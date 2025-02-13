Trump Beyaz Saray'a Geri Döndü - Peki Kripto Para Piyasası Neden Planlandığı Gibi Yükselmiyor?





Amerika'nın merakla beklenen yeni kripto para tutkunu liderinin gelişinin ardından fiyatların yükseleceğini düşünmüştük.





Yeni bir politik paradigmanın yönlendirdiği yeni makroekonomik güçler, kripto para piyasasına yeni katılımcıların akın etmesinin yakıtı olacak!





Ancak işler planlandığı gibi gitmedi…





Altlar katlediliyor,

Başkanlar memecoin'leri çekiyor,

ve Kripto Twitter'da çöküş yaşanıyor.





Peki şimdi ne olacak?



Gümrük vergileri sınırsız paranın değerini ortadan kaldırır mı?

Kurumsal ETH edinimi varlığın artık öldüğü anlamına mı geliyor?





Etkileyici pazarlamanın, ünlü dolandırıcılığının ve jeopolitik dramın karmaşasını anlamlandırmaya çalışırken, farkında olmadan bilişsel yeteneklerimizi tüketiyoruz ve insan bilişsel önyargılarının tuzaklarına düşüyoruz.





Daha büyük resmi göremiyoruz ve dürtülerimizin zaman tercihlerimizi gölgede bırakmasına izin veriyoruz.





Yavaşlayarak, bir adım geri çekilerek ve büyük resmi hatırlayarak, olayları berrak bir zihinle işleyebilir, nerede olduğumuzu doğru bir şekilde değerlendirebilir ve bir sonraki adımları atmak için kaliteli kararlar alabiliriz.





O halde lütfen;

Arkanıza yaslanın, kilitlenin ve iyi zamanların gelmesini bekleyin.





Neredeyiz?

Kripto radikal, irrasyonel ve hızlı hareket eden bir endüstridir.





Gün içi fiyat oynaklığına dahil olmak/aşırı maruz kalmak duygusal tacizdir ve muazzam bilgi akışıyla birlikte gürültü ile sinyali ayırt etmek zorlaşır.





Açık yapısı ve nispeten genç olması, yeniliğin ve kalitenin göz ardı edildiği bir ortam yaratıyor.





Bitcoin'in istikrarı ve memecoin saçmalıklarının ikilisinin önderlik ettiği 24 aylık muazzam genişlemenin ardından, kripto döngüsünün son bölümlerine geldik... Ya da öyle görünüyor.





İnsan önyargıları, geçmişe dayanarak geleceği tahmin edebileceğimize inanmamıza yol açar ve belki de bir dereceye kadar tahmin edebiliriz. Ancak, varsayımlarımızı aşırı endeksleme ve o anda oyundaki temel güçleri göz ardı etme eğilimindeyiz.





Hükümetler ve şirketler bilançolarını artırarak, kurumlar ETF'ler başlatarak ve farkındalığın radikal bir şekilde genişlemesiyle birlikte, sermaye türünü , piyasa katılımcılarının karmaşıklığını ve bitmek bilmeyen deneylerin manzarayı zenginleştirdiğini anlamamız gerekiyor.





Sektörü bu noktaya getiren güçler, onu bir sonraki noktaya taşıyacak güçlerle aynı değil.





OYUN DEĞİŞTİ.





Aslında daha doğrusunu söylemek gerekirse oyun değişmedi ama kurallar değişti.

Oyun

İnternetin bilgiyi dünyanın her yerine anında iletme kabiliyetinden yararlanan Kripto, insan sosyal yaşamını yöneten güç sistemlerini kökten değiştiriyor ve evrensel olarak farklı alanlar/endüstriler arasında uygulanabiliyor.





Değiştirilemezlik ve denetlenebilirliğin ustaca harmanlanmasıyla, insanların değer transferini ve depolanmasını kolaylaştırmak için kullandıkları araçların (yani paranın) yerini başka bir şeye bırakmış ve finans/ekonomide yeni bir çağın başlangıcını başlatmıştır.





İnsanların siberuzayda koordinasyonunu sağlayacak yeni bir form faktörü kazandırmış ve şeffaflığın üst üste bindirilmesiyle güç hiyerarşileri arasında gücün yayılmasını sağlamıştır.





Altta yatan teknolojisi olan blok zinciri, dijital alanda günlük dilde bir "güven dokusu" yaratma kapasitesini ortaya çıkardı. Bu da bize, güvenli yapay zeka oluşturmada varoluşsal olarak önemli bir rol oynayan iki ince unsur olan sahiplik ve veri kaynağı sağladı.





İnsanlığı tekilliğe doğru iten temellerden biri olan kripto "oyunu", herhangi bir bireyden, şirketten ve hatta ulus devletten daha büyüktür.





İnsanların bir araya gelmelerine, alışkanlıklarını değiştirmelerine ve değeri yeniden ipotek altına almalarına ihtiyacımız var. Teknoloji inşa etmek için. Eski davranışların akışına karşı gelmek ve egemenliği benimsemek için. Kısa vadeli konforu uzun vadeli özgürlükle takas etmek için (ticaret amaçlı kelime oyunu).

Av

Bu ölçekte bir etkiyi düşündüğümüzde, bunun gerçekleşmesi için gereken gebelik süresinin uzun olduğunu anlamamız gerekir. Altyapıdaki değişikliklerin yalnızca inşa edilmesi değil, aynı zamanda entegre edilmesi, meydan okunması, ayarlanması, yeniden değerlendirilmesi, benimsenmesi de zaman alır ve ancak o zaman gerçekleşir.





Bu çok dağınık, kaotik bir süreç.

Tıpkı buz üzerindeki bir hokey diski gibi,

Sahada bir futbol topu,

Ormanda bir yaban domuzu,





Kripto, özellikle anlatısı hareketli bir hedeftir.





Hedefinizi vurmak için, hedefin şu anda olduğu yere değil, gideceği yere doğru nişan almalısınız/hareket etmelisiniz.





Bitcoin'in öyküsü dijital altındı.



Bu hedefe ulaşmak için altının piyasa değerini geçmesi (ya da en azından ona eşit olması) gerekiyor.





Grafiklerde görüldüğü gibi bu gerçekleşmedi... İş henüz bitmedi.





Öte yandan, Kanye'nin tweet'lerinin hızına göre anlatının değiştiği altcoin'ler de var.





Ethereum'u öldürün,

Kedi paraları 100 milyar dolara çıktı,

Hepsinin yönetimini üstlenecek yapay zeka ajanları…





Kripto paranın, insan deneyiminin diğer tüm unsurları gibi, doğanın döngüsel güçlerine tabi olan (insanlar tarafından manipüle edilsin veya edilmesin) çok boyutlu, çok oyunculu bir oyun olduğu kabul ediliyor.





Ancak bu değişken anlatıların hiçbiri gerçekleşmedi.

Bunların hemen hepsi değişti veya çürütüldü.





En şiirsel olanı ise, altta yatan ince makro eğilimdir: Anlatı ne kadar az değişirse, o kadar çok güven inşa edilmiş, daha güvenilir hale gelmiş ve portföy için o kadar sağlıklı olmuştur.





Ve burada başarı, oynadığınız role göre değişir;





Tüccarlar için önemli olan dopamin salınımıdır;

- Bir sonraki trendin ne olacağını, gerçekleşmeden önce tahmin etmelisiniz.

İnşaatçılar için önemli olan projenin benimsenmesidir;

- İnsanlara henüz görmediklerini göstermelisiniz.

Yatırımcılar için bu, nesiller boyu sürecek bir servet anlamına geliyor;

- İnancınızı korumanız ve fırtınaya göğüs germeniz gerekiyor.

Şimdi Ne Olacak?

Acele et ve Yavaşla.





Savaşın hararetinde kripto para dünyasında gezinmek göz korkutucu olabilir.





Fiyatlar yükselince herkes mutlu oluyor, dolandırıcılarla ilgilenecek vakit kalmıyor.





Fiyatlar düştüğünde insanlar akıllarını kaybederler ve kendi kararları dışında her şeyi suçlarlar.





Farklı yaşam tarzlarından gelen zamansız "bilgelik" çatışıyor;

Kazananlarınızın koşmasına izin verin; kaybedenlerinizin işini hemen kesin

Tutmazsan zengin olamazsın





Sektörümüzün deyimiyle, "Gidin ve Biraz Çimenlere Dokunun".





Zihin dinlenirken, düşünceleri ve duyguları işlemek için zaman ayırabilirsiniz. Büyüme, eylemin kendisi sırasında değil, sindirildikten sonra gerçekleşir.





Yemek yemek sizi şişmanlatmaz.

Hazmedilmesi gerekiyor.





Ağırlık kaldırmak kas kütlesini büyütmez;

Dinlenmek işe yarar.





Makro eğilimlerin temelinde yatan yadsınamaz, evrensel gerçeklere odaklanın;





Evet, toplum dijitaldir ve bundan sonra da daha da dijitalleşecektir.

Evet, varlık dağılımında güven en önemli faktör olmaya devam edecek.





En iyi seçeneğiniz, yörüngenizi en iyi hale getirmek için mümkün olduğunca çok deney yapmak ve eleme süreci boyunca beceri setinizi ve toplumun vahşi çeşitliliği ve oynaklığı hakkındaki anlayışınızı genişletmektir.





Her zaman belli bir pozisyona sahip olmak ve bunu yavaş yavaş geliştirmek en sağlıklı/en dengeli yaklaşımdır.





Bir şeye inan.

Sırada Ne Var?

Ben döngünün bittiğini düşünmüyorum.

Ama bunun nasıl gerçekleşeceği hakkında HİÇBİR fikrim yok.





Yanlara, Yukarı, aşağı, içten dışa, tekrar yukarı, tekrar aşağı, sonra yeni ATH ve sonra en sonunda…..





Bitcoin 1.000.000 dolara çıkacak mı?

Ethereum gerçekten “dünya bilgisayarı” olacak mı?

Memecoin'ler gerçekten de perakende zenginliğini oluşturan sınır mı olacak?





Kim bilir.





Ama kişisel ve dostça bir not olarak şunu önermek istiyorum;





Dolandırıcılık miktarı iğrenç. Sektör her iyi performans göstermeye başladığında, bir "guru" ortaya çıkıyor ve Broken Clock oyununu oynayarak ve sadece durmaksızın saçma sapan gönderiler yaparak veya daha da kötüsü, tam bir çöp satarak yeni başlayanların gerçeklerini çarpıtmaya başlıyor.





Bunların %99,9'u reklam ve pazarlama için para alıyor.

%99,9'u ne sizi ne de toplumu umursamıyor.





Eğer mecbur kalırsanız onları dinleyin, ancak hayatınızı yönetmek için başkasının fikrine güvenmeyin. Sıkı çalışmanın ve hesap verebilirliğin sorumluluğunu kendinizden almaya çalışmayın.





Bir dalga geldiğinde, gelgitin geri çekilmesi gerekir.

Ne kadar geriye çekilirse dalga o kadar büyür.





Bunu tüm zamanların en ünlü ve en az değer verilen modern sözlerinden biriyle bitirmek doğru olur:





Atmadığınız şutların tamamını kaçırırsınız.





Bunu daha önce duyduysanız harika, ama buna göre hareket ettiniz mi?





Eğitimin nihai amacı bilgi değil eylemdir!





Yaşamak için ne güzel bir zaman…





Hadi tarih yazalım Anon 🥂