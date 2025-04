DOGE ya Elon Musk Yi Pfuxeta Mfumo Hi Swiphemu Swimbirhi

Loko u languta minjhekanjhekisano ya manguva lawa ya tipolitiki, u hlalela paradigm leyi faka. Left versus right, capitalism versus socialism - leswi a hi swihehlo swa khale ntsena. I tikhodixini leti nga ha tirhisiwiki eka mepe lowu wu dirowiwaka nakambe hi thekinoloji ya blockchain.





Hi lowu ntiyiso lowu nga nyawuriki: Mfumo a wu kavanyetiwi ntsena – wu hambanisiwa hi swiphemu swa wona swa nkoka, naswona a ku na lexi munhu a nga xi endlaka hi swona.





Anakanya hi mhaka leyi. Mfumo wu tshame wu ri ni mintirho yimbirhi ya xisekelo:

Vufambisi bya ikhonomi

Nawu ni vululami





Kambe hi leswi un’wana na un’wana a swi pfumalaka: Mintirho leyi a yi hambanisiwi ntsena – yi ya yi hambanisiwa hi thekinoloji.

Ku Hambana Lokukulu

A hi hambaniseni leswi humelelaka hakunene:





Mfumo wa Ikhonomi:

Vumaki bya le bangi ya le xikarhi

Ku lawuriwa ka makete

Ku pulana ka ikhonomi

Ku averiwa ka switirhisiwa

Ku lawula mali





Mfumo wa Vululami:

Ku sindzisiwa ka nawu

Timfanelo ta nhundzu

Ku sindzisiwa ka tikontiraka

Ku lulamisiwa ka timholovo

Ku tiyisisiwa ka vutitivisi





Kambe hi laha swi tsakisaka kona: Blockchain a yi hlaseri ntsena mintirho leyi – yi yi sindzisa ku hambana.

Xihlohloteri xa Xithekiniki

Xiya swilaveko swa thekinoloji:

Timali leti hangalasiweke ti siva vulawuri bya ikhonomi

Tikontiraka ta vutlhari ti endla leswaku ku sindzisiwa ka xiothomethi

Tokenization yi hlamusela hi vuntshwa timfanelo ta nhundzu

Vumbhoni bya vutivi bya zero byi endla leswaku ku va na ku tiyisisiwa ka le xihundleni

Ti-DAO ti tumbuluxa timodeli letintshwa ta vulawuri





Nkutsulo a hi wa miehleketo. I swa vumaki.

Matiriki Leyintshwa Ya Tipolitiki

Ku avana loku ku tumbuluxa swivumbeko swa mune leswi kotekaka:

Vusoxalisi bya Ndhavuko: Ikhonomi leyi nga exikarhi, vululami lebyi nga exikarhi Vukhepitali bya Makete: Ikhonomi leyi hangalasiweke, vululami lebyi nga exikarhi Vukhomunisi bya le mahlweni ka Vumarx: Ikhonomi leyi nga exikarhi, vululami lebyi hangalasiweke Crypto-Anarchy: Ikhonomi leyi hangalasiweke, vululami lebyi hangalasiweke

Ku Hundzuka Ka Swilo Leswi Nga Papalatekiki

Kambe hi lowu vutivi bya tibiliyoni ta tirhandi: Leswi a hi mhaka ya ku hlawula. I mayelana na ku nga papalateki ka thekinoloji.

Tanihi leswi muchini wo kandziyisa wu sindziseke ku hambanisiwa ka kereke ni mfumo, blockchain yi sindzisa ku hambanisiwa ka mintirho ya ikhonomi ni ya vululami.





Anakanya hi leswi se swi endlekaka:

Bitcoin yi hambanisa mali na mfumo

Tikontiraka ta smart ti hambanisa ku sindzisiwa na tikhoto

Ti-DAO ti hambanisa nhlangano na vulawuri

DeFi yi hambanyisa swa timali na swa le bangi

Ntlhantlho wa le Byzantium

Thekinoloji yi endla leswaku leswi swi koteka hi ku tlhantlha leswi vativi va tikhompyuta va swi vitanaka Xiphiqo xa Byzantine Generals – ndlela yo fikelela ku twanana handle ka vulawuri bya le xikarhi. Kambe yi endla swo tlula sweswo:





Swi endla leswaku ku pulana ka le xikarhi ku nga ha tirhisiwi

Swi endla leswaku ku tshembana hi ku tirhisa michini

Swi endla leswaku ku va na ku tiyisisiwa ka le xihundleni

Yi hangalasa matimba

Xikambelo xa DOGE

Hi 2025, dyondzo ya mianakanyo yi ve ya xiviri. Ndzawulo ya Vukorhokeri bya Mfumo (DOGE) ehansi ka Elon Musk yi vile ku ringeta ko sungula ka xiviri eka ku avanyisa ka mfumo.





Xiya leswi humelelaka:

Tisisiteme ta vuhlayiselo bya timali ti rhurhela eka blockchain

Ku hakela ka mfumo ku va erivaleni

Ku tirhisiwa ka mali ka federal ku landzelerisiwe on-chain

Mintirho ya vufambisi ku otomatiki





Kambe hi leswi un’wana na un’wana a swi pfumalaka hi DOGE: A hi mhaka ya vukorhokeri ntsena – i mhaka ya ku hambana.

Loko vaxopaxopi va kongomisa eka ku hunguta ku durha, nchumu wun’wana lowu dzikeke swinene wa humelela: Ku hambanisiwa ka thekinoloji ya mintirho ya mfumo yi va maendlelo yo hambana:

Matirhelo ya ikhonomi eka blockchain

Maendlelo ya vufambisi eka tikontiraka to tlhariha

Tisisiteme ta ku hakela eka tibuku ta mani na mani

Mintirho ya vulawuri eka ti-DAO

Xiendlo xa Musk

Vutlhari bya ntiyiso bya DOGE a hi vito ra yona – i ku sindzisa mfumo ku langutana na ku avana ka wona:

Matirhelo ya vuhlayiselo bya timali ya rhurhela eka blockchain

$5 wa tibiliyoni eka tihakelo ta lembe na lembe ku va erivaleni

Ku tirha kahle ka mfumo hi ku tirhisa ku hambanisiwa ka thekinoloji

Mintirho ya mfumo yi avana hi maendlelo yo hambana





Leswi a hi ku cinca ntsena. I ku hleriwa hi vuntshwa ka vumaki.

Ndlela Yo Ya Emahlweni

Ku cinca loku ku tumbuluxa swilo leswintshwa leswi nga kotekaka:

Maendlelo ya nawu wa polycentric

Ntlhantlho wa timholovo lowu simekiweke eka makete

Swivumbeko swa vulawuri bya ku tirhandzela

Ku sindzisiwa ka algorithm

Matirhelo ya vuhlayiselo bya timali lama nga erivaleni

Vukorhokeri bya mfumo lebyi tirhaka kahle

Nkutsulo Wa Xiviri

Switandzhaku swa kona swi dzikile:

Tipolitiki ti hundzuka ta thekinoloji

Vulawuri byi hundzuka bya ku tirhandzela

Matimba ma hundzuka lama hangalasiweke

Mimfumo yi hundzuka ya ku tihlawulela

Nkwama wa timali wu va lowu nga erivaleni

Mfumo wu va lowu tirhaka kahle



Mi amukeriwile eka topology leyintshwa ya tipolitiki.





Xivutiso a hi leswaku mfumo wu ta avana. Xivutiso hi lexi: Hi yihi mintirho leyi nga ta pona?





Right na left a swa ha ri na mhaka. Centralized na decentralized swi endla tano.





Mfumo a wu fi. Swi avanyisa.





Naswona DOGE i masungulo ntsena.





Xana u lunghekele ku endla bifurcation?





Vumundzuku a hi bya miehleketo ya tipolitiki. I mayelana na vumaki bya thekinoloji.





Naswona blockchain yi lo dirowa mepe hi vuntshwa ntsena.





Hi tihakelo ta lembe na lembe ta $5 wa tibiliyoni ta Nkwama wa Timali leti nga ha rhurhela eka blockchain, leswi a swa ha ri thiyori. Swi humelela sweswi.