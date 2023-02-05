Sevgili Elon Musk, Kilo Vermeme Yardımcı Olur musunuz?

Sağlıklıyım. En önemli şeyin bu olduğunu biliyorum ama biliyorsun Elon, her zaman fazladan birkaç kilo oluyor.
Sen en büyük problem çözücü gibi görünüyorsun. Her şey için bir fikriniz var. Daha iyi işe gidip gelme, uzay yolculuğu, beynimizi kullanma ve çok daha fazlası için fikirleriniz var. Bu küçük sorunumu size sormayı deneyebilirim diye düşündüm.
Hiçbir zaman çok zayıf olmadım. Yemeyi severim.
Seninle hiç yüz yüze tanışmadım ama fotoğraflarından şunu anlıyorum: Sen de yemek yemeyi seviyorsun.
Fazladan birkaç kilonuz olduğunda o kadar da umursamayabilirsiniz çünkü aklınızda çok daha büyük problemler vardır.
Ama ben basit ihtiyaçları ve basit düşünceleri olan bir insanım. Kilom benim için çok önemli. Ve genel olarak insanlara çok değer verdiğini biliyorum.
Umarım sorum, yoğun gündeminizde birkaç saniyeliğine de olsa yer bulur. Ya da belki milisaniye. Benim bu sorunumu çözmeniz için birkaç milisaniyenin yeterli olacağını düşünüyorum.
Eminim ki bazı kısıtlamalarım kulağa saçma geliyor. Sanırım üzgünüm. Yine de radikal dürüstlüğe inanıyorum ve kusurlu sınırlamalarımla buradayım. Bana sağlam bir tavsiye verebileceğini umuyorum. Bu arada, eğer ilgilendiğin bir şeyse, antrenman arkadaşı olmaktan da mutlu musun?
Sizden haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Saygılarımızla,
En büyük hayranın