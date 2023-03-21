SwifWeb Kütüphaneleri: CSS'yi Gerçekleştirin

Kullanıma hazır kullanıcı arayüzü kitaplıkları olmadan web geliştirme bu kadar hızlı ve verimli olmazdı. Siz bir HTML/CSS ninjası olduğunuzu iddia edebilirsiniz, ben de size inanıyorum çünkü ben de öyleyim. Bununla birlikte, önceden tanımlanmış şık bileşenleri kullanmak yine de harikadır ve bu nedenle bazı güzel kullanıcı arayüzü kütüphaneleri arıyoruz.
Adım Mikhail Isaev ve SwifWeb çerçevesinin yazarıyım. Bugün sizlere MaterializeCSS framework'ünden ve SwifWeb ile nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Hadi başlayalım!
MaterializeCSS, başarılı tasarımın klasik ilkelerini yenilik ve teknolojiyle birleştirmek için Google tarafından oluşturulan, Materyal Tasarımı temel alan, modern, duyarlı , açık kaynaklı bir ön uç çerçevedir. Bu çerçeve için bir sarmalayıcı yazmaktan keyif aldım çünkü kullanımı çok kolay!
SwifWeb'de yeniyseniz Webber CLI aracını kullanarak yeni proje oluşturmanız gerekir.
Projede Package.swift'i açın ve
dependencies bölümünü şu şekilde görünecek şekilde düzenleyin:
dependencies: [ // the rest of the other dependencies incuding swifweb/web .package(url: "https://github.com/swifweb/materialize", from: "1.0.0"), ]
Sonraki
executableTarget şöyle görünecek şekilde düzenleyin:
.executableTarget(name: "App", dependencies: [ .product(name: "Web", package: "web"), .product(name: "Materialize", package: "materialize") ]),
Ardından
App.swift açın ve
didFinishLaunching yönteminde Materialize'ı şu şekilde yapılandırın:
Lifecycle.didFinishLaunching { Materialize.configure() }
Yapılandırmayı unutursanız eksik stillerle karşılaşacaksınız 🙃
SCSS'den özel bir Materialize stili oluşturduysanız bunu şu şekilde yapılandırın:
Lifecycle.didFinishLaunching { app in Materialize.configure(avoidStyles: true) app.addStylesheet("/css/custom-materialize.min.css") }
Özel stilinizi
/Sources/App/css/custom-materialize.min.css dosyasına ekleyin
Package.swift açın ve
executableTarget kaynakları aşağıdaki gibi bildirin:
.executableTarget(name: "App", dependencies: [ .product(name: "Web", package: "web"), .product(name: "Materialize", package: "materialize") ], resources: [ .copy("css/custom-materialize.min.css"), .copy("css") ]),
Artık kullanıcı arayüzünü oluşturmaya başlamaya hazırsınız!
Swift'in tüm bileşenlerini çok güzel bir şekilde paketledim ancak hepsini anlatacak olursam makale çok uzun olur.
Bunlardan birkaçını burada inceleyeyim, geri kalanı için GitHub'daki benioku dosyasına başvurabilirsiniz.
Sadece
.materialButton(...) yöntemini çağırarak herhangi bir öğeyi malzeme düğmesi yapabilirsiniz.
Bağlantılar için bir öğe kullanılabilir ve
onClick işleyicisiyle Div veya diğer öğeler kullanılabilir.
Div("My Button") .materialButton(type: .raised) .onClick {} A("My Link") .href("https://google.com") .materialButton(type: .raised)
Her iki öğe de aynı görünecek, tek fark A'nın bir bağlantı olması ve bir bağlantı gibi hareket etmesidir.
Yöntem
.materialButton birkaç seçeneği vardır:
type
raised, floating, floatingHalfWay, flat
size
small, large olabilir
waves
light, red, yellow, orange, purple, green, teal veya özel olabilir; varsayılan olarak
light
disabled , yalnızca düğmeyi devre dışı olarak işaretlemek için kullanılan bir bayraktır, anında değiştirmek için @State değerini buraya iletin
Ayrıca
.addMaterialIcon(...) komutunu çağırarak ona bir malzeme simgesi ekleyebilirsiniz.
.addMaterialIcon("announcement") // or optionally .addMaterialIcon("announcement".size(.tiny).side(.right))
Aşağıdaki malzeme simgesi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Çoklu eylemlere sahip sabit bir kayan eylem düğmesidir. Bu konuda daha fazlasını resmi belgelerde okuyun.
FloatingActionButton(icon: "add", color: .pink) .item(icon: "public", color: .red) .item(icon: "adb", color: .purple) .item(icon: "announcement", color: .blue) { Toast.show("Announcement!") }
İsteğe bağlı bağımsız değişkenler
size
large ve
small olabilir, varsayılan olarak
large
waves
light, red, yellow, orange, purple, green, teal veya özel olabilir; varsayılan olarak
light
direction
top, right, bottom, left olabilir, varsayılan olarak
top
mode
hover, click, toolbar olabilir, varsayılan olarak
hover gelme şeklindedir
Programlı olarak kontrol edin:
lazy var fab = FloatingActionButton(...) fab.open() // to show the menu/toolbar fab.close() // to show the menu/toolbar fab.isOpen // the check if it is open
MaterialIcon nesnesini başlatarak herhangi bir yere bir simge ekleyebilirsiniz.
Bu nesne, başlatıcı bağımsız değişkeni olarak simge türünü kabul eder. Simge türlerinin listesini burada bulabilirsiniz.
MaterialIcon("announcement")
Simge türünü daha sonra
.type(...) yöntemini çağırarak anında değiştirebilirsiniz.
İsteğe bağlı yöntemler
.size(...)
tiny, small, medium, large kabul eder
.side(...)
left, right kabul eder
Tüm yöntemler reaktif @State değerini kabul edebilir, böylece simgeyi ve özelliklerini anında değiştirebilirsiniz.
Resmi belgelerde listelenen tüm renkler, değiştiricileri de dahil olmak üzere mevcuttur.
Metin Rengi
Span("Hello").textColor(.red) // just red color Span("Hello").textColor(.red.lighten3) // red color with lighten-3 modifier Span("Hello").textColor(.red.darken4) // red color with darken-4 modifier
Arka plan rengi
Div().materialBackground(.red) // just red color Div().textColor(.red.lighten3) // red color with lighten-3 modifier Div().textColor(.red.darken4) // red color with darken-4 modifier // or Div().red() Div().red(.lighten3) Div().red(.darken4)
Izgaradaki en önemli şey, genişliğine ve isteğe bağlı
offest, push, pull değiştiricilerine sahip olan Sütun'dur .
Container { Row { Column(.small(.one)) { "1" } // <div class="col s1">1</div> Column(.small(.one)) { "2" } // <div class="col s1">2</div> Column(.small(.one)) { "3" } // <div class="col s1">3</div> Column(.small(.one)) { "4" } // <div class="col s1">4</div> Column(.small(.one)) { "5" } // <div class="col s1">5</div> Column(.small(.one)) { "6" } // <div class="col s1">6</div> Column(.small(.one)) { "7" } // <div class="col s1">7</div> Column(.small(.one)) { "8" } // <div class="col s1">8</div> Column(.small(.one)) { "9" } // <div class="col s1">9</div> Column(.small(.one)) { "10" } // <div class="col s1">10</div> Column(.small(.one)) { "11" } // <div class="col s1">11</div> Column(.small(.one)) { "12" } // <div class="col s1">12</div> } Divider() Row { Column(.small(.twelve)) { "screen-wide" } Column(.small(.six)) { "one-half" } Column(.small(.six)) { "one-half" } } Divider() Row { Column(.small(.twelve)) { "12-columns" } Column(.small(.six, offset: .six)) { "6-columns at the right" } } Divider() Row { Column(.small(.seven, push: .five)) { "7-columns pushed to the right" } Column(.small(.five, pull: .seven)) { "5-columns pulled to the left" } } }
Yukarıdaki örnekler resmi belgelerdeki gibi 1:1'dir, dolayısıyla karşılaştırabilirsiniz.
Bir Sütuna birden fazla boyut sınıfı ayarlayabilirsiniz:
Column(.extraLarge(.twelve), .large(.ten), .medium(.eight), .small(.six))
Dikey Hizalama
VAlignWrapper { H5("This should be vertically aligned") }
Metin hizalama
H5("This should be left aligned").leftAlign() H5("This should be right aligned").rightAlign() H5("This should be center aligned").centerAlign()
Hızlı Yüzer
Div().floatLeft() // Quickly float things to left Div().floatRight() // Quickly float things to right Div().floatCenter() // Quickly float things to center
İçeriği Gizleme/Gösterme
Div().hideOnSmallOnly() // Hidden for Mobile Only Div().hideOnMedOnly() // Hidden for Tablet Only Div().hideOnMedAndDown() // Hidden for Tablet and Below Div().hideOnMedAndUp() // Hidden for Tablet and Above Div().hideOnLargeOnly() // Hidden for Desktop Only Div().showOnSmall() // Show for Mobile Only Div().showOnMedium() // Show for Tablet Only Div().showOnLarge() // Show for Desktop Only Div().showOnMediumAndUp() // Show for Tablet and Above Div().showOnMediumAndDown() // Show for Tablet and Below Div().pinned() // Pins element
Kesme
H4("This is an extremely long title").truncate() // also with @State
Vurgulu
Bu özellik, fareyle üzerine gelindiğinde kutu gölgesi için bir animasyon ekler.
Card().hoverable() // also with @State
Tarayıcı Varsayılanları
Öğe stillerini orijinal durumuna geri döndürebilirsiniz.
Ul().browserDefault()
Duyarlı Görseller
Img().src("cool_pic.jpg").responsive() // resizes responsively to page width
Dairesel resimler
Img().src("images/yuna.jpg").circle() // square image that appears circular
Duyarlı Yerleştirmeler
Div { IFrame(...) }.videoContainer()
Duyarlı Videolar
Video { Source().src("movie.mp4").type("video/mp4") }.responsive()
Navbar { A("Logo") .floatLeft() // align left .floatRight() // align right .floatCenter() // align center } .deepPurple(.lighten4) // background .left() // left aligned links .right() // right aligned links .item("Sass", href: "/sass") .item("Components", href: "/badges") .item("JavaScript", active: true, href: "/collapsible") // as active // dropdown menu .dropdownItem("More", background: .white, hover: false) { DropdownItem("Dropdown 1", color: .red) { Toast.show("Hi") } DropdownItem("Dropdown 2", href: "") }
Card("Card Title") .blueGrey(.darken1) .textColor(.white) .message("""I am a very simple card. I am good at containing small bits of information. I am convenient because I require little markup to use effectively. """) .action("THIS IS A BUTTON") {} .action("THIS IS A LINK", href: "#")
Dairesel
PreloaderCircular(colors: .blue, .red, .green, .yellow).active()
belirsiz
PreloaderLinearIndeterminate()
Belirle
@State var value: Double = 20 // change it to update the progress PreloaderLinearDeterminate($value)
Pagination() .back(disabled: true, icon: "chevron_left") {} .item(1, href: "#1") .item(2, href: "#2") .item(3) { Toast.show("Going to 3!") } .forward() { Toast.show("Going forward!", rounded: true) }
Tamam, çerçevenin yaklaşık %20'sini anlattım.
Materialise CSS'ye aşina iseniz Swift gösteriminin kullanımının çok daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz!
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