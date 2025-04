Ku Cinca Swilotlelo, Ku Lahlekeriwa hi Mimpimanyeto





TL;DR: Loko u tirhisa swilo leswi cinca-cincaka tanihi swilotlelo eka nhlengeleto wa hashed, ku swi cinca swi herisa tikontiraka.

Swiphiqo 😔

Mimpimanyeto leyi Lahlekeke

Ku Lulamisa Swihoxo swo Tika

Ku Tlula Nawu Wa Nsinya wa Nawu lowu Nga Hlamarisaka Switsongo

Mahanyelo lama nga languteriwangiki

Switshuxo 😃

Tirhisa swilo leswi nga cincekiki tanihi swilotlelo. Ku tlula equals/hashCode kahle. Tirhisa tinsimu to hetelela (Loko ririmi ra wena ri swi pfumelela) . Rehash after mutation (Leswi i xitshunxo xa vunjhiniyara byo tlula mpimo) .

Mongo 💬

Loko u tirhisa swilo leswi cinca-cincaka tanihi swilotlelo eka nhlengeleto wa hashed , ku swi cinca xilotlelo endzhaku ka loko u engetele nchumu lowu fambelanaka swi nga endla leswaku wu nga vuyiseriwi.





Leswi swi humelela hikuva khodi ya hash ya cinca naswona nhlengeleto a wu kumi nchumu eka bakiti leri faneleke.

Xikombiso xa Khodi 📖

Swi hoxile ❌

class MutableKey { int id; MutableKey(int newId) { this.id = newId; } @Override public int hashCode() { return this.id; } @Override public boolean equals(Object objectToCompare) { if (this == objectToCompare) return true; MutableKey that = (MutableKey) objectToCompare; return id == that.id; } } MutableKey key = new MutableKey(42); Map<MutableKey, String> map = new HashMap<>(); map.put(key, "Yes Album"); // The key mutates key.id = 90125; // Now you cannont retrieve the album System.out.println(map.get(key)); // Output: null

Kunene 👉

class ImmutableKey { private final int id; ImmutableKey(int newId) { this.id = newId; } @Override public int hashCode() { return this.id; } @Override public boolean equals(Object objectToCompare) { if (this == objectToCompare) return true; ImmutableKey that = (ImmutableKey) objectToCompare; return id == that.id; } } ImmutableKey key = new ImmutableKey(42); Map<ImmutableKey, String> map = new HashMap<>(); map.put(key, "Yes Album"); System.out.println(map.get(key)); // Output: Yes Album

Ku kumiwa 🔍

Semi-Xitirhisiwa xa Xiothomethi





U nga vona ku nun’hwela loku hi ku kambela loko u tirhisa swilo leswi cinca-cincaka tanihi swilotlelo eka nhlengeleto lowu sekeriweke eka hash.





Switirhisiwa swa otomatiki swo fana na ti linters kumbe ku kamberiwa ka IDE swi nga tlhela swi fungha swilotlelo leswi cinca-cincaka.

Tags 🏷️

Ku cinca-cinca ka swilo

Xiyimo xa 🔋

Xikarhi

Why Bijection Yiri Ya Nkoka 🗺️

Ku hambanisiwa exikarhi ka misava ya xiviri na nongonoko wa wena i swa nkoka hikuva swi tiyisisa leswaku swilo swa wena swi kombisa kahle vuxaka lebyi swi faneleke ku byi yimela.





Emisaveni ya xiviri, swilotlelo hakanyingi a swi cinci (xikombiso, ti-ID, mavito).





Loko u modela swilotlelo leswi tanihi swilo leswi cinca-cincaka, u herisa ku fambisana ka munhu hi xiyexe exikarhi ka misava ya xiviri ni nongonoko wa wena eka MAPPER .





Loko u tshova bijection leyi hi ku tirhisa swilotlelo leswi cinca-cincaka, u endla leswaku mepe wu nga fambisani leswi yisaka eka ku tsandzeka ku vuyisa na mahanyelo lama nga languteriwangiki.

Xitukulwana xa AI 🤖

Tijeneretara ta AI ti nga ha tumbuluxa nun’hwelo lowu loko ti humesa swilo leswi cinca-cincaka tanihi swilotlelo handle ko tekela enhlokweni switandzhaku.





Leswi a swi tali ku va tano tanihi leswi tijeneretara ta AI ti xanisekaka hi ku khomeka ka khale .

Ku Kuma AI 🥃

Tijeneretara ta AI ti nga vona ku nun’hwela loku hi swiletelo swo xopaxopa matirhiselo ya swilo leswi cinca-cincaka eka nhlengeleto lowu simekiweke eka hash na ku fungha timhaka leti nga vaka kona.





U nga lerisa AI ku lava titlilasi leti nga riki na tinsimu to hetelela kumbe tindlela leti cincaka xiyimo xa nchumu endzhaku ka ku tumbuluxiwa.

Va Ringeta! 🛠

Tsundzuka: Vapfuni va AI va endla swihoxo swo tala

Mahetelelo 🏁

Loko u tirhisa swilo leswi cinca-cincaka tanihi swilotlelo, u le khombyeni ro tlula ntwanano exikarhi ka xiyimo xa xilotlelo na khodi ya hash.





Tirhisa swilo leswi nga cincekiki leswaku u papalata mhaka leyi.

Vuxaka 👩 ❤️ 💋 👨

Vuxokoxoko Byin'wana 📕

Ku tiyimelela 📘

Code Smells i mavonelo ya mina .

Swikweleti 🙏

Xifaniso hi Kathyryn Tripp eka Unsplash

Nhundzu ya nkoka swinene ya nongonoko i loko wu hetisisa xikongomelo xa mutirhisi wa wona.

MOVHA Hoare





Xihloko lexi i xiphemu xa CodeSmell Series.