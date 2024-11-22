Спонсор письменницького конкурсу #AI-chatbot Coze ділиться секретами успіху з наближенням дедлайну конкурсу

Гей хакери,





Чудові новини: кінцевий термін подання на Конкурс авторів AI-Chatbot продовжено до 25 листопада 2024 року , що дає вам кілька додаткових днів, щоб закінчити та подати свої #ai-chatbot історії, щоб позмагатися за приз понад 7000 доларів США . Якщо ви вже подали заявку, тепер у вас є більше часу, щоб привернути до неї увагу або попрацювати над новою, щоб підвищити свої шанси на перемогу.

Поспішайте! Введіть зараз, використовуючи цей шаблон написання .

Щоб максимально використати цей додатковий час, ми організували AMA з Coze, спонсорами конкурсу, де ми обговорили чат-ботів і агентів зі штучним інтелектом, а також інші ключові теми, які має охоплювати переможець.



Давайте почнемо!





Зустрічайте, наш гість - Гарі Жень!

Ґері є менеджером розробників із провідної агентської платформи штучного інтелекту Coze.





У цьому AMA наш гість:

Ділиться інноваційними ідеями Коуза та практичним досвідом створення чат-ботів і агентів ШІ.

Пояснює, як легко оновити наявне програмне забезпечення до рішень на основі ШІ, співпрацюючи з Coze.

Як швидко створювати програми ШІ від Coze.

Співпрацюйте з Coze: отримайте доступ до підтримки екосистеми та рекламних можливостей для свого продукту ШІ.

Розповідає про те, як чат-бот допоможе людям краще.

Конкурс авторів AI-Chatbot

1. Які унікальні функції чат-ботів Coze відрізняють їх від інших рішень чат-ботів AI на ринку?

Coze виділяється функціями, які роблять створення та використання агентів ШІ простим і потужним:

Вам не потрібні навички кодування — просто скористайтеся інтерфейсом перетягування, щоб створити агента AI. Існує понад 500 плагінів, а також ви можете створити свій власний, щоб додати будь-яку необхідну функціональність. Навчіть свого агента зі штучним інтелектом, завантажуючи документи або посилаючи живі веб-ресурси для персоналізованих відповідей. Використовуйте конструктор робочих процесів, щоб розбивати завдання на кроки без написання коду. Створіть кілька агентів, які можуть співпрацювати для вирішення складних завдань. Заплануйте такі дії, як нагадування або оновлення, щоб автоматизувати процеси. Розгорніть свій AI Agent на таких платформах, як Discord або Telegram, або запакуйте його як API чи Web SDK для легкої інтеграції у ваш продукт.



2. Які конкретні приклади готових інструментів, наданих Coze, які допомагають користувачам покращити роботу кінцевих користувачів у їхніх програмах?

Coze робить взаємодію з кінцевим користувачем більш привабливою за допомогою функції картки. Це дозволяє агентам штучного інтелекту надавати відповіді зображеннями, відео, кнопками та посиланнями, а не просто текстом.



Це означає, що користувачам не потрібно вводити все; вони можуть клацати та взаємодіяти безпосередньо, що робить досвід простішим і набагато приємнішим. Цей інструмент допомагає агентам штучного інтелекту виглядати сучасно, відчувати себе зручними та залучати користувачів.





3. Як Coze сприяє масштабуванню програм штучного інтелекту та з якими поширеними проблемами можуть зіткнутися користувачі, намагаючись масштабувати свої програми?

Coze спрощує масштабування, вирішуючи проблеми серверної частини, тож користувачі можуть зосередитися на створенні своїх програм.

Хмарне масштабування: Coze керує розширенням сервера та глобальною оптимізацією продуктивності за вас. Настроювані плагіни: завдяки понад 500 вбудованим плагінам і настроюваним параметрам можна легко розширити можливості за потреби. Просте розгортання: інтегруйте з платформами або запакуйте свій AI Agent як API або Web SDK з мінімальними зусиллями. Ефективний спільний доступ до ресурсів: команди можуть миттєво керувати та оновлювати робочі процеси, плагіни та бази знань для всіх агентів.



4. Чи використовує Coze партнерство в екосистемі штучного інтелекту для вдосконалення своїх продуктів?

Так, Coze заохочує компанії публікувати свої API як плагіни, а такі платформи, як Yelp та Instacart, уже є частиною нашої екосистеми. Багато стартапів Кремнієвої долини також інтегрують свої послуги. Це приносить переваги нашим понад мільйонам користувачів завдяки різноманітним функціям, а партнерам – більшу видимість і охоплення.





5. Як Coze полегшує доступ до даних у реальному часі для своїх агентів ШІ?

Плагіни. Користувачі можуть увімкнути доступ до даних у реальному часі, просто активувавши плагіни. Після додавання плагіна AI Agent отримує можливість миттєво отримувати поточні дані із зовнішніх джерел.\

6. З вашого досвіду, які найпоширеніші помилки роблять користувачі під час створення агентів ШІ, і як Coze може допомогти їх уникнути?

Однією з поширених помилок користувачів є написання великих багатоетапних завдань безпосередньо в розділі підказок інтерфейсу створення Coze. Сучасним моделям штучного інтелекту часто важко ефективно виконувати багатоетапні завдання.

Щоб уникнути цього, я рекомендую використовувати функцію робочого процесу Coze. Робочі процеси дозволяють користувачам розбивати завдання на точні кроки, дозволяючи агентам AI виконувати кожен крок точно та надійно.





7. Як Coze враховує відгуки користувачів у процесі розробки та які існують механізми, за допомогою яких користувачі можуть пропонувати вдосконалення чи нові функції?

Coze збирає відгуки електронною поштою ([email protected]) і на вкладці відгуків і підтримки в Discord. Спеціальна команда перевіряє та ділиться цими даними з менеджерами продуктів. Ми також проводимо інтерв’ю з користувачами, щоб краще зрозуміти потреби, і запрошуємо всіх, хто бажає зв’язатися безпосередньо з нашою командою продуктів, надіслати нам електронний лист.



8. Чи можуть користувачі без досвіду програмування ефективно створювати агенти штучного інтелекту за допомогою Coze?

Так, будь-хто може легко створити агентів штучного інтелекту на Coze, незалежно від свого програмування чи досвіду штучного інтелекту. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити кожному на планеті створити власного AI-агента.





9. Скільки часу, на вашу думку, у середньому потрібно для створення простого агента ШІ на Coze?

В середньому це займає близько 10 хвилин. Вам просто потрібно написати підказки, щоб повідомити Coze AI, як ви хочете, щоб він працював і відповідав. Агент Coze ефективно впорається з іншим.





10. Як, на вашу думку, рішення штучного інтелекту з низьким кодом, такі як Coze, вплинуть на майбутнє розвитку штучного інтелекту?

Коли ви відчуєте, як легко ви можете створити агента за допомогою Coze і побачите, як він щодня автоматизує різні завдання для вас, ви зрозумієте, що «майбутнє, безсумнівно, буде керувати незліченною кількістю агентів ШІ».





11. Які ваші улюблені боти на Coze? Що тобі в них найбільше подобається?

Є так багато чудових ботів, але дозвольте мені навести вам один приклад:

Одним із моїх улюблених є агент штучного інтелекту ChatBird для вивчення мови. Він використовує функції Coze в повній мірі. Ви можете практикуватися у вивченні нової мови, розмовляючи нею за допомогою голосової функції. Крім того, користувачі можуть натискати кнопки, щоб вибрати мову, яку вони хочуть вивчити, і вибирати словникові слова, які супроводжуються зображеннями.





Інтерфейс чату є динамічним та захоплюючим, що робить навчання веселим та інтерактивним.

Ви можете перевірити це тут: ChatBird .









12. Чому ви вирішили запустити конкурс написання чат-ботів AI? І чому зараз найкращий час для вивчення цієї теми?

Ми хочемо надихнути користувачів ділитися своїми творчими роботами та ідеями, допомагаючи їм отримати визнання, надаючи можливості для навчання іншим. Агенти штучного інтелекту є найактуальнішою темою в усьому світі, тому це ідеальний час, щоб висвітлити їхній потенціал.





13. Учасникам конкурсу, які бажають використовувати Coze, на яких ключових функціях вони повинні зосередитися, щоб збільшити свої шанси на перемогу в #AI-Chatbot Writing Contest?

Зосередьтеся на тому, щоб поділитися детальною інформацією та своїми особистими думками. Вміст не обов’язково має бути надто складним, але ми цінуємо те, як учасники бачать використання агентів ШІ для покращення свого життя.\

14. Які методи можуть використовувати учасники, щоб оптимізувати свої чат-боти штучного інтелекту для підвищення швидкості та залучення користувачів?

Спростіть робочі процеси або підказки — занадто багато кроків можуть змусити штучний інтелект довше «думати». Щоб підвищити залученість користувачів, підключіть чат-бота до реальних сценаріїв і створіть привабливі аватари та фонові зображення.





15. Як учасники можуть оцінити успіх своїх чат-ботів ШІ з точки зору функціональності та залученості?

Зверніться до правил конкурсу, де наголошується на використанні додаткових функцій Coze, ефективному вирішенні реальних проблем і забезпеченні чудової взаємодії з користувачем. Хороша взаємодія з користувачем напряму стимулює залучення, що робить його ключовим фактором успіху.





16. Як би виглядало високоякісне подання? Що б ви назвали поданням низької якості?

Високоякісне подання вирішує реальні проблеми, створює значний вплив і ефективно використовує різні функції Coze. Докладні пояснення та навіть демонстраційне відео можуть бути чудовими бонусними балами.

Натомість у низькоякісному матеріалі може бути відсутнім приваблива тема, мало функцій і лише мінімальні текстові пояснення.





17. Якби ви хотіли, щоб люди запам’ятали щось із цієї AMA та конкурсу, що б це було?

Я сподіваюся, що всі пам’ятають виняткових членів команди HackerNoon — їхні видатні навички та чудове ставлення залишили на мене незабутнє враження.

Це обгортка для цього AMA! Дякую Козі за ваш час і глибокі відповіді. Ми раді стежити за вашою подорожжю з цього моменту й побачити, що ви робитимете далі!



До всіх авторів HackerNoon: переконайтеся, що ви використовуєте цінні ідеї, якими поділилися під час цієї розмови, коли створюватимете свої записи для конкурсу ** #ai-chatbot **.



Ми не можемо дочекатися, щоб прочитати, що ви придумали!