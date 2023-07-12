Yeni Konu, Kim Dis?

Lansmandan bu yana bir hafta bile geçmedi ve Mark Zuckerberg'in Konuları Elon Musk'a bu konuya girmesi için bir neden daha verdi kafes maçı .





Meta başlatıldı the heyecan Geçen hafta Çarşamba günü rakip Threads'in sosyal medya platformunun, Musk'ın "Ah kahretsin" diyebileceğinden daha hızlı bir şekilde kullanıcı topladığını gördü. Aslında kullanıcı kayıtları o kadar hızlı oldu ki, Threads artık dünyanın en hızlı büyüyen uygulaması haline geldi ve bu rekoru yalnızca birkaç ay önce kıran ChatGPT'yi tahtından indirdi.





Zuckerberg'e göre Threads, lansmanından sonraki beş gün içinde 100 milyon kayıt sayısına ulaştı ve aynı kilometre taşına ulaşması yaklaşık iki ay süren ChatGPT'yi geride bıraktı.





Daha da önemlisi, 100 milyon kayıt sayısı neredeyse yarıdan biraz daha az. 240 milyon Musk'ın devralmasından önce Twitter'ın geçen yıl bildirdiği para kazanılabilir günlük aktif kullanıcılar. Threads'in bu sayıya ne kadar hızlı ulaştığı göz önüne alındığında, uzmanlar alarmı çalmak Twitter için ise bir ölüm ilanı hazırlamak için henüz çok erken.





Kültürel bir olgu olarak etkisi göz önüne alındığında, Twitter'ın yıllarca iyi niyeti var, ancak bu ona pek yardımcı olmadı. cefa platformun varlığına zarar veren kararlar almaya devam eden eksantrik milyarder sahibi Musk'un elinde. Öte yandan Zuck anlıyor sosyal medyanın içi dışı da öyle çok daha iyi konum 1 milyar kullanıcı hedefine ulaştığında yeni platformundan para kazanmayı planlıyor.





Threads'e geçiş yapan kullanıcılar, Twitter'ınkine ürkütücü derecede benzeyen bir kullanıcı arayüzü tarafından karşılanıyor; belki de Musk'un tehdit etmesinin nedeni bu. Dava açmak ticari sırların çalındığı platform. Misk ayrıca isminde Zuckerberg'e hafta sonu boyunca "gavat" dedi ve iki milyarder arasında "gerçek anlamda penis ölçme yarışması" yapılmasını önerdi. işleri yoluna koy (umarım kafes maçı sırasında olmaz).



Threads'in sözde başarısı, geçen yıldan bu yana Musk'ın yeni bir ürünün piyasaya sürülmesiyle kamuoyunda utandırıldığı ikinci kez oldu. Bunlardan ilki elbette Musk'ın da kurucusu olduğu OpenAI tarafından yaratılan son derece başarılı chatbot ChatGPT'ydi. Onun göz önüne alındığında kamu serpintisi Musk, şirketle birlikte bu şirketin başarısının tadını çok nadiren çıkarabilecektir. İkincisi ise elbette Twitter'ın tüm varlığını sorgulayan Threads.





Şimdilik Musk, hâlâ dünyanın en zengin adamı olduğunu bilerek rahat uyuyabilir.





instagram Threads'e kaydolmak için bir ön koşul olan HackerNoon'un hakimiyetindeydi Teknoloji Şirketi Sıralaması bu hafta 1. sırayı alarak. Facebook Twitter 4. sırada yer alırken, 2. sırada yer aldı. Facebook, Instagram'ın sahibi olan Meta ve Naber 7. sırada yer aldı.









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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon