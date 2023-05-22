Web3 Yazma Yarışması: Sonuçlar Açıklandı!





Başka bir gün, HackerNoon ailesi için bir kazanan duyurusu daha! HackerNoon ve Coinsbee tarafından düzenlenen Web3 Yazma Yarışması'nın sonuç duyurusuna hoş geldiniz.





Ama önce yarışmaya genel bir bakalım:





Web3 Yazma Yarışması, Nisan ayındaki bir aylık mini yarışma serimizin bir parçasıdır. HackerNoon'un hedefi, web sitesindeki her etiketin sponsorlu olmasını sağlamak, böylece burada en iyi hikayelerimizi ve en iyi yazarlarımızı ödüllendirebiliriz. # web3 etiketine sponsor olduğu için Coinsbee'ye teşekkür ederiz. Nisan ayı boyunca 150'den fazla hikaye yayınladık ve 70.000'den fazla okuma elde ettik 🔥 İşte HackerNoon web3 topluluğunun gücü!









İşte sponsorun mesajı:





👏 "Web3 Yazma Yarışmasına katılan herkese çok teşekkürler! 👏 Kripto ve web3'ün geleceği hakkındaki tüm büyüleyici bilgileri okumak mutlak bir zevkti.

Kriptonun yaygın olarak benimsenmesini hızlandıran öncü şirketlerden biri olarak, dünya çapında milyonlarca insanın hayatlarını kripto kullanarak yaşamasına olanak sağlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu dönüştürücü teknolojiye olan bağlılığımız sarsılmaz ve adım adım ilerlemeye devam etmekten heyecan duyuyoruz. İleriye ve yukarıya! " 🐝 - Felix Billert, Operasyonlar ve Özel Projeler Başkanı, Coinsbee





Web3 Yazma Yarışması, Nisan 2023: En İyi 10 Hikaye

İlk 10 adayın seçimi için Nisan ayında yayınlanan HackerNoon'da web3 etiketli tüm hikayeleri seçtik. Daha sonra 60:30:10 ağırlık oranını kullanarak en çok konuşulan hikayeleri seçtik:



Okunan saat sayısı Ulaşılan kişi sayısı İçeriğin tazeliği





İşte ilk on hikaye:





4400+ okuma ve en yüksek oy sayısıyla kazanan





Bazıları, Andrew Carnegie'nin trenle seyahat ederken yanındaki bir adamın bir kağıt parçası üzerinde birçok hesaplama yaptığını fark ettiğini söylüyor. Andrew Carnegie şöyle dedi: “ Ne üzerinde çalışıyorsun? ” Adam cevap verdi: “ Bir yatırım fırsatım var ve hayatım boyunca biriktirdiğim parayı buna yatırıp yatırmayacağımı düşünüyorum. ” Andrew Carnegie telgraf operatörü olarak tam zamanlı çalışan adamı dikkatle dinledi. Daha sonra ona şu tavsiyeyi verdi: "Bütün yumurtalarınızı tek bir sepete koyun ve o sepeti yakından izleyin."





Tebrikler @ssaurel . 1000$ kazandınız! Ödülünüzü almak için sonraki adımlar için kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz.





En iyi adaylara ve yarışmaya katılan tüm yazarlara BÜYÜK bir teşekkür. Yazmaya devam et; HackerNoon hepinize daha fazla yazma yarışması getiriyor!