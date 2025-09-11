Yolo247, MAX60 Caribbean League 2025'de Boca Raton Trailblazers'ın Front-of-Jersey Sponsoru

Dünya çapında önde gelen spor eğlence platformu Yolo247, Boca Raton Trailblazers’ın 2025 MAX60 Karayip Ligi’nde resmi sponsor olarak duyuruldu. Trailblazers, 17 Temmuz'da Jimmy Powell Oval'da Miami Blaze'ye 32 kez kazanan bir zaferle kampanyalarını başlattı. Munsey, 17 topu kırarak 39 topu kırdı, boulers Lachlan Bangs ve Patrick Dooley ise zaferin güvence altına alınması için önemli yenilikler yaptı. “Yolo247’in ön koltuk sponsorluğumuz olduğu için mutluyuz” diyor Trailblazers sözcüsü. “Innovasyon ve hayran katılımına olan bağlılıkları bu sezon için takımımızın vizyonuyla mükemmel bir şekilde uyumludur.” Yolo247’in markası, Ağustos ayına kadar devam eden MAX60 Caribbean League boyunca Trailblazers’ın kitlerinde belirgin bir şekilde yer alacak. Yolo247 ile Trailblazers arasındaki bu ortaklık, uluslararası krikette markaların büyüyen varlığını vurgulamaktadır ve Trailblazers’ın hem sahada hem de dışarıda lider olma arzusu vurgulamaktadır. Yolo247 Hakkında Yolo247, dijital oyun deneyimlerinin geniş bir yelpazesini sunan küresel bir spor eğlence şirketidir. önde gelen teknolojisi ve sorumlu oyunlara olan bağlılığıyla bilinen Yolo247, dünya çapında önemli spor etkinlikleri ve ligleri genişletmeye devam etmektedir. Şanlıurfa247 Resmi web sitesi: https://www.yolo247.site/ E-posta adresi : Şikayetler@yolo247.com Facebook Hakkında: https://www.facebook.com/yolo247in Twitter Hakkında: https://x.com/Yolo247Official Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Kashvi Pandey tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Kashvi Pandey tarafından bir yayın olarak dağıtıldı.