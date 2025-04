Vutshila bya ku Tumbuluxa Data: Endzhaku ka Swifaniso swa Vuleteri bya AI

Xana wa swi tiva leswaku tifilimi letikulu leti dumeke ti endliwa njhani? Endlelo leri ri katsa tindhawu leti hlawuriweke hi vukheta, switirhisiwa swa xiphurofexinali, vatlangi, vafambisi va tikhamera, vativi va ku voninga ni ntlawa hinkwawo wa vatirhi leswaku va tlhela va vumba xivono xin’wana ni xin’wana hi ku kongoma. Emisaveni ya AI, ku tumbuluxiwa ka data ku tirha hi ndlela leyi fanaka. Yi kombisa endlelo leri ra cinema, kambe ematshan'wini yo tsakisa vahlaleri, xikongomelo i ku humesa "tifureme" leti lavekaka leswaku tialgorithm ti dyondza hi ndlela leyinene.





Hi ku ya hi Cognilytica , 80% wa nhluvukiso wa AI a hi mayelana na ndzetelo wa xiviri kambe ku lunghiselela data — ku tumbuluxa, ku hlengeleta, ku tsala tinhlamuselo, na ku lulamisa. Eka xin'wana xa switeji leswi, loko datha ya misava ya xiviri yi nga enelanga, ku tumbuluxiwa ka datha ku nghenelela Loko "xivono" xi ri xa xiviri na ku hambana, AI yi tlhariha.





Nhloko ya Vufambisi bya Phurojeke ya Keymakr , Dennis Sorokin, u avelana vutivi eka nkoka, phurosese, mintlhontlho, na matirhiselo ya xiviri ya Vutumbuluxi bya Datha.

Xana ku Tumbuluxiwa ka Data i yini?

Ku Tumbuluxa Datha i endlelo ro tumbuluxa tidathaseti ta swifaniso na vhidiyo ta ntolovelo leti lulamisiweke ku ya hi swilaveko swo karhi swa phurojeke. Tidathaseti leti ti fanele ku kombisa kahle swiyimo swa xiviri. Ku Tumbuluxiwa ka Data ku ya ku duma swinene hikwalaho ka ku tlakuka ka swilaveko swa khwalithi ya data na vholumo, ngopfungopfu eka mimovha, mirhi, tisisiteme ta vuhlayiseki, mintlangu, na vuxavisi. Tikhamphani ti vekisa eka ku tumbuluxiwa ka datha ku antswisa ku pakanisa ka modele na matirhelo.









Ku Tumbuluxa Datha hi ntolovelo ku tirhisiwa loko datha ya xiviri yi nga kumeki kumbe yi nga enelanga. Endlelo leri ri nga ha katsa:





Ku Engetela Tidathaseti Leti Nga Kona: Ku cinca swiyimo, ku engetela swilo, kumbe ku engetela ku cinca-cinca. Tikhamphani ti nga xava tidathaseti leti nga kona naswona ti endla leswaku ti tsariwa tinhlamuselo hi tikhamphani to hlawuleka.



Ku Endliwa ka Data hi ku Endliwa: Ku tirhisa switirhisiwa swa software ku endla swifaniso, matsalwa kumbe tivhidiyo ta ndzetelo wa modele. Hi xikombiso, software yi nga endla swifaniso kumbe tivhidiyo hi ku ya hi xiyimo xo karhi. Hambiswiritano, datha ya xivumbeko yi na swipimelo: yi endliwa hi ku ya hi tipharamitha leti hlamuseriweke ka ha ri emahlweni naswona yi pfumala ku cinca-cinca ka ntumbuluko ka datha ya xiviri. Tani hilaha Dennis Sorokin a hlamuselaka hakona, "Eka mintirho ya xiviri, ngopfu ngopfu loko ku laveka ku pakanisa loku tlulaka 99%, datha ya xivumbeko a yi nyiki khwalithi leyi lavekaka. Sisiteme leyi nga na hambi ku ri mpimo wa swihoxo wa 0.1% yi nga ha tiveka hi ndlela yo biha madzana ya vanhu erivaleni ra swihahampfhuka kutani yi vanga swiyimo leswi nga na khombo egondzweni. Hi yona mhaka leyi swiyimo swa ntolovelo swi nga swa nkoka swinene."



Ku tumbuluxa Data ya Timhaka ta Edge: Ku khoma swifaniso na tivhidiyo eka swiyimo swo hlawuleka ku tshembheka ka modele. Eka mintirho leyi rharhanganeke, datha ya xiviri i ya nkoka. Hi xikombiso, leswaku ku letela modele leswaku a xiya ku titivala ka muchayeri, ku laveka tivhidiyo ta kwalomu ka 1 000 leti nga ni vanhu vo hambana-hambana lava tekelelaka xiyimo lexi. Vatekaxiave va nyikiwa swiletelo swo olova swo fana na "ku endla onge va lahlekeriwa hi ku titivala" handle ko boxa leswaku va njhani. Munhu un’wana a nga ha rhurhumerisa nhloko, un’wana a nga ha pfala mahlo naswona un’wana a nga ha titshega hi le tlhelo. Ku cinca-cinca loku ka ntumbuluko ku endla leswaku datha ya xiviri yi va ya nkoka hi ndlela yo hlamarisa, leswi antswisaka swinene ku pakanisa ka ndzetelo wa modele.

Tirhisa Timhaka ta ku Tumbuluxa Data

Photifoliyo ya Keymakr yi katsa swifaniso swo tala swa tiphurojeke to hambana, yin’wana na yin’wana yi na swilaveko swo hlawuleka — ku suka eka switirhisiwa na tikhamera ku ya eka vatlangi na tindhawu eYuropa hinkwaro, Amerika, na Canada. “Ku twisisa swihlawulekisi hinkwaswo swa phurojeke i swa nkoka ku tisa swintshuxo swo hlawuleka. Endlelo leri hakunene ri fana ni ku kongomisa filimi ya le Hollywood naswona ri koka rinoko swinene. Xiyimo xin’wana ni xin’wana xa tlhantlhiwa ntsendze loko xi fambisana ni mimpimanyeto ya mahanyelo, mahanyelo ni ya nawu,” ku vula Sorokin.





Tiphurojeke ta le ndzeni ka Khabini

Xikombiso xin’wana i tiphurojeke leti kongomisiweke eka ku kuma swiphiqo swa vachayeri. Keymakr yi tumbuluxile swiyimo swo hambana ku tekelela mahanyelo lama tolovelekeke ya ku kavanyeta, yo tanihi:





Ku tirhisa tiselfoni loko u ri karhi u chayela

Ku tshamela ku kambela xivoni xa le ndzhaku ematshan’weni yo dzikisa mianakanyo ya wena egondzweni

Ku lumeka fole kumbe ku tirhisa swigwitsirisi

Ku nwa hi mabodlhela kumbe hi ku tirhisa byanyi

Ku ambala swihuku leswi fihlaka swikandza swa vona, leswi endlaka leswaku swi tika eka vaendli va swifaniso ku va tiva





Swiendlakalo leswi swi endliwile xikombiso ehansi ka swiyimo leswi lawuriwaka na makume ya vatekaxiave. Eka phurojeke yin’wana, ku tlula 5 000 wa tivhidiyo to koma ta timinete ta 1-5 ti teke lava hlanganyeleke va ri karhi va endla mintirho yo hambana-hambana leyi kavanyetaka. Leswi swi endle leswaku sisiteme yi kota ku lemuka swivumbeko swa mahanyelo na ku hlamula hi ndlela leyi faneleke eka swiyimo leswi nga tolovelekangiki.









Ku Amukeriwa ka Nhlaselo lowu Hlomeke

Ku tumbuluxiwa ka datha ku tala ku tirhisiwa eka timodeli ta AI leti kongomisiweke eka vuhlayiseki bya tihofisi. Ntirho wun’wana wa sweswinyana a wu katsa swiendlakalo leswi tekelelaka:

Ku vonaka ka munhu la hlomeke a xungeta vabohiwa

Ku hundziseriwa ka matlhari exikarhi ka vanhu hi voxe

Swiendlakalo swa ku duvula na vahlaseriwa lava vavisekeke





Ku letela modele lowu a swi lava tivhidiyo to tlula 3 000 leti kombisaka ku hlanganisiwa ko hambana-hambana ka mahanyelo ya tihanyi, ku famba-famba ka ntlawa ni ku khoma swilo.





Tiphurojeke ta Vuhlayiseki

Keymakr u tirhe eka tiphurojeke ta tikhamera ta vuhlayiseki ta le rivaleni ra swihaha-mpfhuka leti endleriweke ku siva varindzi va ndzilakano. Tikhamera a ti fanele ti:

Lemuka swikandza no swi fambelanisa na datha ya mapasi

Lawula tinyangwa to nghena hi ku tisungulela





Phurojeke leyi a yi lava:

Rungula leri humaka eka vanhu va 5 000 va tinxaka to hambana-hambana

Kwalomu ka 1,000 wa swiyimo ehansi ka swiyimo swo hambana (ku voninga ka le hansi, ku vonakala hi ku kongoma, maxelo yo biha) .

Swiendlakalo laha vatekaxiave a va funengeta swikandza swa vona hi mavoko, va ambala tinghilazi, swihuku kumbe swihuku





Mhaka ya nkoka a ku ri ku hlengeleta rungula leri humaka eka tinhlayo to karhi ta vaaki, to tanihi Maamerika ya rixaka ra Vantima lama tlulaka 50 kumbe vanhu va le Asia Dzonga. Data yo tano ya niche a yi kumeki erivaleni, leswi kandziyisaka xilaveko xa Ku Tumbuluxiwa ka Data hi ku landza mukhuva.

Data ya swa Vutshunguri na Vadyondzisi va Virtual Fitness

Keymakr yi tlhela yi tumbuluxa datha ya tiphurojeke ta swa vutshunguri na tisisiteme ta mudyondzisi wa ku ringanela ka xiviri. Loko leswi swo hetelela swa ha ri karhi swi humelela, xilaveko xa kula, ngopfu-ngopfu hi ku andza ka ku titoloveta ekule ni ku pfuxeta.





Kufana na Xbox Kinect, tisisiteme leti ti tirhisa switwi ku landzelela ku famba ka vatirhisi hi nkarhi wa xiviri. Thekinoloji ya manguva lawa a yi pfumeleli ku landzelerisa ku famba-famba ntsena kambe yi pfumelela ku kambisisa hi vuxokoxoko bya ku endliwa ka vutiolori. Eka ku pfuxetiwa, ku famba-famba loku kongomeke i ka nkoka swinene, ku fana ni ku fikelela nhloko ya rintiho ku ya fika emakatleni hi angle yo karhi. Endlelo leri ri nyika vuxokoxoko, ri lulamisa ndlela leyi munhu a yimaka ha yona, ri kombisa swihoxo naswona ri ringanyeta ku cinca.





Eka phurojeke yin’we, Keymak r u teke filimi yo tala ya swiyenge swa ndzetelo, ku katsa na switoloveto swo fana na ku rhurhumela, ku tlula, na ku tlakusa milenge. Kwalomu ka 60 wa vatekaxiave va endle switoloveto ku ringana timinete ta 15 un’wana na un’wana, na ku rhekhoda loku yaka emahlweni ku hlengeleta datha ku kuma tinhlamuselo leti kongomeke ta ku famba. Swihluke leswi a swi lava miri, hambi ku ri eka lavatsongo lava hlanganyeleke, hikwalaho ka mintirho leyi phindha-phindhiwaka, leyi nga ni matimba lamakulu.





Tidyondzo ta Vutshunguri: Ku Angula ka Vadyondzi eka Ku Vonakala

Eka phurojeke ya khamphani ya byometriki, Keymakr yi teke datha ya ku angula ka vadyondzi eka swihlohloteri swa ku vonakala hi ku tirhisa switirhisiwa swo hlawuleka leswi fanaka na swivoni swa le kule. Xikongomelo a ku ri ku xopaxopa minkarhi ya ku hlamula ka vadyondzi eka swiyimo leswi cincaka swa ku vonakala.





Kwalomu ka 200 wa vatekaxiave va hlanganyerile. Va tivisiwile hi vukheta ku tiyisisa vuhlayiseki bya endlelo.





Xikambelo lexi a xi katsa:

Ku tima mavoni

Ku rindza 30 wa tisekoni

Ku engetela ku vonakala hakatsongo-tsongo Ku xopaxopa ku angula ka vadyondzi

Dyondzo leyi yi nyikile datha ya nkoka eka dynamics ya nhlamulo ya mahlo, yi pfuneta ku kambela swiyimo swa misiha na mahlo.





Endlelo ro Tumbuluxa Data

Ku tumbuluxa datha ya khwalithi i endlelo ra magoza yo tala leri katsaka ku pulana hi vukheta, ku hlengeleta, ku lulamisa, na ku nyikiwa. Ku ya hi ntirho, endlelo leri ri nga hambana swinene.





Switeji swa nkoka swi katsa:





Ku Hlamusela Swikongomelo: Ku hlamusela swilaveko swa xikombiso, swiyimo, na mimbuyelo leyi languteriweke. Vukulu bya ntirho byi katsa:

Tinxaka ta datha leti lavekaka Swiyimo swa ku duvula (ku voninga, mbango, ti-angle) .

Nhlayo ya vaaki ya vatekaxiave (malembe, rimbewu, rixaka) .

Switirhisiwa (tikhamera, switwi, switirhisiwa) .

Maendlelo ya tinhlamuselo





Ku Hlela na ku Fambisa Swifaniso: Endlelo ri ya hi muxaka wa data:

Vulavisisi bya swa vutshunguri byi tirhisa switwi swo hlawuleka

Nxopaxopo wa ku famba-famba wu tirhisa swiyimiso swa tikhamera to tala

Tikhamera leti nga emovheni ti khoma mahanyelo ya muchayeri/mukhandziyi



Loko ku nga si duvula, ku kamberiwa switirhisiwa, ku kamberiwa swiendlakalo naswona lava hlanganyelaka va byeriwa. Ku nyikiwa nyingiso wo hlawuleka eka ku tumbuluxa datha eka swiyimo leswi tekelelaka swinene matirhelo ya misava ya xiviri. Xikombiso, eka tiphurojeke ta nxopaxopo wa ku karhala ka vachayeri, swiyimo swa maendzo yo leha swa tekeleriwa, kasi eka tidyondzo ta vuvabyi bya ku fambafamba, ku cinca ka xiyimo xa vakhandziyi ku rhekhodiwa ehansi ka swiyimo swo hambana swa ku fambafamba.





Ku Endliwa ka Data na Tinhlamuselo: Endzhaku ko teka swifaniso:

Sefa u tlhela u hlawula swifaniso leswi faneleke

Lulamisa khwalithi ya xifaniso (muvala, ku voninga, ku tlhava) .

Hlamusela tinhla ta nkoka (mahlo, milomu, mavoko, ndlela leyi miri wu yimaka ha yona) .

Hlawula swiendlo (ku jika ka nhloko, ku pfotlosa, ku tirhisa riqingho) .





Maendlelo ya mavoko na switirhisiwa swa xiothomethi swi tirhisiwa eka tinhlamuselo. Minkarhi yin’wana, tiklayenti ti lava vuxokoxoko byo karhi, byo tanihi ku landzelerisa ku famba-famba ka mahlo lamatsongo eka ndzavisiso wa swa vutshunguri kumbe ku kambisisa madzana ya swipimelo swa mahanyelo ya vachayeri.





Ku Nyikiwa ka Data: Tidathaseti to hetelela ti hleleriwe ku tirhisiwa ka tiklayenti, ku katsa na:

Tivhidiyo leti nga ni tinhlamuselo

Swifaniso leswi leteriweke

Matafula ya parameter na swihlawulekisi swa ku famba





Timhaka leti fambelanaka na vuhlayiselo bya datha na ku hundziseriwa na tona ta tekeriwa enhlokweni. Hi xikombiso, vholumo ya vhidiyo ya 4K ku suka eka tiawara to hlayanyana ta ku tekiwa ka tifilimi yi nga fika eka titerabayiti to hlayanyana, leswi lavaka tisevha to hlawuleka kumbe swintshuxo swa le mapapa.

Mintlhontlho eka ku Tumbuluxiwa ka Data

Ku nyika ku tumbuluxiwa ka datha, i swa nkoka ku nga languti ntsena swipimelo swa xithekiniki kambe na swiyenge swa nawu na mahanyelo ya ku tirha na datha.





"Emisaveni ya data, laha vuxokoxoko byin'wana na byin'wana byi nga bya nkoka, a swi enelanga ku tumbuluxa data ntsena; i swa nkoka ku tiyisisa ku pakanisa ka yona, ku hambana, na ku landzelerisa swipimelo swa mahanyelo. Handle ka leswi, endlelo hinkwaro ri lahlekeriwa hi nkoka wa rona naswona ri le khombyeni ro soholota ntiyiso," ku vula Dennis Sorokin.





Ku Hambana ka Vatekaxiave

Ku ya hi phurojeke, vatekaxiave va nga ha lava ku huma eka mintlawa yo hambana ya malembe, rimbewu, matiko, na mihlovo ya nhlonge. Eka swiyimo swin’wana, vatekaxiave lava nga na swihlawulekisi swo karhi va laveka — ku fana na vanhu lava dyuhaleke eka tidyondzo ta swa vutshunguri lava nga na swikombiso swo hambana swa xikandza eka nxopaxopo wa mintlhaveko kumbe vanhu lava nga na swihlawulekisi swo karhi swa physiological eka tisisiteme ta byometriki.





Ku kuma vatekaxiave lava faneleke eka swifundzha swo hambana swi nga va ntlhontlho. Minkarhi yin’wana, endlelo ra ‘ku hoxa’ ri nga teka mavhiki kumbe hambi ku ri tin’hweti ku tiyisisa nhlayo leyi faneleke ya vatekaxiave ku tumbuluxa tidathaseti to hambana hakunene na swirho swo hambana swa vaaki.





Vholumo ya Data na Swipimelo swa Xithekiniki

Ku teka vhidiyo ya xiyimo xa le henhla swi lava switirhisiwa leswikulu swa vuhlayiselo na ku hundzisela data. Hi xikombiso, ku rhekhoda vhidiyo ya 4K ku ringana awara yin’we swi nga teka makume yo hlayanyana ya ti- gigabyte. Tikhamera to hlawuleka tofana na infrared, thermal, etc, tinga humesa data yotala swinene. Loko ku tirhisiwa tikhamera to tala eka phurojeke, vholumo hinkwayo ya data yi nga engeteleka ku ya eka titerabayiti to hlayanyana. Ku hlela maendlelo ya ntirho swi lava switirhisiwa swa matimba na vukorhokeri lebyi kunguhatiweke hi vukheta, ku suka eka ku hundziseriwa ka datha hi ndlela leyinene ku ya eka tinhlamuselo na ku rhumeriwa eka tiklayenti.





Mintlhontlho ya Mahanyelo ni ya Nawu

Ku tumbuluxiwa ka datha ku tlakusa swivilelo swo hlayanyana swa mahanyelo na nawu, ngopfungopfu loko swi katsa ku hlengeleta mahungu lama nga na swifaniso swa vanhu, datha ya byometriki, kumbe swiendlo etindhawini ta mani na mani. Hi ku ya hi langutelo ra mahanyelo, hinkwavo lava nghenelaka eka ku tekiwa ka tifilimi va fanele ku nyika mpfumelelo lowu nga na vutivi leswaku datha ya vona yi tirhisiwa hi ku sayina matsalwa lama lavekaka. Ku hlayisa xihundla na swona swi hoxa xandla swinene; swi fanerile ku tiyisisa leswaku vanhu a va nge tiviwi loko khalayente yi nga swi lavi na ku landzelela swipimelo swa nsirhelelo wa data. Mhaka yin’wana leyi tshikilelaka i ku tirhisiwa ka datha — ku endliwa ka xifaniso xo endliwa kumbe swifaniso leswi nga exitejini swi fanele ku kombisa swinene ntiyiso ku sivela ku soholotiwa ka mahungu na ku va na xihlawuhlawu xa algorithmic.









Hi ku ya hi langutelo ra nawu, ntlhontlho lowukulu wu le ku sirheleleni ka rungula ra munhu hi xiyexe. Milawu yo fana na GDPR eYuropa na CCPA eUS yi veka swiletelo swo tika swa nhlengeleto wa datha na ku lulamisiwa, ku katsa na timfanelo ta vatekaxiave ku kombela ku susiwa ka datha ya vona. Ku tlhela ku va na swipimelo eka ku tirhisa datha leyi hlengeletiweke hi swikongomelo swa mabindzu: mahungu lama hlengeletiweke eka phurojeke yin’we a ma nge tshameli ku xavisiwa nakambe kumbe ku tirhisiwa eka ndzavisiso wun’wana handle ka mpfumelelo wa vatekaxiave. Kuya emahlweni, milawu leyi rhendzeleke ku teka tifilimi ta mani na mani ya hambana kuya hi matiko — tindzhawu tin’wana ti pfumelela ku teka tifilimi ta vanhu handle ka mpfumelelo wa vona. Ku hambana ni sweswo, tin’wana ti lava mpfumelelo wo karhi, ngopfu-ngopfu loko datha yi tirhisiwa eka swikongomelo swa mabindzu kumbe swa ndzavisiso. Ku namarhela swiyimo swa mahanyelo na swilaveko swa nawu i xiphemu xa nkoka xa ku khoma datha, ku pfuneta ku hunguta makhombo na ku tiyisisa leswaku mahungu ya tirhisiwa hi ndlela leyi faneleke na ku hlayiseka.

Mahetelelo

Dennis Sorokin u tshemba leswaku ku tumbuluxiwa ka datha ku tshama ku ri ntirho lowu lavekaka swinene, ngopfungopfu eka tiphurojeke leti lavaka switirhisiwa swo karhi swa vhidiyo leswi nga kumekiki eka ndhawu ya mani na mani. “Ku nga khathariseki leswaku u letela AI eka swo famba swa rixaka leri landzelaka, u kambisisa mahanyelo ya vaxavi eswitolo, kumbe u susumeta mindzilakano ya ndzavisiso wa swa vutshunguri, xilotlelo i ku tshama u cinca-cinca, u kongoma naswona u fambisana ni leswi tiklayenti ti swi lavaka,” ku vula yena. Hambi leswi ku nga na mintlhontlho, nsimu leyi yi ya emahlweni yi hluvuka, yi kuma switirhisiwa eka tiindasitiri to hambana na ku kuma nyingiso lowu andzaka na xilaveko.