UniLend V2 Ana Ağ Lansmanı: Tüm Varlıklar için İlk İzinsiz Borç Verme ve Borç Alma Protokolü





Lider bir merkezi olmayan finans protokolü olan UniLend Finance, Ethereum Ana Ağı üzerinde devrim niteliğindeki yeni sürümü UniLend V2'yi piyasaya sürdü. UniLend V2, tüm ERC20 tokenleri için ilk izinsiz borç verme ve borç alma protokolü olarak önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor, herkese DeFi kapılarını açıyor ve dijital varlık ortamında devrim yaratıyor.





Hem Binance hem de Coinbase Custody'de listelenen UniLend Finance, küresel ölçekte ufkunu önemli ölçüde genişletti. Bu stratejik hamle, projeyi dünya çapında geniş bir kripto meraklısı ve yatırımcı kitlesine sunarak DeFi ekosistemindeki dönüştürücü bir güç olarak önemli rolünü sağlamlaştırıyor.





DeFi sektörü son yıllarda katlanarak büyüme yaşadı; ancak birçok token, Aave ve Compound gibi mevcut protokoller tarafından desteklenmiyor ve bu da pazarın önemli bir kısmının DeFi işlevlerinden yoksun kalmasına neden oluyor.





UniLend V2 ile kullanıcılar artık 13.000'den fazla ERC20 tokenini ödünç verebilir ve ödünç alabilir, bu da kullanıcılara merkezi olmayan finansa benzersiz erişim olanağı sağlar. Bu çığır açan girişim, toplam adreslenebilir DeFi pazarını 300 milyar doların üzerine çıkararak herkes için finansal hizmetlere erişimi demokratikleştiriyor.





UniLend'in "Her Dijital Varlığı Üretken Hale Getirme" misyonu, platformun dijital varlıkların işlevselliğini artırma konusundaki kararlılığının temelini oluşturuyor. UniLend V2, protokolü gelecekteki DeFi uygulamalarının temel taşı olarak konumlandırarak bu vizyona ulaşmada önemli bir atılımı temsil ediyor.





UniLend V2, borç verme ve alma için Yalıtılmış İkili Varlık Havuzları, fiyat besleme kahinlerinden yararlanma ve verimliliği ve güvenliği artırmak için gaz optimizasyonu gibi yenilikçi özellikler sunar. Ayrıca platform, Esnek Kredilendirme, Flaş Krediler, Değiştirilemez Likidite, Konsantre Tasfiyeler, OnChain Fiyat Akışı ve Sorunsuz Kullanıcı Deneyimi sunarak kapsamlı ve kullanıcı dostu bir DeFi ekosistemi sağlar.





UniLend'in yolculuğu, izinsiz flaş krediler kavramını tanıtan UniLend V1 ile başladı. Geçtiğimiz iki yıl boyunca UniLend V1, Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain ve Moonriver genelinde desteklenen 25'ten fazla token ile 50 milyon dolardan fazla flaş kredi gerçekleştirdi. Merkezi olmayan finansın gelişiminin temelini attı.





UniLend V2'nin test ağındaki başarısı, pazara hazır olduğunun altını çiziyor. 50'den fazla test likidite havuzunda 100.000'den fazla işlem ve 12.000 aktif kullanıcıyla ölçeklenebilirliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini kanıtladı. UniLend V2'nin akıllı sözleşmeleri, önde gelen Peckshield ve Slowmist firmaları tarafından sıkı denetimlerden geçirilerek en yüksek güvenlik standartlarının sağlanması sağlanmıştır.

Ek olarak, 25.000 $'lık ödül havuzuyla ImmuneFi Bug Bounty programının başlatılması, UniLend'in kullanıcı fonlarını koruma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.





Polygon, Injective, Chainlink ve çok daha fazlası gibi 100'den fazla stratejik ortaklıktan oluşan etkileyici bir portföyle UniLend'in ekosistemi dinamik olarak genişliyor. Platform, amiral gemisi borç verme ve borç alma işleviyle giderek artan sayıda varlığı güçlendirmeye devam ediyor ve merkezi olmayan finansın süregelen gelişimine katkıda bulunuyor.





UniLend, merkezi olmayan finansın geleceğine yönelik rotayı çizerken, platform, 13 dağıtım kanalı ve 8 bölgesel toplulukta 147 bin topluluk üyesini kapsayan geniş küresel topluluğun yanı sıra daha geniş Web3 topluluğunu devrim niteliğindeki UniLend V2 protokolünü deneyimlemeye içtenlikle davet ediyor. ve her dijital varlığın üretkenlik potansiyelinin kilidini açın.





“UniLend'in Geleceğin tüm DeFi uygulamaları için fütüristik bir temel katman olmasını öngördüğümüz için bu sadece bir başlangıç. UniLend V2 ile yalnızca bir protokol başlatmıyoruz; Tüm varlıkların potansiyelini ortaya çıkaracak ve herkese herhangi bir tokenı borç verme ve verme yetkisi verecek bir hareketi ateşliyoruz. UniLend V2 lansmanı, Merkezi Olmayan Finansta devrim yaratma kararlılığımızı gösteriyor” dedi UniLend Finance CEO'su Chandresh Aharwar.





UniLend Finans Hakkında:

UniLend Finance, kullanıcıların herhangi bir ERC20 tokenını borç vermelerine, ödünç almalarına ve bunlardan faiz kazanmalarına olanak tanıyan, önde gelen çok zincirli, izinsiz borç verme ve borç alma protokolüdür. Merkezi olmayan yönetime ve kapsayıcılığa odaklanan UniLend, her dijital varlığı üretken hale getirerek kullanıcıları güçlendirmeyi hedefliyor. UniLend V2, yenilikçi özellikler ve benzersiz erişilebilirlik sunarak DeFi protokollerindeki bir sonraki evrimi temsil ediyor. Tüm DeFi uygulamaları için fütüristik bir temel katman geliştiriyorlar.





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