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    SwifWeb Kütüphaneleri: CSS'yi Gerçekleştirinile@imike
    747 okumalar
    747 okumalar

    SwifWeb Kütüphaneleri: CSS'yi Gerçekleştirin

    ile Mikhail Isaev9m2023/03/21
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    Çok uzun; Okumak

    Bu yazımda MaterializeCSS ön uç çerçevesinin SwifWeb ile nasıl kullanılacağını açıklıyorum. Materialise, Materyal Tasarımını temel alan modern, duyarlı bir çerçevedir.
    featured image - SwifWeb Kütüphaneleri: CSS'yi Gerçekleştirin
    Mikhail Isaev HackerNoon profile picture
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    Kullanıma hazır kullanıcı arayüzü kitaplıkları olmadan web geliştirme bu kadar hızlı ve verimli olmazdı. Siz bir HTML/CSS ninjası olduğunuzu iddia edebilirsiniz, ben de size inanıyorum çünkü ben de öyleyim. Bununla birlikte, önceden tanımlanmış şık bileşenleri kullanmak yine de harikadır ve bu nedenle bazı güzel kullanıcı arayüzü kütüphaneleri arıyoruz.


    Adım Mikhail Isaev ve SwifWeb çerçevesinin yazarıyım. Bugün sizlere MaterializeCSS framework'ünden ve SwifWeb ile nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Hadi başlayalım!


    Nedir?

    MaterializeCSS, başarılı tasarımın klasik ilkelerini yenilik ve teknolojiyle birleştirmek için Google tarafından oluşturulan, Materyal Tasarımı temel alan, modern, duyarlı , açık kaynaklı bir ön uç çerçevedir. Bu çerçeve için bir sarmalayıcı yazmaktan keyif aldım çünkü kullanımı çok kolay!

    Nasıl kurulur?

    SwifWeb'de yeniyseniz Webber CLI aracını kullanarak yeni proje oluşturmanız gerekir.


    Projede Package.swift'i açın ve dependencies bölümünü şu şekilde görünecek şekilde düzenleyin:


     dependencies: [ // the rest of the other dependencies incuding swifweb/web .package(url: "https://github.com/swifweb/materialize", from: "1.0.0"), ]


    Sonraki executableTarget şöyle görünecek şekilde düzenleyin:


     .executableTarget(name: "App", dependencies: [ .product(name: "Web", package: "web"), .product(name: "Materialize", package: "materialize") ]),


    Ardından App.swift açın ve didFinishLaunching yönteminde Materialize'ı şu şekilde yapılandırın:


     Lifecycle.didFinishLaunching { Materialize.configure() }

    Yapılandırmayı unutursanız eksik stillerle karşılaşacaksınız 🙃

    Özel Tema:

    SCSS'den özel bir Materialize stili oluşturduysanız bunu şu şekilde yapılandırın:


     Lifecycle.didFinishLaunching { app in Materialize.configure(avoidStyles: true) app.addStylesheet("/css/custom-materialize.min.css") }


    Özel stilinizi /Sources/App/css/custom-materialize.min.css dosyasına ekleyin

    Package.swift açın ve executableTarget kaynakları aşağıdaki gibi bildirin:


     .executableTarget(name: "App", dependencies: [ .product(name: "Web", package: "web"), .product(name: "Materialize", package: "materialize") ], resources: [ .copy("css/custom-materialize.min.css"), .copy("css") ]),


    Artık kullanıcı arayüzünü oluşturmaya başlamaya hazırsınız!

    Bileşenler

    Swift'in tüm bileşenlerini çok güzel bir şekilde paketledim ancak hepsini anlatacak olursam makale çok uzun olur.


    Bunlardan birkaçını burada inceleyeyim, geri kalanı için GitHub'daki benioku dosyasına başvurabilirsiniz.

    Düğmeler

    Sadece .materialButton(...) yöntemini çağırarak herhangi bir öğeyi malzeme düğmesi yapabilirsiniz.

    Bağlantılar için bir öğe kullanılabilir ve onClick işleyicisiyle Div veya diğer öğeler kullanılabilir.


     Div("My Button") .materialButton(type: .raised) .onClick {} A("My Link") .href("https://google.com") .materialButton(type: .raised)


    Her iki öğe de aynı görünecek, tek fark A'nın bir bağlantı olması ve bir bağlantı gibi hareket etmesidir.

    Yöntem .materialButton birkaç seçeneği vardır:

    type raised, floating, floatingHalfWay, flat

    size small, large olabilir

    waves light, red, yellow, orange, purple, green, teal veya özel olabilir; varsayılan olarak light

    disabled , yalnızca düğmeyi devre dışı olarak işaretlemek için kullanılan bir bayraktır, anında değiştirmek için @State değerini buraya iletin


    Ayrıca .addMaterialIcon(...) komutunu çağırarak ona bir malzeme simgesi ekleyebilirsiniz.


     .addMaterialIcon("announcement") // or optionally .addMaterialIcon("announcement".size(.tiny).side(.right))


    Aşağıdaki malzeme simgesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

    Yüzen Eylem Düğmesi

    Çoklu eylemlere sahip sabit bir kayan eylem düğmesidir. Bu konuda daha fazlasını resmi belgelerde okuyun.


     FloatingActionButton(icon: "add", color: .pink) .item(icon: "public", color: .red) .item(icon: "adb", color: .purple) .item(icon: "announcement", color: .blue) { Toast.show("Announcement!") }

    İsteğe bağlı bağımsız değişkenler

    size large ve small olabilir, varsayılan olarak large

    waves light, red, yellow, orange, purple, green, teal veya özel olabilir; varsayılan olarak light

    direction top, right, bottom, left olabilir, varsayılan olarak top

    mode hover, click, toolbar olabilir, varsayılan olarak hover gelme şeklindedir


    Programlı olarak kontrol edin:

     lazy var fab = FloatingActionButton(...) fab.open() // to show the menu/toolbar fab.close() // to show the menu/toolbar fab.isOpen // the check if it is open

    Simgeler

    MaterialIcon nesnesini başlatarak herhangi bir yere bir simge ekleyebilirsiniz.

    Bu nesne, başlatıcı bağımsız değişkeni olarak simge türünü kabul eder. Simge türlerinin listesini burada bulabilirsiniz.


     MaterialIcon("announcement")


    Simge türünü daha sonra .type(...) yöntemini çağırarak anında değiştirebilirsiniz.


    İsteğe bağlı yöntemler

    .size(...) tiny, small, medium, large kabul eder

    .side(...) left, right kabul eder


    Tüm yöntemler reaktif @State değerini kabul edebilir, böylece simgeyi ve özelliklerini anında değiştirebilirsiniz.

    Renkler

    Resmi belgelerde listelenen tüm renkler, değiştiricileri de dahil olmak üzere mevcuttur.


    Metin Rengi

     Span("Hello").textColor(.red) // just red color Span("Hello").textColor(.red.lighten3) // red color with lighten-3 modifier Span("Hello").textColor(.red.darken4) // red color with darken-4 modifier


    Arka plan rengi

     Div().materialBackground(.red) // just red color Div().textColor(.red.lighten3) // red color with lighten-3 modifier Div().textColor(.red.darken4) // red color with darken-4 modifier // or Div().red() Div().red(.lighten3) Div().red(.darken4)

    Kafes

    Izgaradaki en önemli şey, genişliğine ve isteğe bağlı offest, push, pull değiştiricilerine sahip olan Sütun'dur .

     Container { Row { Column(.small(.one)) { "1" } // <div class="col s1">1</div> Column(.small(.one)) { "2" } // <div class="col s1">2</div> Column(.small(.one)) { "3" } // <div class="col s1">3</div> Column(.small(.one)) { "4" } // <div class="col s1">4</div> Column(.small(.one)) { "5" } // <div class="col s1">5</div> Column(.small(.one)) { "6" } // <div class="col s1">6</div> Column(.small(.one)) { "7" } // <div class="col s1">7</div> Column(.small(.one)) { "8" } // <div class="col s1">8</div> Column(.small(.one)) { "9" } // <div class="col s1">9</div> Column(.small(.one)) { "10" } // <div class="col s1">10</div> Column(.small(.one)) { "11" } // <div class="col s1">11</div> Column(.small(.one)) { "12" } // <div class="col s1">12</div> } Divider() Row { Column(.small(.twelve)) { "screen-wide" } Column(.small(.six)) { "one-half" } Column(.small(.six)) { "one-half" } } Divider() Row { Column(.small(.twelve)) { "12-columns" } Column(.small(.six, offset: .six)) { "6-columns at the right" } } Divider() Row { Column(.small(.seven, push: .five)) { "7-columns pushed to the right" } Column(.small(.five, pull: .seven)) { "5-columns pulled to the left" } } }


    Yukarıdaki örnekler resmi belgelerdeki gibi 1:1'dir, dolayısıyla karşılaştırabilirsiniz.


    Bir Sütuna birden fazla boyut sınıfı ayarlayabilirsiniz:

     Column(.extraLarge(.twelve), .large(.ten), .medium(.eight), .small(.six))

    Hizalama

    Dikey Hizalama

     VAlignWrapper { H5("This should be vertically aligned") }


    Metin hizalama

     H5("This should be left aligned").leftAlign() H5("This should be right aligned").rightAlign() H5("This should be center aligned").centerAlign()


    Hızlı Yüzer

     Div().floatLeft() // Quickly float things to left Div().floatRight() // Quickly float things to right Div().floatCenter() // Quickly float things to center


    İçeriği Gizleme/Gösterme

     Div().hideOnSmallOnly() // Hidden for Mobile Only Div().hideOnMedOnly() // Hidden for Tablet Only Div().hideOnMedAndDown() // Hidden for Tablet and Below Div().hideOnMedAndUp() // Hidden for Tablet and Above Div().hideOnLargeOnly() // Hidden for Desktop Only Div().showOnSmall() // Show for Mobile Only Div().showOnMedium() // Show for Tablet Only Div().showOnLarge() // Show for Desktop Only Div().showOnMediumAndUp() // Show for Tablet and Above Div().showOnMediumAndDown() // Show for Tablet and Below Div().pinned() // Pins element


    Biçimlendirme

    Kesme 

     H4("This is an extremely long title").truncate() // also with @State


    Vurgulu

    Bu özellik, fareyle üzerine gelindiğinde kutu gölgesi için bir animasyon ekler.

     Card().hoverable() // also with @State


    Tarayıcı Varsayılanları

    Öğe stillerini orijinal durumuna geri döndürebilirsiniz.

     Ul().browserDefault()

    Görüntüler

    Duyarlı Görseller

     Img().src("cool_pic.jpg").responsive() // resizes responsively to page width


    Dairesel resimler 

     Img().src("images/yuna.jpg").circle() // square image that appears circular


    Videolar

    Duyarlı Yerleştirmeler

     Div { IFrame(...) }.videoContainer()


    Duyarlı Videolar

     Video { Source().src("movie.mp4").type("video/mp4") }.responsive()


    Gezinme çubuğu 

     Navbar { A("Logo") .floatLeft() // align left .floatRight() // align right .floatCenter() // align center } .deepPurple(.lighten4) // background .left() // left aligned links .right() // right aligned links .item("Sass", href: "/sass") .item("Components", href: "/badges") .item("JavaScript", active: true, href: "/collapsible") // as active // dropdown menu .dropdownItem("More", background: .white, hover: false) { DropdownItem("Dropdown 1", color: .red) { Toast.show("Hi") } DropdownItem("Dropdown 2", href: "") }


    Kartlar 

     Card("Card Title") .blueGrey(.darken1) .textColor(.white) .message("""I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. """) .action("THIS IS A BUTTON") {} .action("THIS IS A LINK", href: "#")


    Ön yükleyici

    Dairesel 


     PreloaderCircular(colors: .blue, .red, .green, .yellow).active()


    belirsiz 

     PreloaderLinearIndeterminate()


    Belirle 

     @State var value: Double = 20 // change it to update the progress PreloaderLinearDeterminate($value)

    Sayfalandırma 

     Pagination() .back(disabled: true, icon: "chevron_left") {} .item(1, href: "#1") .item(2, href: "#2") .item(3) { Toast.show("Going to 3!") } .forward() { Toast.show("Going forward!", rounded: true) }


    Bu kadar

    Tamam, çerçevenin yaklaşık %20'sini anlattım.

    Materialise CSS'ye aşina iseniz Swift gösteriminin kullanımının çok daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz!


    Daha fazlasını öğrenmek ister misin? Gelecek makaleler için bizi takip etmeye devam edin!


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    Mikhail Isaev HackerNoon profile picture
    Mikhail Isaev@imike
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    purcat-imgprogramming #swift #webassembly #tutorial #materialize #css #programming #webdev #hackernoon-top-story

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