізнаність, нам потрібно зрозуміти тип капіталу , досвідченість учасників ринку та нескінченні експерименти, які розширили ландшафт.





Сили, які вивели галузь на цей рівень, не є тими самими силами, які виведуть її на наступний.





ГРА ЗМІНИЛАСЯ.





Точніше, гра не змінилася, а змінилися правила.

Гра

Спираючись на можливості Інтернету для миттєвої передачі інформації в будь-яку точку світу, Crypto докорінно трансформує системи влади, що керують соціальним життям людей, і універсально застосовується в усіх сферах/галузях.





Завдяки промовистому поєднанню незмінності та можливості перевірки він замінив механізм(и), які люди використовують для полегшення передачі та зберігання цінностей (так звані гроші), і започаткував нову еру фінансів/економіки.





Він надав людям новий форм-фактор для координації в кіберпросторі та уможливив розподіл влади в ієрархіях влади шляхом накладення прозорості.





Його базова технологія, блокчейн, розблокувала здатність створити розмовну «тканину довіри» в цифровій сфері. Це, у свою чергу, забезпечило нам право власності та походження даних, два тонкі елементи, які відіграють екзистенційно важливу роль у створенні безпечного ШІ.





Будучи одним із стовпів, що рухає людство до сингулярності, «гра» в криптовалюту є більшою, ніж будь-яка особа, корпорація чи навіть національна держава.





Нам потрібно, щоб люди об’єднувалися, змінювали свої звички та переосмислювали цінності. Побудувати технологію. Іти всупереч старій поведінці та прийняти суверенітет. Обмін короткострокового комфорту на довгострокову свободу (торговий каламбур).

Полювання

Коли ми думаємо про вплив у такому масштабі, ми повинні розуміти, що період вагітності, щоб це матеріалізуватись, є довгим. Зміни в інфраструктурі потребують часу не тільки для створення, але й для інтеграції, оскарження, коригування, переоцінки, прийняття, і лише тоді вони матеріалізуються.





Це дуже заплутаний, хаотичний процес.

Як хокейна шайба на льоду,

Футбольний м'яч на полі,

Кабан у лісі,





Крипто — це рухома мішень, зокрема її розповідь.





Щоб влучити в ціль, ви повинні прицілитися/рухатися туди, куди вона йде, а не туди, де вона зараз.





Наратив біткойна став цифровим золотом.



Щоб досягти цієї мети, він повинен затьмарити (або принаймні відповідати) ринковій капіталізації золота.





Як видно на графіках, цього не сталося… Робота не виконана.





З іншого боку, у нас є альткойни, де розповідь змінюється зі швидкістю твітів Каньє.





Вбити Ethereum,

Котячі монети до 100 мільярдів доларів,

Агенти штучного інтелекту керуватимуть усіма…





Правда, крипто — це багатовимірна гра для кількох гравців, яка, як і будь-який інший елемент людського досвіду, підпорядковується циклічним силам природи (незалежно від того, чи керують ними люди чи ні).





Тим не менш, жоден із цих змінних наративів не матеріалізувався.

Майже всі вони змінені або спростовані.





Найпоетичніше з усіх — це тонка прихована макротенденція: чим менше змінювався наратив, тим більше довіри він створював, тим надійнішим він ставав і тим здоровішим був для портфоліо.





І успіх тут залежить від того, яку роль ви граєте;





Для трейдерів це стосується дофамінових хітів;

- ви повинні передбачити наступну тенденцію до того, як вона відбудеться.

Для будівельників – це прийняття проекту;

– Потрібно показувати людям те, чого вони ще не бачили.

Для інвесторів це багатство покоління;

- тобі потрібно залишатися переконаним і пережити шторм.

Що тепер?

Поспішай і повільніше.





У запалі бою орієнтуватися в криптовалюті може бути складно.





Коли ціни ростуть, всі задоволені, ніхто не має часу навіть дбати про шахраїв.





Коли ціни падають, люди сходять з розуму, звинувачуючи все, крім власних рішень.





Непідвладна часу «мудрість» із зіткнень у різних сферах життя;

Нехай ваші переможці біжать; скоротити своїх невдах швидко

Якщо ви не тримаєте, ви не будете багаті





Як кажуть у нашій індустрії, «Йди доторкнися до трави».





Коли розум відпочиває, ви можете приділити час обробці думок і емоцій. Зростання відбувається не під час самої дії, а після її перетравлення.





Вживання їжі не товстіє.

Перетравлення це робить.





Підняття тягарів не сприяє росту м’язів;

Відпочинок робить.





Відточіть незаперечні універсальні істини, що лежать в основі макротенденцій;





Так, суспільство є цифровим і буде ставати лише цифровішим у майбутньому.

Так, довіра й надалі залишатиметься найважливішим фактором у розподілі активів.





Найкраще експериментувати якомога більше, щоб оптимізувати свою траєкторію та, за допомогою процесу виключення, розширити свій набір навичок і розуміння дикої дисперсії та мінливості суспільства.





Найздоровішим/найзбалансованішим підходом є постійна відкритість і поступове нарощування позиції.





Вірити в щось.

Що далі?

Я не думаю, що цикл закінчився.

Але я ПОНЯТТЯ, як це буде відбуватися.





Убік, вгору, вниз, навиворіт, знову вгору, знову вниз, потім новий ATH, а потім нарешті…..





Чи підніметься біткоін до 1 000 000 доларів?

Чи справді Ethereum стане «світовим комп’ютером»?

Чи справді мемекойни стануть тим рубежем, який зміцнить багатство роздрібної торгівлі?





Хто знає.





Але є одна річ, яку я пропоную на особистій, дружній ноті;





Кількість крадіжок жахлива. Кожного разу, коли індустрія починає працювати добре, з’являється якийсь «гуру» і починає спотворювати реальність новачків, граючи в гру «Зламаний годинник» і просто невпинно публікуючи повідомлення; або ще гірше, шилінговий абсолютний треш.





99,9% з них платять за ажіотаж і ринок.

99,9% з них байдужі ні до вас, ні до суспільства в цілому.





Слухайте їх, якщо потрібно, але не покладайтеся на чужу думку, щоб керувати своїм життям. Не намагайтеся зняти з себе відповідальність за важку роботу та звітність.





Коли наближається хвиля, приплив повинен відступити.

Чим далі він тягне назад, тим більша хвиля.





Було б правильно закінчити це однією з найвідоміших і недооцінених сучасних цитат усіх часів:





Ви пропускаєте 100% ударів, які не робите.





Якщо ви чули це раніше, це чудово, але чи діяли ви відповідно до цього?





Кінцева мета освіти - не знання, а дія!





Який час бути живим…





Давайте творити історію, Анон 🥂