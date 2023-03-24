Yeni Sezon, Yeni Özellikler: Bahar Geldi ve Güncellemelerimiz de Geldi

Aşağıdaki güncellemeler 28 Şubat 2023'e kadar geçerlidir





Hey Hackerlar!





Son birkaç ay yeni gelişmelerle dolu: Yazarların Youtube Transkript ve Twitter konu eklemeleri gibi özelliklerinden işaretleme sistemi, GitHub entegrasyonu ve hikaye açıklaması gibi okuyucu özelliklerine kadar.





Okumaya devam edin ve 31 Aralık'taki son ürün güncellememizden bu yana platforma eklenen tüm yeni parlak iyileştirmelerimize hayran kalacaksınız!





Yazarlar için yeni

YouTube'unuzu Metne Dönüştürün

Bir hikayeyi baştan sona okuyorsanız ve küçük bir küçük resmin bir Youtube Videosu ile ilgili olduğunu fark ederseniz, o zaman youtube transkript özelliğimizle yeni tanıştınız demektir. Bu kaydırılabilir özellik, videonun istediğiniz bölümüne gitmenize olanak tanıyan tıklanabilir zaman damgalarıyla, tıpkı altyazılar gibi, gömülü videoya paralel olarak çalışacaktır.









Taslaklarınıza eklemek için, diğer bağlantılarda olduğu gibi youtube bağlantısını eklemeniz, yerleştirmeyi etkinleştirmeniz ve açılır menüde gösterilen üç seçenekten birini seçmeniz yeterlidir: video, transkript, video ve transkript. Ve işte! Seçiminiz hikayenizin bir parçası olacak!







Bir ekledik başlık oluşturucu İlhamınız kalmadığında veya sadece beyin fırtınası yapmak için yardım istediğinizde kullanabileceğiniz bir araç. Bunu kullanmak için normalde yaptığınız gibi başlık alanına gidin ve ampul simgesine tıklayın. otomatik başlık hikayen için. Bir şey değil!









Bunu kullanmak için normalde yaptığınız gibi başlık alanına gidin ve hikayeniz için otomatik bir başlık almak üzere ampul simgesini tıklayın. Rica ederim!





Ekstra ipucu: Son hikayelerimizi takip ediyorsanız muhtemelen ana sayfa başlıklarında birkaç emoji fark etmişsinizdir. Ve evet, siz de yapabilirsiniz! Başlığınızı nasıl renklendireceğinize dair ilham almak için aşağıdaki örneği inceleyin:









Not: Hikayenize başlık vermeye tam olarak hazır değilseniz taslağınızı güvende tutmak için başka bir özelliğimiz daha var: otomatik kaydetme. Beklenmedik çökme veya aksaklıklardan kaçınmak umuduyla birkaç saniyede bir çılgınca "kaydet" düğmesine tıkladığınız günler geride kaldı. Artık başlığınız olmasa bile hikayenizin arka planda otomatik olarak kaydedildiğini bilerek gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz.



Daha Fazla Yerleştirme!

Editör 3.0 özelliklerine gelmişken, HackerNoon'un editörüne yeni yerleştirmelere izin verdik: Twitter konuları ve GitHub özetleri! Bağlantınızı taslağa eklemeniz, normalde yaptığınız gibi yerleştirme seçeneğini seçmeniz ve sihrin gerçekleşmesini izlemeniz yeterlidir.









Sen Yürüyen Bir Kırmızı Bayraksın





Kimse intihalcilerden hoşlanmaz, bu yüzden HackerNoon'da herkesin kullanabileceği bir dedikodu sistemi açtık. Artık herhangi bir hikayedeki metni seçebilir ve herhangi bir intihal sorununu işaretlemek için araç ipucundaki bayrakla düğmesine basabilirsiniz. Yanlış bilgi, yanlış çeviri, bozuk resim veya herhangi bir metin sorunu durumunda da bu özelliği kullanabilirsiniz. Birisinin neden raporunuza bakması ve gönder tuşuna basması gerektiği hakkında yorum yapın. Ardından editör kontrol paneline bayrak mesajı gelecek ve incelemenizin ilerlemesini harekete geçirecektir.









Dahası, yapay zekayı sevsek de gerçek bir yazarın çalışmasının yapay zeka emeğiyle karıştırılmasını istemiyoruz, bu nedenle insan içerikli şairlerimizi makine destekli şairlerimizden korumak için bir yapay zeka içerik dedektörü de uyguluyoruz. İşte nasıl göründüğü:









Sen çok Giphy'sin









HackerNoon'un resim yükleyicisinin yeni bir seçeneği var: Giphy. Gif'leri sevdiğinizi biliyoruz, biz de öyle; peki hikayelerinizi ve yorumlarınızı renklendirmenize yardımcı olacak daha iyi bir özellik var mı? Şimdilik bu güncelleme yalnızca editörlerimiz ve Stable Diffusion gibi bazı güvenilir kullanıcılar tarafından kullanılabilir, ancak yakında tüm yazarların erişimine açılacaktır.









Ayrıca artık yorumlarınızı genel olarak GIF'ler ve resimlerle gösterebilirsiniz! Yorum bölümümüze gidin ve + düğmesine tıkladığınızda artık yüklenecek resmi seçebilirsiniz.





Madonna'nın sözleriyle, Kendinizi İfade Edin!













Hikayemi Yazdır

Hepimizin teknoloji meraklısı olduğumuz oldukça açık, ancak bazen mürekkep ve kağıt kokusuna karşı o eski tarz nostaljiyi yaşarız. Ve çok nostaljik bir insan olmasanız bile *ah duygular* muhtemelen sizi portfolyonuzu kağıda dökmeye zorlayan bazı durumlarla karşılaşmışsınızdır. Sizin için kolaylaştırdığımız şey bu: Hikaye sayfalarının üstünde bir yazıcı simgesi fark ettiyseniz, bu sizin için o hikayeyi *eh, hah* yazdırmak için ek bir seçenektir!









Nasıl istersen öyle kullan ama kağıt israfına ve gezegen üzerindeki etkimize dikkat etmeye devam edelim *göz kırp*









Okuyucular için Yenilik

Yeni akışımıza kaydolun

Hacker özentisi için haberlerimiz var: kayıt akışımız daha da basitleştirildi! Politikamızı sürdürerek, eğer internetteki insanlar hikayelerimizi okumakla ilgileniyorsa, bunu koşulsuz olarak yapabilirler. Ancak, HackerNoon hikayeleriyle etkileşimde bulunmak (diğer eylemlerin yanı sıra yer işareti koymak, yorum yapmak, açıklama eklemek) veya yeni bir hikaye yazmak istiyorlarsa bir hesap oluşturmaları gerekir. Bunu göz önünde bulundurarak geliştiricilerimiz, HackerNoon'un sizden hesap oluşturmanızı isteme şeklini değiştirdi; nasıl çalıştığını görelim:





Bir hikaye okuyorsunuz; Bu hikayeye bir açıklama eklemek istiyorsunuz, dolayısıyla o seçeneğe tıklıyorsunuz; Kayıt sayfasına yönlendirileceksiniz ve bir e-posta ve şifre eklemeniz istenecek; Şartları ve politikaları okuyup onay kutusunu tıklarsınız; Ve bitti! Size bir tanıtıcı atanacak ve kayıt sayfasından önce yapmayı planladığınız eyleme yönlendirileceksiniz.









Açıklama Yaptınız!

Bir şeyler hakkında fikrinizi söylemeyi sever misiniz? İnsanların yazılarınız hakkındaki düşüncelerini bilmek hoşunuza gidiyor mu? Kemerlerinizi bağlayın dostum: Hackernoon'un yenisi Dipnot özellik sizi korudu!





Artık metnin beğendiğiniz bir bölümünü seçip onun hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Açıklama eklemek istediğiniz metni vurgulayın, kalem aracını tıklayın ve notunuzu yazın! İşiniz bittiğinde yeşil butonu kullanmayı unutmayın. Çok kolay ve sorunsuz! Bunu da izleyebilirsiniz kısa eğitim eğer daha çok görsel olarak öğreniyorsanız. Artık çalışmanızın okuyucularınız tarafından geliştirilmesini sağlayabilir veya başkalarının hikayelerini iyileştirebilirsiniz! Burada hepimiz birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz: Not alın, savaşmayın 💚









Meraklı George'u Çıkarın ve Anketlerimizi Keşfedin

Anketler bir süredir yapılıyor ve bunların haftanın en önemli olaylarından biri haline geldiğini biliyoruz. Şimdi bu özelliği daha da geliştirmek için zaman ayırıyoruz: Hangi anketi görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Nasıl? Bir anketi keşfetmek için tek yapmanız gereken açılır menümüzden anket kategorisini seçmektir. Ayrıca anketlerde artık bağlantılar bulunabiliyor, dolayısıyla haftalık testiniz ekstra küçük bir şeylerle birlikte geliyor.













Temalar Top Nav'la Buluşuyor!

Harika ana sayfa temalarımız uzun süredir ekranınızı güzelleştiriyor, ancak artık üst gezintinizin tamamını da süsleyecekler. Genellikle yaptığınız gibi bir tema seçin ve ana sayfadan diğer gezinme seçeneklerine yayılmasını izleyin.









HackerNoon topluluğunun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz!