Yeni Kıyafetlerde Eski Bir Kripto Hilesi: Worldcoin Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Worldcoin son zamanlarda çok fazla ilgi topladı, çok fazla sermaye topladı ve çeşitli ülke ve topluluklarda pek çok kişinin dikkatini çekti.
Buna göre
Öte yandan Worldcoin'in aşırı miktarda biyometrik veri toplaması, iş planına ilişkin sorular ve projenin gerçekte ne işe yaradığına ilişkin ciddi kaygılar da mevcut. Bu yazıda birçok endişeye ilişkin görüşlerimi sunacağım.
Worldcoin ekibi, yapay zeka çağında "insanlığı" kanıtlamak ve insanlara Worldcoin Tokenları biçiminde evrensel temel gelir (UBI) dağıtmak için küresel bir kimlik ağı oluşturmak gibi son derece iddialı ve görünüşe göre asil bir görevde. (WLD).
Tartışmalı Silikon Vadisi merkezli proje
Worldcoin, Mart 2022'de 3 milyar dolarlık değerlemeyle 100 milyon dolar, Ekim 2021'de ise 1 milyar dolarlık değerlemeyle 25 milyon dolar topladı.
Worldcoin, a16z, Coinbase Ventures, Digital Currency Group ve Blockchain Capital dahil olmak üzere blockchain/kripto endüstrisindeki en önde gelen yatırım fonlarından bazıları tarafından finanse edilmektedir.
Worldcoin, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman tarafından ortaklaşa kuruldu ve bu muhtemelen projeye risk sermayesi dünyasında ekstra güvenilirlik ve pazarlık gücü kazandırıyor. Öte yandan, ilginç bir şekilde OpenAI'nin ChatGPT'si, Worldcoin'in çözmeyi hedeflediği sorunlara neden oluyor:
Bir kullanıcının insan mı yoksa bot mu olduğunu değerlendirmek için artık metin tabanlı konuşmalara güvenemeyiz ve
Kötümser bir bakış açısıyla bakarsak, Altman'ın Worldcoin'e olan bahisi, OpenAI'nin ürünleriyle topluma verdiği tüm zararlara karşı bir önlemdir. Bunun eşdeğeri, McDonald's'ın diyabet ilacı satması veya Red Bull'un bir yan kuruluş aracılığıyla uyku ilacı satması durumunda da geçerli olacaktır.
Worldcoin'in ana ürünü, bir tür dijital pasaport veya bir tür dijital pasaport olan World ID'dir.
World ID'ye, WLD tokenlerini depolamak için bir kripto cüzdanı da içeren World App aracılığıyla erişilir. Kullanıcı gizliliği sıfır bilgi kanıtı olarak adlandırılan kriptografik bir yöntemle sağlanmaktadır.
UBI'yi dağıtmak için kripto tabanlı bir kimlik ağı kullanmak yeni bir fikir değil ancak halihazırda aşağıdaki gibi niş kripto projeleri tarafından tasarlanmış ve uygulanmıştır.
Bundan sonra en az bir mevcut kullanıcının gerçek olduğunu teyit etmesi gerekir. BrightID doğrulaması, bir grup kullanıcının birbirini doğruladığı günlük çevrimiçi buluşma olan "doğrulama partisinde" gerçekleştirilir.
Okuyucularımın çoğunun muhtemelen şimdiye kadar bildiği gibi, Worldcoin, yeni kullanıcıları "küreler" adı verilen tuhaf görünümlü metalik cihazlardan birinde yapılan iris taramalarıyla doğrulayarak diğer tüm "kişilik kanıtı" sistemlerinden ayrılıyor.
Özel
Fakat,
"Bunu gerçekten yapmak istemedik. Acı verici olacağını biliyoruz. Pahalı olacak. İnsanlar bunun tuhaf olduğunu düşünüyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bu yola girmek istemedik. Ama gerçekten tek çözüm buydu.”
Worldcoin, Mart 2022'de ilk büyük finansman turunu elde ettiğinde, Altman ve ekibi, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 24 ülkede küreleri saha testine başlattı.
Ücretsiz kripto vaadi, Endonezya, Kenya, Sudan, Hindistan ve Gana'daki yoksul köylerin sokaklarında uzun kuyruklar oluşturan insanları çekti.
Tesadüfen olsun ya da olmasın,
Ne yazık ki alamadılar.
“Orb operatörleri” (orb-rators?) yerel halktı, Worldcoin çalışanları olarak değil, harici yükleniciler olarak işe alınmışlardı. Komisyon karşılığında ödeme aldılar ve topladıkları her yeni kayıt için stablecoin Tether'de bir ödül kazandılar. Bu ödül yapısı bazı aşırı vaatlere, aldatmalara ve en az bir izinsiz AirPod hediye yarışmasına yol açtı.
Genel olarak, milyar dolarlık bir Silikon Vadisi şirketinin gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul köylülerden hassas veriler toplaması pek de iyi bir görünüm değil. Daha da kötüsü, köylülere yerel para birimlerinde ölçülen önemli bir kripto ödülü sözü verildiği halde yerine getirilmedi.
Geçtiğimiz yıl, Worldcoin'in 2023 yılına kadar 1 milyar yeni kayıt yakalama gibi çirkin bir hedefi vardı. Belki de MIT Technology ve Buzzfeed'in ifşaatları nedeniyle, kayıt sayıları önümüzdeki yıl öngörüldüğü gibi hızla artmadı.
Ancak son finansmanla Worldcoin, özellikle 35'ten fazla şehre 1.500 küre yerleştirerek, yenilenen hız ve güçle operasyonlarını yeniden başlatıyor. Worldcoin'in web sitesine göre, 2,2 milyonun kuzeyindeki insan şu anda WLD almak için irislerini taradı.
Kapsama alanı
Ana ağ artık başlatıldığından beri kullanıcılar nihayet tokenlerine erişebiliyor ve yeni kayıt olanlar ödül bonuslarını alabiliyor.
Belirlenen bölgelerde, yeni kullanıcılar World App aracılığıyla haftada 1 WLD talep etme olanağına da sahip olacak.
Şu anda, WLD tokenı açıkçası işe yaramaz bir meme parasıdır. Ancak Binance aracılığıyla başka bir varlığa dönüştürülebilir veya fiat olarak ödenebilir. Elbette, WLD'nin fiyatının büyük ölçüde artarak bir sonraki PepeCoin veya Shiba Inu olma ihtimali de var.
Eğer borsa kısa vadede irrasyonel ise meme coin piyasasının ne olduğunu tanımlayacak bir ifadeden yoksunuz.
Şu ana kadar WLD tokeni, 24 Temmuz'daki lansmanından bu yana 3,3 dolardan bugün itibarıyla 1,6 dolara keskin bir fiyat düşüşü gördü.
Tahmin edilebileceği gibi, Worldcoin'in biyometrik verileri toplaması dünya çapındaki gizlilik yetkililerinin birkaç sorusuna yol açtı. İlk ülke Kenya oldu
Gizlilik soruşturmaları şu anda devam ediyor
Worldcoin öncelikle kullanıcılar hakkında iki tür kişisel veri toplar: World Uygulamasındaki isim, e-posta ve telefon numarası gibi genel veriler ve göz taraması kaydıyla bağlantılı biyometrik veriler.
Birinci kategorideki verilerin sağlanması isteğe bağlıdır.
Diğer bir soru ise bağımsız küre operatörlerinin bu politikaya gerçekten uyup uymadığıdır. Örneğin, Nairobi'den birkaç Worldcoin kayıtlısı MIT Technology'ye, orb operatörlerinin kayıt sürecinin bir parçası olarak ulusal kimlik kartlarının fotoğrafını çektiğini söyledi.
Worldcoin'in verilerine göre
Anladığım kadarıyla IrisCode merkezi bir veritabanında saklanıyor ancak kullanıcının biyometrik verilerine veya Dünya Kimliğine bağlanamıyor.
Birisi, insanlığını doğrulamak için Dünya Kimliğini kullandığında, bir algoritma, sıfır bilgi kanıtı olarak bilinen bir şifreleme yöntemiyle IrisCodes veritabanında bir eşleşme arar.
Bu yöntemle algoritma, Dünya Kimliği sahibinin gerçekten veritabanında kayıtlı olup olmadığını doğrulayabilir, ancak kişinin IrisCode'unu veya onunla ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamadan.
Bu gerçeklere dayanarak, küre kaydının (ürkütücü derecede ürkütücü olmasına rağmen) GDPR'yi ihlal etmediği iddia edilebilir. Yani kullanıcılar onay verdiği için tüm biyometrik veriler orb'dan siliniyor ve IrisCode bir kişinin kimliğiyle ilişkilendirilemiyor.
Güvenlik riskleri yine de önemlidir.
Kullanıcılar birkaç kez kaydolmayı veya World ID'lerini üçüncü taraflara satmayı başarırsa sistemin tüm meşruiyeti belirsizliğe düşer.
Birkaç yüz örnek
Paradoksal olarak, WLD tokenlarının fiyatı ne kadar artarsa, World ID'ler için karaborsayı da o kadar teşvik edecektir.
Worldcoin milyarlarca kullanıcıyı kendine çekerek kendi koşullarında başarılı olsa ve hükümetler World ID'leri ortak bir doğrulama yöntemi olarak benimsese bile, güvenlik tehlikeleri çok büyük ve kabul edilemez boyutlara ulaşacaktır.
Hükümetler teorik olarak kimin neyi, ne zaman alacağına karar vererek vatandaşlar üzerinde otoriter kontrol sağlamak için sistemi kötüye kullanabilir.
Tek yapmanız gereken, Dünya Kimliklerinin bir şekilde insanların gerçek kimlikleriyle ilişkilendirilebilmesidir; örneğin, küre cihazlarına yerleştirilen bir arka kapı nedeniyle - buna karşı korunmak çok zordur.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Worldcoin'in veri toplamasının GDPR kapsamında gereksiz ve uygunsuz olduğu tartışmasız.
Gizlilik kaygılarını bir kenara bırakırsak Worldcoin, klasik bir kripto dolandırıcılığının bazı tanımlayıcı özelliklerine sahiptir. Büyük vaatler, aşırı iddialı hedefler ve herkese bedava para nadiren başarının reçetesidir.
Hadi daha yakından bakalım
En az önümüzdeki 15 yıl boyunca 10 milyar WLD token arzı sınırlandırılacak ve sonrasında yönetim organı Worldcoin Vakfı, gerekli görülmesi halinde %1,5'lik bir enflasyon oranı uygulayabilecek. Tokenların tahsisi, Worldcoin Vakfı tarafından merkezi olarak kontrol edilir.
Tüm WLD tokenlarının %25'i Worldcoin yatırımcıları ve geliştiricileri gibi içeriden kişilere tahsis edilmiştir. Projenin "herkesin sahip olduğu bir finansal ağ" olması gerektiği düşünülürse bu oldukça yüksek bir oran gibi görünüyor.
Yatırımcı ve ekip tokenleri lansmandan sonra bir yıl süreyle kilitlenir ve ardından önümüzdeki iki yıl boyunca günlük olarak yavaş yavaş serbest bırakılır. WLD'nin geri kalan %75'i, +15 yıllık planlanmış bir zaman diliminde Worldcoin topluluğuna dağıtılacak.
Var olacak 10 milyar WLD tokeninden dolaşımdaki WLD arzı, lansman sırasında 143 milyonla (yaklaşık %1) sınırlandırılmıştı. Bunlardan 43 milyon WLD'si "Orb onaylı kullanıcılara" tahsis edildi ve geri kalan 100 milyon WLD, ABD dışındaki beş piyasa yapıcıya kredi olarak verildi. Krediler üç ay sonra sona erecek.
Beş piyasa yapıcının üç aylık kredileri sona erdiğinde, artık WLD'lerini ellerinde tutmak veya açık piyasadan token satın alarak WLD'nin fiyatını yapay olarak yükseltmek için herhangi bir teşvikleri kalmayacak. Bundan sonra WLD'nin fiyat istikrarı
“ İnsanların bu tokenı satın almak istemesi, çünkü geleceğin bu olduğuna inandıkları için bu ekonomiye girişlerin olacağı ümit ediliyor. Yeni token alıcıları, etkili bir şekilde ödeme almanın yoludur.”
Bana mı öyle geliyor, yoksa bu ders kitaplarındaki piramit şeması tanımına çok mu uyuyor? Genel olarak, Sam Altman'ın markasını, manşetlere çıkan küre cihazlarını ve tüm bu abartılı reklamı geride bıraktığımda, Worldcoin'in eski yatırımcılara yeni yatırımcıların parasıyla ödeme yapmanın dışında gerçek dünyada nasıl bir uygulamaya sahip olduğunu göremiyorum.
Bu uzun bir inceleme oldu. Genel olarak, Worldcoin'in ardındaki niyetlerin asil olduğu tartışılabilir ancak burada vurguladığım önemli endişelerin aşılamaz olduğunu düşünüyorum. Eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, ne düşündüğünüzü bana bildirin.