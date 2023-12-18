Veloce Media Group, Gerçek Bahisle Sanal Motor Sporlarına Öncülük Etmek İçin Racino ile Ortaklık Kuruyor

LONDRA, Birleşik Krallık, 18 Aralık 2023/Chainwire/--Bugün Veloce Media Group, sanal motor sporları ortamını yeniden tanımlayacak yenilikçi çok oyunculu yarış yönetimi ve simülasyon platformu Racino ile ortaklığının başladığını gururla duyuruyor.





VEXT tokeninin Racino ekosistemine dahil edilmesiyle oyuncular çeşitli koleksiyon arabaları, görünümler ve sürücü kozmetik ürünleri edinebilecekler. Sahiplik üzerindeki artan vurgu, oyunun her bölümüne yeni bir heyecan dalgası getirerek daha sürükleyici ve aktif bir oyun ortamı yaratıyor.





Racino, oyuncuların sadece bir takım patronunun yerine geçmesiyle değil, aynı zamanda stratejik seçimlerin yarış sonuçlarını, kamuoyundaki şöhretini ve somut ödülleri büyük ölçüde etkilediği arabalarının sahipliğini ve gelişimini de üstlenmesiyle motor sporları yönetim oyunlarının geleceğini değiştirecek.





Bugün piyasada bulunan çoğu yarış oyununun aksine Racino, motor sporları yönetimindeki zaferlerin ve yenilgilerin somut mali ağırlık taşıdığı, yarışın heyecanını stratejik finansal planlama ve beceriye dayalı oyunla harmanlayan gerçek hayat dinamiklerini yansıtarak kendini yükseltiyor.





https://www.youtube.com/embed/0SZ7j64mTxQ

Racino'nun Temel Özellikleri:

Dijital Sahiplik:

Oyuncular, arabalar, görünümler ve sürücü kozmetikleri gibi dijital koleksiyon öğeleri üzerinde özel haklara sahiptir. Bu ürünler, pazar talebine veya kıtlığa bağlı olarak heyecan verici ticaret ve satış fırsatları sunarak değer kazanabilir.

Gerçek Bahisler ve Ödüller:

Racino, gerçek dünyadaki aynı heyecan verici 'risk-ödül' mekaniğini kullanarak oyuncuların oyun içi kararlarının somut sonuçlarından keyif almalarına olanak tanıyor. Yarışları kazanmak, daha büyük kazanımlar için ödül mekanizmalarını yönetmek, oyun yoluyla becerileri geliştirmek ve varlıkların nadirliğini artırmak sadece eğlence amaçlı değildir; bunlar rekabetçi yarışların gerçek doğasını yansıtan, gerçek, ölçülebilir ödüllere yol açan stratejik hareketlerdir.

Yükseltilmiş Çok Oyunculu:

Racino, tarayıcınıza farklı bir çok oyunculu deneyim getirerek dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları yarış imparatorluklarını kurmaları ve hem arkadaşlarına hem de düşmanlarına karşı stratejiler geliştirmeleri için birbirine bağlar. Sıkı çekişmeli yarışlarda yerinizi koruyun ve takımınızı motor sporları zaferine taşıyın; pistteki becerileriniz, sanal motor sporlarının heyecan verici dünyasında mirasınızı şekillendirir.





💻 Hi-Fi Simülasyonları: Sanal motor sporları gerçekçiliğinin ön saflarında yer alan Racino'nun en son teknolojisi ve karmaşık yapay zeka algoritmaları, son derece sürükleyici bir yarış deneyimi yaratıyor. Pist seçiminden araba modifikasyonlarına kadar her karar, gözlerinizin önünde dinamik hava durumu ve gerçekçi fizikle etkileyici 3D ve 2D olarak etkileşime giriyor.





🥇 Ustalık Önemlidir: Her seçimin başarıyı belirlediği Racino'da kendi yolunuzu kendiniz belirleyin. Potansiyel olarak eşit derecede eşleşen her araba, keşif ve stratejik ustalık için yalvaran benzersiz konfigürasyonlar sunuyor. Arabanızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için bütçenizi, parçalarınızı ve ayarlarınızı ustalıkla yönetin; çünkü kazanmak bir zar atımı değil, akıllı bir stratejidir.





🚨 VEXT Entegrasyonu: Veloce Media Group'un VEXT tokeniyle entegre olan Racino, oyuncuların sanal yarış varlıkları satın almasını sağlayarak doğal ve performansa dayalı değeri harmanlıyor. Bu sistem yalnızca parkurun heyecanını cihazınıza getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kesintisiz işlemlere ve özel içeriğe erişime olanak tanıyarak somut ödülleri motor sporları oyunlarının heyecanıyla birleştiriyor.





Veloce Medya Grubu Kurucusu Rupert Svendsen-Cook şunları söyledi:





“Veloce, birçok yarış oyunu için inanılmaz derecede etkili bir pazarlama hunisi olmuştur ve her zaman da öyle kalacaktır, ancak bu an, kendi oyun başlıklarımızı tanıtma yolunda ilerlemenin bir bölümünü işaret ediyor. Racino gerçekten web3'teki en sürükleyici ve ilgi çekici yarış oyunudur, hiçbir şey yaklaşamaz!





Veloce'nin ağımızda 38 milyon yarış oyunu hayranı var ve VEXT'yi Racino'ya entegre etmek, başta topluluğumuz olmak üzere tüm paydaşlar için inanılmaz derecede ilgi çekici bir teklif! Gerçek bahisleri sürükleyici oyun deneyimiyle birleştirmeye yönelik öncü yaklaşımıyla Racino, oyunculara benzersiz ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Racino, inanılmaz gerçekçi simülasyonu ve stratejik mücadeleleriyle oyuncularımızı büyüleyecek. Bunun oyunun kurallarını değiştireceğini söylemek yetersiz kalır!”





Ayrıca Racino CEO'su Lorenzo George, Veloce Media Group ile ortaklıklarına değindi





"Oyun ve motor sporlarındaki en tutkulu izleyicilerden birine ulaşmak için gerekli".





Lorenzo ayrıca, oyunculara çeşitli etkileşim ve ödül fırsatları sunarak oyun deneyimini zenginleştiren VEXT tokeninin Racino'ya entegrasyonunu da tartıştı.





Racino, motor sporları ile beceriye dayalı oyunların heyecan verici bir karışımını sunarak 2024'ün ilk çeyreğindeki lansmanına hazırlanıyor. Racino.io'da Alpha'ya kaydolarak ilk katılanlardan biri olun.

Kullanıcılar X'te @Racinogaming ve @Vextoken'i takip ederek sanal yarışların geleceğine gidebilir ve bilgi sahibi olabilirler.

Veloce Medya Grubu Hakkında

2018 yılında kurulan Veloce, Birleşik Krallık'taki en yenilikçi, hızlı büyüyen ve geleceğe odaklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sütunlu bir oyun ve spor medyası grubudur. Merkezi Londra'da bulunan Veloce markası, sektör lideri oyun ve yarış platformu Veloce Esports'tan ve şu anda ünlü Extreme E şampiyonasında yarışan yarış kazanan takım Veloce Racing'den oluşuyor.





Dünyanın en büyük dijital yarış medya ağı olan Veloce, e-spor, oyun, amaca yönelik motor sporları ve Web3'e odaklanarak şimdiye kadar 35 milyondan fazla aboneye ve yaklaşık bir milyar aylık görüntülemeye ulaştı. Veloce, aralarında Mercedes AMG, Ferrari ve Yas Heat'in de bulunduğu, dünya çapında çok sayıda oyun ve e-spor ekibi operasyonunu yürüten çok sayıda yüksek profilli ekiple ortaklık yapıyor.





Lando Norris'in oyun ve yaşam tarzı markası Quadrant da dahil olmak üzere köklü ortak girişim alt markaları, Veloce'nin geniş küresel ağının bir başka önemli yönünü oluşturuyor. Daha fazla bilgi için:

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Temas etmek

Dijital Pazarlama Başkanı

Louis Broomfield

Veloce Medya Grubu

[email protected]

Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.



