Web3 Yedeklemeleri: Tüm HackerNoon Hikayeleri Artık Arweave'de Yeniden Yayınlanıyor

HackerNoon 1 milyardan fazla kelime yayınladı ve artık tüm bu kelimeler ve hikayeler Arweave'de yedekleniyor. Bu, HackerNoon'un ve katkıda bulunan yazarların tüm hikayeleri için Web3 yedeklerine sahip olmalarını sağlar :-)

Bu Web3 Yedeklemeleri nasıl çalışır?

Bir HackerNoon hikayesi yayınlandığı anda Arweave'de de yedeklenir. Bu ne anlama gelir? Bu, HackerNoon ölse bile HackerNoon hikayelerinin yaşayacağı anlamına geliyor. Güvenin bir versiyonu ama doğrulayın, HackerNoon'un benden daha uzun yaşayacağına inanıyorum, ama neden her ihtimale karşı tüm içeriği halka açık bir deftere yedeklemeyelim? Not: Bugüne kadar, yazar kontrol paneli aracılığıyla katkıda bulunanlar hikayelerinin JSON, PDF ve sesli sürümlerini de indirebilirler .





Sadece hikaye içeriğine odaklanmak için, (emoji tepkileri, ilgili hikayeler vb. gibi) zilleri ve ıslıkları göz ardı ederek sitemizin basit bir versiyonunu oluşturduk. Sitemizin lite versiyonuna, " Bu hikayeyi Javascript olmadan okuyun " yazısının bulunduğu herhangi bir hikayedeki öne çıkan görselin sağ üst kısmındaki bu küçük yeşil toprak şimşek işaretiyle erişilebilir:

Sitemizin lite sürümü, birincil site boyutumuzdan yaklaşık %40 daha küçüktür, dolayısıyla yavaş internet bölgelerinde de geçerli kullanım örneklerine sahiptir.









Bir yayınlama platformunun dağıtım yeteneği, erişilebilirliğinin bir fonksiyonudur. Metin öykülerimizi otomatik olarak sesli öykü dosyalarına , çok dilli çevirilere , terminal görünümüne , yazıcı görünümüne ve şimdi de Arweave'de dijital imza aracılığıyla kriptografik bir metin yedeklemesine dönüştürüyoruz. İçeriğimizi Web3 altyapılarıyla daha erişilebilir ve ilişkilendirilebilir hale getirmenin HackerNoon'u Web3 okuyucusuna açacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 10.000'den fazla Web3 Hikayesi yayınladık ve HackerNoon CMS'yi daha fazla Web3 teknolojisiyle entegre ederek çok daha fazlasını yayınlamaya hazırız.

Web3 Yedeklemeleri okuyucular ve yazarlar için nasıl çalışır?

Yayınlanan tüm HackerNoon hikayelerinin alt kısmında, bu hikayenin yer aldığı tüm siteleri gösteren bölümde “Arweave'de Kalıcı” butonunu göreceksiniz.





Bu düğmeye tıkladığınızda şuna benzeyen bir URL'ye yönlendirileceksiniz: https://sv4jyh6mm6mncaaeh4rfwnr4k3t3c6c6jt6iqemtye2u3v2gnbrq.arweave.net/lXicH8xnmNEABD8iWzY8VuexeF5M_IgRk8E1TddGaGM





Bu URL 3 bölümden oluşur:

lXicH8xnmNEABD8iWzY8VuexeF5M_IgRk8E1TddGaGM - TxHash

arweave.net - içeriğe web tarayıcıları aracılığıyla erişilebilen alan adını belirtir

sv4jyh6mm6mncaaeh4rfwnr4k3t3c6c6jt6iqemtye2u3v2gnbrq - TxHash'tan türetilen rastgele bir dize





HackerNoon'un tüm içerik parçaları şu anda bu cüzdan adresi aracılığıyla gönderiliyor. Gelecekte bu, bireysel katkıda bulunanların cüzdan imzası haline gelebilir. Arweave'e kazınan HackerNoon hikayelerinin toplam sayısını görebilirsiniz:

Beklenmedik bir şekilde HackerNoon'un bölgenizde erişilebilir olmaması durumunda, bu cüzdan adresini ziyaret edebilir ve karmalardan herhangi birine tıklayarak HackerNoon'u okumaya başlayabilirsiniz!





Yazarlar için, her bir hikaye istatistik sayfasında Arweave'deki hikayeye giden bir Viewblock bağlantısı da yer alacak.

Bu Arweave yedekleri, hikayenin @username tarafından gönderildiğinin ve HackerNoon'da yayınlandığının silinmez bir kanıtıdır . Herkesin her şeyi yayınlayabildiği sosyal medya sistemlerine benzemiyoruz; bu da bizi hangi metnin uzun vadeli okuyucuyu hak ettiğini belirleme konusunda anlayışlı kılıyor.

Ve biz bunu böyle yapıyoruz!

HackerNoon kendini yayınlama düğmesini güçlendirmeye adamıştır. Metin yedeklemelerini Google Cloud Platform'a emanet ettik (hala da öyle!) ve artık onlar da Arweave'e emanet. Yedekleme sistemlerimizdeki bu çeşitlilik, internetin nereye gittiğinin bir kanıtıdır. Bugün olduğundan daha fazla küratörlük ve dağıtımın halka açık defterlerden sağlanacağını düşünüyorum.





Arweave Forward Research'ün HackerNoon'a Yatırımı hakkında daha fazlasını okuyun.

Aşağıdaki yorumlarda, bu entegrasyonlar hakkında ne düşündüğünüzü ve başka hangi Web3 entegrasyonlarını sunmamızı istediğinizi bize bildirin.



