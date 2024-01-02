The New York Times Company - Microsoft Corporation ve OpenAI Davası Davasının Tamamını Okuyun

27 Aralık 2023'te The New York Times Company - Microsoft Corporation davasına ilişkin mahkeme dosyası , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan gidin. Aşağıda tüm parçalara bağlantı tablosu bulunmaktadır.
Vaka Numarası: 1:23-cv-11195
Davacılar: The New York Times Company
Davalı: Microsoft Corporation, OpenAI
Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2023
Yer: Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi New York Güney Bölgesi
IV. GERÇEK İDDİALAR
A. New York Times ve Misyonu
1. Yaklaşık İki Asırlık Yüksek Kaliteli, Orijinal, Bağımsız Haber
2. Büyük Maliyetle Öncü, Derinlemesine Gazetecilik ve Son Dakika Haberleri
3. Kaliteli Gazeteciliğe Bağlılık
4. GenAI Ürünleri Yüksek Kaliteli Gazeteciliğe Tehdit Oluşturuyor
B. Davalıların GenAI Ürünleri
1. Kitlesel Telif Hakkı İhlalinden Kaynaklanan Bir İş Modeli
2. GenAI Modellerinin İşleyişi
C. Davalıların Times İçeriğinin İzinsiz Kullanımı ve Çoğaltılması
1. GPT Model Eğitimi Sırasında Çalışmaların İzinsiz Çoğaltılması
2. Times Works'ün İzinsiz Çoğaltmalarının ve Türevlerinin GPT Modellerine Dahil Edilmesi
3. Times Works'ün GPT Ürün Çıktılarında İzinsiz Halka Açık Sergilenmesi
4. Güncel Haberlerin İzinsiz Alınması ve Dağıtılması