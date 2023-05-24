Yorgunluğu Güzelleştirmeyi Durdurmalıyız

Girişimcilik dünyası sorunlu fikirlerin mayın tarlasıdır. Burayı seviyorum, beni yanlış anlamayın ama konu duyduğunuz her tavsiyeyi kabul etmeye geldiğinde inanılmaz derecede dikkatli olmalısınız.

Girişimci kişiliğini benimsemek kolaydır.

Bununla ne demek istiyorum?

Girişimci kişiliği muhtemelen çok aşina olduğunuz bir kişidir. Koşuşturuyorlar. Dağınıklar. İlerlemek için uyku ve boş zaman gibi şeyleri feda etmekte hızlıdırlar.

Çok çalışırlar ve daha çok oynarlar (ya da hiç oynamazlar). Arkadaşları seyahate ve partiye giderken, onlar geç saatlere kadar ofiste kalıyorlar.

Özellikle Batı dünyasında bu yaşam tarzını takdire şayan buluyoruz; Bu, her girişimcinin nihai başarısı için ödediğini düşündüğümüz bedeldir. Yorgunluğu sağlam ve sıkı çalışmaya eşitliyoruz.

Ofiste yerde uyumak aniden gerçekten çok romantik bir fikir haline geldi.

Ancak girişimciler olarak hızla çöküşümüze yol açabilecek şey, fazla çalışmaya olan bu zehirli tutkudur çünkü - gerçekte - çok az insanın sürdürmeyi başardığı bir yaşam tarzı için çabalıyoruz.

Sağlıklı değildir ve uzun vadeli mutluluğunuza katkıda bulunmaz.

Bunun hakkında konuşalım.

Fazla Çalışmanın Güzelleştirilmesi

Bu yılın başlarında düzenlenen bir yatırımcı konferansında Elon Musk, haftalık çalışma süresinin 120 saate çıktığını söylemişti . "Uyuyacağım, uyanıyorum, çalışıyorum, uyuyorum, uyanıyorum, çalışıyorum; bunu haftanın yedi günü yapın" dedi.

Peki neden buna karşı ilk duygusal tepkimiz huşu (ve hatta kıskançlık) oluyor? Vay be, çok çalışkan biri. Çok organize olmalı. 40 saatlik haftamı bile yönetemiyorum. Kendini çok adamıştır.

Ve elbette kendini adamıştır; inanılmaz derecede adanmıştır. Ama sanki uyku yoksunluğu her şeyin daha da kötü görünmesine neden oluyormuş gibi.

Kurucularından çok yorucu yaşam tarzları ve zayıf uyku programları talep eden Google veya Apple kökenli hikayeleri duyduğumuzda da benzer bir duyguya kapılıyoruz.

Boş zamanın, uykunun ve akıl sağlığının feda edilmesi tuhaf bir şekilde kutlanıyor. Ve bu yaşam tarzlarını kendimiz taklit ettiğimizde, gözlerimizin altında hızla oluşan ağır torbalardan gurur duyuyoruz.

Fazla Çalışma Kültürünü Nasıl İçselleştiririz?

Mantıklı konuşursak, hepimiz biliyoruz ki uykusuz geceler ve garajda yaşamayla ilgili bu hikayeler çok nadirdir. Çok az insanın uzun vadede kemiklerine kadar çalışan bir yaşam tarzını sürdürebileceğini biliyoruz.

Peki zihnimizde neler oluyor? Sürekli bitkin hissetmekten neden gurur duyarız? Sürekli yorgunluğumuz neden yeterince çalıştığımızın bir işaretidir?

Pop kültüründe büyülediğimiz her şey gibi. Örneğin romantizmi ele alalım; Hollywood filmleri, büyürken aşk ve evlilik hakkındaki fikirlerimizi, ilişki sorunlarının üstesinden gelemeyeceğimiz ve standartlarımızın inanılmaz derecede yüksek olduğu noktaya kadar tamamen şekillendiriyor.

Cinderella'nın bize aşkın göz önünde olduğunu öğrettiği gibi, aşırı çalışmanın yüceltilmesi de bize çarpık bir başarı fikri verdi.

The Social Network veya Steve Jobs ve hatta The Devil Wears Prada (Streep hayranlarım için) gibi filmleri düşünün.

Bu temaların içselleştirilmesi süreci tamamen bilinçaltıdır.

Gün batımından sonra çalışıyorsanız, sağlığınızı ve ilişkilerinizi feda etmek zorunda kalıyorsanız, çöküş noktasına ulaştıysanız, doğru yapıyorsunuz demektir. Ve bu çok yanlış.

Tükenme Bilimi

Her ne kadar zihinsel durumumuz fiziksel durumumuz kadar önemli olsa da, yorgunluk gibi şeyleri kesik ve morluklardan çok daha az ciddiye alma eğilimindeyiz.

Bu devam eden bir konudur; Genel olarak zihinsel sağlık, fiziksel rahatsızlıklarla karşılaştırıldığında çok hafife alınır. Peki ya yorgunluğun bedenlerimize verdiği fiziksel zarar hakkında daha derin bir anlayışa sahip olsaydık?

Bir maratondan veya başka yoğun bir egzersizden sonra hissettiğiniz çöküşü düşünün.

Hissettiğimiz fiziksel yorgunluk, kaslarımızdaki yoğun laktat birikmesinden kaynaklanır; acı vericidir, yorucudur ve kendimizi tamamen bitkin hissetmemize neden olur.

Aşırı çalışma ve stres nedeniyle kendimizi yorduğumuzda da benzer bir şey zihnimizde yaşanır. Ancak laktat yerine prefrontal korteksimizde belirli ( ve muhtemelen toksik ) bir nörotransmitter birikir.

Bu birikimi düzenlemek inanılmaz miktarda enerji gerektirir, dolayısıyla beyin uyum sağlamak için tam anlamıyla yavaşlar.

Enerji kaynağınızın tükenmesiyle karşılaşırsınız, bu da zayıf karar vermenize, yaratıcılık seviyelerinin düşmesine ve sonunda tamamen tükenmişliğe yol açar. Bu sadece duygusal bir durum değil, aynı zamanda fiziksel etkileri de var.

Ve hepsi bu değil.

Fazla Çalışma Milyonlarca İnsanı Öldürüyor

Bugünün bülteni için araştırma yaparken oldukça rahatsız edici bir şeyle karşılaştım. Her yıl 750.000 kişinin fazla çalışmaktan öldüğünü biliyor muydunuz?

Bu, kendilerini kırılma noktasına kadar çalıştıran ve görünüşte 'birdenbire' ortaya çıkan spontan koroner arter diseksiyonu (SCAD) ile sonuçlanan bir milyonun dörtte üçü anlamına geliyor.

Duyarsızlaştığımız noktaya kadar her zaman bunun gibi istatistikleri duyuyoruz. Ancak fazla çalışmak, yalnızca rahatımız ve mutluluğumuz için değil, yaşamlarımız için de gerçek ve ölümcül bir tehdittir.

Eğer erken mezara gideceksen haftada 50 saat çalışmanın ne anlamı var?

Görünmez Katil

SCAD gibi hastalıkların trajedisi, çoğu zaman semptomların harekete geçmek için çok geç olana kadar ihmal edilmesi veya göz ardı edilmesidir. Neden? Çünkü semptomları 'sıkı çalışmanın' ayırt edici özellikleri olarak görmeye şartlandırılmışız.

Örneğin aşırı çalışmanın ana belirtileri şunlardır:

Uyku eksikliği, gündüz yorgunluğu

Her zamanki seviyelere kıyasla çok düşük üretkenlik

Sırt ve boyun ağrıları

Üzüntü ve stres

İnsanların kendi hayatlarının bu yönleriyle övündüklerini, neredeyse sıkı çalışma ve özveriyle kazanılan bir ödülü gösterir gibi övündüklerini duydum.

"O kadar yorgunum ki... bu hafta birkaç saatten fazla uyumadım! Şu anda konsantre olmak çok zor."

Peki birisinin zatürre gibi fiziksel bir rahatsızlığın belirtileri hakkında bunu söylediğini düşünün. "Dostum, titremeyi durduramıyorum. Sanırım göğsüm patlamak üzere."

Kimse bundan etkilenmez; çok endişelenirler ve doğrudan hastaneye başvurmanızı önerirler. Belirtilerinizden gurur duyarsanız çok rahatsız olurlar.

Neden fazla çalışmayı bu kadar ciddiye almıyoruz? Neden bu bir şeref madalyası?

Geri adım atmak

Batılı ülkelerle ilgili ilginç olan şey, bu inanılmaz hızlı tempoda hareket etmemiz ve tüm dünyanın aynı şeyi yaptığını varsaymamızdır.

Ama öyle değil. Biz bireyci bir toplumuz; geleceğe odaklıyız ve hayatın daha hızlı ilerlemesini sağlamak için kendi kendimize takılıp kalıyoruz.

Ancak sosyal psikolog Robert Levine bunun her ülkede geçerli olmadığını açıklıyor. Bireycilik yerine kolektivizmi benimseyen kültürler (Hindistan ve Pakistan gibi yerler) işleri daha yavaş alma eğilimindedir.

Mavi Bölgeleri daha önce hiç duymadıysanız, bunlar dünyanın her yerinde insanların en uzun yaşama eğiliminde olduğu yerlerdir.

En sağlıklı beslenme biçimlerine, en zenginleştirici ve tatmin edici sosyal geleneklere ve -şaşırtıcı olsun- en rahat, rahat yaşam tarzlarına sahipler.

Hızlı tempolu Batı dünyamızda yavaşlamak her zaman mümkün olmasa da, bir adım geri çekilip hayatın varsayılan olarak bir yarış olmadığını hatırlamayı seviyorum.

Kesinlikle iliklerimize kadar çalışma zorunluluğumuz yok. Toplumumuz bunu alkışlasa da, bunu rahatsız edici bulacak pek çok kişi var.

Hızla gelişen bir dünyada yaşadığımızı biliyorum. Başarılı bir işe başlamanın çoğu zaman birkaç şeyden fedakarlık yapmanızı gerektirdiğini anlıyorum. Ama biz bunu çok ileri götürüyoruz. (Yol çok uzak!)

Geriye Düşmeden Yavaşlamak

Yorgunluk gurur duyulacak bir şey değil; hepimizin çok ciddiye alması gereken bir dengesizlik işaretidir. Peki eve götürülecek şey nedir? Geriye düşmeden bitkinliği yüceltmeyi nasıl bırakabiliriz?

Daha Sıkı Sınırlar Belirleyin

İş mesajlarınıza uyanır uyanmaz veya yatmadan önceki saatlerde ne sıklıkla cevap veriyorsunuz? Çalışma saatlerinizle boş zamanlarınız arasında belirlenmiş sınırlar var mı? Değilse, başlamak için en iyi yer burasıdır.

Çalışma saatlerinden önce ve sonra uygun molalar vermek zihinsel istikrar için kesinlikle gereklidir. Eğer bunu yapmazsanız, kendinizi sürekli bir bitkinlik halinde bulacaksınız ve bunda göz kamaştırıcı hiçbir şey yok.

Zaman sınırlarını zorlamanın en sevdiğim yöntemi, telefonumdaki dahili zaman dilimi özelliklerini kullanmaktır.

Telefonunuzun, her sabah ve akşam aynı saatte, çalışan kişilerden gelen bildirimleri ve aramaları kısıtlaması için bir program ayarlayın.

Ekibiniz Slack kullanıyorsa buna da benzer kısıtlamalar koyabilirsiniz. Ekibinizle aranızdaki sınırlarınızı tamamen şeffaf hale getirmek için durumunuzu kullanın.

Durumunuz "yarın döneceğiz!" dediğinde ancak sohbetlerde aktif oluyorsunuz, insanlar hiçbir zaman gerçekten 'kapalı' olmadığınızı varsayma eğilimindeler - ancak programınıza sıkı sıkıya uyarsanız, takım arkadaşlarınızın sınırlarınıza saygı duymaya başladığını fark edeceksiniz.

Küçük Şeylere Odaklanın

Kendinizi bunalmış ve bitkin hissettiğinizde, yaptığınız her şeyin boşuna olduğunu hissetmek kolaydır. Ancak durum hiç de öyle değil; bu yalnızca büyük projeler için yeterli enerjimiz olmadığında düştüğümüz zihinsel bir tuzak.

Benim cevabım bunun yerine küçük görevlere odaklanmak. E-postalara yanıt vermek veya blog yazıları yazmak gibi önemsiz görünse bile, bu küçük şeyler uzun vadede büyük bir fark yaratabilir.

Ayrıca enerji kaynağınızın çoğunu da almayacaklar; tükenmişlik bölgesinden uzak durmanıza yardımcı olacak bir şey.

Doğru Şirketi Tutun

Siz, en çok vakit geçirdiğiniz insanların bir ürünüsünüz ve eğer bu insanlar sürekli olarak uykusuzluklarını romantikleştiriyorsa, siz de aynısını yapmaya başlayacaksınız.

Tüm zamanınızı, 40 göz kırpmanız için kendinizi yetersiz hissetmenize neden olan insanların yanında harcamayın.

Özellikle aşırı çalışan girişimcilerin kültürü çok yaygın olduğundan, çalışanlarınızı bulmanız biraz zaman alabilir. Ama buna değer; Sağlıklarına ve refahlarına öncelik veren ancak yine de işlerini halleden insanları bulun.

Bu insanlar genellikle 'orada bulunmuş, bunu yapmış' kişilerdir; dolayısıyla mükemmel mentorlar olarak ikiye katlanırlar ve aynı zamanda nasıl üretken ve sağlıklı kalacağınız konusunda size ilk elden tavsiyelerde bulunabileceklerini umarız.

Çok mu Çalışıyorsunuz, Yoksa Hayat Sadece Zor mu?

Eğer bir iş kurmaya çalışan bir girişimciyseniz, halihazırda piyasadaki en zorlu ve zorlu kariyerlerden birini seçmişsiniz demektir. Bunu biliyoruz; bu anlaşmanın bir parçası.

Ancak bu, ölümüne çalışmanız gerektiği anlamına da gelmez. Bunun tam tersi anlamına geliyor.

Romantikleştirilmiş, uykusuz Amerikan rüyasını yaşayarak hayatınızı kendiniz için zorlaştırmayın.

Aynı anda hem sağlıklı hem de zengin olabilirsiniz; Ailenizin taahhütlerini ve ilişkilerini onurlandırırken çalışkan olabilirsiniz ve hırslı olup yine de hayattan zevk almaya zaman ayırabilirsiniz.

Bir işletmeyi yönetmek, ilk milyonunuzu kazandıktan veya halka açıldıktan sonra bitmeyen uzun bir oyundur. İlk yıl kendinizi tüketirseniz, bundan sonra nasıl bir geleceğiniz olur; iş mi yoksa iş yok mu?

Yorgunluğu güzelleştirmeyi bırakmanın zamanı geldi. Sağlığımızı ve refahımızı her şeyin üstünde tutalım; Tükenmişlik belirtilerini erkenden fark edelim ve bedenlerimize, onları biraz dinlendirecek kadar saygı duyalım.

Okuduğunuz için teşekkürler!

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