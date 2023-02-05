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    Sevgili Elon Musk, Kilo Vermeme Yardımcı Olur musunuz?ile@dearelonmusk
    720 okumalar
    720 okumalar

    Sevgili Elon Musk, Kilo Vermeme Yardımcı Olur musunuz?

    ile Dear Elon Musk,2m2023/02/05
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    Çok uzun; Okumak

    Elon Musk, kendini sorun çözücü olarak tanımlayan bir kişidir. Ondan kilo vermeme yardım etmesini istiyorum. Birkaç kısıtlamam var: Genellikle masamdayım, işe gidip gelecek hiçbir yerim yok ve koşmaktan nefret ediyorum. Günlük yürüyüşlerimde de ne yapacağımı bilmiyorum. Bu küçük ama kötü bir sorun.
    featured image - Sevgili Elon Musk, Kilo Vermeme Yardımcı Olur musunuz?
    fat astronaut Image created by HackerNoon AI Image Generator
    Dear Elon Musk, HackerNoon profile picture

    Sağlıklıyım. En önemli şeyin bu olduğunu biliyorum ama biliyorsun Elon, her zaman fazladan birkaç kilo oluyor.


    Sen en büyük problem çözücü gibi görünüyorsun. Her şey için bir fikriniz var. Daha iyi işe gidip gelme, uzay yolculuğu, beynimizi kullanma ve çok daha fazlası için fikirleriniz var. Bu küçük sorunumu size sormayı deneyebilirim diye düşündüm.


    Sevgili Elon, kilo vermeme yardım edebilir misin?

    Hiçbir zaman çok zayıf olmadım. Yemeyi severim.


    Seninle hiç yüz yüze tanışmadım ama fotoğraflarından şunu anlıyorum: Sen de yemek yemeyi seviyorsun.


    Unilads aracılığıyla resim "Elon Musk, yat fotoğraflarından dolayı 'şişmanlıktan utandıktan' sonra 20 kilo verdiğini söylüyor" (https://www.unilad.com/news/elon-musk-pounds-fatshamed-yacht-20220830)


    Fazladan birkaç kilonuz olduğunda o kadar da umursamayabilirsiniz çünkü aklınızda çok daha büyük problemler vardır.


    Ama ben basit ihtiyaçları ve basit düşünceleri olan bir insanım. Kilom benim için çok önemli. Ve genel olarak insanlara çok değer verdiğini biliyorum.


    Umarım sorum, yoğun gündeminizde birkaç saniyeliğine de olsa yer bulur. Ya da belki milisaniye. Benim bu sorunumu çözmeniz için birkaç milisaniyenin yeterli olacağını düşünüyorum.


    Sevgili Elon Musk, fazladan birkaç kilom var. Görüntü Unsplash'tan.


    Birkaç kısıtlamam var:

    1. Evden masa başında çalışıyorum. Düzenli olarak gidip geleceğim bir yer yok. Bu, her gün 10.000 adım atmamın önünde büyük bir engel. Her gün yaklaşık bir saatimi binamın içinde deli gibi dolaşmaya ayırmazsam bu sayıya ulaşmamın hiçbir yolu yok.
    2. Koşudan nefret ediyorum. Koşmanın gerçekte insanların yapması gereken bir şey olmadığını birçok kez okuduğumu hatırlıyorum. Kabul ediyorum. Bu yüzden o boş saatte koşamam.
    3. Günlük yürüyüşlerimde ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir podcast insanı değilim. Aslında çoğu podcast'ten genellikle aşırı derecede sıkılırım. Sizin gibi ben de eğlenceli önemsiz şeyler yerine gerçek öğrenmeye değer veriyorum, her zaman zamanım kısıtlı ve kendimi çok fazla pazarlamaya dayanamıyorum. Ben de kitap dinlemeyi sevmiyorum. Kitaplar dinlemek için tasarlanmamıştır.
    4. Özel antrenörlere verecek çok fazla param yok.
    5. Ben sadece çılgın insanların spinning derslerine gittiğini düşünüyorum.
    6. Kolayca sıkılıyorum.
    7. Tembelim.


    Eminim ki bazı kısıtlamalarım kulağa saçma geliyor. Sanırım üzgünüm. Yine de radikal dürüstlüğe inanıyorum ve kusurlu sınırlamalarımla buradayım. Bana sağlam bir tavsiye verebileceğini umuyorum. Bu arada, eğer ilgilendiğin bir şeyse, antrenman arkadaşı olmaktan da mutlu musun?


    Sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.


    Saygılarımızla,

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    Dear Elon Musk,@dearelonmusk
    Can Elon solve everything? I write letters to Elon Musk asking him to solve the world’s most important problems.
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    #dear-elon-musk #elon-musk #elon-musk-advice #healthcare #health #fitness #mental-health #hackernoon-top-story

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