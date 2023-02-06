Sanal Dokunuşla Gerçeklik: VPS, Akıllı Telefonlar için AR'yi Nasıl Geliştiriyor?

Günümüzün akıllı telefon sahipleri, cihazlarının kamera ve görsel konumlandırma sistemleri yardımıyla artırılmış gerçekliği gerçek dünyaya kolaylıkla dahil edebiliyorlar. Sürükleyici AR deneyimleri oluşturmak için VPS'nin halihazırda nasıl kullanıldığını keşfetmek için okumaya devam edin.





Modern akıllı telefon kullanıcıları, akıllı telefonlarındaki artırılmış gerçekliğin yeteneklerine zaten aşinadır. Instagram ve Snapchat'teki AR filtreleri artık sıra dışı değil. Satın almadan önce nasıl görünebileceğini kontrol etmek için dairenize AR mobilyaları yerleştirmenin yanı sıra.





Peki ya artırılmış gerçeklik, akıllı telefonumuzdan veya daha sonra AR gözlüklerimizden erişilebilen kalıcı bir içerik katmanı olarak görülebiliyorsa? Geçtiğimiz yıl, görsel konumlandırma teknolojisi (veya VPS) (bilinen bir konumun görsel ipuçlarını analiz ederek kullanıcının nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olan bilgisayar görüşüne dayalı yerelleştirme teknolojisi) ile bunu mümkün kılabilecek bir dizi proje ortaya çıktı. Teknoloji, hem dış mekanda hem de iç mekanda 0,5 metre hassasiyetle konum ve yönelimi belirlemek için kullanılabilir.



VPS destekli çözümler çoğu modern akıllı telefon tarafından desteklenir. Ayrıca, kamera takılı bir telefon ve özel bir çerçeveden başka bir şey olmadan, pahalı 360 derecelik kameralara gerek kalmadan kendi VPS deneyiminizi yaratabilirsiniz.





VPS teknolojisi, bir cihazın bir kamera görüntüsü üzerinde kullanışlı veya eğlenceli içerik görüntülemesine olanak tanır. Bir oyuncu, diğer ziyaretçileri rahatsız etmeden (veya akıl sağlığı hizmetlerinden istenmeyen ilgi görmeden) en sevdiği kafede robotlarla savaşabilir. Bir yolcu, ekranda görüntülenen talimatları takip ederek hızlı bir şekilde havaalanı kapısına ulaşabilir.





Gelin bugün VPS ve AR teknolojisinin nasıl ve nerede kullanıldığını keşfedelim.





Navigasyon

Artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon uygulamaları, havaalanı kapınızı hızlı bir şekilde bulmanıza veya büyük bir alışveriş merkezi çevresinde yolunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Kamera görüntüsünün sağ üst kısmında ekranda görüntülenen talimatları takip etmeniz yeterlidir.





VPS, alışveriş merkezleri, havaalanları veya ofis merkezleri gibi GPS sinyalinin sınırlı olduğu alanlarda bile kullanıcıları doğru bir şekilde yönlendirebilir. Bir kullanıcının kesin konumunu belirlemek için bilgisayar görüşünün kullanılması, ekranda artırılmış gerçeklik rehberliği ile A noktasından B noktasına giden yolu gösterebilen, iç mekanlara yönelik yeni düzeyde navigasyon uygulamalarının geliştirilmesine olanak tanır. Uygulama bu doğruluğu kullanarak AR içeriğini gerçek bir nesneye yerleştirebilir, böylece VPS özellikli bir uygulama müze rehberi olarak kullanılabilir veya endüstriyel bir tesiste navigasyon için yararlı bir araç olabilir. Üstelik, GPS'den farklı olarak VPS uygulamaları, çok katlı bir binada sorunsuz bir navigasyon UX'i için yalnızca kullanıcının konumunu değil aynı zamanda hangi katta olduğunu da belirleyebilir.





Birleşik Krallık'taki startup Hyper'ın (eski Dent Reality) perakende satış için bir navigasyon sunmak üzere VPS'yi nasıl kullandığına göz atın.

VPS ile navigasyon, kullanıcının dış mekan deneyimini geliştirmek için de kullanılabilir. Niantic'in CEO'su John Hanke, The Verge'e verdiği röportajda bunları mükemmel bir şekilde anlatıyor:





Eğer bir metro istasyonundan çıkıp yönünüzü bulmaya çalışma deneyimi yaşadıysanız, yanlış yöne gittiğinizi fark etmeden bir blok yürürsünüz. Bir kameranın dünyada tam olarak neye baktığını bilmesini sağlayan bir AR haritası var, böylece Pokémon'un parktaki bankın arkasına saklanmasını sağlayabilirsiniz veya halka açık sanat eserleri, menü veya havaalanı check-in işlemleri hakkında bilgi sağlayabilirsiniz.





Evet, deneyim oyunlaştırılabilir. Uygulama kapıya yürüme süresini hesapladığında, sizi havaalanının kahve köşesinde hızlıca bir fincan almaya davet eden bir mesaj beliriyor. Böylece kapıya zamanında varırsınız ve kahvenizi iyi bir şekilde alırsınız.

Pazarlama ve Hikaye Anlatımı

Kullanıcıların, şirketin genel merkezinde görünen çemberin içinden bir top atarak indirim kazandıkları bir oyun mu? Kolay! VPS ile içeriğe dayalı reklamlar hemen hemen her yere yerleştirilebilir: binalar, sokaklar, reklam panoları veya otobüs durakları; adını siz koyun.





Konum tabanlı AR reklam kampanyaları son derece viraldir. Kullanıcılar etkileşimli AR reklamlarıyla aktif olarak etkileşime girdikçe, başkalarını da eğlenceye katılmaya zorlarlar.





Sadece bir göz atın muhteşem AR şovu sanal grup Gorillaz Londra'da sahne aldı. Bu tür etkinliklerin yarattığı heyecan, Fortnite'ın oyun içi konserlerinin viralliğiyle karşılaştırılabilir. Proje , VPS tarafından desteklenen Google GeoSpatial API'sine dayanıyordu.

Sosyal medya

AR, sosyal medyada işbirlikçi yaratıcı ifadenin itici gücü haline geliyor. Paylaşılan bir AR deneyimi olarak kullanıcılar tüm caddeyi boyayabilir veya yüz filtrelerini birlikte deneyip sonucu yayınlayabilir.





Diğer platformlar da yetişmeye başlasa da Snap, AR dünyasındaki kilit oyuncudur. Özellikle içerik oluşturmanın pazarlama kampanyalarıyla sorunsuz bir şekilde birleştirilebilmesi nedeniyle. Ayrıca AR, sosyal ağlardaki kullanıcıları çekmek, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek için güçlü bir araçtır. Snap, AR kampanyalarıyla kullanıcıları çekmek için bu teknolojinin sahip olduğu büyük potansiyelin farkına vardığından AR'ye olan odağını artırıyor.





Çok kullanıcılı AR deneyimleri, paylaşılan bir sanal alandaki kullanıcıları tanımlayarak, sanal etkileşimlerin gerçek hayattaki etkileşimlere dönüşmesini de sağlayabilir (tabii ki tüm kullanıcılar kabul ettiği sürece).





Bunun harika bir örneği, Snap AR ekibinin Paris'in ikonik Centre Pompidou'sunu Christian Marclay'in işitsel deneyimine dönüştüren projesidir. Anlayabildiğim kadarıyla AR içeriğinin Center Pompidou'nun üzerine hassas bir şekilde yerleştirilmesi için Snap'in yerel lens teknolojisini de kullanıyor.

Turizm

AR, turistleri ilgi çekici yerler hakkında eğiterek veya bir caddenin veya önemli bir noktanın 5 veya 500 yıl önce nasıl göründüğünü görselleştirerek seyahat deneyimini büyük ölçüde geliştirebilir.





Navigasyonla birlikte AR, rotaların kullanıcıların zevklerine göre ayarlandığı özel rehberli turlar oluşturmak için kullanılabilir: Bir mimari fotoğrafçılık meraklısı şehrin en ikonik binalarını keşfederken, bir kahve meraklısı bir kafe turuna çıkacak.





Şehir Rehberi Turu zaten sunuyor etkileşimli kılavuzlar dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri etrafında.

Canlı etkinlikler

Oyunla ilgili önemli bilgilerin bir kamera görüntüsü üzerindeki ekranda görüntülenmesiyle akıllı telefonlar futbol, hokey veya diğer spor etkinliklerinde taraftar deneyimlerini artırabilir.





Canlı performansların bir parçası olarak AR, bir konseri sanatçıların kendilerini dijital avatarlara dönüştürdüğü güçlü bir etkileşimli gösteriye dönüştürebilir. Alternatif olarak, Mikhalo sürükleyici ses deneyimleri sunuyor; konser katılımcıları kulaklık taktıkça yalnızca stüdyo kalitesinde sese erişmekle kalmıyor, aynı zamanda belirli bir enstrümanı veya vokal karışımını da ayarlayabiliyorlar.

Oyunlar

Oyun, AR'nin benimsenmesi açısından önde gelen ve en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Rekor kıran Pokemon Go'yu ele alalım; oyunun dünya çapında hala binlerce hayranı var. Yakında hayali bir dünya yerine sokaklar, hatta binalar gibi gerçek ortamlarda geçen çok sayıda oyun göreceğiz.





AR oyunlarına yönelik küresel pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar artması pek de şaşırtıcı değil zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor Yıllık %30-40 oranında büyüyen ve 2020 seviyelerine kıyasla on kat artış gösteren 33 milyar dolar. Ve bu sadece başlangıç.





Son düşünceler





VPS, AR deneyimlerini zaten büyük ölçüde dönüştürdü. Teknolojinin daha da ilerlemesiyle AR uygulamaları neredeyse sınırsız hale gelecektir. Bu yıl daha dikkat çekici projelerin sahneye çıktığını görmek için sabırsızlanıyorum!