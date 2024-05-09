Web3'te Veriye Dayalı Haftalık Tahminlerin Gücünü Ortaya Çıkarma

Kurucusu Karim Chaib tarafından Web3 İstihbarat Ve Dopamin





Haftalık Tahminler aracımızın kripto para yatırımı alanındaki dönüştürücü potansiyelini sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. DeFi'nin dinamik dünyasında, piyasayı ve her bir coini anlamak sadece önemli değil; Bu çok önemli. Uzay sürekli olarak gelişmekte ve hızlı bir şekilde değişmektedir. Kripto yerlisi olmayan kişiler genellikle giriş engeli Pek çok kişinin spekülatif ve öngörülemez olduğunu düşündüğü bir alanda. A güncel araştırma merkezi olmayan finans ve kripto para alanındaki birçok ilerlemeye rağmen, önemli miktarda kullanıcının uygulama kullanımı ve cüzdanına erişim rahatlığından hâlâ memnun olmadığını gösteriyor. Firmamda, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak kripto para biriminin performansını öğrenmesi, yatırım yapması ve takip etmesi için son derece güçlü, tek noktadan platformlar oluşturarak bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri Dopamine'dir ve Haftalık Tahminler aracımız, kripto para birimine yapılan yatırımları tartışmasız günümüzü geride bırakarak hızlandırıyor. geleneksel finans (tradfi) bankacılık sektörü .





Weekly Predictions özünde, hem hazır hem de özel olarak çok miktarda veriyi analiz eden bir araçtır. Predictions, blockchain analitiğini sosyal duyarlılık analiziyle birleştirerek, kullanıcıya doğru ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlayarak pazar ortamının bütünsel bir görünümünü sunar. 2024 yılında yapılan bir ankette, Yanıt verenlerin %75'i Kriptoya sahip olanlar bunu bir yatırım aracı olarak kullanıyor ve "güvenli ödemeler yapmak, NFT satın almak veya para birimlerinin yerini alacağını düşündükleri için kriptoya sahip değiller." Bu ezici yatırım odaklı tutum göz önüne alındığında, kripto konusunda olumsuz düşünen insanlar, düzenleme ve güvenlik eksikliği ve/veya onu nasıl satın alacaklarını ve onunla ne yapacaklarını bilmeme duygusu nedeniyle bu alandan kaçınıyor. Dopamin ve onun düzenlemesi ve tarih ağırlıklı çerçevesi, kullanıcıların kendilerini eğitebilecek kadar rahat hissedebilecekleri ve satın alma, sahip olma ve yatırım yapma sürecinde kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratır.





Çeşitli kripto para birimlerinin işlem hacimlerinden, geçmiş fiyat hareketlerinden ve zincir içi faaliyetlerinden veri topluyoruz. Bu veriler daha sonra dahili kullanıcı etkileşimlerini, harici web3 katılımını ve harici web2 sosyal platformlarından gelen verileri hesaba katan yapay zeka modellemesiyle birleştirilir. Bu, piyasa duyarlılığı ve manzarasının gerçekten kapsamlı bir görünümünü oluşturur. Bu çok noktalı veri odaklı yaklaşım, kullanıcıların kripto varlıklarını ne zaman satın alacakları, satacakları veya tutacakları konusunda daha bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyor. Bunun bir uygulamada kendi kişisel niceliğinize sahip olmaya benzediğini düşünebilirsiniz ve yanılıyorsunuz; Tahminler, geleneksel bir finansal danışman şapkasını takarak kripto pazarına yaklaşmak için tasarlandı.





Haftalık Tahminler raporu ve içeriği yalnızca haftalık olarak yenilenirken platform, herhangi bir tradfi günlük tüccarına benzer şekilde gerçek zamanlı değişiklikleri ve hareketleri takip eder. Ancak bu tradfi platformlarından farklı olarak Dopamine, platformun kullanım kolaylığı ve okunabilirliği sayesinde kullanıcıların varlıkları üzerindeki perdeyi geri çekiyor ve platformu en acemi kullanıcılar için bile basitleştiriyor.





Ayrıca kullanıcılarımızı ve meraklılarımızı kripto ticaretindeki en önemli kavramlar konusunda eğitmeye kendimizi adadık. Arayüzümüz, denemeyi ve keşfetmeyi teşvik eden keyifli ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi yaratmak için kolaylaştırıldı ve basitleştirildi. Bununla birlikte, eğlence ve keşif platformun hayati yönleri olsa da, Dopamin ve Haftalık Tahminler özelliğinin kilidini açmak için kullanılan token olan $DOPE, kripto topluluğuna yük olmaya başlayan gerçek oyunlaştırma ve pompalama ve boşaltma ahlakından kaçınmaya çalışıyor. .





Her raporda, kullanıcıların etkileşime geçebileceği ölçülebilir verilere sahip, haftanın belirli kripto paraları vurgulanıyor. Genelleştirilmiş kripto haber raporlarının aksine içerik, kişinin cüzdanındaki mevcut varlıklara göre uyarlanmış ilişkisel analizle her bir kripto para hakkında tartışma sunuyor.





Özetle, Haftalık Tahminler aracı, kripto pazarındaki veriye dayalı içgörülerin potansiyelinin bir kanıtıdır, bireysel yatırımcılara kripto ticaretine demokratikleştirilmiş erişim ile bilinçli kararlar verme yetkisi verir ve sonuçta kripto pazarının büyümesine ve olgunluğuna katkıda bulunur. etraflı. İster deneyimli bir yatırımcı olun, ister kriptoya yeni başlayan biri olun, araç, ticaret kitinizde değerli bir varlıktır. Blockchain verilerinin, gelişmiş algoritmaların ve yapay zekanın gücünden yararlanarak, kullanıcılara pazar eğilimleri ve duyarlılıkları hakkında önemli bilgiler sunabiliyor, daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı oluyor ve sonuçta kripto para birimiyle etkileşimi daha sezgisel, eğlenceli ve keyifli hale getiriyoruz. güvenli.









Karim Chaib hakkında

Kurucusu Karim Chaib Web3intelligence.com ve çığır açan süper uygulama Dopamine'in arkasındaki mimar, bir seri girişimci ve UBS, BBVA, Sygnum ve dünya lideri temel bankacılık sistemi Avaloq gibi büyük bankaların ETF ve dijital varlık altyapısı bileşenlerini şekillendirmede önemli bir figür. Uzmanlığı, IBM ile işbirliği içinde açık bankacılık ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonuna öncülük etmeye kadar uzanıyor. Karim'in liderliğinde, Web3intelligence.com yalnızca sıradan tüketicilere hitap etmekle kalmayıp aynı zamanda tohum sözcüklerini oyunlaştırılmış bir şekilde öğrenme yoluyla çocukların ilgisini çeken sezgisel bir uygulama sunan birinci sınıf bir web3 platformu olarak ortaya çıktı. Platform aynı zamanda güç veriyor Dopamin.tv ve yenilikçi $DOPE tokenleri bir lisanslama modeli olarak hizmet ederek AML'de küresel bir standart belirliyor ve çeşitli işletmelerde web3 inovasyonunu teşvik ediyor. Karim'in dikkate değer katkıları arasında Gennaro, Goldfeder, Paillier, Goubin ve DEFI gurusu Andre Cronje gibi dünyaca ünlü kriptograflardan oluşan lider ekipler yer alıyor ve bu alandaki vizyoner statüsünü daha da güçlendiriyor.





Dopamin Hakkında

Yapay zeka ve uyumluluk altyapısını superApp yetenekleriyle birleştiren nihai kripto varlık yönetimi aracı, çok zincirli bir ekosisteme genişlemeden önce öncelikle Solana'da kullanıldı. Dopamin, en son yapay zeka ve uyumluluk gelişmeleriyle size tüm cüzdanlarınızı ve tüm merkezi ve merkezi olmayan borsalarınızı yönetme gücü verir. Bankalarınızı bağlayabilir ve launchpad'lere, RWA'ya ve çok daha fazlasına katılabilirsiniz. Dopamin belirteci, uygulama için lisans belirtecidir, aynı zamanda bankaların ve borsaların web3intelligence.com tarafından oluşturulan tüm API'ye ve kaynak koduna erişmesini sağlar.



