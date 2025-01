Lemon Group (LEMX) na Mfumo wa Uganda va Hlanganile eka Nhluvukiso wa Ikhonomi lowu Fambiwaka hi Blockchain

Mfumo wa Uganda, hi ku tirhisana na Ntlawa wa Lemon (LEMX), wu tivise ntirhisano lowu pfulekeke ku yisa emahlweni migingiriko leyi fambiwaka hi blockchain leyi kongomisiweke eka ku kurisa ku kula ka ikhonomi, ku engetela ku va erivaleni, na ku nyika matimba eka miganga hi ku tirhisa swintshuxo swa thekinoloji ya vutumbuluxi. Ntirhisano lowu wu tiyisisa xiyimo xa Uganda tanihi murhangeri loyi a ehleketaka emahlweni eka vutumbuluxi bya blockchain endzeni ka Afrika na le misaveni hinkwayo.





Eka xitatimende xa ximfumo, Hon. Oryem Henry Okello, Holobye wa Mfumo wa Timhaka ta le Handle/Vuxaka bya Matiko ya Misava, u kandziyisile ku tinyiketela loku nga tsekatsekiki ka mfumo ku seketela migingiriko ya ku cinca ka swikombiso swa Ntlawa wa Lemon (LEMX). Matshalatshala lawa ya languteriwile ku fambisa swivandlanene swa vuvekisi bya nkoka, ku antswisa vukorhokeri bya mfumo, na ku nyika rimba ro tiya ra ku antswisiwa ka ikhonomi.





Xiphemu xo sungula xa ntirhisano lowu xi ta kongomisa eka ku tokenizing tiphurojeke ta tindlu ku lulamisa mintlhontlho ya tindlu ta Uganda, ku tiyisisa khwalithi na ku fikeleleka eka vaaki. Hi kutlula 60,000 wa makaya ya masocha lawa ya kunguhatiweke kuva ya endliwa ti tokenization, goza leri rosungula roya eka tokenization leyi heleleke ya tiko ri ringanyetiwa eka kwalomu ka 2 wa tibiliyoni ta USD, leswi yimelaka goza ra nkoka eka ku endla vun’wini bya xidemokirasi na ku kurisa ku katsa hinkwavo hi swa timali.





Hi ku endla leswaku ku va na vun’wini bya xiphemu, vaaki va le Uganda va ta va na mfikelelo lowu nga si tshamaka wu va kona wo vekisa eka nhundzu ya tindlu na misava, ku antswisa ntshunxeko wa vona wa swa timali.





Ku aka eka ku humelela loku, kungu ri ta ndlandlamuxa eka swiyenge swin’wana, ku katsa na swintshuxo swa tindlu swa ndhavuko eka miganga yo anama na vatirhi va masocha. Xikongomelonkulu i ku ndlandlamuxa ku va erivaleni eka vufambisi bya nhundzu na ku nghenisa timodeli ta swa timali ta vutumbuluxi leti nyikaka matimba eka vaaki va rixaka.





Hakanyingi yi vuriwa “Pearl of Africa,” switirhisiwa leswi fuweke swa Uganda na xiyimo xa maqhinga swi endla leswaku yi va ntsindza wa ntumbuluko wa ku cinca loku fambiwaka hi blockchain. Vuswikoti bya migingiriko ya tokenization i byikulu, naswona matshalatshala man’wana yo fana na ku ndlandlamuxiwa eka tokenizing ya kofi etikweni, ya kunguhatiwile ku humelela eku heleni ka 2025.





Hi ku tirhisa vutshila bya Lemon Group (LEMX) eka thekinoloji ya blockchain, Uganda yi lulamerile ku koka rinoko ra vuvekisi bya misava hinkwayo, ku ndlandlamuxa mphakelo wa vukorhokeri, na ku tiyisisa masungulo ya yona ya ikhonomi.





“Ndzi tsakela hi ndzexe ku khensa vuxaka bya mina bya nkarhi wo leha na Dokodela Fahed Merehbi, Musunguri-kulobye wa Lemon Group,” ku vule Holobye Okello. “Ntirhisano lowu wu kombisa xivono lexi avelaniwa xa ku tirhisa vutumbuluxi ku vuyerisa vanhu va Uganda na ku tlakusa nhluvuko lowu nga heriki eka tiko ra hina.”





Tanihi xiphemu xa ntirhisano wo anama, Uganda yi lava ku simeka milawu ya blockchain leyi heleleke leyi kurisaka ku va erivaleni, ku tlakusa vutumbuluxi, na ku veka rixaka emahlweni eka ku cinca ka ikhonomi loku fambiwaka hi blockchain. Ntirhisano lowu wu kongomisa ku kombisa Uganda tanihi murhangeri wa xifundzankulu eka vulawuri bya nhundzu lebyi fambiwaka hi blockchain, ku fambisana na xivono xa yona xa vumundzuku lebyi humelelaka, lebyi yaka emahlweni hi xidijitali.





Mfumo wa Uganda wu kombisa nseketelo lowu heleleke eka Ntlawa wa Lemon (LEMX) na migingiriko ya wona naswona wu tshama wu ri na ku tshemba leswaku ntirhisano lowu wu ta tirhela ku tsakela lokunene ka vaaki va Uganda, vavekisi va misava hinkwayo, na ikhonomi yo anama.





