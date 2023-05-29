Savaş Biletleri: Bir Nimet mi Yoksa Bir Bumble mı?

Savaş biletleri, son beş yıldır çevrimiçi oyun endüstrisine orman yangını gibi yayıldı. Konsepte aşina olmayanlar için Battle Pass, oyuncuların kademeli bir ödül sistemi aracılığıyla bir oyun için içerik kazanmalarına olanak tanıyan abonelik benzeri bir hizmettir. Oyuncular, oyundaki maçlar için karakterlerin ve öğelerin görünümünü değiştiren kaplamalar ve profil avatarları gibi özel oyun içi öğelerle ödüllendirilir ve ek ilerleme puanları için zorlukları tamamlarlar.





Oyuncular genellikle "seviyeler" olarak adlandırılan aşamalarda ilerledikçe, oyun içi karakterlerinin rekabette öne çıkmasını sağlayan daha gösterişli, daha arzu edilen ödüllerle ödüllendirilir. Bu, ünlülerin zenginliklerini göstermek için giderek daha abartılı ve pahalı kıyafetler giymelerine veya bir tavus kuşunun bir eşi etkilemek amacıyla rengarenk tüylerini göstermesine benzer.





Tek fark, bu "özel" sanal görünümlerden birini kullanarak bir eşin ilgisini çekme ihtimalinin çok daha düşük olmasıdır.





Çoğu geçiş genellikle ücretsiz bir sürüm ve oyuncuların oyunun premium sanal para birimiyle tek seferlik satın alma işlemiyle kullanabileceği ve genellikle gerçek para kullanarak satın alabilecekleri bir "premium" sürümle birlikte gelir. Bunlar aynı zamanda oyuncuların pası tamamlamak ve pasın süresi dolmadan ödüllerini kazanmak için sınırlı süreye sahip olduğu "mevsimlik" bir mekanizma olma eğilimindedirler.





Bu savaş geçişleriyle ilgili görüşler genellikle karışıktır. Bazıları bunu en sevdikleri çok oyunculu oyunun geliştiricilerini desteklemenin bir yolu olarak görüyor. Diğerleri ise bunları açgözlü bir şirketin aldığı iğrenç bir önlem olarak görüyor. Hiçbir zaman bu lanet şeylerin hayranı olmadım. Ama rant başlatmak için burada değilim; Reddit bunun için var. Bunların ne olduğunu, nasıl ortaya çıktıklarını ve bir oyuna ve topluluğa nasıl fayda veya zarar verebileceklerini açıklamak için buradayım.





Battle Pass nasıl başladı?

Tamam sınıf, işte ilk sorunuz: Bu kavram nasıl ortaya çıktı?





Birçok kişi bunun şununla başladığını düşünebilir: Fortnite 2018'de. Ancak bu, popülaritesinin artmaya başladığı zamandı.





Gerçekte savaş geçişinin bilinen ilk örneklerinden biri şu şekilde başladı: Dota2 Valve tarafından yıllık e-spor turnuvası The International 2013 sırasında hazırlandı. "Özet" olarak anılan bu kitap, onu satın alan oyunculara benzersiz oyun içi içerik ve diğer özellikler sağladı ve elde edilen tüm gelirin %25'i aktarıldı. etkinliğin ödül havuzuna.





2015 yılında Kapak en başarılı birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan ve tartışmasız şimdiye kadar yaratılmış en iyi video oyunlarından biri olan Team Fortress 2'ye "sefer geçiş kartları" ekledi. Bu geçiş kartı, onu satın alan oyunculara, benzersiz kişiselleştirme seçenekleri elde etmek için etkinlik sırasında tamamlamaları gereken birkaç hedef verdi.





Bunun nereye varacağını henüz görmeye başladınız mı?





Daha önce de belirttiğim gibi Epic Games, 2018 yılında Fortnite Battle Royale ile battle pass'ı tanıtmıştı ve bu büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu gerçekleşirken, video oyunu endüstrisi, çok daha az çekici olan başka bir para kazanma dolandırıcılığı planını çevreleyen tartışmalarla meşguldü. yağma kutuları . Ganimet kutusu tartışmasının karanlık bataklıklarından umutsuzca bir çıkış yolu arayan ve bu yeni savaş bileti konseptiyle gelen başarıyı ve ek geliri gören yayıncılar, bunu mevcut ve gelecekteki projelerine dahil etmenin yollarını düşünmeye başladı.





Battle Pass günümüzde yaygın olarak hangi oyunlarda görülüyor?

Savaş geçişleri genellikle çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda, genellikle oynaması ücretsiz olan ve "battle royale" türüne giren oyunlarda görülür. Ayrıca çok oyunculu öğe içeren normal "oynamak için satın alın" oyunlarında da görünebilirler, ancak bu genellikle nadir görülen bir durumdur. Savaş geçişlerinin temaları ve ödülleri farklılık gösterse de temel özellikler nispeten aynı kalıyor.









Oyuncular, çok oyunculu oyunlarda deneyim puanları kazanarak oyun içi öğeler ve karakterler için kozmetik ödüller kazanabilirler; bu da oyuncuların ödül kademelerinde ilerlemesine olanak tanır. Ayrıca onlara oyun içinde tamamlamaları gereken zorluklar sunulur ve bu da onlara daha da fazla ilerleme puanı kazandırır. Savaş geçişinin ücretsiz sürümü ve ücretli sürümü genellikle birlikte mevcuttur; ücretsiz geçiş, sınırlı sayıda aşamaya veya daha az arzu edilen ödüllere sahiptir. Sundukları geçiş kartları ve ödüller yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir; genellikle "sezonun" sona ermesinden ve yeni bir geçiş izninin çıkmasından birkaç ay önce.





Savaş geçişinin artıları ve eksileri

Oyunlarda savaş geçişleriyle ilgili olarak ilgili topluluklardaki görüşler genellikle karışıktır. Bir yandan oyunculara bir yol sağlar. Sevdikleri oyunların geliştiricilerine finansal olarak destek olun iyileştirmeler eklemeye devam edecek ve çok oyunculu hizmetleri için sunucuları barındıracak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak. Ayrıca oyunculara ilerlemeleri için hedefler vererek oynamaya devam etmeleri konusunda teşvik eder. Ayrıca bazı savaş geçişleri, oyuncuların ilk etapta geçişi satın almak için harcadıkları sanal parayı geri kazanmalarına olanak tanır. Bu, bir kuruş ödemeden bir sonraki bileti satın almalarına ve oyun içi mağazadan ekstra hediyeler satın almalarına olanak tanıyabilir.









Öte yandan, savaş geçişlerinin genellikle birkaç ay gibi bir süre sınırı vardır. Geçişin süresi dolduğunda, oyuncular geçişten daha fazla ödül kazanamazlar. Bu genellikle sınırlı süreli içeriği kaçırma korkusu yaratarak satışlarda rol oynar. Tüm ödülleri tek seferde kazanmak için genellikle büyük bir zaman yatırımı gerekir. Oyuncular, eğer pası sezon bitmeden bitirmeyi umuyorlarsa, genellikle günde birkaç maç kazanmalı ve günlük mücadeleleri tamamlamalıdır. Oyuncuların haftanın her günü oturum açmalarını engelleyen yoğun yaşamları varsa bu zordur. Bununla birlikte, bazı şirketler, oyun içinde kazanabilecekleri ilerleme puanlarının sayısını kısaca artıran veya bunları anında geçişin belirli bir seviyesine yükselten, oyun içi mağazadan yapılan satın almalar gibi mikro işlemler sunar. Bu satın alımlar çoğu oyuncu için bir tehlike işaretidir çünkü şirketin oyun dışında bir hayatı olanlardan ek gelir elde etmek istediğini gösterir.





Ayrıca premium battle pass'ın sunduğu bazı ödüller, ücretsiz pass'a göre hem estetik açıdan daha hoş, hem de diğer oyunculara göre haksız avantajlar sağlayabiliyor. Böyle bir durumda, Overwatch 2'deki her yeni battle pass'ta kadroya eklenen yeni bir oynanabilir kahraman yer alıyor. Ancak bunları hemen kullanmak istiyorsanız premium battle pass için 10 dolardan fazla ödeme yapmanız gerekir. Aksi takdirde, yeni karakterin kilidini açmadan önce savaş geçişinin yarısını geçmeniz gerekiyordu.





Bu yükseltilmiş biraz kokuşmuş Oyunun çıkışından önceki haftalarda topluluk arasında.









İlk Overwatch'ın oyunculara yeni karakterlere ücretsiz erişim sağladığını göz önünde bulundurursak, birçok kişi bunun yüze atılan bir tokat olduğunu düşündü. Ancak bunun yanı sıra, bu aynı zamanda takım yapılarını ve stratejilerini de zorladı. Yeni karakterlerden biri, rakibin takımının üyelerinin yeteneklerine etkili bir şekilde karşı koyabiliyorsa, takımınızdan birinin savaş bileti için 10 dolardan fazla para vermesini umsanız iyi olur, yoksa küreksiz bir derede kalırsınız.





Savaş Geçişlerini halletmenin daha iyi bir yolu var mı?





Battle Pass formülü ilk ortaya çıkışından bu yana pek değişmemiş olsa da, bazı yayıncılar oyuncu tabanına daha çekici gelen yaklaşımlar benimsiyor. Örneğin, 343 Industries tarafından yapılan Halo: Infinite, oyuncular satın aldıktan sonra süresi dolmayan savaş biletleri içeriyor. Ne zaman yeni bir çok oyunculu sezon yayınlansa, onunla birlikte yeni bir savaş bileti de yayınlanır. Ancak oyuncular çok oyunculu modda kazandıkları deneyim puanlarını sahip oldukları herhangi bir savaş geçişine aktarabilirler. Bu yaklaşım, oyuncuları genellikle savaş biletiyle birlikte gelen zaman kısıtlamalarından kurtarır.





Savaş geçişine başka bir benzersiz yaklaşım da şurada görülebilir: Derin Kaya Galaktik Ghost Ship Games tarafından yapılan dört oyunculu bir co-op oyunu. Her sezon, Performans Bileti adı verilen ve tamamen ücretsiz olan yeni bir savaş bileti getirir. Bu doğru. En iyi ödülleri kazanmak için hiçbir premium sürümün ayrı olarak satın alınmasına gerek yoktur! Sezon sona erdiğinde kartta yer alan tüm kozmetik öğeler oyunun ganimet havuzuna eklenir. Bu, oyuncuların görevler sırasında onları oyun dünyasında gömülü kasalarda bulmasına olanak tanır.





Dolayısıyla yayıncılar gelişen bir oyuncu tabanını önemsiyorsa ve yeni bir şeyler denemeye istekliyse, savaş geçişini idare etmenin çok daha iyi yolları var.





Götürmek

Battle Pass sisteminin başarısı ve popülaritesi göz önüne alındığında, özellikle de ganimet kutuları ile oynanan eski kumar sistemiyle karşılaştırıldığında, bunun yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Yayıncıların ücretsiz oynanan oyunlardan gelir elde etmesinin güvenilir bir yoludur. Ancak ilerleme çok yavaşsa veya zorluysa veya premium geçişlerden elde edilen ödüller diğerlerine göre rekabet avantajı sağlıyorsa, o zaman oyuncu tabanlarının önemli bir kısmının üzülerek ayrılmasını beklemelidirler. Daha da kötüsü, oyun eleştirmenler tarafından şu korkunç etiketle damgalanabilir: " kazanmak için öde ” oyunu.





Neyse ki, birkaç şirket bu sorunu çözmek için yeni yaklaşımlar denemeye ve oyuncuların sezon bittikten sonra da ödül kazanmaya devam etmelerine olanak tanıyan geçişler yapmaya cesaret ediyor. EA gibi AAA oyun yayıncılarının bu yaklaşımları dikkate aldığını ve bunları gelecekteki çok oyunculu oyunlarda benimsediğini varsayalım. Bu durumda söz konusu oyunların kalıcılığının arttığını ve kamusal imajlarında olumlu bir artış görebilirler. Bu aynı zamanda Kıyamet'in de kesin bir işareti olacaktır; çünkü ünlü yayıncılar, halkın onlar hakkında ne düşündüğünden çok, elde edebilecekleri karlarla ilgilendiklerini defalarca kanıtladılar. Hayır, bu tür ileri görüşlülüğü, projeleri konusunda daha tutkulu olduklarını ve onları destekleyen toplulukları önemsediklerini kanıtlamış bağımsız geliştiricilerden oluşan daha küçük ekiplerde görme olasılığımız daha yüksektir.





Bu hikaye HackerNoon Bloglama Bursu kapsamında Alex Johnson tarafından yazılmıştır.