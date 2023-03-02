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    Web Geliştirme ve E-ticaret Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!ile@hackernooncontests
    553 okumalar
    553 okumalar

    Web Geliştirme ve E-ticaret Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements5m2023/03/02
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    Çok uzun; Okumak

    Web geliştirme hikayeleri: 1.: Çocuklar için Kodlamaya Giriş: Her Ebeveynin Bilmesi Gerekenler  @lomitpatel tarafından. 2.: React Becerilerinizi En Üst Düzeye Çıkarın: Baştan Sona Bir Yapılacaklar Listesi Uygulaması Oluşturun (TypeScript + Vite ile) @emotta tarafından. 3.: Veritabanlarındaki ASİT Özelliklerinin Gücünün Kilidini Açın: Geliştiriciler için Kapsamlı Bir Kılavuz - @infinity. E-ticaret hikayeleri: 1.: Öneriler ve Arama Motorları için Gerçek Zamanlı Makine Öğrenimi, @fedorgvozdev. 2.: Yapay Zeka, e-Ticaret'in 2023'te Hayatta Kalmasına ve Gelişmesine Nasıl Yardımcı Olabilir? Yazan: @nebojsa.todorovic 3.: E-ticaret için Meta Veri Dizisi ve NFT'ler: Örneklerle Satışları Artırma Yazan: @strateh76 Tüm kazananları tebrik ederiz!

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    featured image - Web Geliştirme ve E-ticaret Yazma Yarışması: 1. Tur Sonuçları Açıklandı!
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    Geliştiriciler, Toplanın! Web Geliştirme ve E-Ticaret Yazma Yarışması'nın 1. Tur kazananları açıklandı! Bu konuyu ilk kez okuyanlar için işte bazı bağlamlar: HackerNoon ve Elastic Path size süper eğlenceli bir Web Geliştirme ve E-ticaret Yazma Yarışması getirdi. Web geliştirme veya e-ticaret üzerine yazarak 12.000 $'lık devasa bir ödül havuzundan kazanabilirsiniz.


    Okuyuculara yazacakları daha fazla konu verdiğimiz için bu sefer iki kat daha fazla hikaye yayınladık ve iki kat daha fazla kazanan olduk!!! İlk turda 170 hikaye yayınladık! Bu, yarışmanın ilk ayında kırılan yeni bir rekor.


    Elastik Yol Hakkında

    ​Elastic Path, Composable Commerce'i benzersiz ürün satış gereksinimlerine ve karmaşık pazara giriş stratejilerine sahip teknoloji ekipleri için erişilebilir kılan tek ticaret şirketidir.

    Ürünümüzü bugün keşfedin!

    1. Tur Adaylıkları

    İlk 10 adayın seçilmesi için, HackerNoon'da 1. turda yayınlanan #büyüme-pazarlama etiketi taşıyan tüm öyküleri seçtik. Ardından sırasıyla 60:30:10 ağırlıklandırmasını kullanarak en çok okunan öyküleri seçtik:

    1. Okunan saat sayısı
    2. Ulaşılan kişi sayısı
    3. İçeriğin tazeliği

    #Web-Development: En İyi 10 Hikaye

    1. Çocuklar İçin Kodlamaya Giriş: Her Ebeveynin Bilmesi Gerekenler Yazan: @lomitpatel
    2. React Becerilerinizi En Üst Düzeye Çıkarın: Baştan Sona Bir Yapılacaklar Listesi Uygulaması Oluşturun (TypeScript + Vite ile) @emotta
    3. Geliştiricinin Altın Madeni: Hemen Abone Olmanız Gereken 8 Youtube Kanalı by @infinity
    4. Veritabanlarındaki ACID Özelliklerinin Gücünün Kilidini Açın: Geliştiriciler için Kapsamlı Bir Kılavuz, @infinity
    5. Delirmeden Geliştirme için Docker Compose'u Kullanma Yazan: @pizzapanther
    6. React Uygulaması Oluşturun Öldü! İşte @ devabram'dan Bazı Alternatifler
    7. @nirmalkumar'ın React'ta useEffect Hook kullanımına ilişkin ayrıntılı bir kılavuz
    8. Node.js ve GrammY ile Basit Bir Telegram Botu Oluşturmak Yazan: @mikemkhlv
    9. Tek Gereken Bir Dockerfile: @aaronbatilo tarafından Bake'e Nasıl Aşık Oldum?
    10. Nanc ile tanışın: @alphamikle'ın Flutter Uygulamaları için Mükemmel Arka Uçtan Bağımsız CMS'si

    #E-ticaret: En İyi 10 Hikaye

    1. Dot-Com Bubble 2.0: Buraya Nasıl Geldik? yazan: @prcwrites
    2. Yapay Zeka, e-Ticaret'in 2023'te Hayatta Kalmasına ve Gelişmesine Nasıl Yardımcı Olabilir Yazan : @nebojsa.todorovic
    3. @fedorgvozdev'den Öneriler ve Arama Motorları için Gerçek Zamanlı Makine Öğrenimi
    4. ChatGPT'nin 2023'te Satış Süreçlerini Dramatik Şekilde Dönüştürmesinin 3 Yolu Yazan: @eldadpostankoren
    5. Çok Geç Değil — Teknoloji Girişiminizi 2023'te Küresel Pazarda Öne Çıkarmanın 5 Yolu by @soniaapr
    6. E-ticarette Tavsiye Sistemleri: Neden Önemlidir ve Bunları Nasıl Geliştirirsiniz? @fedulov tarafından
    7. E-Ticaret İşletmelerinin Karşılaştığı En Önemli 6 Siber Güvenlik Sorunu Yazan: @nemmanuel
    8. 2023'te Bir Amaç İçin Markalaşma: @mirmurtaza'dan Bir E-Ticaret Rehberi
    9. Her İşletme İçin Olması Gereken Kişiselleştirme Araçları @kingabimbola tarafından
    10. E-ticaret için Metaverse ve NFT'ler: Örneklerle Satışları Artırma Yazan: @strateh76

    1. Turun Kazananları

    Kazananları seçmek için ilk 10 aday arasında dahili anketler düzenledik. Editörlerimiz konuyu değerlendirdi ve işte nihai sonuçlar.

    #Web Geliştirme Yarışması Kazananları


    Toplam oyların yüzde 29'unu alarak ilk sırada yer aldık.

    Tebrikler @lomitpatel ! Hikayeniz okuyucularımız ve editörlerimiz arasında iyi yankı buldu! 1000$ kazandınız.


    Kodlama özünde yaratıcı bir süreçtir. Çocukları soru sormaya ve onlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye teşvik eder. Aynı zamanda yaratıcı ve "tüm beyin" düşüncesini daha da güçlendirmeye yardımcı olan deney ve yenilikçiliği de gerektirir. Kodlama yapan çocuklar aynı zamanda yeni geliştirilen bu becerileri alıp diğer ilgi alanlarında da kullanma eğilimindedir.


    İkinci sırayı ise kazandı

    Bu kılavuz, tasarım, düzen, durum yönetimi ve daha fazlası dahil olmak üzere tam işlevli bir yapılacaklar listesi uygulaması oluşturma sürecinin tamamı boyunca size yol gösterecektir. Fonksiyonel bileşenler ve kancalar kullanacağız. Bileşenler arasında veri aktarmak için durum ve props'ları nasıl kullanacağımızı, kullanıcı girişini nasıl yöneteceğimizi ve uygulamanızın durumunu nasıl güncelleyeceğimizi öğreneceğiz.


    Tebrikler @emotta . Editörlerin toplam oylarının %24'ünü aldınız! 600$ kazandınız!


    Oyların %18'i ile @infinity üçüncü oldu ve 400$ kazandı!!!

    İşlemlerinin atomik olmasını garanti eden bir veritabanı, işlemin ya bir bütün olarak yürütüleceği ya da hiç yürütülmeyeceği anlamına gelir. Bir işlemin kısmen yürütülmesi, diğer kısmının başarısız olması asla gerçekleşmez.

    #E-ticaret Yarışması Kazananları


    Oyların yüzde 26'sını alarak birinci oldu

    Kişisel öneri sistemleri, kullanışlı bir hizmet olarak kullanıcıya platformunuz hakkında iyi bir izlenim vererek kullanıcı deneyimini geliştirir. Aynı zamanda daha az bilgi yükü sayesinde müşterilere nitelikli rehberlik sağlanmasına yardımcı olarak müşterinin istediği ürünü tam olarak sunar. Ayrıca gerçek zamanlı makine, kısa vadeli kullanıcı ilgi alanlarına ve gerçek zamanlı talebe göre önerilerde bulunmanıza olanak tanır. Bu, alıcının ihtiyaçlarını karşılamanıza olanak tanır ve ret sayısını azaltır. Ayrıca gerçek zamanlı makine öğrenimi, yöneticilerin lojistiği, tedariki ve pazarlamayı iyileştirmesi için değerli bilgiler toplar. Sonuçta bu, gelirde ve dönüşümde ortalama %6-18 oranında bir artışa yol açar.


    Tebrikler @fedorgvozdev! 500$ kazandınız!


    Oyların %21'ini alarak ikinci sıradayız:

    Perakendede yapay zeka, daha verimli ve kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sağlamak için hızla yaygın olarak kullanılan bir araç haline geliyor. Juniper Research tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka destekli sohbet robotlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde müşteri etkileşimlerinde önemli bir rol oynayacağı ve 2023 yılında müşteri konuşmalarının %70'ini yöneteceği tahmin ediliyor.


    Yine kazandın @nebojsa.todorovic ! Her zamanki gibi mükemmel bir yazı :)


    Oyların %21'i ve biraz daha az okunma oranıyla üçüncülüğü kazananlar:

    Çoğu küçük işletme sahibi ve pazarlamacının zaten bildiği gibi başarılı pazarlama , bir topluluk oluşturmak ve ona hizmet etmek anlamına gelir. Ve birçok yönden NFT'ler ve metaveri, şirketlere topluluk oluşturmanın başka bir yolunu sunuyor. Bu nedenle, NFT ve metaveri başarısı için gereken beceri setleri ve gereksinimler, internette başka herhangi bir yerde bir topluluk oluşturmak için gerekenlerle kısmen aynıdır.


    Mükemmel hikaye, @strateh76 ! 200 $ kazandınız!


    Tüm kazananları tebrik ederiz! Kısa süre içinde sizinle iletişime geçeceğiz. Web geliştirme ve e-ticaret yazma yarışmasını bugün öğrenenler - Yarışma başlıyor! Bugün yarışmaya nasıl katılabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır .



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    purcat-imgprogramming #web-development #web-development-and-ecommerce #elastic-path #hackernoon #hackernoon-contest-updates #programming #hackernoon-writing-contests #hackernoon-top-story

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