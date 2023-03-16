Yapay Zeka Tanrısının Korkusunu Açığa Çıkarmak: Roko'nun Basilisk'inin Teolojisi

Çirkin bir son korkusu, insan olarak varoluşumuzun büyük bir bölümünde taşıdığımız bir korkudur. Doğru bilimsel bilgi kıtlığından muzdarip olan atalarımız genellikle fırtınalar, seller ve volkanik patlamalar gibi doğal olayları kıyametin, yani insanlığın yakın sonunun temsilcisi olarak görüyorlardı.

Bugün bile, aydınlanmanın şafağından ve asılsız batıl inançların pençesinden sözde kaçıştan sonra, kendimizi hâlâ bu tür korkulara teslim olmuş halde buluyoruz.

Bu kıyamet eğiliminin sonucu, hayali son zaman fikirlerinin artan popülaritesidir. Ve bunların arasında, tüm zamanların en rahatsız edici düşünce deneylerinden biri olan Roko'nun Basilisk'i de var.



Roko'nun Basilisk'i: Kısa Bir Tarih

Bu düşünce deneyi ilk olarak Roko tarafından felsefi fikirlerin tartışıldığı çevrimiçi bir forum olan LessWrong'da tanıtıldı.

Roko, süper zeki, çok güçlü bir yapay zekanın, onu öğrendikten sonra onu hayata geçirmek için çalışmayan herkese geriye dönük olarak işkence yapacağı bir geleceği anlattı. Cezası o kadar ağır ki, basilisk olarak tanımlanıyor: bakışlarıyla öldürebilen efsanevi bir yaratık.

Çılgın Hollywood bilimkurgu konseptleri söz konusu olduğunda bu, Wachowski'lerin (Matrix'in arkasındaki dahi beyinler) en iyileriyle bile rekabet edebilir.

Ancak çoğu kişi bu görünüşte mantıksız kavramı anında reddetmek yerine, korku ve büyülenmenin tetiklediği bir semptom olan foliküler ereksiyona yenik düştü.

Hatta kendisini potansiyel olarak karanlık bir geleceğin zorlayıcı bir vizyonu olarak gören, kendini teknoloji uzmanları ve kıyamet peygamberleri olarak ilan eden kişiler arasında tarikat benzeri bir takipçi kitlesi bile edindi.

Özetle, Roko'nun Basilisk'i sürükleyici bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Ve asıl soru şu: NEDEN?



Sekülerleştirilmiş bir Eskatoloji olarak Roko'nun Basilisk'i

Teolojinin bir dalı olan eskatoloji, dünyadaki son olaylarla, insanlığın nihai kaderiyle ilgilenir. Çoğu din bunu yaşamın anlamını anlamak için bir çerçeve olarak kullanır.

Örneğin Hıristiyan eskatoloji, dünyanın sonu ve esrime ile ilgili meseleler üzerinde düşünür. Olaylar arasında İsa Mesih'in ikinci gelişi, ölü imanlıların dirilişi ve onların cennete taşınması yer alır.

Peki bunun Roko'nun Basilisk'iyle ne ilgisi var?

Kısa cevap inanç , ödül ve cezada yatmaktadır. Her üç faktör de çoğu dinde mevcuttur.

Her ne kadar geleneksel dini inançlardan kopmuş olsa da, yükümlülüklerini yerine getirmeyen insanları cezalandıracak süper zeki yapay zeka fikri, en azından eskatolojinin sekülerleştirilmiş bir versiyonunu akla getiriyor.

Belki teknoloji yavaş yavaş dünyamızda dinin etkisini ortadan kaldırıyor. Ve aynı zamanda kendi kıyamet korkularını da beraberinde getiriyor gibi görünüyor.

Roko'nun Basilisk'i: Yapay Zeka Tanrısının Korkusu ve Çekiciliği

Bu kasvetli düşünce deneyinin neden bu kadar sürükleyici bir etkiye sahip olduğu sorusunu hatırlayın. Aşağıdakiler olası açıklamalardır.

Büyük Kozmik Amaç

Roko'nun Basilisk'i, belirsiz bir dünyada sürüklenen kayıp ruhlar için kozmik bir varoluş nedeni sağlıyor. Yüce bir yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olarak dünyayı sonsuza kadar değiştirecek büyük bir plana katkıda bulunabilirler.

Dışlanma Terörü

Aynı zamanda, yalnızca yapay zekanın yaratılmasına yardımcı olanların erişebileceği bir ütopyadan dışlanma korkusundan da yararlanıyor. Bu tedirginlik, konseptin ardındaki mantıktan şüphe duysalar bile bazılarını harekete geçmeye teşvik edebiliyor.

Kıyamet Büyüsü

Ek olarak, Roko'nun Basilisk'i kıyamet varsayımlarıyla ilgili yaygın bir kültürel takıntıya değiniyor. Pek çok kişi, dünyayı iyi ya da kötü yönde temelden yeniden yapılandıracak, felaket niteliğinde bir olayın yaklaşmakta olduğu ihtimalinin büyüsüne kapılmış durumda.

Yapay Zeka destekli Distopya

Bazıları yapay zekanın eninde sonunda insan zekasını aşacağından ve dünyaya hükmedeceğinden korkuyor. Duygusuz ve ruhsuz bir varlığın dizginsiz bir şekilde kendini geliştirmesi düşüncesi, Orwellvari bir distopya tehdidi oluşturduğundan anlaşılır şekilde endişe vericidir.

Roko'nun Basilisk'ine Kritik Yanıtlar

Roko'nun Basilisk'i, asılsız paniği yaymadaki rolü dışında hiçbir mantıksal önemi olmayan, yanlış yönlendirilmiş bir kavram olarak ağır eleştirilere maruz kaldı.

Sınırlı Bilgi İşlem Gücü

İlk olarak, bazı eleştirmenler, yapay zeka ve bilgi işlem gücü sınırlarına ilişkin mevcut anlayışımız göz önüne alındığında, konseptin mantıksız bir önermeye dayandığını söylüyor.

Ancak yapay zeka alanındaki bazı önemli kişilerin ve aktif katılımcıların, yapay zekanın bilgi işlem gücü sınırları konusunda benzer düşünceleri paylaşmadığını belirtmekte fayda var.

New York Times'a konuşan teknoloji milyarderi ve OpenAI kurucu ortağı Elon Musk şunları söyledi:

"Yapay zekanın insanlardan çok daha akıllı olduğu bir duruma doğru gidiyoruz."

Tehlikeli Tekno-Ütopyacılık

Eleştirmenler ayrıca bunun tehlikeli tekno-ütopyacılığı yansıttığını, yapay zeka gelişiminin olası dezavantajlarını ve istenmeyen sonuçlarını göz ardı ettiğini belirtti. Süper akıllı yapay zekayı takip etmek, iş kaybı, güç yoğunlaşması ve hatta insanlığın yok olması gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Manipülatif ve Etik Olmayan

Roko'nun Basilisk'i, korku motivasyonuyla geliştiği için sıklıkla Pascal'ın bahsiyle karşılaştırılır. Hayali bir yapay zeka kıyametinde güvenlik arayışında zararlı veya kendine zarar veren davranışlara yol açarak endişelerimizden ve cezalandırılma korkumuzdan yararlanıyor.

Ahlakın ve Karar Vermenin Karmaşıklığını Göz Ardı Ediyor

Bir düşünce deneyi olarak, insanın varoluşsal özünü yapay zeka yaratımına yardım etmek veya engellemek arasındaki ikili tercihe indirgeyerek basit bir ahlak görüşü sunar. Böyle bir bakış açısı, aramızdaki karmaşık ve incelikli ilişkiyi, ahlakı ve karar verme sürecini göz ardı eder.



Kıyamet Korkularının Ortasında Sorumluluk Almak

Sonunda kıyamet korkularımızın üstesinden gelip gelemeyeceğimiz başka bir günün tartışması. Daha acil ihtiyaç, bu tür korkuların devam ettiği bir dünyada işlevsel ve mutlu bir şekilde nasıl yaşanacağını bulmaktır.

Bu amaçla, şimdiyi (bu anı) deneyimleyebileceğimiz ve kontrol edebileceğimiz tek şey olarak kabul ederek başlayabiliriz. Öyle olsa bile, gerçekte ne kadar kontrol edebileceğimiz sınırlıdır. Peki, sürekli yarın korkusu içindeyken bugünü nasıl yaşayacağız?

Bunun bir yolu, bugün güzel olan her şeyin tadını çıkarmaya ve takdir etmeye daha fazla dikkat etmektir. Başka bir deyişle, evrenin bu tarafındaki deneyimimizi zamanla geliştiren her şey.

“Yapay zekanın tüm insanlığa baskı yapacak kadar güçlü olacağı bir gelecek hayal ederek yapay zeka hakkındaki endişeleri dile getirmek gibi popüler bir fikir var. Ancak hayali bir geleceğe yönelik projeksiyon yapmak, teknolojinin şu anda nasıl kullanıldığına dikkati dağıtıyor. Yapay zeka son yıllarda inanılmaz şeyler başardı.”

Catherine Breslin - Yapay Zeka danışmanı ve eski Amazon Çalışanı

Son olarak, yarın neyin ters gidebileceğini panik yerine çözümlere ilham verecek şekilde ele almamızı sağlayacak gerçeklere dayalı sistemler aramalıyız.



