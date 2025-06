Stop Looking At Other Resume Guides: This Is The Only One You'll Ever Need

Gerçekten işe yarayan bir CV yazmak için bir işe alım yöneticisinin No-BS oyun kitabı.

Three resumes landed in my inbox last month. From a mentee, a cousin, and a friend. I wanted to help — I love helping. But reading these felt like homework. Not because they weren’t smart. But because the documents felt dense, cluttered, and forgettable.





İşte beni vurduğunda:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Yasal metinler gibi öyküleri yazmak için eğitildik: lineer, resmi, unutulabilir. ATS için yazmamız söylenir. biçimlendirmeyi kesinleştirin. renk kaldırın. makine okuma yapın.





Ama burada gerçeği var: CV'niz ATS filtresini geçse bile, hala benden geçmek zorundadır.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Ama eğer ben, ilgilenen biri, bununla başa çıkamıyorsam... Bağlantı olmayan ve on sekme daha açık olan bir işe alım yöneticisi hayal edin.





CV'niz evet demek kolaylaştırmazsa, zaten hayır demektir.

CV’nin tek bir görevi vardır: Dikkatinizi fırsatlara dönüştürmek.

Bir ürün olarak düşünün.Bir üç parçadan oluşur:















En iyi öyküler sadece yazılmıyor, tasarlanıyor, düzenleniyor ve yürütülüyor.





1. Ürün gibi düşünün

CV geçmişinizin bir yansıması değildir, geleceğinize ulaşmak için bir araçtır.





Ürünler kullanıcıları, sonuçları, konumlandırma ve dönüşüm hedeflerine sahiptir.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Yani, özetinizi ele almaya başlayın, bunları yanıtlayın:

Hangi rolleri takip ediyorum?

Sadece bir liste değil, ne için işe alınmak istiyorum?

Hangi güçleri bağırmak istiyorum, hatta bir skim içinde?





Ve “ne arıyorsunuz?” cevabınız “daha iyi maaş” ise, lütfen durun.





Ödeme bir pitch değil, bir yan etkisi.

Uygulamanız içinbüyümekinşa etmek içinYeni Bir ŞeyBu ikiÜst seviyeBu ikiliderliğiResim yapmanız gerekmektedirreflect that ambition,Her iş tanımını, omurgasız bir şekil değiştiricisi gibi takip etmeyin.





Aşağıda açıklama yapınNedenvekimveNe SonrakiHatta yazdıklarınızdan önceNeydi neydi.

2. Destek: Dikkat Çeken Tasarım

Tasarım yazı ile başlamaz, saygı ile başlar.Respect for the reader’s timeİnsanların görsel bilgiyi nasıl işlediğine saygı gösterin ve özetinizinToprakta tek kişi değil.





İşte gerçekte önemli olan:

1 Layout

İki sütunu kullanın. Evet, her şey yolunda. ATS hayatta kalacak. 2012'ye sıkışmayı bırakalım. Okuyucunuz size teşekkür edecek.





İşte bir ipucu:experienceveeducationBazı işe alım yöneticileri (benim gibi) tecrübeye önem veriyor.GaripNeden diye sormayın, neden diye sormayın, öğrenemeyeceğim.Genel olarakAma bu öğrenci kredisi borcu saymak için zamanınızdır! ve bu ile, her ikisini de hizmet edebilirsiniz.

2. Derecelendirme

Önce ne görmek istiyorsun? Adın, başlık, şirketin, etkisinin? Sıcak. Görsel olarak daha sesli yapın. Şifre boyutu. Cesur. Ama her şeyi bağırmayı bırakın.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS’ye ihtiyacımız var, bunu da yapıyoruz.





Ve hierarşisi sadece estetik değildir, ostrategicÖrneğin :

Aynı şirkette promosyon aldıysanız, rolleri vurgulayın.

Eğer üst düzey markalarda çalışmışsanız (MANG? Big 4?), şirketi vurgulayın.





Hikayeniz için önemli olanı seçin ve onu yönlendirin.

3. Uzay

Nefes alanı verin. Whitespace boşa harcanan alan değildir, dinlenme topraklarına yardımcı olan şeydir. CV'niz yoğun bir metin duvarı gibi görünüyorsa, gittim. bölüm başlığı çizgiye dokunuyor, bir sonraki şeyi dokunuyor, ciddi olarak gittim.

4. Yakınlık

Tarihler iş başlıklarına yakın olmalı. işiniz solda olduğunda bu beni ne kadar sinirlendirdiğini söyleyemem, sonra da tarihleri hepsini sağa doğru! Birlikte giden şeyler birlikte olmalı. Belge tasarımı 101.

5. Renkler

Kim olduğunuzu yansıtan tek bir aksan rengi kullanın. adınız, başlıklarınız ve belki de şirketler.Renk = imza.





CV'niz bir marka rehberlik dokümantası değildir, ancak bir sinyaldir.Renk, bir kelime okumadan önce kim olduğunuzu söylemenin en hızlı yollarından biridir.





Böyle bir şey dahil edebilirsiniz:

Maroon Güvenilir, Temel, Düşünceli

Mavi → Güvenilir, sakin, detay odaklı

Orange → Cesur, yaratıcı, başlatıcı

Yeşil → Taze, adapte edilebilir, misyon yönlendirilmiş

Sarı (yüksek sarı değil) → Optimist, sıcak, yüksek enerji

Kırmızı → Güçlü, kararlı, güçlü varlık

Sadece gri/siyah → Saklı, klasik, kurallara göre oynar (bu tam olarak nokta olabilir)

6. Skim için tasarım

İnsanlar öyküleri okumazlar, tararlar, sinyal bulmalarını kolaylaştırırlar, bu yüzden bu pozisyonları cesurlaştırın, etkiyi cesurlaştırın, kaçırılamayacak ve kaçırılmayacak her şey cesur olmalıdır.

Micro-Tips Bölümünün Tasarımı

CV'nizi iyi okumak istiyorsanız, bunları düzeltmememizi sağlayın.

Yavru kelimeler: Bir sonraki satırda yalnız bir kelime oturuyorsa, lütfen düzeltin.

Şifre suçları: Tek bir şifre ailesini seçin. Ona tutun. Gerekirse şifre değişikliklerini kullanın. Tamamlayıcı şifre de iyidir, ancak birlikte gitmelidir. Ayrıca, Comic Sans veya Papyrus yok!

Yönlendirme Drift: Kurşunlarınız eşit değilse, mesajınız da değildir.

Rivers of whitespace: Büyük boşluklar haklı metin yoluyla dikey çalışıyor? Stop! Sol her zaman düzgün. Sen bir dergi makalesini yazmıyorsun.

Yazı uzantısı: Bunu bile düşünmeyin!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.PM olarak UI / UX becerilerinizi göstermek istiyor musunuz?

3. Anahtar: Gerçekten bir şey söyleyen içerik

Tasarım beni durdurur, içerik beni kalmaya zorlar, anlatım beni hatırlamaya zorlar.





İşte okumaya değer bir öykü nasıl yazılır:

Sayfa sayısı = 1

Bir İşe Alım Yöneticisi olarak, 6 saniye içinde, belki 10 eğer cömert olursam. Yani, 1 sayfadan daha fazla bir şey yapmayacak. “Bu çocuk nasıl düzenleyeceğini bilmiyor” olarak alacağım. Gerçek hayatta, “Bu çocuk gerekirse kapsamı bile kesebilir mi?”HayırO halde edit edin.

2. Her kurşun bir işe ihtiyaç duyar.

Her kurşun farklı bir iş yapması gerekir. aynı cümleyi yeni bir işaretle tekrarlamayı bırakın. Söylemek istediğiniz şeyleri bitirmiş gibi okunur ve sanırım yaptığınızı varsayıyorum.

3. Eylemle başlayın, kanıtlarla bitirin.

• İÇİNBadEkipler Arasında Led Sync

• İÇİNBetter• 40% QA süresini azaltan ve başlatma gecikmelerini azaltan LED aşırı işlevsel senkronizasyonlar

4. İşaret = İşaret

İlk ne olursa olsun, en çok değer aldığınızı varsayıyorum. en güçlü işinizi sayfadaki yarıya gömmeyin.

5. Şirketin Ne Yaptığını Söyle

Eğer özetiniz “Google” diyorsa, harika. ama Gmail üzerinde çalıştınız mı?





Her şirketin altındaki bir bağlam çizgisi bir fark yaratır.

Örnekler :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Bu da anlamamıza yardımcı oluyorçocukyaptığın işte, iştetürüEkibin içinde bulunduğunuz ve ihtiyacım olan konularla ilgili sorunları çözdünüz mü?

Anlaşılamayanlar sizinle savaşacağım.

Fotoğraf yok: Önyargı gerçektir. Ve ne kadar sıcak olduğun umurumda değil. Yüzün bir nitelik değildir. Sayfadan uzak tutun.

Şirket yerleri yok: Yapmış olduğunuz işle ilgili değilse, sadece boş alan.

Girişinizde hiçbir roman yok: Özetiniz 2-3 satır olmalıdır, jargon ücretsiz ve insan. Manifesto değil. Salata değil. Ve kesinlikle kurşun formunda değil.

Yetenek bölümü: Amaçla düzenlenmiş: Siparişler önemlidir. Her zaman. Tasarımcılar → tasarım araçları ve yöntemleri ile liderlik. mühendislik geçmişi olan PM’ler → ürün becerileri ile liderlik.

Hiçbir beceri çemberleri: Excel'de "4 out of 5" ne demektir? Bir tabloyu biçimlendirebileceğinizden? makroları kullanın? standart yoktur. anlamı yoktur. kaldırın.

Yüzen araç listeleri yok. Figma, Excel, Jira... tamam. Ama onlardan ne dersiniz? Bir aracı listelerseniz, nasıl kullanıldığını gösterin veya tasarım veya analitik veya kullanıcı hikayeleri hakkında konuştuğunuz beceriler bölümünde yerleştirin!

Bonus: Eğer erken kariyer, orta pivot veya resume meraklıysanız

Harika bir CV yazmak için bir çalışma geçmişine ihtiyacınız yok.

1. Projeler bölümünü ekle

Özellikle okula gidiyorsanız ya da bir değişim yapıyorsanız.

Gerçek Dünya Sorunları

Rolünüzü, kararlarınızı ve etkisini gösterin

İşe bağladığınızda bonus (portföy, GitHub, vb.)





Internships countAynı zamandaSide projectsOnlara ne olduklarını söyleyin. Başlıkları gömmeyin. Ve kesinlikle bunu bir deneyim olarak koymayın. Seni vuracağım, ve demek istiyorum!

2. İşbirliği yapabileceğinizi gösterin

Siz bir VP olarak katılmıyorsunuz. PM1, APM veya Tasarımcı olarak geliyorsunuz 1. Ve ne arıyorum? İşbirliği yapabilen, geri bildirim alabilen ve gemi özellikleri olan biri. Örneğin: “Cross-functional teams ile işbirliği yaptım...” “Wireframes üzerinde iterate etmek için tasarımla işbirliği yaptım...” “MVP özelliklerini genişletmek için mühendislerle birlikte çalıştım...” Bu, bana çözelmeye hazır olduğunuzu gösteriyor.

Son Düşünce

CV'niz sadece bir belge değildir. Üründür. Yapmış olduğunuz her şey hakkında değil. Birini daha fazla bilmek istediğinize dönüştürmekle ilgilidir.





And the truth?

Geçmişinizden dolayı işe alınmazsınız, geleceğinize nasıl inandığınızı gösterdiğiniz için işe alınırsınız.

En iyi öyküler listeler değildir. Onlar denemelerdir. Sizin için geri çağrıyı alan birini yapın.