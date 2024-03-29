Vanar L1 Blockchain Testnet Vanguard'ı Tanıtıyor: İşte Bu Neden Heyecan Verici Bir Gelişme?

Blockchain ve eğlence endüstrileri için heyecan verici bir gelişme olarak Vanar, merakla beklenen test ağı Vanguard'ın lansmanını resmen duyurdu. Bu önemli dönüm noktası, Vanar'ın en son blockchain teknolojisi aracılığıyla eğlence sektöründe devrim yaratma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.





Vanar, ana akım eğlence ve oyunları güçlendirmek için blockchain teknolojisinden yararlanma konusunda ön sıralarda yer aldı ve çok sayıda heyecan verici ana akım markanın ilgisini çekti. Test ağının lansmanı, Vanar'ın yol haritasında önemli bir adımı temsil ediyor ve platformun sağlam yeteneklerini ve daha geniş çapta benimsenmeye hazır olduğunu gösteriyor.





Test ağı, özellikle eğlence sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan, blockchain ekosistemi içinde kesintisiz etkileşimleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunuyor. Bu, ilgi çekici müşteri yolculukları oluşturmaya ve oyuncuların sahip olduğu varlıklar, canlı dijital ekonomiler ve sürükleyici deneyimlerde yeni bir çağ başlatmaya yönelik gelişmiş modülleri içerir.





Test ağının lansmanı, Vanar'ın halihazırda dikkate değer bir başarı sergileyen kendi test ağı kampanyası Velocity ile kutlanıyor. Vanguard test ağı yalnızca lansmanının on gününde 1,2 milyondan fazla işlem, 500 bin cüzdan ve 6,5 bin yeni sözleşme elde etti. Vanguard ayrıca 21 milyondan fazla botu da engelleyerek blockchain alanında yeni bir şeffaflık çağı başlattı.





“Vanguard Testnet'i başlatmaktan ve Vanar Chain'in potansiyelini dünyaya sergilemekten büyük heyecan duyuyoruz. Benzersiz ve ilgi çekici deneyimler yaratmanın ve keyfini çıkarmanın hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir yolunu sunduğundan Vanar Chain'in eğlence, oyun ve ana akım kullanım durumları için nihai blockchain platformu olduğuna inanıyoruz. Herkesi bu heyecan verici yolculukta bize katılmaya ve blockchain'in geleceğini şekillendirmemize yardımcı olmaya davet ediyoruz."

Vanar Chain'in CEO'su Jawad Ashraf şöyle konuştu:





Vanar'ın yolculuğu, platformun web3 ve blockchain teknolojisinin kullanım şeklini dönüştürme potansiyelini vurgulayan önemli başarılar ve ortaklıklarla belirlendi. Test ağının lansmanı sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda Vanar'ın ana akım için blockchain destekli bir gelecek vizyonunun da bir kanıtıdır.





2024'e girerken Vanar, başarılı test ağı lansmanının ivmesinden yararlanarak yeni ortaklıklar ve yeniliklerden oluşan bir takımyıldızı açıklamaya hazırlanıyor. Platformun kilometre taşlarını gerçekleştirmeye olan bağlılığı ve sürekli yenilikçiliği, hem blockchain hem de eğlence endüstrisi için heyecan verici bir gelecek vaat ediyor.





Vanar ve onun çığır açan test ağı hakkında daha fazla bilgi için vanarchain.com adresini ziyaret edin.

Vanar hakkında

Vanar, eğlence ve oyun sektörlerinde devrim yaratmak için tasarlanmış lider bir katman 1 blockchain platformudur. Vanar, blockchain teknolojisiyle desteklenen yeni bir eğlence çağının önünü açan bir dizi çözüm sunuyor. Vanar hakkında daha fazla bilgiyi www.vanarchain.com adresinde bulabilirsiniz.

Özellik görseli katkıları: Unsplash





Bu hikaye , HackerNoon'un Yazar Olarak Marka Programı kapsamında Jon Stojan Media tarafından yayınlanarak dağıtıldı . Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/brand-as-author



