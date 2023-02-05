Sevgili Elon Musk, Kilo Vermeme Yardımcı Olur musunuz?

Sağlıklıyım. En önemli şeyin bu olduğunu biliyorum ama biliyorsun Elon, her zaman fazladan birkaç kilo oluyor.





Sen en büyük problem çözücü gibi görünüyorsun. Her şey için bir fikriniz var. Daha iyi işe gidip gelme, uzay yolculuğu, beynimizi kullanma ve çok daha fazlası için fikirleriniz var. Bu küçük sorunumu size sormayı deneyebilirim diye düşündüm.





Sevgili Elon, kilo vermeme yardım edebilir misin?

Hiçbir zaman çok zayıf olmadım. Yemeyi severim.





Seninle hiç yüz yüze tanışmadım ama fotoğraflarından şunu anlıyorum: Sen de yemek yemeyi seviyorsun.









Fazladan birkaç kilonuz olduğunda o kadar da umursamayabilirsiniz çünkü aklınızda çok daha büyük problemler vardır.





Ama ben basit ihtiyaçları ve basit düşünceleri olan bir insanım. Kilom benim için çok önemli. Ve genel olarak insanlara çok değer verdiğini biliyorum.





Umarım sorum, yoğun gündeminizde birkaç saniyeliğine de olsa yer bulur. Ya da belki milisaniye. Benim bu sorunumu çözmeniz için birkaç milisaniyenin yeterli olacağını düşünüyorum.









Birkaç kısıtlamam var:

Evden masa başında çalışıyorum. Düzenli olarak gidip geleceğim bir yer yok. Bu, her gün 10.000 adım atmamın önünde büyük bir engel. Her gün yaklaşık bir saatimi binamın içinde deli gibi dolaşmaya ayırmazsam bu sayıya ulaşmamın hiçbir yolu yok. Koşudan nefret ediyorum. Koşmanın gerçekte insanların yapması gereken bir şey olmadığını birçok kez okuduğumu hatırlıyorum. Kabul ediyorum. Bu yüzden o boş saatte koşamam. Günlük yürüyüşlerimde ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir podcast insanı değilim. Aslında çoğu podcast'ten genellikle aşırı derecede sıkılırım. Sizin gibi ben de eğlenceli önemsiz şeyler yerine gerçek öğrenmeye değer veriyorum, her zaman zamanım kısıtlı ve kendimi çok fazla pazarlamaya dayanamıyorum. Ben de kitap dinlemeyi sevmiyorum. Kitaplar dinlemek için tasarlanmamıştır. Özel antrenörlere verecek çok fazla param yok. Ben sadece çılgın insanların spinning derslerine gittiğini düşünüyorum. Kolayca sıkılıyorum. Tembelim.





Eminim ki bazı kısıtlamalarım kulağa saçma geliyor. Sanırım üzgünüm. Yine de radikal dürüstlüğe inanıyorum ve kusurlu sınırlamalarımla buradayım. Bana sağlam bir tavsiye verebileceğini umuyorum. Bu arada, eğer ilgilendiğin bir şeyse, antrenman arkadaşı olmaktan da mutlu musun?





Sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.





Saygılarımızla,

En büyük hayranın