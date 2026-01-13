140 okumalar

Shankar Manapragada, Gıda Hizmetleri, Yetenek ve Teknoloji aracılığıyla Operasyonel Mükemmelliği Birleştirir

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2026/01/13
featured image - Shankar Manapragada, Gıda Hizmetleri, Yetenek ve Teknoloji aracılığıyla Operasyonel Mükemmelliği Birleştirir
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesDaha fazla bilgi edin

YORUMLAR

avatar

ETİKETLERİ ASIN

tech-stories#food-service-management#operational-excellence#talent-development#learning-and-development#enterprise-technology#quality-management#organizational-transformation#good-company

BU YAZI

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories