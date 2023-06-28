"Onları Yapıştırın! Tüm Makbuzlarınızı Bana Verin!" - Neden Herkes Makbuz Verilerinizi İstiyor?

Benim dünyamda "Her Şey Veriyle Yürür", bu da yaklaşık 17 Dunkin' Donuts franchise'ının bulunduğu bir kasabada büyümüş biri olarak çok şey ifade ediyor.





Daha spesifik olarak, her şey sıfır taraf verileriyle, yani tüketici tarafından karşılığında bir fayda elde etme beklentisiyle isteyerek sağlanan verilerle çalışır. Daha da spesifik olarak, son zamanlarda sıfır taraf makbuz verileriyle çalışıyor.





Ama hadi aklımda sürekli tekrar eden hayali bir senaryonun tadını çıkaralım. Bir mağaza soygunu hayal edin, klişe "tüm paranız" talebini değil, "tüm makbuzlarınızı" talep eden cüretkar bir soyguncu. Bu, en girişimci suçlular için özel olarak tasarlanmış bir girişimdir.





Bu vizyonun son derece saçma göründüğünü biliyorum, ancak bu beni bir mağazanın faturalarıyla kaçmanın, anında nakit çekmenin cazibesini aşan uzun vadeli, kurnazca bir karar olup olamayacağını düşünmeye zorladı.





Anlıyorsun,





* var olmayan bağı düzeltir*





Çalışma alanımda SKU düzeyindeki verileri satın alma konusunda büyük bir istek vardı. İnsanlar sıklıkla şu gibi duyguları ifade ederler: " Eğer bana XYZ makbuz verilerini sağlayabilirseniz, bir anlaşma yapmaya hazırım. " dikkate değer bir ilerleme kaydediyor). Ama bu başka bir durumun hikayesi.









Şimdilik elimizdeki soruyu ele alalım: Makbuz verilerini bu kadar şaşırtıcı derecede değerli kılan şey nedir? Bu, koşullar sizi düşünmeye zorlayana kadar aklınızın ucundan bile geçmeyecek türden bir sorudur. Bununla birlikte, konuyu derinlemesine incelediğinizde, makbuz verilerinin gerçek değeri şaşırtıcı derecede belirgin hale gelir.





Dijital öncesi çağda, SKU düzeyindeki fatura verileri öncelikle geleneksel perakende işletmelerinin satışları, envanteri ve finansal işlemleri takip etmelerine yönelik bir araç olarak hizmet ediyordu. Ürün popülerliği, fiyatlandırma stratejileri ve stok yönetimi hakkında değerli bilgiler sağladı. Ancak veriler genellikle fiziksel mağazalarla sınırlıydı ve ayrıntılı tüketici davranışı modellerini ortaya çıkarmak için gereken ayrıntı düzeyinden yoksundu.





Zamanla, SKU düzeyindeki fatura verileri e-ticaret alanında giderek daha değerli hale geldi. Müşteri tercihleri, pazar eğilimleri ve iş performansı hakkında derinlemesine bilgiler sağlar. Bir zamanlar satışları ve envanteri takip etmekle sınırlı olan bu veriler artık işletmelerin teklifleri özelleştirmesine, çevik kararlar almasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına olanak sağlıyor. Diğer veri kaynaklarıyla entegrasyon, müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümünü oluşturarak işletmelere rekabet avantajı sağlar. Ve bildiğimiz gibi, işletmeler rekabet avantajı elde etme işindedirler.





Ve bu veriler diğer işletmeler için çok büyük değer taşıyor. Bu nedenle konuştuğumuz işletmelerin çoğu fatura verilerini, özellikle de etik olarak toplanan fatura verilerini arıyor. Herkes2023'te oyunun adının mahremiyet olduğunu biliyor, bu nedenle bir veri deposu oluşturacaksanız, güvenilir (ve yasal) veriler aldığınızdan emin olmak muhtemelen iyi bir bahis olacaktır.





Bu nedenle mağaza soygunu senaryosu belki de en iyi senaryo olmayabilir. Ama en azından benim için en komik olanı bu olabilir. Ne olursa olsun, gizlilik çağında SKU düzeyindeki fatura verilerini diğer işletmelerden veya toplayıcılardan alma isteğinin, tüketicinin kendi verilerinin yeniden satışına izin verme isteğiyle güçlendiğini dikkate almak önemlidir.





Tüketiciler çevrimiçi alışverişe daha fazla zaman ayırdıkça ve daha küçük satıcılar WooCommerce, Shopify, Etsy ve daha fazlası gibi platformlarda yer edindikçe, mevcut makbuz verilerinin potansiyel hacmi taranmış kağıt makbuzların çok ötesine geçecek. Dijital alışverişe ve e-posta makbuzlarına verilen önem, ilişkilendirme için daha fazla yol sağlayarak keşiften amaca giden yolculuğu sağlamlaştırır.





Şimdilik, satın alma modellerine ilişkin ayrıntılı verilere giden herhangi bir yol, özellikle herhangi bir finansal kurum verisinden çok daha spesifik olan SKU düzeyindeki veriler, işletmeler ve pazar araştırmacıları için değerli görünüyor. Tüketicilerin ayrıcalıklar ve faydalar için sıfır taraf verilerini paylaşma isteğinin artmasıyla birlikte (hala anonimliği koruyabilen) sağlam tüketici profilleri oluşturuluyor. Tüm oyuncular için arzu mevcuttur ve simbiyotik bir pazar dinamiği ortaya çıkmaya hazırdır.





Zaten ben de bunun üzerinde çalışıyorum. En azından bu makbuz soygunu senaryosunu öngörmediğimde.





Bunu polislere anlattığınızı hayal edin…