Saldırgan, Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan CVE Açıklamasıyla Ücretsiz Güvenlik Açığı İstihbarat Platformu 'Intel'i Geliştiriyor

Intel by Intruder artık NVD açıklamalarını bağlamlandırmak için yapay zekayı kullanıyor ve güvenlik ekiplerinin riski daha hızlı değerlendirmesine yardımcı oluyor.
Bu yeni özellik, siber güvenlik uzmanlarının güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde anlama ve değerlendirme becerilerini geliştirerek, yaygın bir sorun noktasını ele alıyor: Güvenlik uzmanları tarafından sağlanan genellikle belirsiz ve teknik açıklamalar.
Her yıl binlerce güvenlik açığının yayınlanmasıyla, güvenlik ekipleri CVE'leri araştırmak için temel bir kaynak olarak NVD'ye güvenir. Ancak, NVD açıklamaları sıklıkla netlikten veya bağlamdan yoksundur ve bu da olası etkiyi bir bakışta belirlemeyi zorlaştırır. Intel'in AI özetleri, NVD açıklamalarını net, öz ve eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek ekiplerin riskleri daha hızlı değerlendirmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olur.
Intruder CEO'su ve Kurucusu Chris Wallis, "Gizli CVE açıklamalarını çözmenin getirdiği ek karmaşıklık olmadan bile güvenlik açığı yönetimi yeterince zordur," dedi. "Intel'in AI Genel Bakışları ile güvenlik uzmanlarının bir güvenlik açığının ne olduğunu hızla ölçmesini ve hangi eylemin gerçekleştirileceğine karar vermesini kolaylaştırıyoruz."
Ek olarak, Intruder'ın şirket içi güvenlik uzmanları en kritik güvenlik açıklarının AI açıklamalarını manuel olarak inceler. Uzmanlar tarafından incelenen bu CVE'ler Intel'de açıkça "Intruder Tarafından Doğrulandı" etiketiyle işaretlenmiştir.
Kullanımı tamamen ücretsiz olan Intel, halihazırda güçlü özellikler sunuyor; örneğin:
Kullanılabilirlik
Yapay zeka tarafından oluşturulan CVE açıklamaları artık Intel'de şu adreste mevcuttur:
Intruder Hakkında
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