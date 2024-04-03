Web3'ün Güvenliğini Sağlama: GoPlus Security, Kullanıcı Odaklı Çözümlerle Oyunu Nasıl Değiştiriyor?

Siber Güvenliğin Ötesinde: GoPlus Security'nin Web3 Risk Yönetimine Öncülük Misyonu

"Başlangıçların Arkasında" serimizin son bölümünde, yalnızca Web3 alanına ilgi çekici geçişini değil, aynı zamanda herkes için daha güvenli bir dijital gelecek yaratma konusundaki derin kararlılığını paylaşan GoPlus Security'nin arkasındaki vizyon sahibi Eskil'e hoş geldiniz diyoruz.





İşhan Pandey: Merhaba Eskil, "Startup'ın Arkası" serimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Web2 güvenliğinde uzman olmaktan GoPlus Security'yi kurmaya kadar olan yolculuğunuzu detaylandırabilir misiniz? Sizi Web3 güvenlik alanına geçiş yapmaya iten şey neydi?





Eskil: Herkese merhaba, ben Eskil. Doğrusunu söylemek gerekirse Web2 çağında hiçbir zaman bir güvenlik uzmanı olmadım. Kurucu ortağım Mike Lee, ilk aşamalarında bir kullanıcı güvenliği projesi başlatma vizyonunu paylaştığında kendimi daha çok meraklı biri olarak tanımlayabilirdim. Bu projenin anıtsal olabileceğini ve özellikle geçmişimizle uyumlu olabileceğini hemen fark ettim.





Mike, Web2 güvenliği konusunda deneyimli bir profesyoneldir ve Web3'e geçiş yapan çok sayıda arkadaşının çevrimiçi dolandırıcılık kurbanı olduğunu gözlemlemiştir. Gelişmekte olan Web3 alanının çok büyük fırsatlar sunmasına rağmen aynı zamanda kaos ve yaygın risklerle de dolu olduğunu fark etti. Web3 içindeki güvenlik kaynaklarının tahsisinde önemli bir dengesizlik olduğunu, projelerin korunmasına büyük önem verildiğini ve bireysel kullanıcıların korunmasız ve savunmasız kaldığını belirtti.





Web2'deki kapsamlı deneyiminden ve Web3 teknolojilerine ilişkin sağlam anlayışından yararlanan Mike, bu kullanıcı güvenliği sorunlarını çözmeye başladı. Yardımını isteyen kişilerin sayısı arttıkça bunların münferit olaylar olmadığı ortaya çıktı. Web3'ün hızlı genişlemesiyle birlikte çok sayıda kullanıcı ciddi bir korumaya ihtiyaç duyuyordu.





Bundan motive olarak Web3 güvenliğini geliştirmeye ve düzenli kullanıcıların güvenliğini sağlamaya kararlı bir ekip kurmaya karar verdik.





Ishan Pandey: Web3 alanında sizi GoPlus Security'yi kurmaya yönlendiren hangi spesifik zorlukları gözlemlediniz? GoPlus bu zorlukları geleneksel Web2 güvenliği yaklaşımlarından nasıl farklı bir şekilde ele alıyor?





Eskil: Web3 ekosistemindeki yeni ve farklı güvenlik sorunlarıyla mücadelede en ilerideki konumumuzla ilgili olarak üzerinde durulması gereken birkaç önemli nokta var. Bu alan, geleneksel Web2 ortamlarından birçok önemli açıdan önemli ölçüde farklılık göstermektedir:





İlk olarak, Web3 ekosistemi, Windows Defender gibi Web2 ortamlarında bulunanlarla karşılaştırılabilecek işletim sistemi düzeyinde bir güvenlik paketinden yoksundur. Bu tür entegre koruma, geleneksel dijital ortamlarda, kötü amaçlı yazılımları tarayarak, gerçek zamanlı koruma önlemleri uygulayarak ve otomatik güncellemeler sağlayarak kullanıcıları çeşitli siber tehditlerden koruyan hayati bir rol oynar. Ancak Web3 alanında bu güvenlik katmanının bariz bir şekilde bulunmaması, kullanıcıları potansiyel tehditlere daha açık hale getiriyor.





İkinci olarak, Web3'teki cüzdan kullanımının doğası ek riskler getirmektedir. Çoğu Web3 kullanıcısı, kriptografik anahtarları ve dolayısıyla fonları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayan, saklama dışı cüzdanları tercih eder. Bu, kullanıcıları güçlendirirken aynı zamanda dolandırıcılığa karşı koruma ve bankalar veya çevrimiçi platformlar tarafından sağlanan müşteri anlaşmazlık mekanizmaları gibi Web2 altyapılarının doğasında bulunan finansal risk yönetimi katmanlarını da ortadan kaldırır. Web3'te, bir kullanıcı özel anahtarlarını kaybederse veya bir dolandırıcıya para gönderirse müdahale edecek ve işlemi tersine çevirecek merkezi bir otorite yoktur.





Üçüncüsü, Web3 kullanıcıları üç ana türe ayrılabilecek farklı tehditlere karşı hassastır:





Varlık Riski: Bu, geliştiricilerin bir projeden tüm fonları aniden çekerek yatırımcılara değersiz tokenlar bıraktığı 'Halı Çekme' gibi senaryoları içerir; yatırımcıları dolandırmak için tasarlanan 'Scam Token'ların' çoğalması; ve meşru dijital varlıklar gibi görünen ancak değersiz olan 'Sahte NFT'lerin' oluşturulması.

Etkileşim Riski: Bu, kullanıcıların sahte URL'ler aracılığıyla kötü amaçlı web sitelerine yönlendirildiği ve bu kişilerin yanlışlıkla kötü amaçlı sözleşmeleri onaylamasına veya zararlı işlemleri imzalamasına yol açan kimlik avı saldırıları gibi tehlikeleri kapsar. Bu riskler özellikle sinsidir çünkü Web3 alanında gereken güveni ve etkileşimi istismar ederler.

Ortaya Çıkan Potansiyel Riskler: Bu alan, bloklar içindeki işlem emirlerinin madenciler veya doğrulayıcılar tarafından normal kullanıcılar pahasına kâr amacıyla kullanılabileceği 'Maksimum Çıkarılabilir Değer' (MEV) saldırıları gibi tehditleri içerir. Bu tür riskler nispeten yenidir ve geleneksel Web2 sorunlarıyla karşılaştırıldığında daha karmaşık ve potansiyel olarak yıkıcı bir güvenlik sorununu temsil eder. Sonuç olarak, Web3 ortamındaki son kullanıcıların karşılaştığı güvenlik sorunları Web2 alanındakilerden yalnızca farklı olmakla kalmayıp aynı zamanda potansiyel olarak daha şiddetlidir. Bu riskler gelişmeye devam ettikçe, özellikle Web3 ekosisteminin benzersiz gereksinimlerine göre uyarlanmış, özel, gelişmiş güvenlik çözümlerine duyulan ihtiyaç giderek daha kritik hale geliyor.



Ishan Pandey: GoPlus, büyük dApp'ler ve projelerle ortaklıklar da dahil olmak üzere önemli kilometre taşlarına ulaştı. Bu ortaklıkların GoPlus'ın Web3 güvenlik ortamındaki büyümesine ve itibarına nasıl katkıda bulunduğunu tartışabilir misiniz?





Eskil: Tüm bu ortaklıklarla GoPlus'ın geliştirilmesinde üç aşama var: katılım, yetkilendirme ve liderlik.





İlk aşamalarda odak noktamız, özellikle öncü projeler olmak üzere yeni ortakları çekmekti. Başlangıçta GoPlus , Kullanıcı Güvenliğinin yeniliği ve bu alandaki göreceli belirsizliğimiz nedeniyle zorlandı. Ancak API'mizi açık, izinsiz, ücretsiz ve kolay erişilebilir hale getirerek, tıpkı bizim gibi yeni fırsatlarla ilgilenen erken aşamadaki projeleri ve anonim geliştiricileri çekmeye başladık. Kullanıcı geri bildirimlerine öncelik verdik ve Güvenlik Motorumuzu ve algoritmalarımızı sürekli olarak geliştirerek, kullanıcı güvenliğini artırmaya kararlı daha büyük kuruluşlarla ortaklıklar kurduk.





Bu "güçlendirme" aşamasında verilerimizin etkisi, Telegram ve Slack gibi platformlarda ortaya çıkan destekleyici topluluklara da yansıyarak önemli ölçüde arttı. Teknik desteğimizin yanı sıra bu gruplar, güvenlikte mükemmelliğin ulaşılamaz olduğunu kabul ederek kullanıcı ve proje geri bildirimlerinin ele alınmasında ve yanlışlıklarla baş edilmesinde önemli roller oynadılar. Yanlış etiketleme ve tehditler de dahil olmak üzere zorluklara rağmen çoğunluk, Web3 güvenlik standartlarını iyileştirme konusundaki kararlılığımızı kabul etti ve takdir etti; bu da gelişen Web3 ortamına yönelik iyimserliğimizi artırdı.





2023 yılına gelindiğinde, "Powered by GoPlus" kullanan büyük veri web siteleri, cüzdanlar ve dApp'ler ile Kullanıcı Güvenliği alanının ayrılmaz bir parçası haline geldik. Bu bizim liderliğimizi ve sektörün büyümesini gösterdi. En üst düzey Kullanıcı Güvenliği Ağını oluşturma konusunda hala başarılacak daha çok şey var, ancak ortaklarımızın güveni ve takdiri bizi yükseltti ve Web3 kullanıcılarını koruma modelini geliştirdi.





Ishan Pandey: "SecScan" ve "SecWare"in web3 endüstrisindeki geliştiriciler ve kullanıcılar için güvenlik ortamını nasıl etkilemesini bekliyorsunuz?





Eskil: "SecScan" ve "SecWare", Web3 alanındaki güvenlik çerçevesini önemli ölçüde yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor ve hem geliştirme hem de kullanıcı etkileşimi aşamalarını korumaya yönelik ikili bir yaklaşım sunuyor. Bir güvenlik riski algılama motoru olan SecScan, günde 20 milyona kadar algılama çağrısını yöneterek geliştiriciler için kritik bir araca dönüştü. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarının entegrasyonuyla yetenekleri önemli ölçüde genişletildi ve derinlemesine ve geniş kapsamlı bir kullanıcı risk analizi sağlandı.





Bu, geliştiricilerin damayı doğru ve hızlı bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. SecScan'in önemi yalnızca algılamanın ötesine uzanır; Platformun planlanan açılışıyla birlikte, dünya çapındaki Web3 geliştiricileri gelişmiş güvenlik araçlarına erişim kazanarak kendi güvenlik hizmetlerini özelleştirmelerine olanak tanıyacak.





Öte yandan SecWare, zincir içi etkileşimlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uzanan tam kapsamlı bir koruyucu hizmet sunarak kullanıcı güvenliğinde devrim yaratmayı hedefliyor. SecWare, bu ara yazılımı farklı blok zincirlerine yerleştirerek, kullanıcıların işlemlerin başlatılmasından akıllı sözleşmelerin sonuçlandırılmasına kadar her temas noktasında korunmasını sağlar. Bu çoklu zincir koruması, Web3'te güven ve güvenilirlik oluşturmak için çok önemlidir. Ayrıca SecWare'in ara katman yazılımı yaklaşımı, kesintisiz entegrasyon ve kullanıcı deneyimi sağlayarak geleneksel olarak blockchain güvenliğiyle ilişkilendirilen karmaşıklığı önemli ölçüde azaltır. Kullanıcılar, arka planda sessizce çalışan ve deneyimlerini bozmadan varlıklarını koruyan yerel zincir içi risk kontrol mekanizmalarından yararlanır.





Kullanım kolaylığı, yeni kullanıcılar için önemli engellerden birini ortadan kaldırdığı için Web3'ün daha geniş çapta benimsenmesini teşvik etmek açısından önemlidir: güvenlik riskleriyle ilişkili karmaşıklık ve korku.





SecScan ve SecWare birlikte, geliştirmeden son kullanıcı deneyimine kadar Web3 yelpazesinin her iki ucuna da hitap eden kapsamlı güvenlik çözümlerine yönelik acil ihtiyacı karşılıyor. Geliştiriciler için sağlam araçlar ve kullanıcılar için kusursuz güvenlik entegrasyonu sağlayarak Web3 ekosisteminin büyümesine ve sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Bu araçlar günlük Web3 operasyonlarına daha fazla entegre oldukça, olaylarda ve ihlallerde önemli bir azalma görmeyi ve bunun daha güvenli, daha güvenilir bir Web3 geleceğine yol açmasını bekleyebiliriz. Bu da hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin ekosistemin güvenliğine ve güvenilirliğine güven duymasıyla Web3 teknolojilerinin kitlesel olarak benimsenmesini kolaylaştırabilir.





Ishan Pandey: Veri ağını merkezileştirmeyi ve çeşitli katkıda bulunanlar tarafından sağlanan güvenlik verilerinin güvenilirliğini ve bütünlüğünü nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?





Eskil: GoPlus ağının veri katmanı, merkezi olmayan, şeffaf ve açık olacak şekilde tasarlandı ve üç ana bileşenden oluşuyor: veri katkı düğümleri, veri doğrulama motoru ve merkezi olmayan depolama çözümleri.





İlk olarak, veri katmanımıza belirlenen koşulları karşılayan herkes erişebilir, böylece ağın açıklığı ve merkezi olmayan yapısı sağlanır. Bireyler ve kuruluşlar, yalnızca süreci demokratikleştirmekle kalmayıp aynı zamanda katkıda bulunan verilerin kalitesini de güvence altına alan tokenleri stake ederek veri katkı düğümleri haline gelebilir. Staking, zayıf veya kötü amaçlı veri sağlayan katkıda bulunanların riskinin azaltılması ve böylece verilerin güvenilirliğinin korunması nedeniyle bir tür kalite kontrol görevi görür.





Veriler katkıda bulunulduktan sonra, özel veri doğrulama motorumuz aracılığıyla doğrulamaya tabi tutulur. Bu motor, belirli bilgilerin gizliliğini korurken verilerin geçerliliğini ve orijinalliğini tespit etmek için sıfır bilgi kanıtları (ZK kanıtları) gibi teknikler kullanır. Bu adım, ağımızdaki verilerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlar.





Son olarak, doğrulanmış ve geçerli veriler merkezi olmayan depolama yöntemleri kullanılarak depolanır. Bu, verilerin dayanıklılığını ve erişilebilirliğini sağlarken, veri sahiplerinin görüntüleme ve indirme için farklı düzeylerde erişim ve izinler belirlemesine olanak tanır. Katkı, doğrulama ve merkezi olmayan depolamayı içeren bu üç yönlü yaklaşımı uygulayarak, GoPlus ağı içindeki çeşitli katkıda bulunanlar tarafından sağlanan güvenlik verilerinin güvenilirliğini ve bütünlüğünü korumayı amaçlıyoruz.





Ishan Pandey: GoPlus'ın gelir modelini detaylandırabilir misiniz?





Eskil: Şu anda Goplus, Kullanıcı Güvenliği paketi içerisinde birkaç ana bileşen sunmaktadır. Birincisi, kapsamlı bir kullanıcı güvenliği portalı olan SecWareX'in kullanıcı güvenlik hizmeti abonelik ücreti; İkincisi ise blockchainlerle entegrasyon ile “Gaz ücreti”. Üçüncüsü, açık API/SDK aracılığıyla erişilebilen, yapay zeka odaklı Güvenlik motoru "SecScan" tarafından çalıştırılan Kullanıcı Güvenliği Verileridir.





Gelir elde etmek için GoPlus tarafından sağlanan Üç Ana Ürün



SecWareX'ten (Kullanıcı Güvenliği Hizmet Merkezi) Hizmet Abonelik ücreti



SecWareX'in Mart 2024'te piyasaya sürülmesi muazzam bir başarı oldu; ilk haftasında 500.000'den fazla kullanıcının ilgisini çekti ve on gün içinde 30.000 premium aboneliği aştı (üç hafta içinde yaklaşık 400.000 ABD Doları), bu da önemli bir kullanıcı güveni ve katılımını yansıtıyor. Bu GoPlus için en güçlü ve ana gelir akışı olacak



“Kullanıcı Güvenliği Modüler”den gaz ücreti geliri (Planlama aşamasında)



Farklı zincirlerle entegre olduktan sonra, Kullanıcı Güvenlik Verilerinin (API) Kullanıcı Premium Sürümü tarafından yakılan gaz ücretinden elde edilen geliri de elde etmiş olacağız.





Ek olarak, API modeli birincil gelir kaynağı olmasa da GoPlus, API hizmetlerini halka açık zincirler, veri web siteleri, cüzdanlar ve dApp'ler dahil olmak üzere blockchain ekosistemindeki çeşitli ortaklıklar yoluyla geliştirir. Gelişmiş veri çözümleri arayan üçüncü taraflar için isteğe bağlı Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) garantisiyle birlikte gelen premium bir API/SDK sürümü de mevcuttur. Daha sonra daha iyi bir pazar pozisyonuna geldiğimizde gelirin bir kısmını da büyüteceğiz.





Ishan Pandey: Kripto para birimlerini ve Web3 teknolojilerini çevreleyen dinamik düzenleme ortamı göz önüne alındığında, GoPlus uyumluluğu nasıl yönlendiriyor ve hizmetlerinin çeşitli yargı bölgelerinde erişilebilir ve yasal kalmasını nasıl sağlıyor?





Eskil: Misyonumuzun temelinde, proaktif uyumluluk stratejimiz aracılığıyla ortaya çıkan, kullanıcı güvenliğine yönelik kararlı bir bağlılık yer almaktadır. Düzenleyici ortamların dinamik doğasını anlayarak, uyumluluğu operasyonel ahlakımıza entegre ettik ve kullanıcılarımızın çıkarlarının her fırsatta korunmasını sağladık.





Uyumluluk çerçevemiz, her biri mevzuat çevikliğimizi ve içgörümüzü geliştirmek için seçilen çeşitli ortaklıklarla desteklenmektedir. Öncelikle bölgesel düzenlemeler, örneğin HKVAC ile olan işbirliğimiz proaktif duruşumuzun somut örneğidir. Kullanıcı Güvenliği verilerimizin Hong Kong'da gelişen CEX uyumluluk standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için sürekli diyalog içindeyiz ve böylece mevzuata bağlılık için bir referans noktası oluşturuyoruz.





Sırada Endüstri Uzmanları var; CEX Risk Yönetimi ve Uyumluluk departmanıyla olan ittifakımız mükemmelliğe olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Onların geniş risk yönetimi ve uyumluluk zekasından yararlanarak uyumluluk çerçevelerimizi önemli ölçüde güçlendiriyoruz.





Üçüncüsü, Teknoloji Devleri ve Siber Güvenlik Öncüleri, önde gelen Web2 teknoloji şirketleri ve siber güvenlik firmalarıyla olan ilişkilerimiz çok önemlidir. Bu ilişkiler kesintisiz bilgi alışverişini kolaylaştırır ve bizi güvenlik ve uyumluluk yeniliklerinde ön sıralarda tutar.





Kurum İçi Teyakkuz:

Son olarak, dış işbirliklerinin ötesine geçen taahhüdümüzü ifade eden kurum içi dikkat. Küresel düzenleyici ortamların karmaşıklıkları arasında sürekli olarak yol alan, dikkatli ve bilgili, özel bir iç uyumluluk ekibiyle donatılmış durumdayız. Bu dahili mekanizma, hizmetlerimizin yalnızca uyumlu olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz tüm yetki alanlarında en yüksek mevzuat uyumluluğu standartlarını örneklendirmesini de sağlar.





İşhan Pandey: GoPlus kendisini bu rakiplerden nasıl farklılaştırıyor ve kullanıcılarına ne gibi avantajlar sunuyor?





Eskil: GoPlus Kullanıcı Güvenliği Ağı, çok az kuruluşun benzer değerleri veya hedefleri paylaştığı Web3 alanında öne çıkıyor. GoPlus'ı Blockaid, Token Sniffer, De.fi , Hapi ve Quick Intel gibi potansiyel muadilleriyle karşılaştırırken ayrım netleşiyor. Tekil ürün tekliflerine odaklanabilen bu kuruluşların aksine GoPlus, açık, izinsiz ve kullanıcı odaklı kapsamlı bir Web3 kullanıcı güvenliği yaklaşımına kendini adamıştır.





GoPlus'ın diğer şirketlerden farkı, GoPlus'ın Web3 kullanıcı güvenliği sorunlarına benzersiz bir çözüm sunarak kendisini farklılaştırmasıdır. GoPlus, başından beri açıklık, izinsizlik ve kullanıcı etkileşimi konusundaki kararlılığını sürdürerek mevcut birçok güvenlik hizmetini rahatsız eden merkezileşme sorununu çözmeye çalışıyor. GoPlus, veri kaynaklarını, bilgi işlem gücünü ve hizmetleri merkezi olmayan hale getirerek ve "Kullanıcı Güvenliği Ağı" içerisinde çeşitli rolleri teşvik ederek çerçevesinin açık kaynak ve doğrulanabilir kalmasını sağlar; bu da, özel modellere güvenebilen ve hatta GoPlus'ın verilerini hiçbir bilgi olmadan kullanabilen rakiplerle keskin bir tezat oluşturur. ekosistemine katkıda bulunuyor.





Ayrıca GoPlus'ın kullanıcı güvenliğindeki gücü benzersizdir. Web3 kullanıcı güvenliği alanındaki ilk projelerden biri olarak doğrulanabilirliği, işbirliğini ve alan uzmanlığını vurgular. Büyük teknoloji şirketlerinin siber güvenlik alanında deneyimli uzmanlarından oluşan GoPlus Güvenlik ekibi, gelişmiş güvenlik motorları geliştirmek için kapsamlı deneyimlerinden yararlanıyor ve hakemli araştırmalar yoluyla Web3 güvenlik ortamına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Bu uzmanlık, GoPlus'ın ortaya çıkan Web3 trendleri ve tehditlerine ayak uydurmasına olanak tanır. Ek olarak, GoPlus Security'nin erişim alanı 20'den fazla zincire yayılarak Web3 ekosisteminde en çok kullanılan güvenlik hizmetlerinden biri haline geliyor ve üstün kapasitesini ve kullanıcı güvenliğini artırmadaki geniş etkisini vurguluyor.





Son olarak GoPlus, Web3'ün toplu olarak benimsenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor ve ekip, kullanıcı eğitiminin bu vizyona ulaşmada çok önemli bir unsur olduğuna inanıyor. GoPlus'ın ürünü SecWareX, kullanıcı riskini görselleştirir ve güvenliği hem keyifli hem de anlaşılır hale getirerek firmanın en son teknolojinin yanı sıra kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtır.





Ishan Pandey: İleriye baktığımızda, Web3 güvenlik ortamında GoPlus Güvenliği için öngördüğünüz en büyük zorluklar veya fırsatlar nelerdir ve şirket bunları nasıl ele almayı planlıyor?





Eskil: GoPlus Security, gelişen Web3 güvenliği ortamında ilerlerken, benzeri görülmemiş zorluklar ve fırsatlarla dolu bir kavşakta duruyoruz. İleriye doğru yolculuğumuz iki yönlüdür: tekil güvenlik çözümleri sunmaktan bütünsel kişisel güvenlik risk yönetimi sağlamaya geçiş.





Web3'ün ortaya çıkışı, güvenlik ihtiyaçlarını finansal risk kontrolüyle harmanlayan karmaşık senaryoları ortaya çıkarıyor; bu, daha önce karşılaşılmayan bir sınırdır. Finansal riskleri sistematik olarak tanımlayıp azaltırken teknik saldırıları engellemeye yönelik ikili ihtiyaç, hizmetlerimize olan talebi artırıyor. Sonuç olarak misyonumuz geleneksel güvenlik önlemlerinin ötesine geçiyor. GoPlus Security, kapsamlı bir risk yönetimi sisteminin geliştirilmesine öncülük ederek uyum sağlıyor.





Bu girişim, mevcut güvenlik motorumuzu yükseltilmiş risk kontrol verileriyle geliştirmeyi, en ileri risk stratejilerini uygulamayı ve hizmetlerimizin Web3 alanındaki akla gelebilecek tüm risk senaryolarını kapsayacak şekilde hızlı bir şekilde uyarlanmasını sağlamayı içerir.





Bu zorlukların ortasında, güvenlik modülerleştirmesi yoluyla kullanıcı erişiminin genişletilmesi gibi muazzam bir fırsat yatıyor. GoPlus Security, modülerleştirilmiş halka açık zincirleri benimseyerek ve hizmetlerimizi modüler olmayan zincirlere uyum sağlayacak şekilde uyarlayarak yalnızca kullanıcılar için güvenli RPC erişimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bunu kullanıcı davranışında değişiklik gerektirmeden yapar. Stratejimiz, halka açık zincirler için doğuştan gelen, merkezi olmayan güvenlik riski kontrollerinin sağlanmasını içerir. Bu yaklaşım, kullanıcı tabanımızı önemli ölçüde ölçeklendirme potansiyelinden yararlanacak ve GoPlus Security'nin Web3 alanında kullanıcı merkezli güvenlik çözümlerinde ön sıralarda yer almasını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.





Biz ilerledikçe, GoPlus Security, hizmetlerimizi geliştirme ve genişletme fırsatlarını yakalarken, tüm kullanıcılar için daha güvenli bir Web3 deneyimi sağlarken, bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmeye kararlı olmaya devam ediyor.





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