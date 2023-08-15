Yeni Kıyafetlerde Eski Bir Kripto Hilesi: Worldcoin Hakkında Bilmeniz Gerekenler

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Worldcoin son zamanlarda çok fazla ilgi topladı, çok fazla sermaye topladı ve çeşitli ülke ve topluluklarda pek çok kişinin dikkatini çekti.





Buna göre CoinFund'un yatırım tezi Worldcoin, finansa erişimi zayıf olan gelişmekte olan ülkelerden gelen yeni bir kullanıcı segmenti de dahil olmak üzere 1 milyardan fazla yeni kullanıcıyı kriptoya kazandırabilir. Bütün bunlar kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor.





Öte yandan Worldcoin'in aşırı miktarda biyometrik veri toplaması, iş planına ilişkin sorular ve projenin gerçekte ne işe yaradığına ilişkin ciddi kaygılar da mevcut. Bu yazıda birçok endişeye ilişkin görüşlerimi sunacağım.

Arka plan

Worldcoin ekibi, yapay zeka çağında "insanlığı" kanıtlamak ve insanlara Worldcoin Tokenları biçiminde evrensel temel gelir (UBI) dağıtmak için küresel bir kimlik ağı oluşturmak gibi son derece iddialı ve görünüşe göre asil bir görevde. (WLD).





Tartışmalı Silikon Vadisi merkezli proje 24 Temmuz'da başlatıldı , gelişmekte olan şirketin başarılı bir C Serisi finansman turundan iki ay sonra, İnsanlık için Araçlar , 115 milyon dolar topladı.





Worldcoin, Mart 2022'de 3 milyar dolarlık değerlemeyle 100 milyon dolar, Ekim 2021'de ise 1 milyar dolarlık değerlemeyle 25 milyon dolar topladı.





Worldcoin, a16z, Coinbase Ventures, Digital Currency Group ve Blockchain Capital dahil olmak üzere blockchain/kripto endüstrisindeki en önde gelen yatırım fonlarından bazıları tarafından finanse edilmektedir.





Worldcoin, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman tarafından ortaklaşa kuruldu ve bu muhtemelen projeye risk sermayesi dünyasında ekstra güvenilirlik ve pazarlık gücü kazandırıyor. Öte yandan, ilginç bir şekilde OpenAI'nin ChatGPT'si, Worldcoin'in çözmeyi hedeflediği sorunlara neden oluyor:





Bir kullanıcının insan mı yoksa bot mu olduğunu değerlendirmek için artık metin tabanlı konuşmalara güvenemeyiz ve

Üretken yapay zeka işleri devralıyor dolayısıyla UBI'yi dağıtma ihtiyacı artıyor.



Kötümser bir bakış açısıyla bakarsak, Altman'ın Worldcoin'e olan bahisi, OpenAI'nin ürünleriyle topluma verdiği tüm zararlara karşı bir önlemdir. Bunun eşdeğeri, McDonald's'ın diyabet ilacı satması veya Red Bull'un bir yan kuruluş aracılığıyla uyku ilacı satması durumunda da geçerli olacaktır.

Worldcoin'in Ürünü

Worldcoin'in ana ürünü, bir tür dijital pasaport veya bir tür dijital pasaport olan World ID'dir. Kendi Kendine Egemen Kimlik (SGK) Bu, kullanıcıların daha fazla bir şey açıklamadan, kendilerinin gerçekten benzersiz insanlar (bot değil) olduklarını doğrulamalarını sağlar.





World ID'ye, WLD tokenlerini depolamak için bir kripto cüzdanı da içeren World App aracılığıyla erişilir. Kullanıcı gizliliği sıfır bilgi kanıtı olarak adlandırılan kriptografik bir yöntemle sağlanmaktadır.





UBI'yi dağıtmak için kripto tabanlı bir kimlik ağı kullanmak yeni bir fikir değil ancak halihazırda aşağıdaki gibi niş kripto projeleri tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır. İnsanlığın Kanıtı veya BrightID bir avuç diğerlerinin arasında. Proof of Humanity sisteminde kullanıcılar, kendi videolarını yükleyerek ve ETH'ye para yatırarak doğrulanıyor.





Bundan sonra en az bir mevcut kullanıcının gerçek olduğunu teyit etmesi gerekir. BrightID doğrulaması, bir grup kullanıcının birbirini doğruladığı günlük çevrimiçi buluşma olan "doğrulama partisinde" gerçekleştirilir.





Okuyucularımın çoğunun muhtemelen şimdiye kadar bildiği gibi, Worldcoin, yeni kullanıcıları "küreler" adı verilen tuhaf görünümlü metalik cihazlardan birinde yapılan iris taramalarıyla doğrulayarak diğer tüm "kişilik kanıtı" sistemlerinden ayrılıyor.





Özel Worldcoin'in teknik incelemesindeki bölüm , Worldcoin'in biyometrik kimlik doğrulamasının neden diğer kişilik kanıtı mekanizmaları yerine seçildiğini ve neden özellikle parmak izi, DNA veya yüz tanıma yerine iris taramalarının seçildiğini çok ayrıntılı olarak açıklıyor.





Fakat, Worldcoin CEO'su Alex Blania CoinDesk'e açıkladı küre kaydının Worldcoin'in tercih ettiği doğrulama yönteminden çok uzak olduğu, ancak gerekli bir kötülük olduğu:





"Bunu gerçekten yapmak istemedik. Acı verici olacağını biliyoruz. Pahalı olacak. İnsanlar bunun tuhaf olduğunu düşünüyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bu yola girmek istemedik. Ama gerçekten tek çözüm buydu.”





Etik kaygılar

Worldcoin, Mart 2022'de ilk büyük finansman turunu elde ettiğinde, Altman ve ekibi, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 24 ülkede küreleri saha testine başlattı.





Ücretsiz kripto vaadi, Endonezya, Kenya, Sudan, Hindistan ve Gana'daki yoksul köylerin sokaklarında uzun kuyruklar oluşturan insanları çekti.





Tesadüfen olsun ya da olmasın, MIT Teknoloji İncelemesi Ve BuzzFeed Her ikisi de 6 Nisan'da Worldcoin'in küresel güneydeki operasyonları hakkında araştırma makaleleri yayınladı. Pek çok yerel köylü, neye ve neden kaydolduklarını gerçekten anlamadı, ancak 20 $ değerinde WDL karşılığında memnuniyetle biyometrik veri taramasını teklif etti.





Ne yazık ki alamadılar.





“Orb operatörleri” (orb-rators?) yerel halktı, Worldcoin çalışanları olarak değil, harici yükleniciler olarak işe alınmışlardı. Komisyon karşılığında ödeme aldılar ve topladıkları her yeni kayıt için stablecoin Tether'de bir ödül kazandılar. Bu ödül yapısı bazı aşırı vaatlere, aldatmalara ve en az bir izinsiz AirPod hediye yarışmasına yol açtı.





Genel olarak, milyar dolarlık bir Silikon Vadisi şirketinin gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul köylülerden hassas veriler toplaması pek de iyi bir görünüm değil. Daha da kötüsü, köylülere yerel para birimlerinde ölçülen önemli bir kripto ödülü sözü verildiği halde yerine getirilmedi.





Geçtiğimiz yıl, Worldcoin'in 2023 yılına kadar 1 milyar yeni kayıt yakalama gibi çirkin bir hedefi vardı. Belki de MIT Technology ve Buzzfeed'in ifşaatları nedeniyle, kayıt sayıları önümüzdeki yıl öngörüldüğü gibi hızla artmadı.





Ancak son finansmanla Worldcoin, özellikle 35'ten fazla şehre 1.500 küre yerleştirerek, yenilenen hız ve güçle operasyonlarını yeniden başlatıyor. Worldcoin'in web sitesine göre, 2,2 milyonun kuzeyindeki insan şu anda WLD almak için irislerini taradı.





Kapsama alanı kablolu Ve Dünyanın geri kalanı erken benimseyenlerin genellikle projeye katılmadıklarını çünkü insanlığı kanıtlama gibi yüce idealleri paylaştıklarını gösteriyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, WLD tokenı olarak ödenen yaklaşık 50 $ tutarındaki kayıt bonusunu toplama işindeler.





Ana ağ artık başlatıldığından beri kullanıcılar nihayet tokenlerine erişebiliyor ve yeni kayıt olanlar ödül bonuslarını alabiliyor.





Belirlenen bölgelerde, yeni kullanıcılar World App aracılığıyla haftada 1 WLD talep etme olanağına da sahip olacak.





Şu anda, WLD tokenı açıkçası işe yaramaz bir meme parasıdır. Ancak Binance aracılığıyla başka bir varlığa dönüştürülebilir veya fiat olarak ödenebilir. Elbette, WLD'nin fiyatının büyük ölçüde artarak bir sonraki PepeCoin veya Shiba Inu olma ihtimali de var.





Eğer borsa kısa vadede irrasyonel ise meme coin piyasasının ne olduğunu tanımlayacak bir ifadeden yoksunuz.





Şu ana kadar WLD tokeni, 24 Temmuz'daki lansmanından bu yana 3,3 dolardan bugün itibarıyla 1,6 dolara keskin bir fiyat düşüşü gördü.



Gizlilik ve Guvenlik

Tahmin edilebileceği gibi, Worldcoin'in biyometrik verileri toplaması dünya çapındaki gizlilik yetkililerinin birkaç sorusuna yol açtı. İlk ülke Kenya oldu Worldcoin'in faaliyetlerini askıya almak Kamu güvenliğine yönelik riskleri değerlendirirken.





Gizlilik soruşturmaları şu anda devam ediyor Fransa, Almanya ve İngiltere . Önümüzdeki birkaç hafta ve ay içinde daha fazla mahremiyet gözlemcisinin alarma geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır.





Worldcoin öncelikle kullanıcılar hakkında iki tür kişisel veri toplar: World Uygulamasındaki isim, e-posta ve telefon numarası gibi genel veriler ve göz taraması kaydıyla bağlantılı biyometrik veriler.





Birinci kategorideki verilerin sağlanması isteğe bağlıdır. Gizlilik Bildirimi . Ancak kullanıcılar en azından bir telefon numarası veya e-posta adresi sağlamadan WLD gönderip alamaz. Bu veri toplama işlemi kendi başına zararsızdır.





Diğer bir soru ise bağımsız küre operatörlerinin bu politikaya gerçekten uyup uymadığıdır. Örneğin, Nairobi'den birkaç Worldcoin kayıtlısı MIT Technology'ye, orb operatörlerinin kayıt sürecinin bir parçası olarak ulusal kimlik kartlarının fotoğrafını çektiğini söyledi.





Worldcoin'in verilerine göre Biyometrik Veri Onay Formu , kullanıcının irislerinin, gözlerinin ve yüzünün görüntü verileri kriptografik koda (IrisCode) dönüştürülür ve işlendikten sonra küreden silinir.





Anladığım kadarıyla IrisCode merkezi bir veritabanında saklanıyor ancak kullanıcının biyometrik verilerine veya Dünya Kimliğine bağlanamıyor.





Birisi, insanlığını doğrulamak için Dünya Kimliğini kullandığında, bir algoritma, sıfır bilgi kanıtı olarak bilinen bir şifreleme yöntemiyle IrisCodes veritabanında bir eşleşme arar.





Bu yöntemle algoritma, Dünya Kimliği sahibinin gerçekten veritabanında kayıtlı olup olmadığını doğrulayabilir, ancak kişinin IrisCode'unu veya onunla ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamadan.





Bu gerçeklere dayanarak, küre kaydının (ürkütücü derecede ürkütücü olmasına rağmen) GDPR'yi ihlal etmediği iddia edilebilir. Yani kullanıcılar onay verdiği için tüm biyometrik veriler orb'dan siliniyor ve IrisCode bir kişinin kimliğiyle ilişkilendirilemiyor.





Güvenlik riskleri yine de önemlidir.





Kullanıcılar birkaç kez kaydolmayı veya World ID'lerini üçüncü taraflara satmayı başarırsa sistemin tüm meşruiyeti belirsizliğe düşer.





Birkaç yüz örnek zaten rapor edildi Kamboçya ve diğer Afrika ülkelerindeki Worldcoin kullanıcılarının World ID'lerini Çin'deki insanlara 30 $ gibi düşük bir fiyata sattıkları yer.





Paradoksal olarak, WLD tokenlarının fiyatı ne kadar artarsa, World ID'ler için karaborsayı da o kadar teşvik edecektir.





Worldcoin milyarlarca kullanıcıyı kendine çekerek kendi koşullarında başarılı olsa ve hükümetler World ID'leri ortak bir doğrulama yöntemi olarak benimsese bile, güvenlik tehlikeleri çok büyük ve kabul edilemez boyutlara ulaşacaktır.





Hükümetler teorik olarak kimin neyi, ne zaman alacağına karar vererek vatandaşlar üzerinde otoriter kontrol sağlamak için sistemi kötüye kullanabilir.





Tek yapmanız gereken, Dünya Kimliklerinin bir şekilde insanların gerçek kimlikleriyle ilişkilendirilebilmesidir; örneğin, küre cihazlarına yerleştirilen bir arka kapı nedeniyle - buna karşı korunmak çok zordur.





Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Worldcoin'in veri toplamasının GDPR kapsamında gereksiz ve uygunsuz olduğu tartışmasız.

Tokenomik

Gizlilik kaygılarını bir kenara bırakırsak Worldcoin, klasik bir kripto dolandırıcılığının bazı tanımlayıcı özelliklerine sahiptir. Büyük vaatler, aşırı iddialı hedefler ve herkese bedava para nadiren başarının reçetesidir.





Hadi daha yakından bakalım Tokenomik -WLD tokenlerinin nasıl dağıtılacağını belirten Worldcoin teknik incelemesinin bir kısmı.





En az önümüzdeki 15 yıl boyunca 10 milyar WLD token arzı sınırlandırılacak ve sonrasında yönetim organı Worldcoin Vakfı, gerekli görülmesi halinde %1,5'lik bir enflasyon oranı uygulayabilecek. Tokenların tahsisi, Worldcoin Vakfı tarafından merkezi olarak kontrol edilir.





Tüm WLD tokenlarının %25'i Worldcoin yatırımcıları ve geliştiricileri gibi içeriden kişilere tahsis edilmiştir. Projenin "herkesin sahip olduğu bir finansal ağ" olması gerektiği düşünülürse bu oldukça yüksek bir oran gibi görünüyor.





Yatırımcı ve ekip tokenleri lansmandan sonra bir yıl süreyle kilitlenir ve ardından önümüzdeki iki yıl boyunca günlük olarak yavaş yavaş serbest bırakılır. WLD'nin geri kalan %75'i, +15 yıllık planlanmış bir zaman diliminde Worldcoin topluluğuna dağıtılacak.





Var olacak 10 milyar WLD tokeninden dolaşımdaki WLD arzı, lansman sırasında 143 milyonla (yaklaşık %1) sınırlandırılmıştı. Bunlardan 43 milyon WLD'si "Orb onaylı kullanıcılara" tahsis edildi ve geri kalan 100 milyon WLD, ABD dışındaki beş piyasa yapıcıya kredi olarak verildi. Krediler üç ay sonra sona erecek.





Uzmanlara göre Herhangi bir tokenın başlangıçtaki düşük arzı, piyasa yapıcılara büyük miktarda tahsis edilmesiyle birleştiğinde gerçekçi olmayan bir değerlemeye yol açabilir. Worldcoin piyasaya sürüldüğü sırada 30 milyar dolardan fazla tamamen seyreltilmiş bir piyasa değerine sahipti, ancak WLD tokenlarının %1'inden azı arzdaydı (tamamen seyreltilmiş piyasa değeri şu anda 20 milyar doların altında ve tokenlerin yalnızca %1,25'i arzda) .





Beş piyasa yapıcının üç aylık kredileri sona erdiğinde, artık WLD'lerini ellerinde tutmak veya açık piyasadan token satın alarak WLD'nin fiyatını yapay olarak yükseltmek için herhangi bir teşvikleri kalmayacak. Bundan sonra WLD'nin fiyat istikrarı en iyi ihtimalle belirsiz .





Jeff Wilser'ın Coindesk için Worldcoin haberi Worldcoin tokenini kimin ödediği sorulduğunda Sam Altman'ın bir alıntısını içeriyor:





“ İnsanların bu tokenı satın almak istemesi, çünkü geleceğin bu olduğuna inandıkları için bu ekonomiye girişlerin olacağı ümit ediliyor. Yeni token alıcıları, etkili bir şekilde ödeme almanın yoludur.”





Bana mı öyle geliyor, yoksa bu ders kitaplarındaki piramit şeması tanımına çok mu uyuyor? Genel olarak, Sam Altman'ın markasını, manşetlere çıkan küre cihazlarını ve tüm bu abartılı reklamı geride bıraktığımda, Worldcoin'in eski yatırımcılara yeni yatırımcıların parasıyla ödeme yapmanın dışında gerçek dünyada nasıl bir uygulamaya sahip olduğunu göremiyorum.

Çözüm

Bu uzun bir inceleme oldu. Genel olarak, Worldcoin'in ardındaki niyetlerin asil olduğu tartışılabilir ancak burada vurguladığım önemli endişelerin aşılamaz olduğunu düşünüyorum. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, ne düşündüğünüzü bana bildirin.