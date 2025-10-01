The Last Mile, Solved Where It Matters: Domain-Native Agentic AI tarafından Praveen Satyanarayana

Şirketlerin tek bir evrensel AI botuna ihtiyacı yoktur.Domain-native ajan sistemlerine ihtiyaç duyarlar.Domain-native agent sistemlerine ihtiyaç duyarlar.Domain-native agent sistemlerine ihtiyaç duyarlar.Retail basketlar ve promosyonlar, banka yatırımı ve risk bayrakları,SKU hızı ve tedarikçi OTIF, ağ hücreleri ve durdurma kohortları, hasta seyahatleri ve protokol sapmaları.Bu, Praveen Satyanarayana'nın Tredence'deki vizyonunun merkezi: her yerde geçerli olmayan iki pazarlık edilemez çalışma akışları, ontolojiler, bilgi grafikleri, araçlar ve ölçümler. İş dili kanonik ölçümlere, izinli ortaklara, birimlere ve çizgiye çözüm verir ve sistem herhangi bir hesaplamaya geçmeden önce metrik, zaman, segment ve coğrafi alanı kilitler. Ontology-first grounding. Çok yönlü düşünme, çift yargıçlar, yapı ve netlik için bir LLM eleştirisi ve sayısal gerçeklik için bir altın veri tabakası ile bir doğrulama tabakası aracılığıyla yürür. Reliability over autonomy. Bir on yıldan fazla bir süredir şirketler depolar ve panolarda para aktarırken karar süreleri sert kalırken. Son kilometre sorunu bir görselleştirme boşluğu değildir. Bu bir mantıksal boşluktır. Bunu kapatmak, niyet, şekil ve test hipotezlerini açıklayan sistemler gerektirir, yönetilen verilere iddiaları haritalar ve denetlenebilir bir izle karar hazırlama önerileri iade eder. Bu, Milky Way'in noktasını içerir, Praveen ve ekibi açıklayıcı ve teşhis analitikleri için oluşturulan ajans karar sistemi. Bu, aşırı yüklü terimler, kısmi veriler, kırılgan bağlantılar ve denetim gereksinimleri ile kurumsal gerçeği tedavi eder. “Ticaret sektöründe, basket, UPC, promosyon ve mağaza haftası konuşamayan bir ajanın iş yazma SQL’si yoktur.” – Praveen Satyanarayana “Biz ajanların yıldızları oluşturuyoruz, maskot botları değil; herkes kendi alanını, araçlarını ve koruyucularını bilir.” – Praveen Satyanarayana What makes this different Nedir bu farklılık Agentic AI, eylemleri seçen ve guardrails içinde bir amaca ulaşmak için araçlar kullanan bir yazılımdır. Praveen'in katkısı, bu fikri analiz için ölçülebilir ve yönetilebilir hale getirmektir. Terimleri entiteler, metrikler, eşanlamlar, çizgi ve kabul edilebilir katılma yollarına harfleyin. Planları zamanlama, retries, devre kesicileri ve schema varyantlarındaki SQL yapısal kontrolleri ile korunan araç çağrılarına oluşturun.Compile plans into guarded tool calls with timeouts, retries, circuit breakers, and SQL structure checks on schema variants. Yarışan açıklamaları oluşturun, her birini alanlara, eklemlere, dönüştürmeler, testlere ve görsellere bağlayın, daha sonra önceki olasılık, doğrulamanın maliyeti ve beklenen bilgi kazanımına göre sıralayın. Eleştirel bir modelin netliği ve kapsamını değerlendirmesine izin verin, bir altın mağazası ise rakamları, bağlantıları, filtreleri ve istatistiksel iddiaları doğrulamasına izin verin. Tabelalar, rakamlar, güven ve denetim için tam izleme bağlantıları sağlar. Why now Neden şimdi Error compounding affedilemez. Yavaş adım hatası oranları çok adımlı iş akışlarında son-son güvenilirliği bozulur, bu yüzden sınırlı adımlar, doğrulama ve insan kapıları önemlidir. Konuşma uzunluğu aynı zamanda token maliyetini ve gecikmeyi tetikler, bu nedenle pratik sistemler açık kontrol noktaları ile kısa durum görevleri tercih eder. “ Kısa, doğrulanmış adımlar uzun, akıllı sohbetleri yendi.” – Praveen Satyanarayana A crisp domain-native playbook Domain-Native Playbook Hakkında Sistem tek bir şablon göndermez. Ontoloji ve bilgi grafikleri, denetlenmiş bir araç kümesi, varsayımların bir başlangıç kütüphanesi ve kabul ölçütleri içeren alan paketlerini gönderir. Retail, BFSI, Supply Chain, Telecom, Healthcare ve Travel hepsi aynı sırt çantası kullanıyor ancak farklı paketler kuruyor. “Güvenizi kaybetmenin en hızlı yolu yanlış ekleme/verileri kullanarak hızlı bir şekilde yanıt vermektir.” Şanlıurfa Satyanarayana Knowledge graph and ontology operations Bilgi Grafiği ve Ontoloji Operasyonları Ontoloji ve bilgi grafikleri dil ve veri arasındaki sözleşme olarak hareket ederler. Bunlar entite ilişkileri, metrik çizgi kodlar, kabul edilebilirlik, eşanlamlar ve politika etiketleri birleştirirler. Onlar da yol maliyetleri ve kalite etiketleri taşıyorlar, bu nedenle planlayıcılar kısa, güvenilir yolları tercih ediyorlar. Bu tabaka üzerinde yapılan operasyonlar şunları içerir: Drift monitörleri. şemadaki değişiklikleri, tanım değişikliklerini, birim çelişkileri ve ilişki kesintilerini tespit edin. Adaptörler ve müfredatlar: Yeni tablolar için alan adaptörleri sağlayın ve zayıf noktaları sertleştiren müfredat görevlerini kurun. Synonym ve alias yönetimi: Geri bildirim için eklentiler ve hassasiyet için sert kurallar tarafından desteklenen kompakt bir terim mağazası sürdürün. Preflight kontrollerini ve yapısal SQL testlerini çalıştırmadan önce gizli şema varyantları üzerinde çalıştırın. Lineage şeffaflığı: Tablolar, eklemler, filtreler ve birleştirme kurallarını roller tarafından keşfedilebilir bir izde kaydedin. Custom evaluations and rubrics Özel Değerlendirmeler ve Kategoriler Genel liderboardlar işletme güvenilirliğini ölçmez. Milky Way, davranışları öğrenme ve go-live kapıları için sinyaller haline getiren özelleştirilmiş rubrikler ve kabul testleri kullanır. Çerçeve ve koruyucu sinyalleri. sayıyı, kapsam kilidi hassasiyetini, eksik bilgi talebini, görev türünü tespit etmeyi ve kullanılabilirliğini kesinleştirin veya aşın. Kent haritası doğruluğu altın kısa listeye karşı, ontoloji grafiğinde geçerlilik oranı katılın, birleştirme kuralı çizgiye uymak ve gerekli veriler eksik olduğunda eskalasyon gecikmesi. Planın tamamlanması, istatistiksel testin uygunluğu, SQL yapısal doğruluğu, yürütme başarı oranı ve dağıtımlar, kohortlar, dışlayıcılar ve denetimler arasındaki keşif derinliği. Nedensel atıfta bulunma güvenliği, eylem süreleri, yönetici ve analist tüketimi için kişisel uygunluk ve izleme şeffaflık endeksi. Role-shaped ödülleri, kapsam ve kilit geliştirmeleri için kredi açıklayıcıları, alan doğruluğu ve katılma doğruluğu için haritalar, yapısal doğruluğu için yürütücüler ve kişisel uyum ve şeffaflık için muhabirler, güven sınırları üzerinde zamanında kapatma için bir takım bonusuyla. Bu değerlendirmeler, gerçek şemayı yansıtan ve gölge veya kapalı akışlar olarak çevrimiçi olarak çalışan sentetik görevlerde çevrimdışı olarak çalışmaktadır. How multi-turn reasoning actually runs Multi-Turn Düşünce Gerçekten Nasıl Çalışır Açıklama, kullanıcının en az yükü ile kapsam kilitlemeye yaklaşır. Hipotez motoru, bir alan kütüphanesinden ve önceki durumlar üzerinde arama yaparak adayları tohumlar ve beraberlik ya da rekabet işaretler. Haritacı her hipotezi alanlara bağlar ve birleştirir ve bir faktör haritası üretir. Uygulayıcı SQL'yi çalıştırır ve zamanlamalar ve devre kesicileri altında test eder ve keşif derinliğini izler. Eleştirmen ve altın yargıçlar anlatım kalitesi ve sayısal gerçeği üzerinde iterler. Gazeteci, kanıtlar, güven ve sonraki eylemlerle rol spesifik anlatımları bir araya getirir. Her aşama hem değerlendirme hem de güçlendirme öğrenimini besleyen metrikler yayınlar. Reliability and economics by design Tasarım tarafından güvenilirlik ve ekonomiklik Araç imzaları, yan etki politikaları ve maliyetleri yakalar. Araçlar başarı, kısmi başarı, örnek ve maliyetler de dahil olmak üzere yapılandırılmış geri bildirim geri verir. Yıkıcı operasyonlar kapalıdır. Hafıza sonsuz bir transkripsiyon yerine episodik ve semantiktir. Devletsiz araçlar mümkün olduğunca tercih edilir. Devlet ajanları token maliyetlerini kontrol etmek için arama ve kısa bağlamlar kullanır. Adoption that earns trust Adopsiyon güven kazanıyor Ekipler, analistlerin kapsam kilidi ve ilk önerileri onayladığı insan-in-the-loop ile başlarlar. Onlar rutin yolların otomatik olarak çalıştığı ve istisnaların gözden geçirilmesini gerektirdiği insan-on-the-loop'a ilerlerlerler. Daha sonra dar, yüksek güvenilirlik iş akışları için seçici otonomi izin verirler. Open work, stated plainly Açık çalışma, açıkça belirtilmiştir Ontoloji ve grafik bakım gerçek maliyetler taşıyor. Drift algılama ve alan müfredatları devam ediyor. Ödül oyunları mümkündür ve kategoriler arası denetimler ve sürpriz varyantları ile kontrol edilmelidir. Sintetik-gerçek boşluklar devam ediyor ve canlı olaylarda hedeflenen gölge çalışmalarından yararlanıyor. Uzun izlerde kredi dağıtımı gürültülü, bu nedenle rol şekli ödüller ve takım ödülleri istikrarı artırıyor. Why this vision is credible Neden bu görüş güvenilir Praveen'in yaklaşımı, ajans orkestrasyonu, araç kullanımı, algılama ve sinyallerden öğrenmeyi birleştirir, daha sonra bunları kurumsal kısıtlamalara dayandırır. Durum ontoloji kapıları ve altın bir yargıç ve modüler olmak zorunda olduğu yerde görüşülür ve değişebilir araçlar ve alan adaptörleri ile olmalı. Son kilometre zamanında ve kontrol altındaki analizleri yararlı hale getirmekle ilgili ise, bu, üretimde ve tasarımla ölçeklerde duran bir yoldur. “Bir hikaye sadece izi kadar güçlü; biz izi ve cevapları göndeririz.” Şanlıurfa Satyanarayana References Referanslar Oracle, Agentic AI nedir, 2025 Gartner, Top Stratejik Teknoloji Trendleri 2025, Agentic AI, 2024. Google DeepMind, 2024'te ajanlık çağı için Gemini 2.0'yi tanıttı. Utkarsh Kanwat: Neden 2025 yılında AI ajanlarına karşı bahis yapıyorum? Navin Chaddha, AI-First Profesyonel Hizmetler: Büyük Ekvalizör Geliyor, 2025 Agent rollouts ve enterprise adoption ile ilgili endüstri kapsamı, 2025. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Kashvi Pandey tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. 