Aşırı Düşünme Sanatı: Var Olmayan Sorunları Yaratma Konusunda Neden Dahisiniz?

Bazı şeyleri gereğinden fazla mı düşünüyorum? Fazla Düşünmek Hakkında Fazla mı Düşünüyorum?

TL;DR Fazla düşünmek berbat bir şey ama rahatlatıcı olabilir. Düşüncelerinizi adlandırarak, daha hızlı karar verme sürelerini hesaplayarak, duygularınızı hissederek ve bir bedeniniz olduğunu hatırlayarak yıkıcı alışkanlığınızı frenleyin.





Tamam inek, bir oyun oynayacağız. Buna "Parmağınızı yere koyun: aşırı düşünme baskısı" deniyor. Hazır? Ellerinizi kaldırın.





Aşağıdaki durumlarda parmağınızı aşağı koyun:

Tamamen normal bir günde, sabahları ne giyeceğinize karar vermek için 15 dakikadan fazla zaman harcadınız.

Birden fazla dallanma senaryosu da dahil olmak üzere, gerçekleşmeden önce tüm konuşmaları kafanızda prova ettiniz.

Günler, haftalar, hatta yıllar önce bir konuşma sırasında görünüşte zararsız olmasına rağmen söylediğiniz bir şey hakkında hiç endişelendiyseniz.

Göreceli olarak önemsiz bir karar vermeyi ertelediniz çünkü seçeneklerinizi analiz etme veya yanlış seçimi seçme düşüncesi bunaltıcı geliyordu.

Bir restoranda ne sipariş edeceğinize karar vermek için 10 dakikadan fazla zaman harcadınız.

Kullanacağınız mükemmel emojiden emin olamadığınız için mesaj göndermekte tereddüt ettiniz mi?

Gerçekte hiç yaşanmamış bir tartışmaya kendinizi zihinsel olarak hazırladınız.

Bir e-postanın taslağını hazırladınız ve ardından onu düzenlemek için başlangıçta yazmaktan daha fazla zaman harcadınız.

Yıllardır konuşmadığınız birisini davranışlarınızın nasıl etkileyeceği konusunda hiç endişelendiniz.

Hangi filmi izleyeceğinize karar vermek için o kadar çok zaman harcadınız ki sonunda hiçbir şey izlemediniz





Kaç parmağını indirdin? Bunlardan herhangi birine cevabınızı düşünerek 60 saniyeden fazla zaman harcadınız mı? Eğer okuduysanız bir tane daha bırakın (yani elinizde kaldıysa). Hala okuyorsanız tebrikler!





Endişelenme, derinlemesine düşünme veya var olmayan sorunları başka şekilde yaratma konusunda dahisiniz. Zihniniz analitik becerinin durdurulamaz bir gücü olsa da, artık onu toparlamanın ve aşırı düşünmenin sizi engellemesine izin vermemenin zamanı geldi.

Düşünmek ve Aşırı Düşünmek

Üretken düşünce ile zihinsel kaos arasında ince bir çizgi vardır. Düşünmenin aşırı düşünmeye dönüştüğünü nasıl anlarsınız? Siz fazla düşünenler şunu merak ediyor olabilirsiniz: Yeterince düşündüğünüzü ne zaman anlarsınız?





İki kavramı tanımlayalım, ardından karar verme zamanlayıcınızı kişiselleştirmenin bir yolunu araştıralım.

Düşünme

Düşünmek gereklidir. Düşünme, durumları analiz etmek, kararlar vermek ve sorunları çözmek için kullandığımız süreçtir. Bilgiyi işlemeyi, çeşitli bakış açılarını dikkate almayı ve bir karar vermeden önce her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartmayı içerir.





Düşündüğümüzde, zihnimiz çözümler bulmaya ve hedeflere ulaşmaya çalışır ve bunu hayatımızın üretken ve gerekli bir parçası haline getirir.

İyice düşünmek

Öte yandan aşırı düşünmek, düşüncelerimizin takıntılı hale gelmesi ve hiç bitmeyen bir endişe, şüphe ve korku döngüsüne girmesidir.





Aşırı düşünmek çoğu zaman uzun uzun düşünmeye, herhangi bir ilerleme kaydetmeden veya bir çözüme ulaşmadan sürekli olarak geçmiş olaylar üzerinde durmaya veya gelecek hakkında endişelenmeye yol açar.





Bu zihinsel durum kaygıya, strese neden olabilir ve seçenekler ve olası sonuçlar karşısında o kadar bunalırız ki, herhangi bir eylemde bulunamayacağımızı hissettiğimiz analiz felci ile sonuçlanırız.

Yeter Yeter: Zihin Sihirbazının Kronometre Formülü

Formül:

T = (C × I × P) / S





Nerede:\

T, karara harcanacak zamanı (dakika cinsinden) temsil eder.





C, kararın karmaşıklığını temsil eder (1'den 10'a kadar bir ölçek; 1 en az karmaşık ve 10 en karmaşıktır).





Kararın önemini temsil ediyorum (1'den 10'a kadar bir ölçek; 1 en az önemli ve 10 en önemli olmak üzere).





P, kararın potansiyel etkisini temsil eder (1'den 10'a kadar bir ölçek; 1 en az etkili ve 10 en etkili olanı gösterir).





S, her bireye göre değişen kişisel bir hız faktörünü temsil eder (daha yüksek değerler daha az zaman harcanmasına, daha düşük değerler daha fazla zaman harcanmasına yol açar; başlamak için 5 ile 20 arasında bir değer seçin ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın)





Örneğin, orta derecede karmaşık (C=5), önemli (I=7) ve etkili (P=6) bir kararla karşı karşıyaysanız ve kişisel hız faktörünüz (S) 10 ise, bu karara harcayacağınız zaman karar şu şekilde olacaktır:





T = (5 × 7 × 6) / 10 = 210 / 10 = 21 minutes





Bu formülle, kararlarınızı, yaşamınız kapsamında sizin için ne kadar önemli olduğuna göre ağırlıklandırabilir ve doğal karar verme hızınıza göre ayarlayabilirsiniz.





Yöntemi uyguladıktan sonra, giderek daha hızlı karar vermek için kendinizi eğitebilirsiniz; içgüdüleriniz de aynısını yapacaktır. Kelimenin tam anlamıyla hızlı karar vermek için yaratılmışsınız.



Öyleyse, hızımın da 10 olduğunu varsayarak ve önem algımı da dikkate alarak birkaç senaryoyu ele alalım.



Evde dinlenerek geçireceğiniz bir gün için giyinmek: (1 X 2 X 4) / 10 = 0,8 dakika = 48 saniye.





Memleketimdeki bir kafede işe giderken giyinmek: (2 X 3 X 4) / 10 = 2,4 dakika = 2 dakika 24 saniye.





Yüzbinlerce kişinin önünde potansiyel olarak hayat değiştirecek bir konuşma yapmak için giyinmek: (4 X 7 X 8) / 10 = 22,4 dakika = 22 dakika 24 saniye





Hız faktörüm 5 olsaydı bu rakamlar yaklaşık 2 dakika, 5 dakika ve 45 dakika olurdu. Süper optimize edilmiş hızlı karar verme sihirbazı olsaydım, süreler yaklaşık 30 saniye, bir dakika ve on dakikanın biraz üzerinde olurdu.





Hız değişse bile, kişisel karar verme hızınıza göre ayarlama yapmak kolaydır.





"10" hızda önemli, etkili bir karar vermek için aktif olarak harcayacağım en uzun süre bir saat 10 dakikadır.





Bir kararın bu formülün normal sınırlarını aşıp aşmaması tamamen sizin takdirinize bağlıdır; bu yalnızca karar verme sürecinize odaklanmanıza yardımcı olacak kaba bir kılavuz olmayı amaçlamaktadır.

Tamam ama ben robot değilim. Sadece Tahsis Edilen Zamanıma Ulaşamıyorum ve "Görevi Sonlandıramıyorum."

Ah. Kendin olmak berbat bir şey değil mi dostum?





Şaka yapıyorum. Aşırı düşünme döngüsünü durdurmanın yolları vardır ve kendinizi "durmaya" ikna etmeye çalışmak, kullanabileceğiniz en az etkili yaklaşımlardan biridir.

Aşırı Düşünmenizin Bir “Duygu” Şeyi Olduğunu Kabul Edin

Pek çok akıllı insan, aşırı düşünen beyinlerini, sanki donanımlarına sahip olmanın doğasında olan tamamen mekanik bir süreçmiş gibi, kontrolden çıkan aşırı güçlü bir makineye benzetir.





Bilincin somut bir fiziksel fenomen olup olmadığı hakkındaki felsefi tartışmayı bir kenara bırakalım ve aşırı düşünmenin sadece tasarımınızın kontrol edilemeyen bir yan ürünü olmadığını, aynı zamanda muhtemelen kendinizi iyi hissetmenize (veya hissetmenize) yardımcı olan bir şey olduğunu kabul edelim.

Aşırı Düşünmenin Arkasındaki Adlerci Amaç

Adler psikolojisinde, aşırı düşünmek genellikle güvenlik ve kontrol hissini korumanın ve aynı zamanda başarısızlık riskinden kaçınmanın bir yolu olarak görülür. Potansiyellerini gerçekleştiremeyen son derece zeki bireyler için bu davranış özellikle zararlı olabilir.





Adler'e göre insanların eylemleri, genellikle bilinçsiz bir "kurgusal finalizm" biçiminde, belirli bir amacın peşinde koşmalarıyla yönlendirilir. Bu hedefler genellikle aşağılık duygularının üstesinden gelme veya algılanan zayıflıkları telafi etme arzusundan kaynaklanır.





Son derece zeki olanlar için, başarılı olma baskısı ve başarısızlık korkusu, amansız bir aşırı düşünme döngüsünü tetikleyebilir.





…bir bireyin [bilinçaltı] hedefleri, mükemmellik veya entelektüel üstünlük yanılsamasını sürdürmeye odaklanmış olabilir, bu da onu eylemlerini veya kararlarını sürekli analiz etmeye ve yeniden değerlendirmeye itebilir.





Bazı durumlarda, bireyin hedefleri mükemmellik veya entelektüel üstünlük yanılsamasını sürdürmeye odaklanabilir ve bu da onu eylemlerini veya kararlarını sürekli olarak analiz etmeye ve yeniden değerlendirmeye itebilir.





Bu aşırı düşünme, kişinin kendisini başarısızlığa veya eleştiriye maruz bırakabilecek bir eylem planına girişmekten kaçınmasına olanak tanıdığından, kendini koruma mekanizması olarak hizmet edebilir. Ne yazık ki, bu sürekli düşünme ilerlemeyi engelleyebilir ve durgunluk hissini güçlendirebilir.





Diğerleri için aşırı düşünmek, karar vermekten tamamen kaçınmak için bir araç olarak kullanılabilir. Birey kararsızlık halinde kalarak kendi algıladığı yetersizliklerle kaçınılmaz yüzleşmeyi erteleyebilir.





Bu oyalama taktiği, geçici bir rahatlama sağlarken, sonuçta onları büyüme, öğrenme ve gerçek potansiyellerine ulaşma fırsatından mahrum bırakır.





Aşırı düşünme döngüsünü kırmak için bireylerin, davranışlarını yönlendiren temel hedefleri fark etmeleri ve bu kendi kendini yenilgiye uğratan zihniyeti sürdüren inançlara meydan okumaları çok önemlidir.





Korkularıyla yüzleşerek ve büyümenin ve kendini keşfetmenin doğasında olan riskleri benimseyerek, tüm potansiyellerini ortaya çıkarmaya başlayabilir ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarılı olabilirler.

Kendinize “Endişelenme Zamanı” Verin

Beyninize "hayır-hayır" dediğinizde aslında süper bir velet gibi tepki verir. "Git kendini becer" diyor. "Burada kuralları ben koyuyorum. Bunu sonsuza kadar düşüneceğim. ”





Ancak beyninize, düşüncelerinize yargılamadan dalmak için güvenli bir alan verdiğinizde ve aynı zamanda belirli bir zamanda duracağınızı önceden bildirdiğinizde, çoğu zaman düşüncelerin gitmesine izin verecektir.





Kendinize düşünceleri düşünmenizi, düşüncelere odaklanmanızı, esasen “onu sisteminizden çıkarmanızı” söylemek, bilişsel enerjinizi başka şeylere devam etmek için serbest bırakabilir.



Sinapslarınızı olumsuzluğa doğru eğitme konusunda endişeleriniz varsa, olumlu, güven verici düşüncelere kasıtlı olarak odaklanmak için her zaman biraz daha uzun başka bir zamanlayıcı ayarlayabilir ve hatta dünyanın ağırlığı nedeniyle endişelerinizi keşfedip salıvermeye zaman ayırdığınız için minnettarlığı keşfedebilirsiniz. Zamanla omuzlarınızda mutlaka yükselmeye başlayacak.

Şüpheye Düştüğünüzde İçini Çekin

Nefes çalışmaları son birkaç yıldır çok fazla ilgi görüyor. Kasıtlı nefes alma uygulamalarının vagus sinir yolları yoluyla beyin fonksiyonunu etkilediğine inanılıyor ve farkındalık meditasyonunun ötesine geçen sonuçlar göstermiştir.





Kutu nefesi ve döngüsel hiperventilasyon gibi birçok etkili nefes çalışması tekniği olsa da, uzun süreli nefes verme ve çift nefes almayı içeren döngüsel iç çekme, en dikkat çekici etkilerden bazılarını sağlar.





İçinizdeki emo çocuğu kucaklayın ve içini çekerek nihayet rahatlayabilesiniz. İşte bununla ilgili bir video bisiklete binme-iç çekme tekniği nasıl yapılır .

“Ehlileştirmek için Adını Verin”

Düşüncelerinizi sansürlemek, aşırı düşünmeyi dizginlemek konusunda işe yaramaz (örneğin: Ne yaparsanız yapın, zürafaları düşünmeyin.) ancak kabullenme yoluyla bağınızı koparmak uzun bir yol kat edebilir.





Bu derin düşüncelere dalma ya da endişe etme süreçlerine bir isim bile verebilirsiniz. bu kişinin arkadaşının "Fıstık Galerisi." Hatta düşüncelerinizi, zamanlaması kötü ve ısrarcı olsa da meraklı bir çocuk gibi düşünmeniz bile yardımcı olabilir. Onları kapatın ve dikkat çekmek için harekete geçmelerinin ne kadar sürdüğünü görün.





(Veletler hakkında ne diyorduk?)





Veya onları ve sizin için değerlerini kabul edersiniz ve muhtemelen tatmin olurlar. Unutmayın, bu düşünceler muhtemelen güvenlik ihtiyacından doğmuştur.





“Hey, bana yardım etmeye çalıştığın için minnettarım. X meselesi hakkında söylediklerinizi duyuyorum. Artık bunun hakkında konuştuğumuza göre, başka bir şey yapmaya ne dersin? Bunun yerine <seçenek 1>'i mi yoksa <seçenek 2>'yi mi tercih edersiniz?”





Düşüncelerinizi kişiselleştirerek kendinize daha fazla empati ve şefkatle davranabilirsiniz. Kendinize iki alternatif seçenek sunarak (bunları önceden hazırlayabilirsiniz, ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz), zihninizi daha üretken bir yola yönlendirmeye yardımcı olursunuz.





Şunlar gibi seçenekleri seçebilirsiniz: Sorun çözme becerilerinizi üzerinde çalıştığım görev üzerinde kullanmayı mı yoksa hızlı bir yürüyüşe çıkmayı mı tercih edersiniz? Bu da beni sonraki iki noktaya getiriyor.

Bir Vücudunuz Olduğunu Unutmayın.

Bedenlenme güçlüdür, özellikle de kafalarının içinde yaşama eğilimi olan akıllı insanlar için.





Kasıtlı olarak parmağınızla hafifçe vurmak, göz kırptığınızda göz kapaklarınızın buluştuğunu hissetmeye çalışmak veya dilinizle dişlerinizdeki çıkıntıları hissetmek gibi küçük hareketlerle bile bir vücudunuz olduğunu hatırlamak, aşırı düşünme döngüsünü durdurabilir.





Sizi şimdiki ana çekiyor. Çevrenizdeki vücudunuz hakkında mümkün olduğunca çok şey almaya çalışın. Ne hissediyorsun? Rüzgâr? Sıcaklık? Ne duyuyorsun? Koku? Süper dahi olsanız bile beyniniz aynı anda ancak bilinçli olarak pek çok şeyi düşünebilir.





Kafanızdan çıkıp vücudunuza girin ve ne olacağını görün.





Beta testi yapma fırsatım oldu bu harika düzenleme programı bir veya iki yıl önce ve bu şimdiye kadar yaptığım en duygusal şeylerden biriydi. Her grup koçluğu seansı sırasında veya sonrasında ağladım. Çok yoğundu.





Özellikle geçmişinizde herhangi bir travma varsa, Tana'nın beden eğitimi koçluğu tam anlamıyla tüm hayatınızı değiştirebilir.

Sen bir Hayvansın. Doğa Arkadaşınızdır.

Tamam, doğanın zihinsel sağlık üzerinde bu kadar derin bir etkiye sahip olmasının nedeninin henüz transhümanist cyborg bedenime (yaşasın, Tekillik!) kavuşmuş olmam olduğunu bilmiyorum, ama ne olursa olsun öyle. Doğada olmanın ruminasyon üzerindeki etkisi hakkında daha fazlasını okuyabilirsiniz. bu araştırmada , inek öğrenci.



