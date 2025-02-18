Saldırgan, Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan CVE Açıklamasıyla Ücretsiz Güvenlik Açığı İstihbarat Platformu 'Intel'i Geliştiriyor

Intel by Intruder artık NVD açıklamalarını bağlamlandırmak için yapay zekayı kullanıyor ve güvenlik ekiplerinin riski daha hızlı değerlendirmesine yardımcı oluyor. saldırı yüzeyi yönetimi , ücretsiz güvenlik açığı istihbarat platformunda Ortak Güvenlik Açıkları ve Maruz Kalmalar (CVE'ler) için yapay zeka tarafından oluşturulan açıklamalar başlattı, Akıllı .





Bu yeni özellik, siber güvenlik uzmanlarının güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirerek, yaygın bir sorun noktasını ele alıyor: Güvenlik uzmanları tarafından sağlanan genellikle belirsiz ve teknik açıklamalar. Ulusal Güvenlik Açığı Veritabanı (NVD) .





Her yıl binlerce güvenlik açığının yayınlanmasıyla, güvenlik ekipleri CVE'leri araştırmak için temel bir kaynak olarak NVD'ye güvenir. Ancak, NVD açıklamaları sıklıkla netlikten veya bağlamdan yoksundur ve bu da olası etkiyi bir bakışta belirlemeyi zorlaştırır. Intel'in AI özetleri, NVD açıklamalarını net, öz ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek ekiplerin riskleri daha hızlı değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur.





Intruder CEO'su ve Kurucusu Chris Wallis, "Gizli CVE açıklamalarını çözmenin getirdiği ek karmaşıklık olmadan bile güvenlik açığı yönetimi yeterince zordur," dedi. "Intel'in AI Genel Bakışları ile güvenlik uzmanlarının bir güvenlik açığının ne olduğunu hızla ölçmesini ve hangi eylemin gerçekleştirileceğine karar vermesini kolaylaştırıyoruz."





Ek olarak, Intruder'ın şirket içi güvenlik uzmanları en kritik güvenlik açıklarının AI açıklamalarını manuel olarak inceler. Uzmanlar tarafından incelenen bu CVE'ler Intel'de açıkça "Intruder Tarafından Doğrulandı" etiketiyle işaretlenmiştir.





Kullanımı tamamen ücretsiz olan Intel, halihazırda güçlü özellikler sunuyor; örneğin: trend olan CVE'lerin gerçek zamanlı akışı 100 üzerinden derecelendirilen benzersiz bir hype puanı ve Intruder'ın güvenlik ekibinden derinlemesine analiz Yapay zeka tarafından oluşturulan CVE açıklamalarının eklenmesi, Intel'in siber güvenlik profesyonelleri için başvurulacak bir kaynak olarak değerini daha da güçlendiriyor.

Kullanılabilirlik

Yapay zeka tarafından oluşturulan CVE açıklamaları artık Intel'de şu adreste mevcuttur: intel.davetsiz misafir.io . Siber güvenlik uzmanları bugün Intel'e ücretsiz erişebilir. Daha fazla bilgi için kullanıcılar şu adresi ziyaret edin: www.intruder.io veya Intruder'ı takip edin Linkedin Ve Twitter .

Intruder Hakkında

Davetsiz misafir 2015 yılında güvenlik açığı yönetimindeki bilgi aşırı yükü krizini çözmek için kuruldu. İlk günden itibaren misyonu, önemli olana odaklanarak ve gerisini görmezden gelerek iğneleri samanlıktan ayırmaya yardımcı olmaktı. Etkili siber güvenlik, temelleri doğru yapmakla ilgilidir. Intruder bunu yapmaya yardımcı olur, kolay şeylere zaman kazandırır, böylece kullanıcılar geri kalanına odaklanabilir. Birçok ödüle layık görüldü, GCHQ'nun Siber Hızlandırıcısı için seçildi ve şu anda dünya çapında 3.000'den fazla mutlu müşteriye sahip olmaktan gurur duyuyor.

Bu hikaye Cybernewswire tarafından HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



